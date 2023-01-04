УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15798 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
20 114 175
Буданов (345) війна (56124) прогноз (283)

Україна планує навесні великий контрнаступ. Бої будуть "найспекотнішими", - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Навесні Україна планує "серйозний" контрнаступ, і бойові дії на лінії фронту в березні будуть "найспекотнішими".

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Тоді [ми побачимо більше] звільнень територій та завдання остаточної поразки Російської Федерації. Це відбудеться по всій Україні від Криму до Донбасу", - заявив він.

Начальник ГУР подякував американцям та іншим союзникам за всю допомогу і попросив їх продовжувати підтримувати Україну.

"Я обіцяю, що тепер це (ймовірно, має на увазі перемогу над окупантами. - Ред.) не займе багато часу, і кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Разом ми змінимо цей світ", - звернувся Буданов до союзників.

Дивіться: Знеструмлений Кремль і сирени на Красній площі в Москві: Данілов опублікував ролик про РФ у 2023-му. ВIДЕО

Глава ГУР очікує, що найближчим часом США відправлять для ЗСУ бойові броньовані машини Bradley: "Ми на них чекаємо. Дуже чекаємо. Це значно збільшить боєздатність наших підрозділів".

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+45
А він точно з Нашої Розвідки???
Такі речі базікати...
показати весь коментар
04.01.2023 14:46
+29
Скажіть йому хтось, що він керівник ГУР, а не медійна особа.

Балаболка.
показати весь коментар
04.01.2023 14:47
+17
Чи не пора цього «розвідника» притягти до відповідальності? Можна за брехню, а можна й розголошення секретної інформації.
показати весь коментар
04.01.2023 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А карти показував на камеру? І оперативні плани?

Влада довбойобів і веде себе по довбойобськи.
показати весь коментар
04.01.2023 15:04 Відповісти
буданов информирует ***** и его прихвостней?
показати весь коментар
04.01.2023 15:04 Відповісти
Там Єлдак Єрмак вже давно все доклав, що ***** повинно було знати. Цей просто балаболить не від великого ума, просто щоб попіаритись.
показати весь коментар
04.01.2023 15:14 Відповісти
По сценарію квартальних, таке 💯повинні були розповісти 💯СРАТЬєхі з ОПУ, єрмак там, чи дристович, або на крайній випадок, ара хамія з падалюком та сосною по корабельному, …чи катлєта з безумною….
Можливо, навідь Баканов, але ж не буданов….
Не той центр тяжесті, як казав голобородько…не та фігура…‼️💯🇺🇦🪖⚔️❤️👏✊👍💪🇬🇧🇺🇸🇪🇺‼️❤️🇺🇦⚔️
показати весь коментар
04.01.2023 15:05 Відповісти
дезінформацію звичайно підсовують не так відкрито

навчатися треба хоч би й у ворогів
показати весь коментар
04.01.2023 15:07 Відповісти
Якщо Бредлі будуть у достатній кількості + радянких танків деж у великій кількості + бронемобілів багато, то може цілком і вийти. Але краще було б, для впевненості, 40-60 Абрамсів/Лепардів/Челенджерів додати.
показати весь коментар
04.01.2023 15:07 Відповісти
менi бiльше подобаються лiтаки, це унiверсальна технiка, а тi танки, ну то таке - коробка тупа неповорухлива.
показати весь коментар
05.01.2023 02:37 Відповісти
читаю місцевих високофахових розвідників і просто зачаровуюсь вашим високих почуттям... гонору, бо мізків і критичного мислення у вас немає взагалі. Ви що, думаєте, що розумніші чи хитріші від цього чувака? капець, просто, "спЄцИ"
показати весь коментар
04.01.2023 15:07 Відповісти
Це начальник ГРУ чи звиздун який піариться ? Посада начальника ГРУ є не помітна і закрита для більшості громадян а не публічне самовикриття. Болтун він а не керівник ГРУ.
показати весь коментар
04.01.2023 15:08 Відповісти
Десь так. Ще в ДСВ були совіцькі плакати"болтун-находка для шпіонов".
показати весь коментар
04.01.2023 15:39 Відповісти
"зелений говорун знахідка для рашистів.або інформатор рашистський".Не виключено, два в одному
показати весь коментар
04.01.2023 15:09 Відповісти
Що воно нюхає?
показати весь коментар
04.01.2023 15:10 Відповісти
За Пороха я даже не знав хто є керівник ГРУ та і сама служба мені була маловідома а тут цей сопливий звиздун верещить як придурок на весь світ піариться чи відкрито зраджує...
показати весь коментар
04.01.2023 15:12 Відповісти
Чи може вже на часі повернути на посаду генерала Бурбу, попередньо щеневтікам вибачившись?
показати весь коментар
04.01.2023 15:41 Відповісти
Яка влада, такий і керівники ГУР. ТікТокер буданов, сусід гогілашвілі.
показати весь коментар
04.01.2023 15:13 Відповісти
Зараз на березень буде фортеця,орки дякують що попередив
показати весь коментар
04.01.2023 15:13 Відповісти
Навесні?....давайте вже влітку
показати весь коментар
04.01.2023 15:24 Відповісти
Якщо Зеля встигне налаштувати дороги. Москалі звикли хорошими дорогами наступати!
показати весь коментар
04.01.2023 15:37 Відповісти
Тобто зимою нічого не слід чекати? Всі ці казки про промерзший грунт для початку наступів - для лохів?
показати весь коментар
04.01.2023 15:26 Відповісти
В бой підуть тільки старікі Буданов, Арестовіч, Єрмак !
показати весь коментар
04.01.2023 15:35 Відповісти
показати весь коментар
04.01.2023 15:39 Відповісти
Пкршим у вашому списку має бути обдристович, бо має спиждженого гранатомета!
показати весь коментар
04.01.2023 15:43 Відповісти
Арахнія,Кошевой,Зе в шапці Наполеона
показати весь коментар
04.01.2023 17:49 Відповісти
ЛЮбой профессиональный военный скажет вам, какая это херня: называть сроки своих наступлений... Это наглая публичная работа на врага...
показати весь коментар
04.01.2023 15:36 Відповісти
перед харьковской операцией президент публично выступил за месяц с приказом освободить Херсон. русня - поверила. и какой результат? ломайте старые шаблоны, ей богу.
показати весь коментар
04.01.2023 15:46 Відповісти
Взагалі то не зовсім повірила, харьковська операція унікальна, розроблена на психології, там втричі менше українське угрупування розтрощило москалів, які просто перелякались.
показати весь коментар
04.01.2023 16:32 Відповісти
1. ТО есть,по новым шаблонам : если сказали весна - значит будет осень? Или зима 24-го ? Эти ваши новые шаблоны напоминают старый еврейский анекдот "Фима, вы говорите мне что идете к Циле, чтобы я не догадался, что вы идёте к Фире! Но вы же, действительно идёте к Циле - так зачем вы меня обманываете ? А чем хуже - стесняюсь спросить - по старым шаблонам соблюдать секретность? В ней больше загадок для врага, но меньше пиара , как Мальбрук в поход собрался ?


2. "РУсня поверила" -
Вы серьёзно это абсолютно зеленоботский тезис , ей богу... Умышленно затуплённая , примитивная псевдореальность ...

И мы тут же все, развесив ухи кааанэчно сразу верим, что у русни нет других развед данных..ни спутников и агентов ни БПЛА и стукачей на местах о перемещениях ...
ничего это нету..русня ж тупая...Мы ж её уже восемь раз через три арестовиче-недели победили полностью...

русня , конечно, тупая и доверчивая... Зеля - другое дело ... он же не лох ! его весь мир пять месяцев предупреждал о вторжении (с картами и датами) - никому не поверил!!!
Сам не поверил - и народ обдурил.

Короче , по новым шаблонам , президент сказал - русня поверила . а кроме "президент сказал" - никаких источников разведки у русни нету. Браво ! Кто сказал, что 95-й квартал разучился шутить ?!
показати весь коментар
04.01.2023 16:47 Відповісти
твой недо ЗЕ презедент перед войной хотел сдать не только Херсон а всю Украину .. https://www.youtube.com/watch?v=yjhgcM3Vu_A
показати весь коментар
04.01.2023 18:46 Відповісти
Украинци как всегда дуже сувори к свою владу наверно потому что на их, как на нас в Болгарии, влада дуже довго брехала и ето правильно в каждой демократичной стране. Но - дозвольте мне на етот разь я с етого несогласен, потому что не надо забывать, что всьо время идьот ИПСО. Помните интервю Залужного, сразу после етого Зеленский поехал в Вашингтоне и вернулся с Пейтриът , а до етого момента ето было Отнюдь. Залужний сказал - 300 танка, 500 БМП и 700 гармаши. Вот сейчадс я думаю на ето и роблят в ГЩ ЗСУ и ГУР и т.д, так що в конце сичня или лютого, Мелитополь и Бердянск снова под украински прапор. Тогда кацапом капец и на Донечини, и в Крим. А все ети интервю в самых престижних захидних медия они в том числе направлени и на захидних суспильств, чтоб недопускат втомленост от войне.
показати весь коментар
04.01.2023 15:43 Відповісти
От, людина з менталитетом європейця, навіть східний європеєць думає вже не так як ми, і розуміє для чого це сказано. Буде підтримка і зброя, звільнимо швидше і війну швидше закінчимо, буде розмазня, тоді і терміни збільшаться.
показати весь коментар
04.01.2023 16:25 Відповісти
Колись пан Редактор написав хвалебну статтю про Буданова, як той з розвідгрупою попав в Криму в засідку, завалили якогось відомого спецкацапа, і втекли через міст на материкову Україну. Я ще тоді трохи при...в: провалив завдання повністю, і за це йому співають ассани. Ну, тепер і не дивуйтесь
показати весь коментар
04.01.2023 15:46 Відповісти
Честно говоря, не знаю, о какой истории вы вспомнили, но требуется большое воинское мастерство, воля и мужество, что бы благополучно вывести своих бойцов из-под засадного огня.
Засаду поставили не от того, что командир разведгруппы ошибся, а потому, что его группу слили вышестоящие.
показати весь коментар
04.01.2023 16:26 Відповісти
Хренасе провалили, завалили заступника ФСБ по Криму і вийшли назад.
показати весь коментар
04.01.2023 16:33 Відповісти
а недавно группу разведчиков подставили под засаду кацапов - хлопцi загинули - а это вещает как ни в чем не бывало - смотреть противно
показати весь коментар
04.01.2023 18:50 Відповісти
А ви впевнені що підставили? У такому рейді командир діє по наказу "Діяти згідно обставин", маршрут примірний, а не до метра врахований.
Вважаю що там випадково потрапили на очі якомусь небезталанному оперу, якій зміг за ними простежити.
Я на цьому трохи розуміюсь. Були приведені сили ворога, в такої кількості, коли точно відомо місце знаходження ДРГ...
Його величність Случай.
показати весь коментар
04.01.2023 20:11 Відповісти
конечно подстава (зрада) - группа зашла а там ее уже ждали и не пограничники а спецназ перекинутый с белорашки в кол-ве до 200 человек с вертолетами и бронетехникой - то есть кацапы знали где будет заходить группа и сколько их будет.. кто готовил операцию кто отвечал? кто наказан за провал? какого крота поймали ? никого..
показати весь коментар
04.01.2023 20:19 Відповісти
Якщо озвучують що наступ буде в березні то значить - в березні його точно не буде . .
показати весь коментар
04.01.2023 15:54 Відповісти
Ну тут москалям допоможе ромашка.
показати весь коментар
04.01.2023 16:27 Відповісти
Ніхто не подумав що ця стаття була частиною якогось плану? Може базікання те навмисне?
показати весь коментар
04.01.2023 15:56 Відповісти
Розвідка - це найсекретніша служба, а у нас її керівник перетворився на якогось відеоблогера і патякає направо і наліво.
показати весь коментар
04.01.2023 16:13 Відповісти
Дезинформация тоже входит в полномочия разведки)
показати весь коментар
04.01.2023 18:50 Відповісти
Сподіваюся, що відсотки інформації і дези у повідомленнях Буданова узгоджені з Генштабом і є частиною плану.
показати весь коментар
04.01.2023 16:17 Відповісти
Спілкувався з однокурсниками Буданова, він був такий собі чмоня, книжки, наука, дисципліна, друг командирів,хто служив за часів СРСР зрозуміє. Але наразі в нього найвища посада і звання серед них
показати весь коментар
04.01.2023 16:29 Відповісти
Должность у него потому что он друг нужных людей. Кумовство, короче.
показати весь коментар
04.01.2023 18:07 Відповісти
Шо воно плять ******* ?
показати весь коментар
04.01.2023 16:42 Відповісти
кляп в студію і скорше
показати весь коментар
04.01.2023 17:02 Відповісти
Буданов: "Операція зі звільнення Херсону може тривати до кінця листопада" 29.10.2022
показати весь коментар
04.01.2023 17:03 Відповісти
Коли очільник ГУР розказує про плани власної армії, то виникає питання про чи встигли його підлеглі перейти кордон перед проведенням розвідувальних операцій. Поясніть генералу, що розвідка України, не означає що розвідувати треба власну державу, а саме навпаки. А результати розвідки подаються у вигляді закритої доповіді вищому керівництву, а не інтерв'ю на широкий загал.
показати весь коментар
04.01.2023 17:04 Відповісти
Якщо це тільки не хитрий трюк "розвідника", то цього Буданова варто би вишикувати в один ряд з арахаміями-подоляками-аристовичами. Пустопорожніх пи..аболів.
показати весь коментар
04.01.2023 17:20 Відповісти
балабол....
показати весь коментар
04.01.2023 17:27 Відповісти
А ким буданов був в 95-кварталі? Він з шутів чи обслуга гримерки?
показати весь коментар
04.01.2023 17:31 Відповісти

чей там портрет
показати весь коментар
04.01.2023 17:50 Відповісти
какого то морального урода ..
показати весь коментар
04.01.2023 18:52 Відповісти
Этот наркоман хоть ещё помнит какая у него должность? Если забыл пусть у своего сожителя Гомиашвили спросит с которым они жён делят. А то ****** каждый день какую-то очередную порцию фигни...
показати весь коментар
04.01.2023 18:15 Відповісти
Это каким же долбенем нужно быть, чтобы анонсировать на весь мир предстоящие военные действия?
показати весь коментар
04.01.2023 18:39 Відповісти
Самое интересное даже если Буданов скажет цензор.нет читателям на каком направлении будет контрнаступление, все ровно ему никто не поверить, даже если там действительно будет контрнаступление ))
показати весь коментар
04.01.2023 18:48 Відповісти
Березень не найвдаліший час для контрнаступу. Сніг розтане, земля буде м'якою. Навіщо повторювати помилки кацапів минулорічної давності?
показати весь коментар
04.01.2023 19:00 Відповісти
у мартi коли рашисти напали на Донбасi, була температура 20 нижче нуля. То ще треба дивитися яка весна.
показати весь коментар
05.01.2023 02:52 Відповісти
Тобто лотерея. Я про це й кажу... Краще вже дочекатися нормальної, стійкої погоди.
показати весь коментар
05.01.2023 09:39 Відповісти
Анатолій Готич

Це ви, придурки, плануєте! А Бог урядує, і щиро сміється з вас, та бере і вас, недолугих , і адептів ваших на свій диспетчерський контроль....
показати весь коментар
04.01.2023 19:21 Відповісти
Міркую, що Буданов не довбень і знає, що говорить. Якійсь умисел в цьому певно є.
показати весь коментар
04.01.2023 19:32 Відповісти
В минулий раз він говорів про вихід на Крим до січня. А стався наступ на Харківщині одразу після посилення Херсонської та запорізьської групировок, та оголення Харківщині. Тому хай триндить, а касапи блукають в здогадках та прогнозах
показати весь коментар
04.01.2023 19:36 Відповісти
Сьогодні керівнику Головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову виповнилося 37 років. Йому подарували торт у вигляді карти «розчленованої» Росії, яку раніше помітили у кабінеті Буданова
показати весь коментар
04.01.2023 19:56 Відповісти
с таким остервенением строить дороги и звать на шашлыки, пока орки год стягивают под границу всё что можно, могут или идиоты или предатели. На идиотов вы не похожи, зелёные человечки.
показати весь коментар
04.01.2023 20:38 Відповісти
а зачем такую секретную информацию рассказывать по секрету всему свету?!
показати весь коментар
04.01.2023 21:08 Відповісти
Занадто багацько Буданов став останнім часом піаритися! Невже в міністри мітить?
показати весь коментар
04.01.2023 21:20 Відповісти
Бери вище - в перезиденти.
показати весь коментар
04.01.2023 21:35 Відповісти
Дав би хто цьому довбодятлу по його макитрі щоб поменше базікав.
Якщо йому лаври ОПешного базікала Арестовича спати не дають, то хай подає в відставку і йде в ОП і пи@дить там хоч до усірачки. Там саме такі і потрібні.
показати весь коментар
04.01.2023 21:34 Відповісти
Якщо людина не вміє робити довірену йому справу, то робить хоч те, що вміє : напр. роздає інтервью, просторікує на телеефірах про речі не зовсім йому відомі. Аби лиш не шкодив. То вже звична річ, що все хороше у нас відбувається не завдяки, а всупереч такому керівництву.
показати весь коментар
04.01.2023 22:02 Відповісти
А чого тягнути ? Треба їбшити москалів весь час
показати весь коментар
04.01.2023 22:52 Відповісти
Что ни день, то Буданов на главной в ТОП-новостях.
Квартальные продюсеры раскручивают нам нового главного героя очередного предвыборного сериала.
показати весь коментар
05.01.2023 00:08 Відповісти
mozhe vono sche shos' roskazhe?
показати весь коментар
05.01.2023 00:12 Відповісти
у нього вибори. Він тепер пасталакатиме обіцянками. Навіть постити цеї дурні ніхто не буде. Хто ж поститиме дзижчання зеленої мухи
показати весь коментар
05.01.2023 02:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 