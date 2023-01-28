Facebook і надалі блокує дописи про "Азов", - ЧЕСНО
Компанія Meta за згадування про полк "Азов" продовжує блокувати українців попри заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Про це йдеться у колонці Таїси Гайди, голови ГО "Автомайдан Вінниччина" та представниці Руху ЧЕСНО, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що завдяки його домовленостям з компанією Meta за згадування про полк "Азов" тепер не будуть блокувати", - пише авторка.
За її словами, міністр також розповідав, що Meta швидко переглядає свої рішення і розблоковує акаунти, які були обмежені через згадування про "Азов".
"Але, як виявилось, це досі не так. 21 січня - через 3 дні після заяви міністра - один з її акаунтів з 17 тисячами підписників забанили через згадку "Азову", - наголошує Гайда.
Як пише представниця Руху ЧЕСНО, інший акаунт заблокували ще на початку 2023 року після допису про підтримку законопроєкту 8098 про "азовців"-іноземців. Фейсбук-публікація була доступною рівно годину.
Як наголошує активістка, пост закликав народних депутатів проголосувати за спрощення механізмів отримання громадянства для іноземців-добровольців з "Азову" та інших підрозділів Нацгвардії.
"Тобто ніякого чутливого контенту в ньому не було, не було мови ненависті та інших ймовірних порушень політики соцмережі. Після цього Facebook запровадив цілий набір обмежень щодо акаунту аж на 59 днів", - підсумовує авторка.
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Нє, якщо кацапи почнуть на шевронах мулювати наш тризуб, то уж нє, нє дождьотєсь, уж від тризуба ні в якому разі не можна відмовлятись...
Щодо символіки або постаті САБ - то мені якось похєр, що там думає будь яке закордоння.
А про піраміду Маслоу й думать забудьте... відносяться як до папуасів якихось...
Коли нація нагадає що так робити неможна? То склади взриваючи "Россія нападе", то банки лузгали як насіння - Россія нападе, ось напала, скільки на складах БК лишилось?
Це на рахунок того що манкуртам просто вбити в голови що 144 реформи то гетьман який затьмарить Скоропадського...
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Реквієм 29 січня
День пам'яті героїв Крут.
Ох#йлился фейсбук
Ничего не сделаешь, единственный способ - это запустить пару гарпунов с миг-29 по Лахта-центру в Ленинграде. Пока не убьешь кураторов ботофермы, то они так и будут репортами вырубать наши странички. И мы сами можем так делать. Некоторые ютуб каналы кацапов уже убили наши ребята, работая как ботоферма по сути.
Тут проблема в іншому - на ютубі дуже, дуже багато крємлєботів, та самих рашистів теж більше ніж українців у кілька разів, та ще й з відключеннями світла українцям залишається менше часу щось там писати в інтернетах.
Нахєра ви взяли чорне сонце з німецьким дизайном (12 променів), щоб нам у морду тикали? Чому не середньовічне з 6? Яку спадковість ви хотіли підкреслити?
Відповідь: чисто естерично. і до 2014 року це був символ ультраправих...
Питання 2. Нахєра ви взяли вольфсангелеподібний чужорідний знак за герб? Яку спадковість...? (Герб - в перекладі спадок)
Відповідь: у нас зрідка вживалася літера N...
Питання 3. Ви розумієте, що це надихає русню?
Відповідь: Може нам національні символи відмінити? (не розуміють різниці)
Я заткнувся. Це провал маркетингової політики.
Доречи за це перебанили всі мої аккаунти на Цензорі - залишився останній. Ну нехай
Спокійно, дихай повільніше, спокійно...
Фух.
По-нормальному треба було б зректися отого лайна, та об'явити, що робимо ми це з причини... захоплення наукою, яка не терпить окультизму. Чим повибивали б зуби у всіх кисельових-скабеєвих
Логіку німців зрозуміло - хотіли спадковість процвітання. Ми яку хочемо від гімлера спадковість? Що тут можна крутити? Це ж конвертується в кров. Без варіантів.
Взагалі, коли ви поспілкуйтеся з етничниками з обох боків, то побачите картину: грубо мислять, слабке розуміння питань етики, живуть у світі вигаданих геніальних предків.
Садить в тюрму, і поки не здадуть залік з курсу "Основи наукових досліджень" - не випускати. Тоді вони зрозуміють, де пращури, а де лейбніц з ньютоном
ні буряти, ні удмурти, ні чечени, ні ерзя, ні вєсь...можна довго продовжувати, не є носіями однієї мови...А друге, і головне, на "нулі" питання мови не виникає, на відміну від хворобливої уяви псевдопатріотів