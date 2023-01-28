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Окупанти з важкої артилерії обстріляли Дніпропетровську область, - облрада

рф,окупанти,артилерія

У суботу, 28 січня, російські військові з важкої артилерії обстріляли два райони Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав  голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Не припиняються обстріли територій нашої області. Сьогодні два райони Дніпропетровської області знову потрапили під ворожий вогонь, загарбники били по громадах з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Лукашук додав, що вранці вдарили по Покровській громаді, що у Нікопольському районі. За його словами, туди прилетіло близько десяти снарядів.

Пізніше армія РФ атакувала Великомихайлівську громаду у Синельниківському районі.

"Люди неушкоджені, це головне", - додав голова облради.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові РФ кілька разів поспіль атакували Мирівську громаду Дніпропетровщини, випустили з півсотні снарядів. ФОТО

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суки казламордые !!!
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28.01.2023 20:11 Відповісти
HIMARS у відповідь теж знищив дві далекобійних гармати москалів (контр-батарейні радари допомогли), чи не так?
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28.01.2023 20:20 Відповісти
тварюки криваві..
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28.01.2023 20:25 Відповісти
"раха атакувала Великомихайлівську громаду у Синельниківському району"

Так це вже південний-схід області крім постійної південно-західної частини (Марганець, Нікополь)...
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28.01.2023 20:29 Відповісти
Новий напрямок.
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28.01.2023 20:32 Відповісти
Никополь уже привык терпеть..
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28.01.2023 21:38 Відповісти
 
 