Нацполіція розслідує понад 60 тисяч злочинів військових РФ. ІНФОГРАФІКА

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 60 494 кримінальні провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

З них:

48722 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)

9225 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

2 349 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)

113 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)

37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.

Також правоохоронці виявили на деокупованих територіях 49 місць, де рашисти насильно утримували та катували українців.

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