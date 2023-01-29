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Путін найближчим часом не планує переговорів із Шольцом, - Пєсков

шольц,путін

Російський президент Володимир Путін найближчим часом не планує переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Запитів на розмову від Берліна не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

"Поки що немає жодних узгоджених телефонних розмов. Путін залишається відкритим для контактів", - сказав Пєсков, коментуючи слова Шольца про намір продовжувати діалог з Путіним.

Також читайте: Шольц заявив, що тримає канал для переговорів із Кремлем відкритим

Автор: 

Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23766) Шольц Олаф (1135) переговори з Росією (1064)


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Топ коментарі
+7
Что ху.ло не хочет про леопарды поговорить. Скоро Мельник подлодку у Шольца вымутит.
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29.01.2023 13:44
+6
полковнику никто не пишет
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29.01.2023 13:55
+3
Перемовини з Путіним, щоб зробити його кращим = Кулінарні вправи з гівном, щоб зроби ти його їстівним
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29.01.2023 13:45
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А чим иому Шольц не до шмиги .
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29.01.2023 13:41 Відповісти
Что ху.ло не хочет про леопарды поговорить. Скоро Мельник подлодку у Шольца вымутит.
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29.01.2023 13:44 Відповісти
Перемовини з Путіним, щоб зробити його кращим = Кулінарні вправи з гівном, щоб зроби ти його їстівним
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29.01.2023 13:45 Відповісти
НУ канешно не готов. ***** ждет скоро курвская битва где диді получат реальніх ******. Ех Взял бі Берлин тогда победу - жили бі как люди щас. ездили на БМВ по автобанм!!!
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29.01.2023 13:48 Відповісти
Чемоданы полные,а новые не привезли из-за санкцый. Так что ни о какой встрече не может быть и речи
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29.01.2023 13:50 Відповісти
Та й хер з ним.
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29.01.2023 13:50 Відповісти
Він каже що Шольц мав би набиватись на розмову з ******, а той не вважає це за потрібне.
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29.01.2023 13:52 Відповісти
Ну і до чого його заяви? Аби себе показати.
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29.01.2023 13:54 Відповісти
полковнику никто не пишет
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29.01.2023 13:55 Відповісти
кацапская хабалка со своим говноканалом...\напишите ей приятностей...\
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29.01.2023 15:18 Відповісти
як тільки Шольц погодиться надавати Україні літаки - пуйло передзвонить....))))
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29.01.2023 14:03 Відповісти
Хоче мабуть розповісти як членобурятов нагороджував, за їх злочини на Київщині..
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29.01.2023 14:05 Відповісти
пуйло Шольцу нужен , как йух на ужин.
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29.01.2023 14:05 Відповісти
Бог реверсивной психологи
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29.01.2023 14:12 Відповісти
от теперь Шольц абидится и начнет то ли самолеты готовить то ли подлодку даст! )))
от посмотрите !! )))
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29.01.2023 14:21 Відповісти
піськов неправильно ставить питаня. Що там планує карлік, це мало кому цікаво. Чи хоче з ним хто вести переговори крім добрих поліцкйських і психіатрів ?
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29.01.2023 14:27 Відповісти
Та вже верещить просто,а ніхто на перемовини не йде!Захотіли в морг,значить в морг!
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29.01.2023 14:41 Відповісти
Немцы говорят Леопардами!

https://www.facebook.com/Bundesregierung/?__tn__=-UC*F Федеральное правительство

https://www.facebook.com/Bundesregierung/posts/5809543709137317?__tn__=%2CO*F 2 январь в 15:01 ·

С 1 января 2023 года в Германию больше не поступает российская нефть по трубопроводу - еще один важный шаг на пути к экологически чистому и антикризисному энергоснабжению!
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29.01.2023 14:44 Відповісти
НІчого. Завжди є макрон.
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29.01.2023 16:33 Відповісти
А де #уйло взагалі? Бо щось давно не було його чути. Хоча б двійник чи трійник який виповз, а то усе якась шолупень типу пІськова, чи прес-алкаше щось 3,14здить, а де ж само? Насправді, по#уй, щоб і не з'явилось падло
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29.01.2023 18:07 Відповісти
А Шольц видно планирует. )))
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29.01.2023 18:51 Відповісти
 
 