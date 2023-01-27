Жодних ознак припинення війни в Україні до річниці вторгнення немає, - Білий дім

На 11-му місяці війни Росії проти України немає жодних ознак її припинення.

Про під час брифінгу сказав Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на питання, чи буде у графіку президента США якимось чином відображена "річниця війни", Кірбі сказав: "Дуже ймовірно, що коли настане 24 лютого, Україна все ще боротиметься за своє життя та незалежність". Посадовець наголосив, що Сполучені Штати і надалі будуть світовим лідером у підтримці України та продовжуватимуть заохочувати до цього міжнародну спільноту.

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Щодо нових запитів з України стосовно озброєння, а саме винищувачів, Джон Кірбі додав: "Не дивно, що українці просять надати винищувачі, а саме F-16, це не новий запит... Вони очевидно хочуть мати стільки можливостей, скільки можливо. Скажу лише, що ми постійно обговорюємо, розмови з українцями відбуваються майже щодня - про їхні потреби".

Також посадовець наголосив, що США і надалі надаватимуть підтримку Україні, наскільки це тільки можливо. Як і раніше, будуть надаватися системи озброєння, а також фінансова допомога.

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"Робитимемо все можливе, щоб переконатися, що вони зможуть досягти успіху на полі бою, та, якщо і коли настане можливість перемовин, президент Зеленський міг мати сильну позицію за столом", - пообіцяв Кірбі.