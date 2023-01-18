"Я не бачу закінчення цієї війни в найближчому майбутньому", - Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наразі не бачить умов для закінчення війни в Україні. За його прогнозом, війна закінчиться, але не "в найближчому майбутньому".
Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Як зазначив генсек, на даний момент, на жаль, він не бачить кінця війні в Україні в найближчому майбутньому. Крім того, він поки що не бачить і можливості для серйозних мирних переговорів між двома сторонами.
"Ця війна закінчиться. Все закінчується. Але я не бачу закінчення цієї війни в найближчому майбутньому, на жаль. Я не бачу шансу, що зараз можуть бути мирні переговори між двома сторонами", - сказав він.
Топ коментарі
+41 Alex Bylim #199631
показати весь коментар18.01.2023 15:22
+33 Alex Sav #513490
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+29 Вадим Думи
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Ну, например,для осуждения Израиля.
70% всех осуждающих резолюций, принятых ООН за 75 лет, осуждают именно, что Израиль. За четыре года широко известной деятельности красных кхмеров в Кампучии(75-79), ООН осудила их в два раза меньше, чем за тот же период осудила Израиль.
Ну, это было давно. А сегодня.
Только-только закончился 2022 год. За прошедший год ООН осудила Израиль 15 раз, Сирию, Иран и Северную Корею по одному разу
Ну, а если нет? То будем перемалывать 300 тыщ набранных осенью 22-го, потом контратакуем весной и отобьем кусок луганщины и возможно если повезет пробьемся к Мелитополю и снова будет пару месяцев перемалывать очередные 200-300 тыщ дебилов. И опять контрнаступление и опять пару кусков отобьем и потом опять очередные сотни тыщ орков... И опять контратака и так в январе 24го ГУтерменш скажет, о вроде как конец где-то даже виден... Но не войны, а мой...
Саме завдяки тобі, та твоїм попередникам, з´явилося підгрунтя для цієї війни.
І не лише цієї!
Сподіваюсь, людство таки зрозуміє, що працюють лише декілька простих принципів:
- годуй свою армію, інакше доведеться готдувати чужу
- єдина позиція, з якої можна вести перемовини з терористами, це «складайте зброю і залишитись живими»
- єдине що дає нейтралітет, це можливість загинути останнім
он за это деньги получает.
на донатах, причем регулярных ,судя по постоянству его перепуганных высеров.
Организация Объединенных Наций преследует четыре цели: поддержание мира и безопасности на планете; развитие дружественных отношений между странами; сотрудничество в решении международных проблем и в обеспечении уважения прав человека; и согласование действий разных стран.
Этот чудик провалил всё. Никчемный вообще.
зірки запалюютьООН утримують, значить це комусь потрібно...