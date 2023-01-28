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Новости Декоммунизация
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Комиссия Минкультуры рекомендует демонтировать памятник Ватутину в Киеве

ватутін

Экспертная комиссия Министерства культуры и информационной политики рекомендовала демонтировать памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который расположен в Мариинском парке, но окончательное решение должна принять КГГА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба министерства.

"25 января в Министерстве культуры и информационной политики состоялось заседание Экспертной комиссии МКИП по дальнейшей судьбе памятников советских и российских деятелей в Киеве. По поводу памятника советскому генералу Николаю Ватутину Экспертная комиссия рекомендовала КГГА демонтировать и перенести его, а также признать объект соответствующим критериям и признакам памятника монументального искусства", – говорится в сообщении.

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Автор: 

памятник (2238) декоммунизация (753)


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Назріла демонтувати? Знести, нафіг і все.
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28.01.2023 21:05 Ответить
Ватутін то кацап? Якщо так, то знести нахрен, переробити на щебінь.
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28.01.2023 21:07 Ответить
а хто це такий ватутін?
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28.01.2023 21:07 Ответить
та не может быть!!! и шо, митингав ни будит?
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28.01.2023 21:12 Ответить
Будут прения в КМДА.
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28.01.2023 21:19 Ответить
Звісно, що ставити, або залишати пам'ятники такій людині як Ватутін в Україні не можна. І зносити його потрібно було, ще в 1991 році.
Але на місто потрібно ставити пам'ятник комусь іншому, або тоді, повністю зносити з постаментом.
А то на зносили цих істукані по всій Україні, а постаменти лишились. Виглядає це огидно та смішно.
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28.01.2023 21:15 Ответить
Ну нормально, и года с начала войны не прошло, а они уже рекомендацию подготовили!
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28.01.2023 21:15 Ответить
ДОЛГО думали
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29.01.2023 01:16 Ответить
 
 