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Резников ожидает, что Украина получит западные танки в марте

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

challenger

Министр обороны Алексей Резников выразил надежду на то, что обещанные Украине танки будут готовы к применению на фронте в марте 2023 года.

Об этом Резников рассказал в интервью канадскому телеканалу CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо.

По его словам, нужно время, чтобы получить танки и научить экипажи использовать их, но выразил надежду, что они будут готовы к весенней кампании, и добавил, что цель поставлена на март.

Читайте также: Резников о завершении войны в 2023 году: "Посмотрим"

Он добавил, что поставка танков "это не конец, а только начало истории".
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Топ комментарии
+19
А яка там ціна на яйця в березні буде?
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29.01.2023 18:57
+13
Увагу від яєць по 17 відвертають
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29.01.2023 19:05
+13
чому рєзніков досі не сидить за пограбунок ЗСУ?
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29.01.2023 19:15
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А яка там ціна на яйця в березні буде?
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29.01.2023 18:57 Ответить
Яйця будуть по 23 метри за децибел квадратний яйця.
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29.01.2023 19:36 Ответить
ціну яєць рєзникова вже показали Італійці сказали що не нададуть нам танки
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29.01.2023 21:43 Ответить
Британцы открыли торговлю яйцами из-за их прибыльности на Лондонской сырьевой бирже.
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30.01.2023 13:05 Ответить
да я думаю раньше - сравнение конечно не совсем корректное но все таки , допустим ты ездил на лохматых жигулях сколько тебе нужно времени переесть на новейшую тайоту , конечно время какое то займет но они ведь не с нуля начинают
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29.01.2023 19:15 Ответить
Ціна питання. Довірити переляканому мобіку танк, який ніби-то був танкістом 20+ років тому, а по-факту будував дачу генералу.
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29.01.2023 19:20 Ответить
Не думаю, что на эти танки посадят мобиков.
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29.01.2023 19:30 Ответить
но оно конечно не без этого , но сейчас не то время тем более они проходят как я понял стажировку на западе а там церемониться для тех "кто в танке" я думаю не будут ,я сам через подобное прошёл
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29.01.2023 19:37 Ответить
думаю, якийсь український персонал там уже навчився. Як мінімум з літа чи початку осені. Вся ця вистава з постачанням бронетехніки, для пуску пилу в очі оркам. Типу струму зараз, поки навчать, поки наїздять, ти, путін не хвилюйся, припарка тобі ще не готова. А якийсь український персонал уже готовий, хай і в невеликих кількостях. Вони будуть як додаткові коучі для тільки під'їзду.
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29.01.2023 20:14 Ответить
О це так просто надати західні тани зебілам, щоб вони їх спалили за місяць? А потім у квітні Ф-16 з підготовкою в один місяць? Хоча чого від них очікувати, все по-приколу, як і для 73% і як для місцевих зелених тролів.
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29.01.2023 19:02 Ответить
читав на американському форумі, місцеві пишуть, що українські пілоти вже більше 5 міс тренуються у США. Так що з літаками буде всьо чьотко.
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29.01.2023 19:17 Ответить
Забагато цієї скотини стало в новинах. Немов хочуть з нього зробити почтальона з хорошими новинами.

Але нові танкові бригади будуть створені не раніше кінця весни, а то й кінця літа. Тому скоро нічого не буде.
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29.01.2023 19:03 Ответить
Увагу від яєць по 17 відвертають
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29.01.2023 19:05 Ответить
Забагато цієї лисини стало в новинах....... Щось мурижят!!!!!
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29.01.2023 20:06 Ответить
Резніков думає на скільки підняти ціну на харчування хлопакам на абрамсах) тож не просто танк а елітний значить і ціна на яйця вже має бути72 за одне
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29.01.2023 19:04 Ответить
Зебіле, ти перевершив дотепністю своїх жартів лисого з кварталу.
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29.01.2023 19:08 Ответить
как будешь принимать танки, Резников - в штуках, килограммах или в условных попугаях?
ценность твоих слов сейчас где-то на уровне 170 гривень за упаковку
дермаку, твоей неприкасаемой крыше, - привет
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29.01.2023 19:06 Ответить
Знов ця зелупа вилізла збити накал про закупівлю провізії.Заговорє свої мародерські гріхи.Рєзніков мародер! Так само як і зєлєнскій.
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29.01.2023 19:14 Ответить
козел задьоргався і на покриті потом яйця внаслідок роботи американських ревізорів стрімко падала ціна.
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29.01.2023 19:15 Ответить
чому рєзніков досі не сидить за пограбунок ЗСУ?
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29.01.2023 19:15 Ответить
Питання риторичне
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29.01.2023 19:23 Ответить
На Бредлі вже пару тижнів назад вчилися, було відео від наших. Слухав Саламаху (одного із справжніх танкових експертів) , за його словами десь два місяці займе перенавчання. Так що терміни плюс мінус реальні, якщо потЛеопардпм вже почалося навчання.
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29.01.2023 19:20 Ответить
Главное, чтобы топливо для них поставлялось не по цене яиц.
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29.01.2023 19:22 Ответить
А Західні партнери очікують щоб рєзніков пішов у небуття !!!
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29.01.2023 19:25 Ответить
тупе питання.
а він досі міністр???
досі не під слідством???
ще чогось очікує від партнерів у яких ******* гроші????
цинізм влади, та й самого зеленського зашкалює
яник курить бамбук і питає, а що, так можна було???
коля бімба не розуміє чому тікав
бо у них такого не було
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29.01.2023 19:29 Ответить
згоден з усім що ви написали але думаю що коля вивіз гроші партії на острів сокровіщ і його виключеня з партії це прикритя.
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29.01.2023 21:49 Ответить
Абрамси казали аж у серпні...
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29.01.2023 20:15 Ответить
А просто мовчати не може? Чи треба звиздіти на весь світ про дати готовності, кількість чи місця застосування?
І за організацію роботи в міністерстві він має нести повну відповідальність. Талант керівника в тому щоб поставити правильних людей на відповідні місця й контролювати та направляти їхні дії
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29.01.2023 20:23 Ответить
Ми очікуєм що в березні у нас вже буде професійний міністр оборони
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29.01.2023 20:45 Ответить
А українці очикують, що ця зекрадійка отримає років 15 ув'язнення
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29.01.2023 21:14 Ответить
Мнение крысы или крыши крыс никого уже не интересует.
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29.01.2023 23:34 Ответить
Ну хай очікує
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30.01.2023 05:37 Ответить
 
 