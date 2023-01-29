Многолетний советник Меркель Хойсген поддержал предоставление Украине истребителей: Международное право позволяет иностранным силам поставлять Украине боевые самолеты
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Бывший советник Ангелы Меркель по внешней политике и нынешний глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген поддерживает предоставление Украине истребителей для защиты от российских атак.
Об этом Хойсген сказал в эфире ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я считаю, что поставки истребителей является достаточным для лучшей защиты Украины от российских атак", - отметил он.
По словам Хойсгена, можно было бы обсудить предоставление Киеву американских истребителей F-16 или истребителей советской разработки из старых запасов Германской Демократической Республики.
Глава Мюнхенской конференции напомнил, что, согласно международному праву, иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в частности боевые танки, а также боевые самолеты.
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А французи- про рафаль
взагалi-то міжнародне право дозволяє іноземним силам постачати країні, яка зазнала агресii та бореться за свое iснування, будь-яку зброю, крiм ядерної(договiр про нерозповсюдження).
нема нi одного закону чи договору, що забороняв би допомагати такiй країні.
Кацапы используют самолеты? Да, используют. Кацапы используют дальнобойные стратегические ракеты? Да, используют.
Так что и мы имеем право точно также использовать и самолеты, и ракеты. Любой страны в мире. Это не будет эскалацией.
Эскалацией было бы то, если бы кацапы вообще не использовали самолеты. Тогда да, я бы понял смысл таких заявлений. Что они без самолетов, и мы без самолетов. Но ведь это не так.
Нужно было еще в сентябре, когда объявили мобилизацию, незамедлительно начать подготовку экипажей танков и пилотов к натовским самолетам. А в ответ на ракетные удары незамедлительно начать поставку томагавков и крылатых ракет воздушного базирования. Но вместо этого было сделано ничего и это было большой ошибкой. Теперь эту ошибку необходимо исправить, в одностороннем порядке начав поставлять нам и самолеты, и ракеты.
Тому в запасах армії НДР щось є для нас із авіації. Добре що цей діяч готовий нам допомогти.