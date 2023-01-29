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Резников о завершении войны в 2023 году: "Посмотрим"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников надеется, что 2023 год станет годом победы для Украины в войне с РФ. Но для этого необходимо приложить много усилий.
Об этом Резников сказал в интервью канадскому телеканалу CBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
На вопрос о том, когда может окончиться война, Резников сказал, что остается оптимистом.
"Я надеюсь, что этот год станет годом победы. Мы хотели бы (победы) как можно быстрее. Украинский народ хочет этого. Но мы посмотрим", - сказал он.
Кроме того, Резников добавил, что вопрос с предоставлением Украине танков – "это не конец истории, это только начало истории".
Топ комментарии
+32 MrStepanovM
показать весь комментарий29.01.2023 16:57
+24 Vadim Smirnoff 907863e4
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+17 Валерий Викторович 39cf5cb5
показать весь комментарий29.01.2023 17:11
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Пожалуйста, подождите...
П.С. льоха, так почьом там у тебе яйця за кілограм?
Землі труби облгази надр - нічого вже красти. Нарід нічого вже не має. держави немає - є МОПГ(міжнародна)...
А почалось це задовго до першої світової...
ага, он понял, что ему ничего не будет, можно красть дальше...
какие разборки внутри? никто же внутри страны не оспаривает государственность.
честное слово, чем Вы думаете...
Він також заявив що підтримує закон щодо посилення відповідальності в армії.
Скоріш за все то з тієї ж опери.
разговор о чиновнике(ках), которые крадут.
Щурів треба садити,
Той, що ордою на нас йде
Його ціль нас всіх вбити!
а украинские гниды - да! это проблема, которая осталась.
невже в нас немає ЩУКИ, щоб йому рот закрити?
Та й сам атор, мабудь, забув.
Ніби адвокат знає коли закінчиться війна. Та він не знав коли вона розпочнеться.
Звичайно, не одне воно. Цих покидьків- саджати- не пересадити.
На мой взгляд там действительно умный только дэрмак, но этот пассажир работает на другое государство.