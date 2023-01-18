"Я не бачу закінчення цієї війни в найближчому майбутньому", - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наразі не бачить умов для закінчення війни в Україні. За його прогнозом, війна закінчиться, але не "в найближчому майбутньому".

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив генсек, на даний момент, на жаль, він не бачить кінця війні в Україні в найближчому майбутньому. Крім того, він поки що не бачить і можливості для серйозних мирних переговорів між двома сторонами.

"Ця війна закінчиться. Все закінчується. Але я не бачу закінчення цієї війни в найближчому майбутньому, на жаль. Я не бачу шансу, що зараз можуть бути мирні переговори між двома сторонами", - сказав він.

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