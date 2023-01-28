Facebook і надалі блокує дописи про "Азов", - ЧЕСНО

Компанія Meta за згадування про полк "Азов" продовжує блокувати українців попри заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про це йдеться у колонці Таїси Гайди, голови ГО "Автомайдан Вінниччина" та представниці Руху ЧЕСНО, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що завдяки його домовленостям з компанією Meta за згадування про полк "Азов" тепер не будуть блокувати", - пише авторка.

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За її словами, міністр також розповідав, що Meta швидко переглядає свої рішення і розблоковує акаунти, які були обмежені через згадування про "Азов".

"Але, як виявилось, це досі не так. 21 січня - через 3 дні після заяви міністра - один з її акаунтів з 17 тисячами підписників забанили через згадку "Азову", - наголошує Гайда.

Як пише представниця Руху ЧЕСНО, інший акаунт заблокували ще на початку 2023 року після допису про підтримку законопроєкту 8098 про "азовців"-іноземців. Фейсбук-публікація була доступною рівно годину.

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Як наголошує активістка, пост закликав народних депутатів проголосувати за спрощення механізмів отримання громадянства для іноземців-добровольців з "Азову" та інших підрозділів Нацгвардії.

"Тобто ніякого чутливого контенту в ньому не було, не було мови ненависті та інших ймовірних порушень політики соцмережі. Після цього Facebook запровадив цілий набір обмежень щодо акаунту аж на 59 днів", - підсумовує авторка.