Резніков про завершення війни у 2023 році: "Побачимо"
Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що 2023-й стане роком перемоги для України у війні з РФ. Але для цього необхідно докласти багато зусиль.
Про це Резніков сказав в інтерв’ю канадському телеканалу CBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
На питання про те, коли може закінчитися війна, Резніков сказав, що залишається оптимістом.
"Я сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги. Ми б хотіли (перемоги) якнайшвидше. Український народ хоче цього. Але ми побачимо", - сказав він.
Крім того, Резніков додав, що питання із наданням Україні танків - "це не кінець історії, це лише початок історії".
Топ коментарі
+32 MrStepanovM
показати весь коментар29.01.2023 16:57
+24 Vadim Smirnoff #551071
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+17 Валерий Викторович #551514
показати весь коментар29.01.2023 17:11
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П.С. льоха, так почьом там у тебе яйця за кілограм?
Землі труби облгази надр - нічого вже красти. Нарід нічого вже не має. держави немає - є МОПГ(міжнародна)...
А почалось це задовго до першої світової...
ага, он понял, что ему ничего не будет, можно красть дальше...
какие разборки внутри? никто же внутри страны не оспаривает государственность.
честное слово, чем Вы думаете...
Він також заявив що підтримує закон щодо посилення відповідальності в армії.
Скоріш за все то з тієї ж опери.
разговор о чиновнике(ках), которые крадут.
Щурів треба садити,
Той, що ордою на нас йде
Його ціль нас всіх вбити!
а украинские гниды - да! это проблема, которая осталась.
невже в нас немає ЩУКИ, щоб йому рот закрити?
Та й сам атор, мабудь, забув.
Ніби адвокат знає коли закінчиться війна. Та він не знав коли вона розпочнеться.
Звичайно, не одне воно. Цих покидьків- саджати- не пересадити.
На мой взгляд там действительно умный только дэрмак, но этот пассажир работает на другое государство.