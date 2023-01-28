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Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, - облсовет

рф,окупанти,артилерія

В субботу, 28 января, российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли два района Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Не прекращаются обстрелы территорий нашей области. Сегодня два района Днепропетровской области снова попали под вражеский огонь, захватчики били по громадам из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Лукашук добавил, что утром ударили по Покровской громаде в Никопольском районе. По его словам, туда прилетели около десяти снарядов.

Позже армия РФ атаковала Великомихайловскую громаду в Синельниковском районе.

"Люди не пострадали, это главное", - добавил глава облсовета.

Смотрите также: Военные РФ несколько раз подряд атаковали Мировскую громаду Днепропетровщины, выпустили около полусотни снарядов. ФОТО

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облсовет (538) обстрел (26975) Днепропетровская область (3914)


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суки казламордые !!!
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28.01.2023 20:11 Ответить
HIMARS у відповідь теж знищив дві далекобійних гармати москалів (контр-батарейні радари допомогли), чи не так?
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28.01.2023 20:20 Ответить
тварюки криваві..
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28.01.2023 20:25 Ответить
"раха атакувала Великомихайлівську громаду у Синельниківському району"

Так це вже південний-схід області крім постійної південно-західної частини (Марганець, Нікополь)...
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28.01.2023 20:29 Ответить
Новий напрямок.
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28.01.2023 20:32 Ответить
Никополь уже привык терпеть..
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28.01.2023 21:38 Ответить
 
 