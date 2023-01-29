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Нацполиция расследует более 60 тысяч преступлений военных РФ. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции Украины открыли 60494 уголовных производства по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и их пособниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал.

Из них:

48722 – по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны);
9225 – по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
2349 – по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (колаборационная деятельность);
113 – по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена);
37 – по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия) и т.д.

Также правоохранители обнаружили на деоккупированных территориях 49 мест, где рашисты насильно удерживали и пытали украинцев.

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Нацполиция расследует более 60 тысяч преступлений военных РФ 01

Автор: 

армия РФ (19106) Нацполиция (16434) военные преступления (1428)


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