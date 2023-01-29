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Путин в ближайшее время не планирует переговоры с Шольцом, - Песков

шольц,путін

Российский президент Владимир Путин в ближайшее время не планирует переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Запросов на разговор от Берлина не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова в комментарии российским пропагандистским СМИ.

"Пока нет никаких согласованных телефонных разговоров. Путин остается открытым для контактов", - сказал Песков, комментируя слова Шольца о намерении продолжить диалог с Путиным.

Читайте: Шольц исключает поставки Украине боевых самолетов: "Позиция не изменилась и не изменится"

Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31219) Шольц Олаф (905) переговоры с Россией (947)


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Топ комментарии
+7
Что ху.ло не хочет про леопарды поговорить. Скоро Мельник подлодку у Шольца вымутит.
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29.01.2023 13:44
+6
полковнику никто не пишет
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29.01.2023 13:55
+3
Перемовини з Путіним, щоб зробити його кращим = Кулінарні вправи з гівном, щоб зроби ти його їстівним
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29.01.2023 13:45
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А чим иому Шольц не до шмиги .
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29.01.2023 13:41 Ответить
Что ху.ло не хочет про леопарды поговорить. Скоро Мельник подлодку у Шольца вымутит.
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29.01.2023 13:44 Ответить
Перемовини з Путіним, щоб зробити його кращим = Кулінарні вправи з гівном, щоб зроби ти його їстівним
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29.01.2023 13:45 Ответить
НУ канешно не готов. ***** ждет скоро курвская битва где диді получат реальніх ******. Ех Взял бі Берлин тогда победу - жили бі как люди щас. ездили на БМВ по автобанм!!!
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29.01.2023 13:48 Ответить
Чемоданы полные,а новые не привезли из-за санкцый. Так что ни о какой встрече не может быть и речи
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29.01.2023 13:50 Ответить
Та й хер з ним.
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29.01.2023 13:50 Ответить
Він каже що Шольц мав би набиватись на розмову з ******, а той не вважає це за потрібне.
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29.01.2023 13:52 Ответить
Ну і до чого його заяви? Аби себе показати.
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29.01.2023 13:54 Ответить
полковнику никто не пишет
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29.01.2023 13:55 Ответить
кацапская хабалка со своим говноканалом...\напишите ей приятностей...\
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29.01.2023 15:18 Ответить
як тільки Шольц погодиться надавати Україні літаки - пуйло передзвонить....))))
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29.01.2023 14:03 Ответить
Хоче мабуть розповісти як членобурятов нагороджував, за їх злочини на Київщині..
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29.01.2023 14:05 Ответить
пуйло Шольцу нужен , как йух на ужин.
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29.01.2023 14:05 Ответить
Бог реверсивной психологи
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29.01.2023 14:12 Ответить
от теперь Шольц абидится и начнет то ли самолеты готовить то ли подлодку даст! )))
от посмотрите !! )))
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29.01.2023 14:21 Ответить
піськов неправильно ставить питаня. Що там планує карлік, це мало кому цікаво. Чи хоче з ним хто вести переговори крім добрих поліцкйських і психіатрів ?
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29.01.2023 14:27 Ответить
Та вже верещить просто,а ніхто на перемовини не йде!Захотіли в морг,значить в морг!
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29.01.2023 14:41 Ответить
Немцы говорят Леопардами!

https://www.facebook.com/Bundesregierung/?__tn__=-UC*F Федеральное правительство

https://www.facebook.com/Bundesregierung/posts/5809543709137317?__tn__=%2CO*F 2 январь в 15:01 ·

С 1 января 2023 года в Германию больше не поступает российская нефть по трубопроводу - еще один важный шаг на пути к экологически чистому и антикризисному энергоснабжению!
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29.01.2023 14:44 Ответить
НІчого. Завжди є макрон.
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29.01.2023 16:33 Ответить
А де #уйло взагалі? Бо щось давно не було його чути. Хоча б двійник чи трійник який виповз, а то усе якась шолупень типу пІськова, чи прес-алкаше щось 3,14здить, а де ж само? Насправді, по#уй, щоб і не з'явилось падло
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29.01.2023 18:07 Ответить
А Шольц видно планирует. )))
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29.01.2023 18:51 Ответить
 
 