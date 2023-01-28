УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4672 відвідувача онлайн
Новини
4 368 68

Facebook і надалі блокує дописи про "Азов", - ЧЕСНО

нацгвардия,азов

Компанія Meta за згадування про полк "Азов" продовжує блокувати українців попри заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про це йдеться у колонці Таїси Гайди, голови ГО "Автомайдан Вінниччина" та представниці Руху ЧЕСНО, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що завдяки його домовленостям з компанією Meta за згадування про полк "Азов" тепер не будуть блокувати", - пише авторка.

Дивіться: Полк ССО "Азов" став окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ: Бойовий шлях розпочинається у Бахмуті. ВIДЕО

За її словами, міністр також розповідав, що Meta швидко переглядає свої рішення і розблоковує акаунти, які були обмежені через згадування про "Азов".

"Але, як виявилось, це досі не так. 21 січня - через 3 дні після заяви міністра - один з її акаунтів з 17 тисячами підписників забанили через згадку "Азову", - наголошує Гайда.

Як пише представниця Руху ЧЕСНО, інший акаунт заблокували ще на початку 2023 року після допису про підтримку законопроєкту 8098 про "азовців"-іноземців. Фейсбук-публікація була доступною рівно годину.

Також дивіться: Держава Ніуе, розташована в Тихому океані, випустила монети "Воїн Азовсталі". ФОТО

Як наголошує активістка, пост закликав народних депутатів проголосувати за спрощення механізмів отримання громадянства для іноземців-добровольців з "Азову" та інших підрозділів Нацгвардії.

"Тобто ніякого чутливого контенту в ньому не було, не було мови ненависті та інших ймовірних порушень політики соцмережі. Після цього Facebook запровадив цілий набір обмежень щодо акаунту аж на 59 днів", - підсумовує авторка.

Автор: 

Facebook (725) соціальні мережі (1183) Азов (774) ЧЕСНО (111) Федоров Михайло (874)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
а за "zетки" цукербук блокирует?
показати весь коментар
28.01.2023 16:07
+15
Та ті пєтухи всіх блокують хто проти русні, зате їх потоки ненависті не чіпають
показати весь коментар
28.01.2023 16:07
+8
Цукерберговци - рідкісні касапські гамнюки... і дуже шкода що цензор на них рівняється, у питаннях "бана" так то точно, ще й змагаються з ними .
показати весь коментар
28.01.2023 16:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ті пєтухи всіх блокують хто проти русні, зате їх потоки ненависті не чіпають
показати весь коментар
28.01.2023 16:07 Відповісти
Ясно Чесно... що наступне?
показати весь коментар
29.01.2023 07:10 Відповісти
а за "zетки" цукербук блокирует?
показати весь коментар
28.01.2023 16:07 Відповісти
звичайно ні, це ж свобода слова по-п***рськи
показати весь коментар
28.01.2023 16:45 Відповісти
та що ми дивуємося цукербуку, коли мене тут заблокували лише за новий акк. До речі, цукербук опосередковано теж тому причина, бо колись давно я фейсбу видалив, а продовжив на цензорі писати уже з гугловського акка. А от щодо Азову, після кацапської Z мені здається треба набратись мужності і відмовитись від символу ідея нації. Так само, як колись у світі відмовились від цілком нормального символу свастики, після того як його "приватизували" гітлерівці" або, оця вся комуняцька гидота красная звєзда, сєрп і молот. Звичайно можна пояснити як перечеркнуте зет, як знищення кацапів, але... Та мене навіть триколори наших союзників словаків ковбасять, поки не розбирусь, що свої, але перед очима стоїть оцей грьобаний рузьге мір.
Нє, якщо кацапи почнуть на шевронах мулювати наш тризуб, то уж нє, нє дождьотєсь, уж від тризуба ні в якому разі не можна відмовлятись...
показати весь коментар
28.01.2023 17:30 Відповісти
цукербуківську помийку я покинув майже три роки тому, бо в українському сегменті там був розсадник медведчуківських акаунтів, які просто зайобували, та ще й регулярні блокування. Тому послав нахєр.
Щодо символіки або постаті САБ - то мені якось похєр, що там думає будь яке закордоння.
показати весь коментар
28.01.2023 18:10 Відповісти
На рахунок коловрату істина: негоям дуже кортить вибити з голови слов'янства прекрасне минуле, а в школі вчать тільки про голод, вбивства, зраду та насильство... Щоб не дай бог в голову дитяти не закралось що то все брехня від НКВС... з манкуртів простіше павликів морозових ліпити...

А про піраміду Маслоу й думать забудьте... відносяться як до папуасів якихось...

Коли нація нагадає що так робити неможна? То склади взриваючи "Россія нападе", то банки лузгали як насіння - Россія нападе, ось напала, скільки на складах БК лишилось?
Це на рахунок того що манкуртам просто вбити в голови що 144 реформи то гетьман який затьмарить Скоропадського...
_______________________
Реквієм 29 січня

День пам'яті героїв Крут.
показати весь коментар
29.01.2023 07:26 Відповісти
Цукерберговци - рідкісні касапські гамнюки... і дуже шкода що цензор на них рівняється, у питаннях "бана" так то точно, ще й змагаються з ними .
показати весь коментар
28.01.2023 16:07 Відповісти
А ти часом не той самий гівнюк і бот, який сьогодні під якоюсь новиною писав, що вимірювати яйця кілограмами - це абсолютно правильно?
показати весь коментар
28.01.2023 22:42 Відповісти
Йолопе,а ти дивлюсь такий вихований хлопчина... а який розумний... як табуретка...чуеш табуретка, інтернет тобі все розповість.... навіть як "табуретке" все це зрозуміти..
показати весь коментар
28.01.2023 23:27 Відповісти
Треба створювати свої "соцмережі'' , а різні ''букифуюки'' ідуть лісом! Бачте контент для них ''чутливий''!
показати весь коментар
28.01.2023 16:08 Відповісти
Намагалися, ніби всі за, але на словах. Загалом ці ідеї не підтримали.
показати весь коментар
28.01.2023 17:51 Відповісти
НКВС не дозволить створити шифровані мережі, управління геноцидуом у нас таке ж як у орків(москалів) тільки з похибкою на менталітет.
показати весь коментар
29.01.2023 07:30 Відповісти
Недавно один посадовець Лубинець призивав мовчати столовно полонених, щоб їм не зашкодити то як це називається? Вони також мовчать? Нам все повідомили про "Азовців"? Звичайно ні.
показати весь коментар
28.01.2023 16:09 Відповісти
Замовчують щоб боневтіка не знудило!
показати весь коментар
28.01.2023 16:15 Відповісти
Аркадія Бабченка заблокував , а що а новому акаунті не дає можливості підписки.
Ох#йлился фейсбук
показати весь коментар
28.01.2023 16:12 Відповісти
Как по мне, то с этим товарищем правильно и сделали
показати весь коментар
28.01.2023 16:24 Відповісти
А ви то хто?
показати весь коментар
28.01.2023 16:29 Відповісти
Кацап
показати весь коментар
28.01.2023 17:20 Відповісти
Бонд...Джеймс Бонд...
показати весь коментар
28.01.2023 17:21 Відповісти
Тоді я тебе заспамлю у відповідь. Це також буде правільний шаг.
показати весь коментар
28.01.2023 17:37 Відповісти
Заспамлю!? Ничего не понимаю. А товарищ бабченко редкостный мудак.
показати весь коментар
28.01.2023 19:00 Відповісти
Да ничего фейсбук не блокирует. Там модераторы из Индии ничего не вдупляют. Неужели непонятно, как работают их механизмы? Просто кацапские боты залетают, кидают репорты с одинаковой причиной (не копирование причины, а именно по ключевым словам грамотно подбирают). И банит бот.

Ничего не сделаешь, единственный способ - это запустить пару гарпунов с миг-29 по Лахта-центру в Ленинграде. Пока не убьешь кураторов ботофермы, то они так и будут репортами вырубать наши странички. И мы сами можем так делать. Некоторые ютуб каналы кацапов уже убили наши ребята, работая как ботоферма по сути.
показати весь коментар
28.01.2023 16:12 Відповісти
"Гарпуни'' запускати д'єрмак не дозволяє! Ми "жє нє ахрєссарі''!
показати весь коментар
28.01.2023 16:16 Відповісти
Головне, що вже не блокує висери Ідіота трампа.
показати весь коментар
28.01.2023 16:16 Відповісти
Фейсбук це голіма контора. Відписався декілька років тому від їх "навязливого сервісу". Склалося стійке враження що там засіли якісь кацапи які люто ненавидять Україну та українців. Там дозволяють відверто ненавидіти та зневажати українців і любити "русскіх". От така у них "редакційна політика". Все що стосується ставлення до агресивної війни ********** блокується бо вважається "мовою ненависті стосовно кацапів". Тепер це "Мета" і жодного їх продукту я не буду використовувати принципово.
показати весь коментар
28.01.2023 16:19 Відповісти
На ютубі теж саме -- засилля мокшан, що таке пишуть.. на голову не налазить... а як щось напишеш у відповідь -- автоматично видаляється по фільтру ключових слів
показати весь коментар
28.01.2023 17:46 Відповісти
На ютубі це працює в обидві сторони - багато коментарів рашистів теж ховаються або видяляються по ключовим словам - багато залежить від налаштувань автора каналу.
Тут проблема в іншому - на ютубі дуже, дуже багато крємлєботів, та самих рашистів теж більше ніж українців у кілька разів, та ще й з відключеннями світла українцям залишається менше часу щось там писати в інтернетах.
показати весь коментар
28.01.2023 22:42 Відповісти
висновок:потрібно створювати альтернативу зливному бачку під назвою "фейсбук"
показати весь коментар
28.01.2023 16:20 Відповісти
давай! починай!
показати весь коментар
28.01.2023 17:17 Відповісти
Сионская помойка этот "талантливый" товарищ сахаров. Меня 2 раза банили за слово -москаль, а вот хохол у оппонентов спокойно пропускал.
показати весь коментар
28.01.2023 16:22 Відповісти
не те що "хохол", а взагалі весь потік лайна від певної категорії дописувачів
показати весь коментар
28.01.2023 17:19 Відповісти
Напевно кожен украінець повинен послати цей однобокий фейсбук разом за масквою .
показати весь коментар
28.01.2023 16:50 Відповісти
Діалог з ідеологом Азову:

Нахєра ви взяли чорне сонце з німецьким дизайном (12 променів), щоб нам у морду тикали? Чому не середньовічне з 6? Яку спадковість ви хотіли підкреслити?

Відповідь: чисто естерично. і до 2014 року це був символ ультраправих...

Питання 2. Нахєра ви взяли вольфсангелеподібний чужорідний знак за герб? Яку спадковість...? (Герб - в перекладі спадок)

Відповідь: у нас зрідка вживалася літера N...

Питання 3. Ви розумієте, що це надихає русню?

Відповідь: Може нам національні символи відмінити? (не розуміють різниці)

Я заткнувся. Це провал маркетингової політики.

Доречи за це перебанили всі мої аккаунти на Цензорі - залишився останній. Ну нехай
показати весь коментар
28.01.2023 17:03 Відповісти
Навіть якщо б у Азова було б символом, наприклад, біла голубка чи чорний кіт, чи яблуко на фоні огірка, то найшли б інший спосіб прив'язати полк до чогось гидкого. Це просто випадковість.
показати весь коментар
28.01.2023 17:42 Відповісти
Це було б набагато важче - а так - самі спростили задачу кацапській пропаганді по дискредитації Азову.
показати весь коментар
28.01.2023 19:18 Відповісти
Ще раз: німецьке чорне сонце. НІ-МЕЦЬ-КЕ. Гімлерівське. Читайте Вікипедію, чорт забирай!!!!!1111!1

Спокійно, дихай повільніше, спокійно...

Фух.

По-нормальному треба було б зректися отого лайна, та об'явити, що робимо ми це з причини... захоплення наукою, яка не терпить окультизму. Чим повибивали б зуби у всіх кисельових-скабеєвих
показати весь коментар
28.01.2023 22:05 Відповісти
А чим керувалися самі німці взявши індуістський символ? Але зараз індуси клали йух на те що хтось вважає їхній символ огидним. Чому б мені не взяти свастику, чи подібне, чи начебто подібне, за символ сонця,миру та вічності знову, незважаючи на те що це не подобається сусіду. Головне що ти вкладаєш у символ, а не що вкладають в нього необізнані люди. Зараз кацапи взяли на озброєння латинську абетку. То що, світ має заборонити латиницю?
показати весь коментар
28.01.2023 22:18 Відповісти
Дизайн з 12 променів ніде не зустрічається в минулих культурах - це суто молодий дизайн, а свастика має велику історію.

Логіку німців зрозуміло - хотіли спадковість процвітання. Ми яку хочемо від гімлера спадковість? Що тут можна крутити? Це ж конвертується в кров. Без варіантів.

Взагалі, коли ви поспілкуйтеся з етничниками з обох боків, то побачите картину: грубо мислять, слабке розуміння питань етики, живуть у світі вигаданих геніальних предків.

Садить в тюрму, і поки не здадуть залік з курсу "Основи наукових досліджень" - не випускати. Тоді вони зрозуміють, де пращури, а де лейбніц з ньютоном
показати весь коментар
28.01.2023 23:46 Відповісти
Помилка естерично - читай естетично
показати весь коментар
28.01.2023 22:12 Відповісти
бо у окупанта нема своєї мови...а ти накидував гівно на вентилятор
показати весь коментар
28.01.2023 17:16 Відповісти
Дивно в валянків виходить - окупант є, а мови в нього нема. Схоже, гівно лише у твоїй меншовартісній макітрі. ))
показати весь коментар
28.01.2023 17:56 Відповісти
От бач...хоч і мова в тебе українська, але ментальність кацапська...скажу тобі дві речі:
ні буряти, ні удмурти, ні чечени, ні ерзя, ні вєсь...можна довго продовжувати, не є носіями однієї мови...А друге, і головне, на "нулі" питання мови не виникає, на відміну від хворобливої уяви псевдопатріотів
показати весь коментар
28.01.2023 18:35 Відповісти
Було б забавно спостерігати за твоїми примітивними потугами виправдати свою меншовартість, патріоте мови окупанта, якщо б не було так нудно і огидно.
показати весь коментар
28.01.2023 19:07 Відповісти
ще до листопада я авторизувався на Цензорі через фейсбук, але після декількох 30 денних блокувань мій профіль безповоротно знесли...за Азов, за кацапів, за *****...отака вона політика ФБ...
показати весь коментар
28.01.2023 17:15 Відповісти
Цей фейсбук жопу облизує дупу русні. За те, що в коментарях я назвав *****, *****м, мене на місяць забанили, хоча я був чемним, нецензурне слово точечками заточив.
показати весь коментар
28.01.2023 17:20 Відповісти
фейсбук до полномасштабной войны и с наступлением её, вовсю вылизывает россофашизм, когда ты пишешь россиянину- ваши высказывания, призывы к убийству украинцев, фашизм, нацизм и геноцид, то банят тебя. как бы москальские макаки не изголялись в сокорблениях, бан тебе. цукерберг или его москальский офис максимально поддерживает нацизм, фашизм и геноцид украинцев.
показати весь коментар
28.01.2023 17:45 Відповісти
Якщо коректно - то Фейсбук - конкретні представники ЛГБТ.
показати весь коментар
28.01.2023 17:59 Відповісти
в суд подавати на них, інакше видно що не зрозуміють
показати весь коментар
28.01.2023 18:04 Відповісти
еФеСБук
показати весь коментар
28.01.2023 18:15 Відповісти
ФСБук
показати весь коментар
28.01.2023 18:16 Відповісти
Кто бы сомневался. ФБ была и есть проплаченой кацапам помойной ямой,как и фсбшный телеграмм ,которым с радостью пользуется вся Украина.
показати весь коментар
28.01.2023 18:16 Відповісти
Про телеграмм в точку
показати весь коментар
28.01.2023 19:00 Відповісти
Сукінберг.
показати весь коментар
28.01.2023 18:25 Відповісти
фейсбук продажные мрази которых кацапы купили за большие бабки!
показати весь коментар
28.01.2023 18:58 Відповісти
Сиомньян под санкциями, раша тудей тоже. Неужели нельзя ее страницу заблокировать https://www.facebook.com/margarita.simonyan.5
показати весь коментар
28.01.2023 18:58 Відповісти
Хто на цій помийці ще сидить??? Тікайте звідти! Досить вже давати цим ідіотам заробляти на собі! У вас повага є до себе чи ні???
показати весь коментар
28.01.2023 19:30 Відповісти
Цукер, ты и дальше совесть теряешь...!?но это - до поры, до времени!!!
показати весь коментар
28.01.2023 20:53 Відповісти
Потому что фб чертова про-кацапская помойка, я сбился со счета сколько меня там раз банили, когда я публиковал материалы о зверствах кацапов.
показати весь коментар
28.01.2023 20:54 Відповісти
 
 