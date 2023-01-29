Путін найближчим часом не планує переговорів із Шольцом, - Пєсков
Російський президент Володимир Путін найближчим часом не планує переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Запитів на розмову від Берліна не було.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.
"Поки що немає жодних узгоджених телефонних розмов. Путін залишається відкритим для контактів", - сказав Пєсков, коментуючи слова Шольца про намір продовжувати діалог з Путіним.
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+7 Саша Пончик
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+6 Гоша Фантомас #478094
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+3 Mykola #434424
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https://www.facebook.com/Bundesregierung/?__tn__=-UC*F Федеральное правительство
https://www.facebook.com/Bundesregierung/posts/5809543709137317?__tn__=%2CO*F 2 январь в 15:01 ·
С 1 января 2023 года в Германию больше не поступает российская нефть по трубопроводу - еще один важный шаг на пути к экологически чистому и антикризисному энергоснабжению!