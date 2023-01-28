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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Верховний Суд скасував виправдувальний вирок ексберкутівцю, який катував майданівців

феміда

За касаційною скаргою прокурорів Офісу Генерального прокурора Верховний Суд скасував ухвалу Київського апеляційного суду м. Києва, якою було підтверджено виправдувальний вирок суду першої інстанції щодо колишнього працівника батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в Харківській області. Експравоохоронець обвинувачувався у катуванні учасників акції протесту у Києві (ч. 2 ст. 127 КК України).

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що 20 січня 2014 року обвинувачений разом з іншими правоохоронцями катували двох мітингувальників, один з яких був неповнолітнім. Потерпілих били руками, ногами, кийками, скинули з колонади стадіону "Динамо" на вул. Грушевського. Потім роздягли неповнолітнього, вдарили ножем в бедро, забризкали в рану перцеву рідину та змусили оголеним і босоніж при температурі повітря -12°C йти через стрій правоохоронців, співаючи Гімн України. При цьому висміювали його ідеологічні переконання.

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У 2019 році суд першої інстанції, рішення якого у 2021 році підтримав апеляційний суд, визнав працівника спецпідрозділу "Беркут" невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та виправдав у зв’язку з недоведеністю, що саме він вчинив це кримінальне правопорушення.

Наразі Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та направив кримінальне провадження на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Автор: 

Беркут (532) Верховний Суд (1188) Євромайдан (957) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+20
Доки не буде лінчовано з десяток суддів, виродки в судівських рясах будуть кривомудити або на замовлення влади або за гроші по іншому ці покидьки не вміють.
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28.01.2023 23:47
+18
"обвинувачений разом з іншими правоохоронцями катували двох мітингувальників "-а суд був тільки проти одного, і того виправдав:. Хіба особовий склад того підррозділу встановити ннеможливо? -брехня. примусили пораненнного , Оголенного , закатованого примусии їти при через стрій того підрозділу Бкркууту , а суки-беркітівці реготали з цьоого. Вони -всі,весьпідрозділКАТИ і покидьки. Всіх судити, весь підрозділл нелюдей, а командира взагалі- на довічне. Тільки це навряд можливо при нашій судовій системі.
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28.01.2023 23:10
+15
фамилию не называют, потому что он в Саратове?
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28.01.2023 22:47
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фамилию не называют, потому что он в Саратове?
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28.01.2023 22:47 Відповісти
"обвинувачений разом з іншими правоохоронцями катували двох мітингувальників "-а суд був тільки проти одного, і того виправдав:. Хіба особовий склад того підррозділу встановити ннеможливо? -брехня. примусили пораненнного , Оголенного , закатованого примусии їти при через стрій того підрозділу Бкркууту , а суки-беркітівці реготали з цьоого. Вони -всі,весьпідрозділКАТИ і покидьки. Всіх судити, весь підрозділл нелюдей, а командира взагалі- на довічне. Тільки це навряд можливо при нашій судовій системі.
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28.01.2023 23:10 Відповісти
Доки не буде лінчовано з десяток суддів, виродки в судівських рясах будуть кривомудити або на замовлення влади або за гроші по іншому ці покидьки не вміють.
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28.01.2023 23:47 Відповісти
А интересно какой из судов вынес оправдательный приговор.Печерский или Яворивский?Фамилию судьи в студию.Чтобы мы знали этих уродов в лицо и по имени.
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29.01.2023 00:25 Відповісти
А эти псевдосудья сбежавшие с Киева в первые дни войны,сейчас вернулись на сытные хлеба и выпускают весь криминалитет ,которых хватает НАБУ И САП под символически залог,составляющие 5 часть от того ,что они наворовали.Но главное Дерьмак доволен
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29.01.2023 00:29 Відповісти
Только Верховный суд? Мерзкие продажные судьи...
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29.01.2023 01:43 Відповісти
Печерський суд виправдав катів 😡
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29.01.2023 01:58 Відповісти
Так сьогодні судами керує пан татаров, який був головним фальсифікаторів кримінальних справ проти Майданівців. Всі справи потихеньку закриваються, а злочинці отримують або умосні терміни, або виправдовуються.
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29.01.2023 07:33 Відповісти
.

витягнiть за вуха на свiтло тих суддiв з суду першої інстанції та з апеляційного.

де вони, до речi, зараз? їх прiзвища?
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29.01.2023 08:32 Відповісти
Київська апелячка - багаторічне кишло сєпарських пі*арів.
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29.01.2023 08:56 Відповісти
А кто утвердил оправдательный приговор. Пушкин?
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29.01.2023 12:12 Відповісти
 
 