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Росія може воювати у 2023-му за двома сценаріями, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,орк

Аналітики американського Інституту вивчення війни спрогнозували, за якими сценаріями країна-агресор може діяти у 2023 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на новий звіт ISW.

Сценарій 1: великий наступ РФ у районі Луганської області

Повне захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційними військовими цілями Кремля і входить до найбільш досяжних - хоча і дуже складних - завдань Росії.

Росіяни з 2022 року перекидають на Луганщину додаткові сили. При цьому, на думку експертів, вони навряд чи будуть проводити наступ в Херсонській чи Запорізькій областях - завадить Дніпро. Тож у цих областях росіяни, імовірна, віддають пріоритет оборонним операціям.

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Сценарій 2: оборонна операція РФ з розгрому та використання українського контрнаступу

Українські сили прагнуть провести у 2023 році контрнаступ, росіяни - убезпечити окуповані території на Донбасі та уникнути ще однієї значної поразки.

Росіяни спробувати успішно відбити контрнаступ ЗСУ та позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину механізованих сил української армії. Якщо РФ досягне успіху в таких діях, кажуть аналітики, це може потім дозволити російським силам розвинути контрнаступ, щоб використати дезорганізовані та виснажені українські сили.

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Альтернатива великої наступальної операції РФ

В ISW додали, що російські війська могли готуватися до великої наступальної операції або, як альтернатива, до більших "зривних атак", не рахуючи загальнонаступної операції.

Сценарій щодо повторного нападу з Білорусі

На думку аналітиків ISW, цей план залишається малоймовірним. Проте Кремль, імовірно, розширить російську військову присутність у Білорусі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Не болтайте ерундой! Нам нужно 2-3 бригады подготовить, т.е. обучить, вооружить чтобы решить как-то вопрос Мелитополем и обезопасить Запорожье, а вы тута за Беларусь говорите. Ой, хорошо хоть никто не предлагает командующему оккупировать Иран за то, что поставляет беспилотники. Хотя интерес у хозяина президента не абы какой - иранскую нефть прокрутить с наваром через Кременчузский НПЗ! Гэшефт века - Абрамович сдохни от зависти!
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16.01.2023 09:54
+6
Є ще третій сценарій. Це піпець оркам і, мабуть, самий ймовірний.
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16.01.2023 08:57
+6
Ну то, чому б нам не ударити по блідосруським?
Де факто вони-сторона конфлікта, де юре-війни взагалі немає. Яка різниця не буде її тільки з парашистаном чи й з їх холуями?
Сил на кордоні доволі, зараз це тільки тіктокери Наєва. То хай ділом покажуть чого варті.
Перерізавши шляхи сполучення північніше Гомеля, Україна виб'є всю цю провінцію, блокує промисловість, позбавить учбових центрів, змінить логістику ворогів.
Плюс новий фронт для каZZапів буде ще тою несподіванкою.
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16.01.2023 08:59
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3-й сценарій перемовини Єрмака з Кремлем та передача зброї НАТО Кремлю !
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16.01.2023 08:55 Відповісти
Є ще третій сценарій. Це піпець оркам і, мабуть, самий ймовірний.
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16.01.2023 08:57 Відповісти
Цим аналітикам бескоштовний лікбез дам : як карта ляже (у В.Залужного )
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16.01.2023 08:57 Відповісти
Ой, лишь бы пиковая дама Ермака с лицом Сырского ему чего-нибудь не подсыпала в братский кубок!
АП живет с одной мыслью - как приручить ЗСУ и победить на следующих перевыборах того хто НеВтік! Велика Відбудова України Автодором - це галактичній джек-пот для Коломойського СоТоварищи...
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16.01.2023 10:06 Відповісти
Наташа, Вьі гонітє....
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16.01.2023 08:58 Відповісти
Ну то, чому б нам не ударити по блідосруським?
Де факто вони-сторона конфлікта, де юре-війни взагалі немає. Яка різниця не буде її тільки з парашистаном чи й з їх холуями?
Сил на кордоні доволі, зараз це тільки тіктокери Наєва. То хай ділом покажуть чого варті.
Перерізавши шляхи сполучення північніше Гомеля, Україна виб'є всю цю провінцію, блокує промисловість, позбавить учбових центрів, змінить логістику ворогів.
Плюс новий фронт для каZZапів буде ще тою несподіванкою.
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16.01.2023 08:59 Відповісти
Не болтайте ерундой! Нам нужно 2-3 бригады подготовить, т.е. обучить, вооружить чтобы решить как-то вопрос Мелитополем и обезопасить Запорожье, а вы тута за Беларусь говорите. Ой, хорошо хоть никто не предлагает командующему оккупировать Иран за то, что поставляет беспилотники. Хотя интерес у хозяина президента не абы какой - иранскую нефть прокрутить с наваром через Кременчузский НПЗ! Гэшефт века - Абрамович сдохни от зависти!
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16.01.2023 09:54 Відповісти
а український контрнаступ про яку всі торочили ще до нового року як американські европейські єсперти на Мелітополь на розрізання війска ворога і вихід до кордонів Криму не роглядаеться?за прогнозами зараз подають так що Україна приречена що буде майже 100% великий контрнаступ орків та окупація нових теріторій тільки вангують з якої сторони луганська чи півдня а український контрнаступ не розглядають взагалі
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16.01.2023 09:00 Відповісти
Чекаєм на 300 танків і 700 бтр, щоб піти на Мелітопіль
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16.01.2023 09:24 Відповісти
Чекалкин говорить чекать! Чекать и еще раз чекать! А потом може по Дніпру і пропливе труп Путіна а за ним 300 танків і 700 БТРів на подарованому авіаносці з МіГ29...
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16.01.2023 09:57 Відповісти
.
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19.01.2023 12:13 Відповісти
Господи додай ворогам у голови страху Божого. А нашим Воїнам НАСНАГИ вправно нищити московитів. Слава ЗСУ!!!
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16.01.2023 09:00 Відповісти
ISW - это озвучиватели Гугл карт.
Очевидно их выгнали из Прогноза погоды и теперь они озвучивают гугл карты причем задним числом.
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16.01.2023 09:35 Відповісти
Раджу трохи глибше поглянути https://www.understandingwar.org/publications
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16.01.2023 11:31 Відповісти
Вы хотите сказать, что Укркартография точнее карт Гугэла? А тем более OpenStreetMap?
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16.01.2023 09:59 Відповісти
мапи гугл - лайно.
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16.01.2023 10:18 Відповісти
А почему не рассматривается третий сценарий?
РФ начинает широкомасштабное наступление по всей линии фронта и границе. И в то место, где им удастся проломить нашу оборону, они кидают резервы, развивая и усиливая оперативный успех.
Насчет их "успеха" я конечно очень сильно сомневаюсь, но как вариант их сценария ... почему нет?
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16.01.2023 10:35 Відповісти
ISW розглядає набагато більше від озвученого ЦН
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16.01.2023 11:35 Відповісти
 
 