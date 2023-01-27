Жодних ознак припинення війни в Україні до річниці вторгнення немає, - Білий дім
На 11-му місяці війни Росії проти України немає жодних ознак її припинення.
Про під час брифінгу сказав Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
Відповідаючи на питання, чи буде у графіку президента США якимось чином відображена "річниця війни", Кірбі сказав: "Дуже ймовірно, що коли настане 24 лютого, Україна все ще боротиметься за своє життя та незалежність". Посадовець наголосив, що Сполучені Штати і надалі будуть світовим лідером у підтримці України та продовжуватимуть заохочувати до цього міжнародну спільноту.
Щодо нових запитів з України стосовно озброєння, а саме винищувачів, Джон Кірбі додав: "Не дивно, що українці просять надати винищувачі, а саме F-16, це не новий запит... Вони очевидно хочуть мати стільки можливостей, скільки можливо. Скажу лише, що ми постійно обговорюємо, розмови з українцями відбуваються майже щодня - про їхні потреби".
Також посадовець наголосив, що США і надалі надаватимуть підтримку Україні, наскільки це тільки можливо. Як і раніше, будуть надаватися системи озброєння, а також фінансова допомога.
"Робитимемо все можливе, щоб переконатися, що вони зможуть досягти успіху на полі бою, та, якщо і коли настане можливість перемовин, президент Зеленський міг мати сильну позицію за столом", - пообіцяв Кірбі.
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РФ нарощує сили, Україні нарощують підтримку військову, що далі?
Поступитися Україна не може, тому що українці Славянска чи Бахмута Херсону нічим не відрізняються від українців Одеси чи Києва або Чернівців, а отже, віддати офіційно одне неможливо, це як відірвати собі руку самовільно.
РФ теж не може поступитися, бо має в своєму складі багато національних республік куди як більш ніж українці відрізняються від руських та захочуть відразу відділитися як тіки побачать що силою їх ніхто не втримає у федерації, тож, втрата "своїх" регіонів для РФ це шлях до занепаду та розвалу.
І все ж такі вихід справедливий у тому щоб повернутись до кордонів міднаподно визнаних, та почати діалог взаємопорозуміння. Бо інакше це вже хаос світового масштабу, якщо узаконити захват території силовим шляхом.