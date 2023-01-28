Окупанти з важкої артилерії обстріляли Дніпропетровську область, - облрада
У суботу, 28 січня, російські військові з важкої артилерії обстріляли два райони Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Не припиняються обстріли територій нашої області. Сьогодні два райони Дніпропетровської області знову потрапили під ворожий вогонь, загарбники били по громадах з важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
Лукашук додав, що вранці вдарили по Покровській громаді, що у Нікопольському районі. За його словами, туди прилетіло близько десяти снарядів.
Пізніше армія РФ атакувала Великомихайлівську громаду у Синельниківському районі.
"Люди неушкоджені, це головне", - додав голова облради.
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Так це вже південний-схід області крім постійної південно-західної частини (Марганець, Нікополь)...