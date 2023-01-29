Путін найближчим часом не планує переговорів із Шольцом, - Пєсков

Російський президент Володимир Путін найближчим часом не планує переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Запитів на розмову від Берліна не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

"Поки що немає жодних узгоджених телефонних розмов. Путін залишається відкритим для контактів", - сказав Пєсков, коментуючи слова Шольца про намір продовжувати діалог з Путіним.

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