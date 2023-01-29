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Многолетний советник Меркель Хойсген поддержал предоставление Украине истребителей: Международное право позволяет иностранным силам поставлять Украине боевые самолеты

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

винищувач

Бывший советник Ангелы Меркель по внешней политике и нынешний глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген поддерживает предоставление Украине истребителей для защиты от российских атак.

Об этом Хойсген сказал в эфире ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я считаю, что поставки истребителей является достаточным для лучшей защиты Украины от российских атак", - отметил он.

По словам Хойсгена, можно было бы обсудить предоставление Киеву американских истребителей F-16 или истребителей советской разработки из старых запасов Германской Демократической Республики.

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Глава Мюнхенской конференции напомнил, что, согласно международному праву, иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в частности боевые танки, а также боевые самолеты.
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Топ комментарии
+15
у кого еще есть впереди политические перспективы, сейчас изо всех сил на всех вёслах отгребают от бабушки меркель.
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29.01.2023 19:16
+7
Яким боком німці до американських, чи скажімо шведських літаків? Наче про Єврофайтери взагалі мови ніколи не йшло.
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29.01.2023 19:22
+6
А чого це німці вирішують стосовно постачання американських літаків?!
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29.01.2023 19:18
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у кого еще есть впереди политические перспективы, сейчас изо всех сил на всех вёслах отгребают от бабушки меркель.
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29.01.2023 19:16 Ответить
Колишній радник колишньої Мерель розповів, що якби дослухалися до прогнозів колишнього радника президента Арестовича, то мовірно, поставки танків Абрамс не затягнулися на невизначений термін.
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29.01.2023 19:17 Ответить
А чого це німці вирішують стосовно постачання американських літаків?!
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29.01.2023 19:18 Ответить
Мы ещё советника Ху*ловской подстилки не спрашивали...
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29.01.2023 19:20 Ответить
Яким боком німці до американських, чи скажімо шведських літаків? Наче про Єврофайтери взагалі мови ніколи не йшло.
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29.01.2023 19:22 Ответить
Мова йшла- британці щось казали про них.
А французи- про рафаль
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29.01.2023 19:45 Ответить
Літаки нам може надати або узгодити передачу країна-виробник літаків, а Німеччина не виробник. "Єврофайтери" нам не потрібні через складність обслуговування. А по "Торнадо" не менше питань.Тому очікуємо на F-16,а по ним ніхто згоди німців питати не буде.
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29.01.2023 19:30 Ответить
Шульц сказаф, шо тока через його труп
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29.01.2023 19:31 Ответить
желание клиента ... ЗАКОН
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29.01.2023 23:38 Ответить
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29.01.2023 23:40 Ответить
Всі вони, як тільки переходять до табору колишніх, раптом стають "крєпкімі заднім умом" , совпадєніє... ***
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29.01.2023 19:32 Ответить
Сколро радник почне писати про фрау штазі такі мемуари, що її пристрелять без суду і слідства, щоб не потягнула інших.
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29.01.2023 19:39 Ответить
Та хоч дерижаблі) Аби вони могли робити пуски натівських ракет повітря-земля
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29.01.2023 19:43 Ответить
.

взагалi-то міжнародне право дозволяє іноземним силам постачати країні, яка зазнала агресii та бореться за свое iснування, будь-яку зброю, крiм ядерної(договiр про нерозповсюдження).

нема нi одного закону чи договору, що забороняв би допомагати такiй країні.
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29.01.2023 19:56 Ответить
Да закона-то нету, консервы есть расейские у немецких политиканов, даже советские, в тавоте измазанные, если кто помнит
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29.01.2023 20:09 Ответить
Простая логика.

Кацапы используют самолеты? Да, используют. Кацапы используют дальнобойные стратегические ракеты? Да, используют.

Так что и мы имеем право точно также использовать и самолеты, и ракеты. Любой страны в мире. Это не будет эскалацией.

Эскалацией было бы то, если бы кацапы вообще не использовали самолеты. Тогда да, я бы понял смысл таких заявлений. Что они без самолетов, и мы без самолетов. Но ведь это не так.

Нужно было еще в сентябре, когда объявили мобилизацию, незамедлительно начать подготовку экипажей танков и пилотов к натовским самолетам. А в ответ на ракетные удары незамедлительно начать поставку томагавков и крылатых ракет воздушного базирования. Но вместо этого было сделано ничего и это было большой ошибкой. Теперь эту ошибку необходимо исправить, в одностороннем порядке начав поставлять нам и самолеты, и ракеты.
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29.01.2023 20:34 Ответить
Видишь ли, складывается впечатление, шо их не покидает мысль будто оно само рассосется.
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29.01.2023 20:44 Ответить
А члениха Союза свободной немецкой молодёжи по этому поводу шота шпрехала или ей мову відняло?
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29.01.2023 20:40 Ответить
Не Хойсген, а Хойсхен (Häuschen - нім. Хатинка, Будиночок)
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29.01.2023 20:50 Ответить
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29.01.2023 21:07 Ответить
За аналогією з постачанням танків, Захід спочатку може передати літаки радянського виробництва, що є на озброєнні у країн НАТО, або потім інші.
Тому в запасах армії НДР щось є для нас із авіації. Добре що цей діяч готовий нам допомогти.
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29.01.2023 21:47 Ответить
 
 