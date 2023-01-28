Террорист Пригожин о террористе Гиркине: "У#бок, законченое ссыкло, тварь #бучая. Я поссу ему на лицо". АУДИО (18+)
В среде российских террористов возник скандал. Главарь террористической организации ЧВК "Вагнер" пару дней назад предложил другому террористу Игорю Гиркину (Стрелкову) вступить в его преступную группировку. Тот обещал рассмотреть предложение и приехать на Донбасс, но после этого Пригожин с применением мата выразил свое отношение к Гиркину. Сообщники Гиркина не остались в долгу и обозвали Пригожина "шестеркой, чмом, халдеем".
Как сообщает Цензор.НЕТ, аудио высказываний Пригожина опубликовал журналист Денис Казанский.
Грызня между переносчиками русского мира перешла в терминальную стадию.— Денис Казанський (@den_kazansky) January 28, 2023
Пригожин ругает Гиркина последними словами и обвиняет его в том, что он в 2014 брал деньги у Ахметова.
В ответ Гиркин написал, что больше не хочет в ЧВК Вагнер😂
Видео 18+ pic.twitter.com/teNBthoDNJ
В свою очередь, сторонники Гиркина вступились за своего предводителя. Так один из террористов, воюющий на Донбассе, Михаил Полынков обозвал Пригожина "чмом, официантом, шестеркой и халдеем"
А вот уже соратники Гиркина записывают ответное обращение к Пригожину. Друг Стрелкова, российский наемник Михаил Полынков, который сейчас воюет в Украине, на всю Россию унизил повара Путина.— Денис Казанський (@den_kazansky) January 28, 2023
"Ты чмо, официант, шестерка!"
Нормально несется у них там pic.twitter.com/DxhrzOi37k
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Ведь им проходится ложиться и вставать с петухами.
Видит быдло - в быдле быдло.
Сунул быдло в быдло быдло,
Быдло быдло быдло быдло.
(Суть новини у 4 рядках)
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