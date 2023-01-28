Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, - облсовет

В субботу, 28 января, российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли два района Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Не прекращаются обстрелы территорий нашей области. Сегодня два района Днепропетровской области снова попали под вражеский огонь, захватчики били по громадам из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Лукашук добавил, что утром ударили по Покровской громаде в Никопольском районе. По его словам, туда прилетели около десяти снарядов.

Позже армия РФ атаковала Великомихайловскую громаду в Синельниковском районе.

"Люди не пострадали, это главное", - добавил глава облсовета.

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