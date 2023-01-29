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Новости Война в Украине
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Резников о завершении войны в 2023 году: "Посмотрим"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Министр обороны Алексей Резников надеется, что 2023 год станет годом победы для Украины в войне с РФ. Но для этого необходимо приложить много усилий.

Об этом Резников сказал в интервью канадскому телеканалу CBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

На вопрос о том, когда может окончиться война, Резников сказал, что остается оптимистом.

"Я надеюсь, что этот год станет годом победы. Мы хотели бы (победы) как можно быстрее. Украинский народ хочет этого. Но мы посмотрим", - сказал он.

Читайте также: Резников об истребителях для Украины: Невозможное сегодня будет возможно завтра

Кроме того, Резников добавил, что вопрос с предоставлением Украине танков – "это не конец истории, это только начало истории".
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Топ комментарии
+32
если красть не будешь то точно бистрей закончится
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29.01.2023 16:57
+24
" Но мы посмотрим, какая цена будет на яйца к концу года! На куриные и слуг народа!"
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29.01.2023 16:59
+17
ЧТО -то дохера этого яйцеголового стало в медийном просторе , опа решила забросать им все просторы , что-бы уже устали от него и начали забывать про воровство и коррупцию при его участии.
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29.01.2023 17:11
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Правила форума Совет форумчан
если красть не будешь то точно бистрей закончится
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29.01.2023 16:57 Ответить
ШО ТАМ БАЧИТИ. ЗЕ ВЖЕ СКАЗАВ ЩО ПЕРЕМОГА БУДЕ. ГОТУЄМО ШАШЛИКИ І ГОРІЛКУ.
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29.01.2023 18:27 Ответить
Да тримайся Олексій, яйця стрімко зросли по вартості.
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29.01.2023 18:59 Ответить
Не важно как гадить этой всей Zеленой шайке Украине - красть, предавать, препятствовать, врать, срать на голову зарубежным партнёрам, которые нам помогают... Поэтому "красть" - это слишком малая часть вреда, который наносят Украине Zелёная гопота...
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29.01.2023 19:23 Ответить
" Но мы посмотрим, какая цена будет на яйца к концу года! На куриные и слуг народа!"
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29.01.2023 16:59 Ответить
Продолжается обболванивание легковерных , наивных предсказателями будановым ,Ждановым , абдристовичами и прочими «ясновидящими « гадалками !
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29.01.2023 17:37 Ответить
Ревизоры! Взять его!
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29.01.2023 17:00 Ответить
Резніков про яйця по 27 грн до кінця року: "Побачимо"
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29.01.2023 17:00 Ответить
Зараз курс 40 а не 27. І це не за десяток, а за одне.
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29.01.2023 17:03 Ответить
клетчтому ворюзі война - мати рідна
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29.01.2023 17:01 Ответить
Якщо війна не закінчиться у 2023, то ціна за яйце буде 50 грн через інфляцію.
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29.01.2023 17:02 Ответить
Угу..І не за кіло,а за фунт.
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29.01.2023 18:55 Ответить
Кацы в наступлении, с нашей стороны "отход на подготовленные позиции", а тут снова о перемоге на следующей неделе. Любят наши люди лапшу на ушах.
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29.01.2023 17:05 Ответить
Молодець, льоха, шо дав українському народові таку надію!
П.С. льоха, так почьом там у тебе яйця за кілограм?
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29.01.2023 17:06 Ответить
Як казав Яценюк, що б повірити у реформи, потрібно весь час обговорювати реформи. Але зебіли проголосували по-приколу і тому зараз у нас нема реформ.
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29.01.2023 17:06 Ответить
Попередники вже все розпореформували.

Землі труби облгази надр - нічого вже красти. Нарід нічого вже не має. держави немає - є МОПГ(міжнародна)...

А почалось це задовго до першої світової...
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30.01.2023 03:52 Ответить
******* и ******* надо меньше или вообще не стоит. - зебилы.
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29.01.2023 17:06 Ответить
не задавайте дурацких вопросов. он не пророк и не провидец.
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29.01.2023 17:07 Ответить
Він звичайний зебіл, який вирішив стати міністром оборони по-приколу.
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29.01.2023 17:08 Ответить
Я сейчас не столько про качество власти, а про качество журналистов. Они, конечно, могут задавать любые вопросы. Но нет смысла задавать вопросы, в которых нет смысла. Это не тот вопрос, на который хоть у кого-то есть ответ.
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29.01.2023 17:13 Ответить
Якщо війна не закінчиться у цьому році, то навіть лячно буде уявити, що буде не тільки з усякими яйцями,в тому разі і людськими, а і з країною взагалі..І який вона буде мати вигляд через рік..
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29.01.2023 17:09 Ответить
Вона не закінчиться.А наступний етап може бути ще жахливішим.У кацапні ще дуже багато ресурсів та м'яса.
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29.01.2023 17:14 Ответить
А знаешь, почему молдаване соленые огурцы не едят?
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29.01.2023 17:13 Ответить
ЧТО -то дохера этого яйцеголового стало в медийном просторе , опа решила забросать им все просторы , что-бы уже устали от него и начали забывать про воровство и коррупцию при его участии.
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29.01.2023 17:11 Ответить
До війни Шалтайболтай взагалі не має жодного стосунку. Його царина-коррупція, а за своїх підлеглих воно не відповідає.
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29.01.2023 17:12 Ответить
На мою думку, що війна не закінчиться до тих пір, поки ми не будемо бити по їх аеродромах і містах пуску ракет. Ця потвора хоч і слабенька, але буде лізти і вимагати "миру" на своїх умовах. Йому б залишити пів Херсонської і Запорізької областей, по іншому пуйло просто труп. Є надія, що з отриманням танків, БМП, БТР, ракет ми визволимо точно Херсонську і Запорізьку область, А далі окуповані Донецьку і Луганську області і кінцем визволення буде Крим, але він буде набагато пізніше. Це моя особиста думка. За яйця на Резнікова не наїзджаю, бо його підтримали Залужний та інші нормальні генерали. Його і мінстерство підставляють ті, кого тут наставили єлдак і татаров. Якщо ОП звільнить тих двох ригів - то і справи скрізь підуть в скарбничку України, а не олігархів від риг.
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29.01.2023 17:12 Ответить
його вина,хоча б у тлму,що чесно не визнав корупцію в своєму міністерстві,а почав вигадувати гнилі відмазки про яйцекілограми...політик західного рівня,сам пішов би у відставку...
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29.01.2023 17:24 Ответить
Так, погоджуюсь, він не визнав і юлив, але думаю що нарешті зрозумів, що це не кримінальна справа, де він був адвокатом і її слухають до сотні людей, а це велика Україна і за ним спостерігає весь народ, який пережив окупацію, ракетні удари, посивів і змінився. Чомусь впевнений, що його підвели, але час покаже, мародерів ніхто терпіти не буде, бо це точно "бізннес на крові". Нам потрібно перемогти основного ворога - росію, а цих потім запитає ЗСУ, коли буде повертатися з фронту. Там юлити ніхто не буде, головне, щоб і їх не обдурили.
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29.01.2023 17:34 Ответить
не вірю я,шо то все бл@дство, в МО відбувається без відома Рєзнікова..от не вірю і все..навіть якщо таке припустити,що він не знав ,то тоді тим більше,він поганий міністр,не на свому місці,і заслуговує на відставку..
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29.01.2023 17:49 Ответить
Можливо і так, але сьогодні головний ворог в Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях - росія, спочатку протрібно негайно згуртуватися навколо ЗСУ і перемогти, а потім повернемося до цих мародерів, бо якщо все втратимо країну, то і не потрібно з ними розбиратися. Основне ми пропустили ще у 2019 році.
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29.01.2023 18:07 Ответить
так,звичайно ніхто не сперечається,що головний ворог-росєя!...але коли хлопці ЗСУ будуть воювати,люди волонтерити,а ті суки красти,то цій війні не буде кінця....з ними треба розбиратися вже і негайно..хоча як то дієво зробити в даний час,я нажаль навіть не уявляю...якесь замкнуте коло виходить(((..
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29.01.2023 18:17 Ответить
"що нарешті зрозумів"

ага, он понял, что ему ничего не будет, можно красть дальше...
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29.01.2023 17:53 Ответить
Я все підтримую, але не підтримую час проводити "розбірки". Сьогодні головна увага має бути відведена фронту, бо це можливо найголовніша битва. Як тільки посунемо ворога, то зразу візьмемося за мародерів. Втечуть - запитаємо у Верховного, як так сталося, чому дирявий кордон. А сьогодні головне - перемогти російську імперію, яка стягує все, що тільки можна і сразу кидає в бій на всіх напрямках.
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29.01.2023 19:38 Ответить
мародерство в МО во время войны нужно сразу пресекать. разборки тут не нужны. это же не единичный случай. были же вопросы по форме, амуниции, мавиках, теперь вот по военно-врачебных комиссиях.
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29.01.2023 21:01 Ответить
Я погоджуюся, це потрібно робити і це мають робити правоохоронні органи і ні в якому разі сьогодні, перед великим і можливо вирішальним боєм переносити це в політичну площину. Україна має погану історію, коли ми втрачали державність тільки коли чубилися всередині і в непотрібний час. Переможемо і зразу візьмемося за мародерів.
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29.01.2023 22:05 Ответить
какая политическая плоскость? Вы о чем?
какие разборки внутри? никто же внутри страны не оспаривает государственность.

честное слово, чем Вы думаете...
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29.01.2023 22:10 Ответить
А Залужний краще б займався своєю справою і не ліз відмазувати зелених мерзотників. Впевнений що йому "порадили" зробити цю заяку аби не тільки використати його авторитет, але й скомпротувати самого Залужного.
Він також заявив що підтримує закон щодо посилення відповідальності в армії.
Скоріш за все то з тієї ж опери.
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29.01.2023 17:35 Ответить
Та ні, інших сьогодні ми не маємо. А якраз сьогодні відповідальний і вирішальний момент визволення наших земель, бо ворог стягує все, що тільки можна і скористається нашими суперечностями. Вчора послухав коментар колишнього депутата від "Свободи" Сиротюка і він розповів нашу історію, яку не всі знають. А суть її в тому, що ворог нас ніколи не перемагав на полі бою, завжди запускав якісь інтриги в суспільство і в більшості через московських попів і поки ми скубалися, нами оволодівали. Ще при Мазепі наші козаки побили інших наших козаків, пішовши за "православним" Петром Кривавим(першим), який потім втопив в крові всю Гетьманщину(Україну). А після розвалу російської імперії після Першої світової в нас було до 6 мільйонів армії, але вони не пішли за УНП (Симоном Петлюрою), більшість пішли за більшовиків, повіривши в казочки кацапів, ще немало воювали за "білих" і в підсумку втратили державу і їли в голодомори дітей. Воїни, ЗСУ, все бачать і розберуться після того, як переможуть основного ворога - росію.
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29.01.2023 17:45 Ответить
а ви впевнені,що розберуться?..шо то "меня терзают смутные сомненья"..я більше ніж впевнений,що після війни на ейфорії перемоги,мудрий нарід знов вибере в президенти,Найвеличнішого полководця...
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29.01.2023 18:22 Ответить
Ніякої ейфорії не буде, бо мудрий нарід взнає ціну перемоги. В нас працює НАБУ і зразу після перемоги запрацюють і суди і прокуратура і СБУ і поліція. Там добре тримають ніс, в яку сторону дує вітер. Це моя особиста точка зору. Можливо і помиляюся. Але так має бути.
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29.01.2023 19:41 Ответить
я смотрю, у Вас асфальт намертво въелся в глаза и уши...
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29.01.2023 21:02 Ответить
Пане Олександр, якраз я виступаю завжди проти "Великого крадівництва", знищенні оборонного сектора, особливо ракет і зовсім не вітаю владу "слуг", але сьогодні маємо те, що маємо і це наша влада і ми маємо сьогодні тільки вигравати, бо основний ворог - росія. Часу в нас немає, від слова зовсім, а справою завищення цін при забезпеченні ЗСУ займається НАБУ і я їм довіряю.
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29.01.2023 22:09 Ответить
так власть никто и не предлагает менят.
разговор о чиновнике(ках), которые крадут.
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29.01.2023 22:11 Ответить
Той ворог менший, що краде,
Щурів треба садити,
Той, що ордою на нас йде
Його ціль нас всіх вбити!
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29.01.2023 22:25 Ответить
аналогия на мой взгляд для сегодняшней ситуации неверна. на начало 2014 года - возможно. сегодня - нет.
а украинские гниды - да! это проблема, которая осталась.
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29.01.2023 21:05 Ответить
Карась наїхав на Дона!
невже в нас немає ЩУКИ, щоб йому рот закрити?
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29.01.2023 17:12 Ответить
"ми побачимо..."цікаво,що вони хочуть побачити..якщо Захід буде бабло давати,люди будуть донатити,волонтерити,то можна буде ще "повоювати"...з бюджетом. от наглий скунс
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29.01.2023 17:13 Ответить
Ось те і підтвердилося, що колись Зе говорив. Вигода від війни. Рєзнікову війна це заробіток. Де зазаз можна яйця продати по 17 грн.? Тільки Рєзніку.
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29.01.2023 17:14 Ответить
Від таких як ти пацюків і закрили.
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29.01.2023 17:29 Ответить
зате таких патріотів як ти випустили.
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29.01.2023 17:34 Ответить
Шо значить побачимо? Люся Арєстовіч вродє би ясно сказала:" Пабєдав апрєлє ,а в маю всьо по-... і на шашліки по -свєжєму асвальтє.."
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29.01.2023 17:23 Ответить
Рєзнікович мабудь забув слова класика: НАДО ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ!
Та й сам атор, мабудь, забув.
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29.01.2023 17:28 Ответить
Йому закінчення війни не вигідне-яйця по 17 не закупиш. Та й іншій ЗЕ-шоблі теж доведеться давати відповіді на незручні запитання. Відмовка ''не начасі'' тоді не спрацює!
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29.01.2023 17:36 Ответить
Якщо б в Україну заїхало 500 танків, 1000 бмп чі Бтр, 500 сау, і 100 рсзо , 100 самолетів, на Троїцю була б Перемога, а так як нам дають, скріпя зубамі, тоді війна затянеться, але що цікаво всю цю кількість, тільки вдвічі більше їм прийдеться поставити, і за цього війна затянеться ще на пів року, але якщо економісти порахують в ЄС і США чім бистріше закінчеться війна, почнеться зростання економік, що втричі компенсує всі затрати , після кожної війни йде економічне зростання, це скажуть всі економісти, того шановний Уолт Стріт, та Франкфурт,Лондон, Токіо, запустіть цю Перемогу по своїм каналам, як ви вмієте!!!!
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29.01.2023 17:38 Ответить
а что этот полководец куриный что то о войне понимает?он может только у армии воровать -это единственное что его связывает с армией
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29.01.2023 17:42 Ответить
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29.01.2023 17:43 Ответить
Те ж саме він відповів про перспективи виміру яєць кубометрами….
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29.01.2023 18:33 Ответить
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29.01.2023 18:33 Ответить
Ермаковская гнида- не так страшні московські воши як ермаківські гниди
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29.01.2023 18:37 Ответить
"Побачимо, які ціни на яйця будуть..."
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29.01.2023 18:34 Ответить
Так у нього вже є макінтош. З надгризеним яблуком. І не один...
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29.01.2023 18:55 Ответить
Знайшли в кого питать.
Ніби адвокат знає коли закінчиться війна. Та він не знав коли вона розпочнеться.
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29.01.2023 18:40 Ответить
Вангую, якщо посадять мародера рєзнікова і його заступників, війна закінчиться нашою перемогою значно швидше.
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29.01.2023 18:44 Ответить
В єтой лисой срані нема не стида ні совесті,ворюга хрінов.
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29.01.2023 19:11 Ответить
Это не ворюга - как вы это не догоняете? Это вредитель! И красть - это лишь малая часть вреда Украине от Zелёной гопоты во главе с дЕрьмаком.
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29.01.2023 19:28 Ответить
Не важно как гадить Украине - красть, предавать, препятствовать, врать, срать на голову зарубежным партнёрам, которые нам помогают... Поэтому "красть" - это слишком малая часть вреда, который наносит Украине Zелёная гопота во главе с дЕрьмаком - сыном полковника парашинского ГРУ...
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29.01.2023 19:25 Ответить
В цього крадія не тільки шапка підгоріла а й волося на голові згоріло а він ще й далі щось лепече.
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29.01.2023 19:55 Ответить
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29.01.2023 20:14 Ответить
Дай боже, щоб на кінець війни воно дивитися скрізь грати.
Звичайно, не одне воно. Цих покидьків- саджати- не пересадити.
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29.01.2023 20:14 Ответить
"Побачимо", - сказав сліпий.
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29.01.2023 20:16 Ответить
Уважаемые форумчане, вы заметили что даже Резников хотя и адвокат просто мега тупой(как он ещё своих клиентов защищал). Вообще все с этой зелёной шоблы просто вопиюще безграмотные и тупые, такие известные как Безумная, Архамка, Катлета и другие. Но неизвестные депутаты, ну например Стернийчук Валерий с Луцка тоже такие же тупые он всю свою жизнь был в КВН и ничего больше незнает, но счас в комитете антикорупционном.
На мой взгляд там действительно умный только дэрмак, но этот пассажир работает на другое государство.
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29.01.2023 20:38 Ответить
Чем меньше будете красть ,тем быстрее она закончится.Как глянешь на его выражение лица,всегда выражающее беспечность и блаженство, то так хочется врезать по ней,и то с ноги
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29.01.2023 23:09 Ответить
Да-да,пан резников... Вы уж там порешайте этот вопрос..Он же от вас зависит...
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29.01.2023 23:36 Ответить
 
 