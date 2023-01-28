Террорист Пригожин о террористе Гиркине: "У#бок, законченое ссыкло, тварь #бучая. Я поссу ему на лицо". АУДИО (18+)

В среде российских террористов возник скандал. Главарь террористической организации ЧВК "Вагнер" пару дней назад предложил другому террористу Игорю Гиркину (Стрелкову) вступить в его преступную группировку. Тот обещал рассмотреть предложение и приехать на Донбасс, но после этого Пригожин с применением мата выразил свое отношение к Гиркину. Сообщники Гиркина не остались в долгу и обозвали Пригожина "шестеркой, чмом, халдеем".

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудио высказываний Пригожина опубликовал журналист Денис Казанский.

Грызня между переносчиками русского мира перешла в терминальную стадию.



Пригожин ругает Гиркина последними словами и обвиняет его в том, что он в 2014 брал деньги у Ахметова.



В ответ Гиркин написал, что больше не хочет в ЧВК Вагнер😂



Видео 18+ pic.twitter.com/teNBthoDNJ — Денис Казанський (@den_kazansky) January 28, 2023

В свою очередь, сторонники Гиркина вступились за своего предводителя. Так один из террористов, воюющий на Донбассе, Михаил Полынков обозвал Пригожина "чмом, официантом, шестеркой и халдеем"