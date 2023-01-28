Верховный Суд отменил оправдательный приговор экс-беркутовцу, который пытал майдановцев

По кассационной жалобе прокуроров Офиса Генерального прокурора Верховный Суд отменил постановление Киевского апелляционного суда г. Киева, которым был подтвержден оправдательный приговор суда первой инстанции в отношении бывшего работника батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области. Экс-блюститель обвинялся в пытках участников акции протеста в Киеве (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Об этом идет речь на сайте Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что 20 января 2014 года обвиняемый вместе с другими правоохранителями пытал двух митингующих, один из которых был несовершеннолетним. Потерпевших избивали руками, ногами, дубинками, сбросили с колоннады стадиона "Динамо" по ул. Грушевского. Затем раздели несовершеннолетнего, ударили ножом в бедро, забрызгали в рану перцовую жидкость и заставили обнаженным и босиком при температуре воздуха −12°C идти через строй правоохранителей, распевая Гимн Украины. При этом высмеивали его идеологические убеждения.

Читайте также: Горбатюк рассказал, как судебная власть мешала расследованию дел Майдана и коррупции эпохи Януковича

В 2019 году суд первой инстанции, решение которого в 2021 году поддержал апелляционный суд, признал работника спецподразделения "Беркут" невиновным в предъявленном обвинении и оправдал в связи с недоказанностью, что именно он совершил это уголовное преступление.

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда и направил уголовное производство на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.