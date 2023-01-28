Комиссия Минкультуры рекомендует демонтировать памятник Ватутину в Киеве
Экспертная комиссия Министерства культуры и информационной политики рекомендовала демонтировать памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который расположен в Мариинском парке, но окончательное решение должна принять КГГА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба министерства.
"25 января в Министерстве культуры и информационной политики состоялось заседание Экспертной комиссии МКИП по дальнейшей судьбе памятников советских и российских деятелей в Киеве. По поводу памятника советскому генералу Николаю Ватутину Экспертная комиссия рекомендовала КГГА демонтировать и перенести его, а также признать объект соответствующим критериям и признакам памятника монументального искусства", – говорится в сообщении.
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Але на місто потрібно ставити пам'ятник комусь іншому, або тоді, повністю зносити з постаментом.
А то на зносили цих істукані по всій Україні, а постаменти лишились. Виглядає це огидно та смішно.