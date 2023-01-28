Верховний Суд скасував виправдувальний вирок ексберкутівцю, який катував майданівців

За касаційною скаргою прокурорів Офісу Генерального прокурора Верховний Суд скасував ухвалу Київського апеляційного суду м. Києва, якою було підтверджено виправдувальний вирок суду першої інстанції щодо колишнього працівника батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області. Експравоохоронець обвинувачувався у катуванні учасників акції протесту у Києві (ч. 2 ст. 127 КК України).

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що 20 січня 2014 року обвинувачений разом з іншими правоохоронцями катували двох мітингувальників, один з яких був неповнолітнім. Потерпілих били руками, ногами, кийками, скинули з колонади стадіону "Динамо" на вул. Грушевського. Потім роздягли неповнолітнього, вдарили ножем в бедро, забризкали в рану перцеву рідину та змусили оголеним і босоніж при температурі повітря -12°C йти через стрій правоохоронців, співаючи Гімн України. При цьому висміювали його ідеологічні переконання.

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У 2019 році суд першої інстанції, рішення якого у 2021 році підтримав апеляційний суд, визнав працівника спецпідрозділу "Беркут" невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та виправдав у зв’язку з недоведеністю, що саме він вчинив це кримінальне правопорушення.

Наразі Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та направив кримінальне провадження на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.