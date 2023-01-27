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Новини Війна
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Жодних ознак припинення війни в Україні до річниці вторгнення немає, - Білий дім

війна

На 11-му місяці війни Росії проти України немає жодних ознак її припинення.

Про під час брифінгу сказав Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на питання, чи буде у графіку президента США якимось чином відображена "річниця війни", Кірбі сказав: "Дуже ймовірно, що коли настане 24 лютого, Україна все ще боротиметься за своє життя та незалежність". Посадовець наголосив, що Сполучені Штати і надалі будуть світовим лідером у підтримці України та продовжуватимуть заохочувати до цього міжнародну спільноту.

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Щодо нових запитів з України стосовно озброєння, а саме винищувачів, Джон Кірбі додав: "Не дивно, що українці просять надати винищувачі, а саме F-16, це не новий запит... Вони очевидно хочуть мати стільки можливостей, скільки можливо. Скажу лише, що ми постійно обговорюємо, розмови з українцями відбуваються майже щодня - про їхні потреби".

Також посадовець наголосив, що США і надалі надаватимуть підтримку Україні, наскільки це тільки можливо. Як і раніше, будуть надаватися системи озброєння, а також фінансова допомога.

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"Робитимемо все можливе, щоб переконатися, що вони зможуть досягти успіху на полі бою, та, якщо і коли настане можливість перемовин, президент Зеленський міг мати сильну позицію за столом", - пообіцяв Кірбі.

Автор: 

прогноз (1380) США (22590) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+5
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27.01.2023 21:08
+5
Зараз по Запорiжжю довбанули чимось важким... яке там припинення?
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27.01.2023 21:10
+4
кацапи ще існують, яке припинення
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27.01.2023 21:08
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кацапи ще існують, яке припинення
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27.01.2023 21:08 Відповісти
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27.01.2023 21:08 Відповісти
Зараз по Запорiжжю довбанули чимось важким... яке там припинення?
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27.01.2023 21:10 Відповісти
як сказав сьогодні Карасeв - раша за визначенням не програе, Нато - теж ... значить хтось інший буде..
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27.01.2023 21:15 Відповісти
це який Карасьов, отой рюзьго-мірський бородавочник з бувших мураєвських тб-каналів?
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28.01.2023 01:40 Відповісти
Шоб вони отямились ім треба добре дати по морді .
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27.01.2023 21:12 Відповісти
Пропоную в річницю зробити масований обстріл кацапстану. За рік вже накопили потужних ракет, дронів-камікадзе. Чи на це МО не спроможне? Тільки на яйцях "навар" робити?
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27.01.2023 21:13 Відповісти
Это стало понятно на четвертый день после трехдневной специальной операции. Цели Украины понятны - задача минимум освободить свои земли. А вот цели у роззсиян нет, поэтому они её закончат непонятно когда.
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27.01.2023 21:16 Відповісти
Ситуація просто без слів...
РФ нарощує сили, Україні нарощують підтримку військову, що далі?
Поступитися Україна не може, тому що українці Славянска чи Бахмута Херсону нічим не відрізняються від українців Одеси чи Києва або Чернівців, а отже, віддати офіційно одне неможливо, це як відірвати собі руку самовільно.
РФ теж не може поступитися, бо має в своєму складі багато національних республік куди як більш ніж українці відрізняються від руських та захочуть відразу відділитися як тіки побачать що силою їх ніхто не втримає у федерації, тож, втрата "своїх" регіонів для РФ це шлях до занепаду та розвалу.
І все ж такі вихід справедливий у тому щоб повернутись до кордонів міднаподно визнаних, та почати діалог взаємопорозуміння. Бо інакше це вже хаос світового масштабу, якщо узаконити захват території силовим шляхом.
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27.01.2023 21:18 Відповісти
В сентябре после объявления кремлевским ублюдком аннексии и могилизации ежу было понятно, что приблизительно к этому времени чмобиков будет дохера и эта орда будет переть. Запад в летаргическом сне до сегодня пребывал и вдруг проснулся. Ещё несколько месяцев бюрократам понадобиться помощь наконец-то передать. С одной стороны конечно благодарны, а с другой - в голове одни маты
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27.01.2023 21:30 Відповісти
Яке припинення? Вони до "річниці'' навпаки захочуть чого відхопити
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27.01.2023 21:50 Відповісти
Мы здесь тоже это заметили. А все потому что поставки вооружений и эффект от санкций очень медленные.
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27.01.2023 22:18 Відповісти
 
 