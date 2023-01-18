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Новини Війна
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"Я не бачу закінчення цієї війни в найближчому майбутньому", - Гутерріш

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наразі не бачить умов для закінчення війни в Україні. За його прогнозом, війна закінчиться, але не "в найближчому майбутньому".

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив генсек, на даний момент, на жаль, він не бачить кінця війні в Україні в найближчому майбутньому. Крім того, він поки що не бачить і можливості для серйозних мирних переговорів між двома сторонами.

"Ця війна закінчиться. Все закінчується. Але я не бачу закінчення цієї війни в найближчому майбутньому, на жаль. Я не бачу шансу, що зараз можуть бути мирні переговори між двома сторонами", - сказав він.

Також читайте: Росія може воювати у 2023-му за двома сценаріями, - ISW

Автор: 

прогноз (1384) Гутерріш Антоніу (389)


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Топ коментарі
+41
так а ***** ООН взагалі? ***** ця тупа організація якшо вона не може вирішити проблему заради якої вона була створена?
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18.01.2023 15:22
+33
тобі торбу занесли -ти і не бачишь...
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18.01.2023 15:18
+29
Пздц.. если четсно меня от этой новости вынесло, генсек ООН такое заявляет. Организации которая была создана чтоб такие конфликты решать КАРЛ!!!
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18.01.2023 15:25
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тобі торбу занесли -ти і не бачишь...
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18.01.2023 15:18 Відповісти
Бовдур
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18.01.2023 15:19 Відповісти
нібито когось цікавить думка цього козла проплаченого і дресированого кремлем.
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18.01.2023 16:05 Відповісти
Заранее прошу прощения, у людей которые болеют, но гутерриш слепоглухослабоумный *****
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18.01.2023 15:20 Відповісти
..заспаний Захід, а ви спробуйте, для початку, не ховати голову у пісок
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18.01.2023 15:22 Відповісти
так а ***** ООН взагалі? ***** ця тупа організація якшо вона не може вирішити проблему заради якої вона була створена?
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18.01.2023 15:22 Відповісти
Бабло. Під благими "егідами" неслабкі суми крутяться.
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18.01.2023 15:25 Відповісти
для того щоб ми хоча би мали куди звернутися, щоб потім ніхто не думав казати щось на кшалт "ви нікому нічого не казали, нікуди не зверталися , ми думали що вам це по кайфу і взагалі, чого прив"язалися, ви не казали ми не знали".
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18.01.2023 15:31 Відповісти
Для звертання "до всього світу" з 1945 р. з'явилися такі штуки як ФБ, Твіттер і Тік-Ток. Вони, власне, і зробили посиденьки у різних оон'ах і обсє архаїкою. Якби не бабло...
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18.01.2023 16:10 Відповісти
А як інакше працевлаштувати тисячі навчаних нероб зі всього світу?
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18.01.2023 15:39 Відповісти
...так а ***** ООН взагалі?
________________________________________________________________________________

Ну, например,для осуждения Израиля.
70% всех осуждающих резолюций, принятых ООН за 75 лет, осуждают именно, что Израиль. За четыре года широко известной деятельности красных кхмеров в Кампучии(75-79), ООН осудила их в два раза меньше, чем за тот же период осудила Израиль.
Ну, это было давно. А сегодня.
Только-только закончился 2022 год. За прошедший год ООН осудила Израиль 15 раз, Сирию, Иран и Северную Корею по одному разу
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18.01.2023 15:44 Відповісти
Вы еще танки нам годика 2 передавайте, а потом придумайте отмазку что надо еще 2 года масло менять, а потом 2 года перекрашивать. И тогда точно не закончится никогда.
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18.01.2023 15:23 Відповісти
Головне аміак пустити...
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18.01.2023 15:23 Відповісти
Це для Зелі і Путлера головне.
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18.01.2023 15:29 Відповісти
Зерно потрібно було міняти на зброю та **********,але не вистачило клепки як завжди.
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18.01.2023 15:24 Відповісти
Це у тебе із клепками не склалося , зброю тобі безкоштовно дають , досить херню писати , іди воюй якщо такий героїчний !
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18.01.2023 15:27 Відповісти
Славік іди втопись.
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18.01.2023 15:28 Відповісти
=>
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18.01.2023 15:42 Відповісти
Спритний,чому ти дурний?
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18.01.2023 15:56 Відповісти
Безклепочний ! Вперед зброю освоювати !
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18.01.2023 20:16 Відповісти
Піди втопись дибіл
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18.01.2023 20:17 Відповісти
Безклепочний , внось у свої коменти дурнуваті різноманіття , а то як патефон зламаний човгаєш на одному місці , дивися ненароком у своїй дурнуватій макітрі дірку протреш
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18.01.2023 20:32 Відповісти
Чому ти дурне бидло?
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18.01.2023 20:38 Відповісти
Безклепочний! Бидло - це ти , тролю зкацаплений , але через дірку в голові до тебе , ідіота , це ніяк не дійде , вітром вивіває
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18.01.2023 22:24 Відповісти
Славік іди втопись.
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18.01.2023 22:40 Відповісти
Пздц.. если четсно меня от этой новости вынесло, генсек ООН такое заявляет. Организации которая была создана чтоб такие конфликты решать КАРЛ!!!
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18.01.2023 15:25 Відповісти
вони більше створені щоб такі конфлікти реєструвати і висвітлювати для Світової спільноти. Вони би може й вирішили би, але при умові що учасники конфлікту виконують забов"язання і так далі і тому подібне, а рашка в дупі має всі закони і домовленності, то що там той Гутерріш зробить? зареєстрували, висвітлюють, спасибі і на цьому.
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18.01.2023 15:36 Відповісти
Реєструвати і висвітлювати можна значно дешевше. Кілька десятків компів з операторами "на удальонкє", невеличкий офіс у країні з поміркованими цінами на офісну нерухомість - і вся тобі оон.
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18.01.2023 16:15 Відповісти
Хай тобі вже повилазить.Перелякане лайно.Що ти хоч раз "бачив" на своїй посаді?
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18.01.2023 15:25 Відповісти
А я вижу... опишу механизм... АТАМКС - 1000 штук, срочно обучение пилотов и Ф-16 - 50 штук, пока это делается польские и словацкие Миг-29 и на них подвеской английские ракеты дальнобойные. Ускорить поставку Леопардов до 200 штук и Бредли вдвое больше. Ну и гаубиц насыпать еще сотню и пару сотен 105-го калибра. И нормально всё будет, "два-три месяца" и вся эта рашисткая орда будет избита и выброшена из Украины...
Ну, а если нет? То будем перемалывать 300 тыщ набранных осенью 22-го, потом контратакуем весной и отобьем кусок луганщины и возможно если повезет пробьемся к Мелитополю и снова будет пару месяцев перемалывать очередные 200-300 тыщ дебилов. И опять контрнаступление и опять пару кусков отобьем и потом опять очередные сотни тыщ орков... И опять контратака и так в январе 24го ГУтерменш скажет, о вроде как конец где-то даже виден... Но не войны, а мой...
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18.01.2023 15:27 Відповісти
так а скоріш за все останній план з перемалуванням фаршу і є вибраним європою. ще й можливо мир-заморозка на цьому довгому шляху, щоб не париться пару років.
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18.01.2023 16:47 Відповісти
Це найлегше, що ти можеш зробити - тупо сказати, що війна ще не скоро завершиться. А окрім цього ти ще на щось здатний?
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18.01.2023 15:27 Відповісти
Ти все для цього зробив!
Саме завдяки тобі, та твоїм попередникам, з´явилося підгрунтя для цієї війни.
І не лише цієї!
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18.01.2023 15:28 Відповісти
РАБzeя без войны,что цыган Будулай без кобылы, мавзолейный концлагерный шизофреник придумал Мировую революцию ещё до Первой войны находясь в тихой и уютной Швейцарии...с той поры это кодло Мавзолейное и воюет без особой причины ...🦍🦍🦍типа встают с КАЛен👹👺🐓🐔с помощью оголтелой пропаганды...куриц ********** и Симоньян 🐔🐔🐓и петухов типа Сикелев Шалавьев...🐓
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18.01.2023 15:33 Відповісти
Колись до другої світової була така імпотентна організація, як ліга націй, яку після війни розігнали (реорганізували). ООН - ті ж яйця, тільки в профіль.
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18.01.2023 15:34 Відповісти
У ліги націй вистачило мужності вигнати кацапів, та нацистів з фашистами!
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18.01.2023 15:42 Відповісти
Після Наполену теж був створений "Священний Союз" народів Європи. Не проіснував і 10-ти років.
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18.01.2023 15:47 Відповісти
А до цього була Священна Римська Імперія, яка проіснувала до 1806 року.
Сподіваюсь, людство таки зрозуміє, що працюють лише декілька простих принципів:
- годуй свою армію, інакше доведеться готдувати чужу
- єдина позиція, з якої можна вести перемовини з терористами, це «складайте зброю і залишитись живими»
- єдине що дає нейтралітет, це можливість загинути останнім
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18.01.2023 16:12 Відповісти
орки без войны не смогут жить им нужны на груди медали ордена и ***** это знает ...для быдла деды воевали теперь они воюют херои эрефии - больное общество нелюдей
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18.01.2023 15:36 Відповісти
Шо ти там мичиш, ***..дина??? Ти, п..дло, всралося і дриснуло з Києва, коли ракети полетіли тобі ж на голову....бздло, відро з глазами
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18.01.2023 15:36 Відповісти
ну дещо все ж таки можуть зробити, рашку з оон виперти, зрештою це організація миролюбивих, а можна рашку назвати миролюбивою? до того ж вона там незаконно, на місці срср, бо назвалася правонаступнецею, типу спадкоємиця, а як спадкоємиця не тільки права але і обов"язки має, на приклад виплатити репарації за влаштований свом попередником срср Голодомор.
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18.01.2023 15:38 Відповісти
Когось взагалі цікавить що думає цей діяч??? Абсолютно імпотентна організація
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18.01.2023 15:38 Відповісти
Так робіть щось,щоб побачити!! Задовбали вже!!
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18.01.2023 15:40 Відповісти
Стратег ху!в((Промови з требун читати і справу робити,то не одне й теж((
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18.01.2023 15:40 Відповісти
Підарюга ООНівська
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18.01.2023 15:43 Відповісти
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18.01.2023 16:12 Відповісти
так подымай вопрос об исключении из оон *************** недопараши......................или сколько подъездов долно рухнуть с жертвами в УКРАИНЕ?********....................................
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18.01.2023 15:43 Відповісти
Так ти сліпий був з самого початку.
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18.01.2023 15:44 Відповісти
З закінченням цієї війни формально перестане існувати організація, генсеком якої він є. Фактично вона вже не існує
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18.01.2023 15:45 Відповісти
Та він вже там..
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18.01.2023 15:49 Відповісти
Ну хто ж не знає "великий" та "аналітичний" розум Гутерріша?! Це ж "гігант думки", "батько міжнародної демократії" який "не покладаючи рук" має "великі досягнення" у боротьбі з рашистським агрессором, він "все знає" та "не помиляється" у своїх прогнозах, не гірше за Арестовича, чи Арахамії, або Іларіонова!
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18.01.2023 15:48 Відповісти
бла-бла-бла.
он за это деньги получает.
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18.01.2023 15:49 Відповісти
Сказал глава организации призванной предотвращать эти войны, капец, более ущербного существа в оон ещё не было
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18.01.2023 15:50 Відповісти
Высрался спичем подыгрывающем параше
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18.01.2023 15:51 Відповісти
так он же на донате оттуда.
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18.01.2023 15:55 Відповісти
+++
на донатах, причем регулярных ,судя по постоянству его перепуганных высеров.
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18.01.2023 16:15 Відповісти
Я думаю он идейный, это тупорылый португальский социалист, который ещё грезит тем славным (в его понимании) времени существования ссср
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18.01.2023 16:30 Відповісти
Да иди уже с поста импотент, ничего не можешь сделать, сваливай с пути. Пусть другие приходят и хоть что то делают, а этот вцепился и ни туда ни сюда. Пробка анальная.
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18.01.2023 16:14 Відповісти
Добавлю к предедущему посту почему я так написал:

Организация Объединенных Наций преследует четыре цели: поддержание мира и безопасности на планете; развитие дружественных отношений между странами; сотрудничество в решении международных проблем и в обеспечении уважения прав человека; и согласование действий разных стран.

Этот чудик провалил всё. Никчемный вообще.
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18.01.2023 16:17 Відповісти
ООН створили і утримують США. А раз зірки запалюють ООН утримують, значить це комусь потрібно...
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18.01.2023 16:22 Відповісти
Пора гнать в шею этого бесполезного импотента в месте с парашей.
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18.01.2023 16:29 Відповісти
Після такої заяви він просто зобов'язаний піти в відставку!
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18.01.2023 16:33 Відповісти
Я особисто не бачу сенсу в такому Гутероші і в ООН теж. Обидва абсолютні нікчеми а перший ще й проросійське падло.
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18.01.2023 16:44 Відповісти
и вот это мразотное поцидло из вонючей португалии не видит...та нехай твої очі вилізуть тобі на сраку! гутеріш....
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18.01.2023 16:48 Відповісти
так ви і ваші "сосліпці" ОБСЄ не бачили її з 2014 року. нічого дивного насправді
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18.01.2023 16:56 Відповісти
Фуйло эту организацию на ноль помножил, когда они проводили заседание по Украине, сидят все такие в дорогих костюмах, рассуждают, что все вопросы надо мирно решать, но в это время, как раз с утра 24 февраля, кремлевское чмо начало выпускать ракеты по всей Украине, показал им, что они ничего не значат, а теперь строят из себя девственниц, теперь сидят обтекают.
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18.01.2023 16:57 Відповісти
Організація - повне гівно, але сам пан Гуталакс цілком чесний хлопець. Я теж не бачу кінця цієї війни. Бо умови сторін гарантовано протирічать одна одній. За найкращого сценарію, коли Україна звільнить всі свої території, включно з Кримом, рашка тупо не сяде за стіл перемовин. Оь і все. Маємо довічну війну.
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18.01.2023 17:08 Відповісти
Мы Украина видим закінчення цієї війни в найближчому майбутньому
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18.01.2023 17:26 Відповісти
ООН-купа лайна, Гутерріш-штопаний га...дон.
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18.01.2023 17:47 Відповісти
как хорошо сидеть на мировом бабле и них@я ничего не делать обалдеть и при этом что то еще п@здеть всякую херню поощряя террористов
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18.01.2023 17:54 Відповісти
Это ********** кореш, у него со зрением всегда плохо было.
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18.01.2023 17:56 Відповісти
tryapka kacapskaya !!!
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18.01.2023 18:10 Відповісти
ООН об'єднання онаністів непотрібних
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18.01.2023 18:52 Відповісти
Я бачу, що такі структури, як ООН, МАГАТЕ та ВООЗ це непотрібні і абсолютно безкорисні, навіть шкідливі, структури на планеті.
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18.01.2023 19:48 Відповісти
 
 