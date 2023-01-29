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Новини Війна
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Резніков про завершення війни у 2023 році: "Побачимо"

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що 2023-й стане роком перемоги для України у війні з РФ. Але для цього необхідно докласти багато зусиль.

Про це Резніков сказав в інтерв’ю канадському телеканалу CBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

На питання про те, коли може закінчитися війна, Резніков сказав, що залишається оптимістом.

"Я сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги. Ми б хотіли (перемоги) якнайшвидше. Український народ хоче цього. Але ми побачимо", - сказав він.

Також читайте: Жодних ознак припинення війни в Україні до річниці вторгнення немає, - Білий дім

Крім того, Резніков додав, що питання із наданням Україні танків - "це не кінець історії, це лише початок історії".

Автор: 

прогноз (1380) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+32
если красть не будешь то точно бистрей закончится
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29.01.2023 16:57
+24
" Но мы посмотрим, какая цена будет на яйца к концу года! На куриные и слуг народа!"
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29.01.2023 16:59
+17
ЧТО -то дохера этого яйцеголового стало в медийном просторе , опа решила забросать им все просторы , что-бы уже устали от него и начали забывать про воровство и коррупцию при его участии.
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29.01.2023 17:11
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если красть не будешь то точно бистрей закончится
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29.01.2023 16:57 Відповісти
ШО ТАМ БАЧИТИ. ЗЕ ВЖЕ СКАЗАВ ЩО ПЕРЕМОГА БУДЕ. ГОТУЄМО ШАШЛИКИ І ГОРІЛКУ.
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29.01.2023 18:27 Відповісти
Да тримайся Олексій, яйця стрімко зросли по вартості.
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29.01.2023 18:59 Відповісти
Не важно как гадить этой всей Zеленой шайке Украине - красть, предавать, препятствовать, врать, срать на голову зарубежным партнёрам, которые нам помогают... Поэтому "красть" - это слишком малая часть вреда, который наносят Украине Zелёная гопота...
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29.01.2023 19:23 Відповісти
" Но мы посмотрим, какая цена будет на яйца к концу года! На куриные и слуг народа!"
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29.01.2023 16:59 Відповісти
Продолжается обболванивание легковерных , наивных предсказателями будановым ,Ждановым , абдристовичами и прочими «ясновидящими « гадалками !
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29.01.2023 17:37 Відповісти
Ревизоры! Взять его!
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29.01.2023 17:00 Відповісти
Резніков про яйця по 27 грн до кінця року: "Побачимо"
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29.01.2023 17:00 Відповісти
Зараз курс 40 а не 27. І це не за десяток, а за одне.
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29.01.2023 17:03 Відповісти
клетчтому ворюзі война - мати рідна
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29.01.2023 17:01 Відповісти
Якщо війна не закінчиться у 2023, то ціна за яйце буде 50 грн через інфляцію.
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29.01.2023 17:02 Відповісти
Угу..І не за кіло,а за фунт.
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29.01.2023 18:55 Відповісти
Кацы в наступлении, с нашей стороны "отход на подготовленные позиции", а тут снова о перемоге на следующей неделе. Любят наши люди лапшу на ушах.
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29.01.2023 17:05 Відповісти
Молодець, льоха, шо дав українському народові таку надію!
П.С. льоха, так почьом там у тебе яйця за кілограм?
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29.01.2023 17:06 Відповісти
Як казав Яценюк, що б повірити у реформи, потрібно весь час обговорювати реформи. Але зебіли проголосували по-приколу і тому зараз у нас нема реформ.
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29.01.2023 17:06 Відповісти
Попередники вже все розпореформували.

Землі труби облгази надр - нічого вже красти. Нарід нічого вже не має. держави немає - є МОПГ(міжнародна)...

А почалось це задовго до першої світової...
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30.01.2023 03:52 Відповісти
******* и ******* надо меньше или вообще не стоит. - зебилы.
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29.01.2023 17:06 Відповісти
не задавайте дурацких вопросов. он не пророк и не провидец.
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29.01.2023 17:07 Відповісти
Він звичайний зебіл, який вирішив стати міністром оборони по-приколу.
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29.01.2023 17:08 Відповісти
Я сейчас не столько про качество власти, а про качество журналистов. Они, конечно, могут задавать любые вопросы. Но нет смысла задавать вопросы, в которых нет смысла. Это не тот вопрос, на который хоть у кого-то есть ответ.
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29.01.2023 17:13 Відповісти
Якщо війна не закінчиться у цьому році, то навіть лячно буде уявити, що буде не тільки з усякими яйцями,в тому разі і людськими, а і з країною взагалі..І який вона буде мати вигляд через рік..
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29.01.2023 17:09 Відповісти
Вона не закінчиться.А наступний етап може бути ще жахливішим.У кацапні ще дуже багато ресурсів та м'яса.
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29.01.2023 17:14 Відповісти
А знаешь, почему молдаване соленые огурцы не едят?
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29.01.2023 17:13 Відповісти
ЧТО -то дохера этого яйцеголового стало в медийном просторе , опа решила забросать им все просторы , что-бы уже устали от него и начали забывать про воровство и коррупцию при его участии.
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29.01.2023 17:11 Відповісти
До війни Шалтайболтай взагалі не має жодного стосунку. Його царина-коррупція, а за своїх підлеглих воно не відповідає.
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29.01.2023 17:12 Відповісти
На мою думку, що війна не закінчиться до тих пір, поки ми не будемо бити по їх аеродромах і містах пуску ракет. Ця потвора хоч і слабенька, але буде лізти і вимагати "миру" на своїх умовах. Йому б залишити пів Херсонської і Запорізької областей, по іншому пуйло просто труп. Є надія, що з отриманням танків, БМП, БТР, ракет ми визволимо точно Херсонську і Запорізьку область, А далі окуповані Донецьку і Луганську області і кінцем визволення буде Крим, але він буде набагато пізніше. Це моя особиста думка. За яйця на Резнікова не наїзджаю, бо його підтримали Залужний та інші нормальні генерали. Його і мінстерство підставляють ті, кого тут наставили єлдак і татаров. Якщо ОП звільнить тих двох ригів - то і справи скрізь підуть в скарбничку України, а не олігархів від риг.
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29.01.2023 17:12 Відповісти
його вина,хоча б у тлму,що чесно не визнав корупцію в своєму міністерстві,а почав вигадувати гнилі відмазки про яйцекілограми...політик західного рівня,сам пішов би у відставку...
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29.01.2023 17:24 Відповісти
Так, погоджуюсь, він не визнав і юлив, але думаю що нарешті зрозумів, що це не кримінальна справа, де він був адвокатом і її слухають до сотні людей, а це велика Україна і за ним спостерігає весь народ, який пережив окупацію, ракетні удари, посивів і змінився. Чомусь впевнений, що його підвели, але час покаже, мародерів ніхто терпіти не буде, бо це точно "бізннес на крові". Нам потрібно перемогти основного ворога - росію, а цих потім запитає ЗСУ, коли буде повертатися з фронту. Там юлити ніхто не буде, головне, щоб і їх не обдурили.
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29.01.2023 17:34 Відповісти
не вірю я,шо то все бл@дство, в МО відбувається без відома Рєзнікова..от не вірю і все..навіть якщо таке припустити,що він не знав ,то тоді тим більше,він поганий міністр,не на свому місці,і заслуговує на відставку..
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29.01.2023 17:49 Відповісти
Можливо і так, але сьогодні головний ворог в Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях - росія, спочатку протрібно негайно згуртуватися навколо ЗСУ і перемогти, а потім повернемося до цих мародерів, бо якщо все втратимо країну, то і не потрібно з ними розбиратися. Основне ми пропустили ще у 2019 році.
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29.01.2023 18:07 Відповісти
так,звичайно ніхто не сперечається,що головний ворог-росєя!...але коли хлопці ЗСУ будуть воювати,люди волонтерити,а ті суки красти,то цій війні не буде кінця....з ними треба розбиратися вже і негайно..хоча як то дієво зробити в даний час,я нажаль навіть не уявляю...якесь замкнуте коло виходить(((..
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29.01.2023 18:17 Відповісти
"що нарешті зрозумів"

ага, он понял, что ему ничего не будет, можно красть дальше...
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29.01.2023 17:53 Відповісти
Я все підтримую, але не підтримую час проводити "розбірки". Сьогодні головна увага має бути відведена фронту, бо це можливо найголовніша битва. Як тільки посунемо ворога, то зразу візьмемося за мародерів. Втечуть - запитаємо у Верховного, як так сталося, чому дирявий кордон. А сьогодні головне - перемогти російську імперію, яка стягує все, що тільки можна і сразу кидає в бій на всіх напрямках.
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29.01.2023 19:38 Відповісти
мародерство в МО во время войны нужно сразу пресекать. разборки тут не нужны. это же не единичный случай. были же вопросы по форме, амуниции, мавиках, теперь вот по военно-врачебных комиссиях.
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29.01.2023 21:01 Відповісти
Я погоджуюся, це потрібно робити і це мають робити правоохоронні органи і ні в якому разі сьогодні, перед великим і можливо вирішальним боєм переносити це в політичну площину. Україна має погану історію, коли ми втрачали державність тільки коли чубилися всередині і в непотрібний час. Переможемо і зразу візьмемося за мародерів.
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29.01.2023 22:05 Відповісти
какая политическая плоскость? Вы о чем?
какие разборки внутри? никто же внутри страны не оспаривает государственность.

честное слово, чем Вы думаете...
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29.01.2023 22:10 Відповісти
А Залужний краще б займався своєю справою і не ліз відмазувати зелених мерзотників. Впевнений що йому "порадили" зробити цю заяку аби не тільки використати його авторитет, але й скомпротувати самого Залужного.
Він також заявив що підтримує закон щодо посилення відповідальності в армії.
Скоріш за все то з тієї ж опери.
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29.01.2023 17:35 Відповісти
Та ні, інших сьогодні ми не маємо. А якраз сьогодні відповідальний і вирішальний момент визволення наших земель, бо ворог стягує все, що тільки можна і скористається нашими суперечностями. Вчора послухав коментар колишнього депутата від "Свободи" Сиротюка і він розповів нашу історію, яку не всі знають. А суть її в тому, що ворог нас ніколи не перемагав на полі бою, завжди запускав якісь інтриги в суспільство і в більшості через московських попів і поки ми скубалися, нами оволодівали. Ще при Мазепі наші козаки побили інших наших козаків, пішовши за "православним" Петром Кривавим(першим), який потім втопив в крові всю Гетьманщину(Україну). А після розвалу російської імперії після Першої світової в нас було до 6 мільйонів армії, але вони не пішли за УНП (Симоном Петлюрою), більшість пішли за більшовиків, повіривши в казочки кацапів, ще немало воювали за "білих" і в підсумку втратили державу і їли в голодомори дітей. Воїни, ЗСУ, все бачать і розберуться після того, як переможуть основного ворога - росію.
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29.01.2023 17:45 Відповісти
а ви впевнені,що розберуться?..шо то "меня терзают смутные сомненья"..я більше ніж впевнений,що після війни на ейфорії перемоги,мудрий нарід знов вибере в президенти,Найвеличнішого полководця...
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29.01.2023 18:22 Відповісти
Ніякої ейфорії не буде, бо мудрий нарід взнає ціну перемоги. В нас працює НАБУ і зразу після перемоги запрацюють і суди і прокуратура і СБУ і поліція. Там добре тримають ніс, в яку сторону дує вітер. Це моя особиста точка зору. Можливо і помиляюся. Але так має бути.
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29.01.2023 19:41 Відповісти
я смотрю, у Вас асфальт намертво въелся в глаза и уши...
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29.01.2023 21:02 Відповісти
Пане Олександр, якраз я виступаю завжди проти "Великого крадівництва", знищенні оборонного сектора, особливо ракет і зовсім не вітаю владу "слуг", але сьогодні маємо те, що маємо і це наша влада і ми маємо сьогодні тільки вигравати, бо основний ворог - росія. Часу в нас немає, від слова зовсім, а справою завищення цін при забезпеченні ЗСУ займається НАБУ і я їм довіряю.
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29.01.2023 22:09 Відповісти
так власть никто и не предлагает менят.
разговор о чиновнике(ках), которые крадут.
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29.01.2023 22:11 Відповісти
Той ворог менший, що краде,
Щурів треба садити,
Той, що ордою на нас йде
Його ціль нас всіх вбити!
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29.01.2023 22:25 Відповісти
аналогия на мой взгляд для сегодняшней ситуации неверна. на начало 2014 года - возможно. сегодня - нет.
а украинские гниды - да! это проблема, которая осталась.
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29.01.2023 21:05 Відповісти
Карась наїхав на Дона!
невже в нас немає ЩУКИ, щоб йому рот закрити?
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29.01.2023 17:12 Відповісти
"ми побачимо..."цікаво,що вони хочуть побачити..якщо Захід буде бабло давати,люди будуть донатити,волонтерити,то можна буде ще "повоювати"...з бюджетом. от наглий скунс
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29.01.2023 17:13 Відповісти
Ось те і підтвердилося, що колись Зе говорив. Вигода від війни. Рєзнікову війна це заробіток. Де зазаз можна яйця продати по 17 грн.? Тільки Рєзніку.
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29.01.2023 17:14 Відповісти
Від таких як ти пацюків і закрили.
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29.01.2023 17:29 Відповісти
зате таких патріотів як ти випустили.
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29.01.2023 17:34 Відповісти
Шо значить побачимо? Люся Арєстовіч вродє би ясно сказала:" Пабєдав апрєлє ,а в маю всьо по-... і на шашліки по -свєжєму асвальтє.."
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29.01.2023 17:23 Відповісти
Рєзнікович мабудь забув слова класика: НАДО ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ!
Та й сам атор, мабудь, забув.
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29.01.2023 17:28 Відповісти
Йому закінчення війни не вигідне-яйця по 17 не закупиш. Та й іншій ЗЕ-шоблі теж доведеться давати відповіді на незручні запитання. Відмовка ''не начасі'' тоді не спрацює!
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29.01.2023 17:36 Відповісти
Якщо б в Україну заїхало 500 танків, 1000 бмп чі Бтр, 500 сау, і 100 рсзо , 100 самолетів, на Троїцю була б Перемога, а так як нам дають, скріпя зубамі, тоді війна затянеться, але що цікаво всю цю кількість, тільки вдвічі більше їм прийдеться поставити, і за цього війна затянеться ще на пів року, але якщо економісти порахують в ЄС і США чім бистріше закінчеться війна, почнеться зростання економік, що втричі компенсує всі затрати , після кожної війни йде економічне зростання, це скажуть всі економісти, того шановний Уолт Стріт, та Франкфурт,Лондон, Токіо, запустіть цю Перемогу по своїм каналам, як ви вмієте!!!!
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29.01.2023 17:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pq6ywRxSIys Посилення для ЗСУ від Петра ПОРОШЕНКА - ще декілька тягачів для західних танків ВЖЕ ЇДУТЬ в Україну. Україна буде в НАТО!
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29.01.2023 17:53 Відповісти
а что этот полководец куриный что то о войне понимает?он может только у армии воровать -это единственное что его связывает с армией
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29.01.2023 17:42 Відповісти
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29.01.2023 17:43 Відповісти
Те ж саме він відповів про перспективи виміру яєць кубометрами….
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29.01.2023 18:33 Відповісти
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29.01.2023 18:33 Відповісти
Ермаковская гнида- не так страшні московські воши як ермаківські гниди
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29.01.2023 18:37 Відповісти
"Побачимо, які ціни на яйця будуть..."
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29.01.2023 18:34 Відповісти
Так у нього вже є макінтош. З надгризеним яблуком. І не один...
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29.01.2023 18:55 Відповісти
Знайшли в кого питать.
Ніби адвокат знає коли закінчиться війна. Та він не знав коли вона розпочнеться.
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29.01.2023 18:40 Відповісти
Вангую, якщо посадять мародера рєзнікова і його заступників, війна закінчиться нашою перемогою значно швидше.
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29.01.2023 18:44 Відповісти
В єтой лисой срані нема не стида ні совесті,ворюга хрінов.
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29.01.2023 19:11 Відповісти
Это не ворюга - как вы это не догоняете? Это вредитель! И красть - это лишь малая часть вреда Украине от Zелёной гопоты во главе с дЕрьмаком.
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29.01.2023 19:28 Відповісти
Не важно как гадить Украине - красть, предавать, препятствовать, врать, срать на голову зарубежным партнёрам, которые нам помогают... Поэтому "красть" - это слишком малая часть вреда, который наносит Украине Zелёная гопота во главе с дЕрьмаком - сыном полковника парашинского ГРУ...
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29.01.2023 19:25 Відповісти
В цього крадія не тільки шапка підгоріла а й волося на голові згоріло а він ще й далі щось лепече.
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29.01.2023 19:55 Відповісти
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29.01.2023 20:14 Відповісти
Дай боже, щоб на кінець війни воно дивитися скрізь грати.
Звичайно, не одне воно. Цих покидьків- саджати- не пересадити.
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29.01.2023 20:14 Відповісти
"Побачимо", - сказав сліпий.
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29.01.2023 20:16 Відповісти
Уважаемые форумчане, вы заметили что даже Резников хотя и адвокат просто мега тупой(как он ещё своих клиентов защищал). Вообще все с этой зелёной шоблы просто вопиюще безграмотные и тупые, такие известные как Безумная, Архамка, Катлета и другие. Но неизвестные депутаты, ну например Стернийчук Валерий с Луцка тоже такие же тупые он всю свою жизнь был в КВН и ничего больше незнает, но счас в комитете антикорупционном.
На мой взгляд там действительно умный только дэрмак, но этот пассажир работает на другое государство.
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29.01.2023 20:38 Відповісти
Чем меньше будете красть ,тем быстрее она закончится.Как глянешь на его выражение лица,всегда выражающее беспечность и блаженство, то так хочется врезать по ней,и то с ноги
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29.01.2023 23:09 Відповісти
Да-да,пан резников... Вы уж там порешайте этот вопрос..Он же от вас зависит...
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29.01.2023 23:36 Відповісти
 
 