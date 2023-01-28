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Террорист Пригожин о террористе Гиркине: "У#бок, законченое ссыкло, тварь #бучая. Я поссу ему на лицо". АУДИО (18+)

В среде российских террористов возник скандал. Главарь террористической организации ЧВК "Вагнер" пару дней назад предложил другому террористу Игорю Гиркину (Стрелкову) вступить в его преступную группировку. Тот обещал рассмотреть предложение и приехать на Донбасс, но после этого Пригожин с применением мата выразил свое отношение к Гиркину. Сообщники Гиркина не остались в долгу и обозвали Пригожина "шестеркой, чмом, халдеем".

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудио высказываний Пригожина опубликовал журналист Денис Казанский.

Грызня между переносчиками русского мира перешла в терминальную стадию.

Пригожин ругает Гиркина последними словами и обвиняет его в том, что он в 2014 брал деньги у Ахметова.

В ответ Гиркин написал, что больше не хочет в ЧВК Вагнер😂

Видео 18+ pic.twitter.com/teNBthoDNJ

— Денис Казанський (@den_kazansky) January 28, 2023

В свою очередь, сторонники Гиркина вступились за своего предводителя. Так один из террористов, воюющий на Донбассе, Михаил Полынков обозвал Пригожина "чмом, официантом, шестеркой и халдеем"

А вот уже соратники Гиркина записывают ответное обращение к Пригожину. Друг Стрелкова, российский наемник Михаил Полынков, который сейчас воюет в Украине, на всю Россию унизил повара Путина.

"Ты чмо, официант, шестерка!"

Нормально несется у них там pic.twitter.com/DxhrzOi37k

— Денис Казанський (@den_kazansky) January 28, 2023

Автор: 

сканер (9) Гиркин Игорь (192) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+49
Пєтушиниє боі в запарєбрікавам пєтушатнікє...
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28.01.2023 20:50
+48
На три речі можна дивитися нескінченно - як горить вогонь, як тече вода і як одне міні-хуйло свариться з іншим міні-хуйлом.
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28.01.2023 20:48
+43
"Високий стіль русской культури".
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28.01.2023 20:48
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Стріляти один одного будуть?
Скільки ще чекати?
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29.01.2023 01:32 Ответить
Цікаво спостерігати як свинособаки бавляться.
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29.01.2023 01:35 Ответить
Это ипсошка от русни.Они делают вид что так называемы башни кремля сильно и страшно грызутся между собой.Типа оружия Украине много не давайте, там в рашке итак скоро внутреннея междуусобица и революция случаться.Ага щас.Все они там под каблуком у пуйла и его силового блока и без его разрешения даже пикнуть не имеют права.
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29.01.2023 02:09 Ответить
КОГДА ДУЭЛЬ?
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29.01.2023 03:12 Ответить
Выссокия относшения... В завязке - оба скоты.
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29.01.2023 06:49 Ответить
делаем ставки господа. кто из єтих ухтырков попадет на концерт кабдона первым. то что со временем оба нет сомнений. таких ушлепков Земля долго на себе держать не сможет.
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29.01.2023 07:21 Ответить
Не переплутайте: це кацапська "еліта".
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29.01.2023 07:25 Ответить
Недобитый Деникин и спаситель Юга России против опущенного урки.
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29.01.2023 07:37 Ответить
Люди много и тяжело работают. Немудрено, что нервы у них не выдерживают и они срываются в эмоциях.
Ведь им проходится ложиться и вставать с петухами.
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29.01.2023 07:57 Ответить
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29.01.2023 18:50 Ответить
Милые бранятся...
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29.01.2023 08:52 Ответить
Московиты разговаривают на мате, от детей до стариков. Пригожина ещё очень ,,корректен,, Что может быть духовного и человеческого у людей которые не знают ничего кроме мата и водки, готовы убивать беззащитных людей за стиральные машины,ликвидацию кредитов , вязанку дров????
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29.01.2023 09:51 Ответить
Стрелкова уже и "Золотым дождем" лысый клитop вагиновский заманивает!
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29.01.2023 13:14 Ответить
Ехал быдло через быдло,
Видит быдло - в быдле быдло.
Сунул быдло в быдло быдло,
Быдло быдло быдло быдло.

(Суть новини у 4 рядках)

🐸🐍
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29.01.2023 18:41 Ответить
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