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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Верховный Суд отменил оправдательный приговор экс-беркутовцу, который пытал майдановцев

феміда

По кассационной жалобе прокуроров Офиса Генерального прокурора Верховный Суд отменил постановление Киевского апелляционного суда г. Киева, которым был подтвержден оправдательный приговор суда первой инстанции в отношении бывшего работника батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области. Экс-блюститель обвинялся в пытках участников акции протеста в Киеве (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Об этом идет речь на сайте Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что 20 января 2014 года обвиняемый вместе с другими правоохранителями пытал двух митингующих, один из которых был несовершеннолетним. Потерпевших избивали руками, ногами, дубинками, сбросили с колоннады стадиона "Динамо" по ул. Грушевского. Затем раздели несовершеннолетнего, ударили ножом в бедро, забрызгали в рану перцовую жидкость и заставили обнаженным и босиком при температуре воздуха −12°C идти через строй правоохранителей, распевая Гимн Украины. При этом высмеивали его идеологические убеждения.

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В 2019 году суд первой инстанции, решение которого в 2021 году поддержал апелляционный суд, признал работника спецподразделения "Беркут" невиновным в предъявленном обвинении и оправдал в связи с недоказанностью, что именно он совершил это уголовное преступление.

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда и направил уголовное производство на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Автор: 

Беркут (8689) Верховный Суд (1096) евромайдан (7835) Офис Генпрокурора (2461)


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Топ комментарии
+20
Доки не буде лінчовано з десяток суддів, виродки в судівських рясах будуть кривомудити або на замовлення влади або за гроші по іншому ці покидьки не вміють.
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28.01.2023 23:47
+18
"обвинувачений разом з іншими правоохоронцями катували двох мітингувальників "-а суд був тільки проти одного, і того виправдав:. Хіба особовий склад того підррозділу встановити ннеможливо? -брехня. примусили пораненнного , Оголенного , закатованого примусии їти при через стрій того підрозділу Бкркууту , а суки-беркітівці реготали з цьоого. Вони -всі,весьпідрозділКАТИ і покидьки. Всіх судити, весь підрозділл нелюдей, а командира взагалі- на довічне. Тільки це навряд можливо при нашій судовій системі.
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28.01.2023 23:10
+15
фамилию не называют, потому что он в Саратове?
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28.01.2023 22:47
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фамилию не называют, потому что он в Саратове?
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28.01.2023 22:47 Ответить
"обвинувачений разом з іншими правоохоронцями катували двох мітингувальників "-а суд був тільки проти одного, і того виправдав:. Хіба особовий склад того підррозділу встановити ннеможливо? -брехня. примусили пораненнного , Оголенного , закатованого примусии їти при через стрій того підрозділу Бкркууту , а суки-беркітівці реготали з цьоого. Вони -всі,весьпідрозділКАТИ і покидьки. Всіх судити, весь підрозділл нелюдей, а командира взагалі- на довічне. Тільки це навряд можливо при нашій судовій системі.
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28.01.2023 23:10 Ответить
Доки не буде лінчовано з десяток суддів, виродки в судівських рясах будуть кривомудити або на замовлення влади або за гроші по іншому ці покидьки не вміють.
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28.01.2023 23:47 Ответить
А интересно какой из судов вынес оправдательный приговор.Печерский или Яворивский?Фамилию судьи в студию.Чтобы мы знали этих уродов в лицо и по имени.
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29.01.2023 00:25 Ответить
А эти псевдосудья сбежавшие с Киева в первые дни войны,сейчас вернулись на сытные хлеба и выпускают весь криминалитет ,которых хватает НАБУ И САП под символически залог,составляющие 5 часть от того ,что они наворовали.Но главное Дерьмак доволен
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29.01.2023 00:29 Ответить
Только Верховный суд? Мерзкие продажные судьи...
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29.01.2023 01:43 Ответить
Печерський суд виправдав катів 😡
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29.01.2023 01:58 Ответить
Так сьогодні судами керує пан татаров, який був головним фальсифікаторів кримінальних справ проти Майданівців. Всі справи потихеньку закриваються, а злочинці отримують або умосні терміни, або виправдовуються.
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29.01.2023 07:33 Ответить
.

витягнiть за вуха на свiтло тих суддiв з суду першої інстанції та з апеляційного.

де вони, до речi, зараз? їх прiзвища?
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29.01.2023 08:32 Ответить
Київська апелячка - багаторічне кишло сєпарських пі*арів.
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29.01.2023 08:56 Ответить
А кто утвердил оправдательный приговор. Пушкин?
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29.01.2023 12:12 Ответить
 
 