Резніков про завершення війни у 2023 році: "Побачимо"

Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що 2023-й стане роком перемоги для України у війні з РФ. Але для цього необхідно докласти багато зусиль.

Про це Резніков сказав в інтерв’ю канадському телеканалу CBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

На питання про те, коли може закінчитися війна, Резніков сказав, що залишається оптимістом.

"Я сподіваюся, що цей рік стане роком перемоги. Ми б хотіли (перемоги) якнайшвидше. Український народ хоче цього. Але ми побачимо", - сказав він.

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Крім того, Резніков додав, що питання із наданням Україні танків - "це не кінець історії, це лише початок історії".