Україна планує навесні великий контрнаступ. Бої будуть "найспекотнішими", - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Навесні Україна планує "серйозний" контрнаступ, і бойові дії на лінії фронту в березні будуть "найспекотнішими".
Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Тоді [ми побачимо більше] звільнень територій та завдання остаточної поразки Російської Федерації. Це відбудеться по всій Україні від Криму до Донбасу", - заявив він.
Начальник ГУР подякував американцям та іншим союзникам за всю допомогу і попросив їх продовжувати підтримувати Україну.
"Я обіцяю, що тепер це (ймовірно, має на увазі перемогу над окупантами. - Ред.) не займе багато часу, і кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Разом ми змінимо цей світ", - звернувся Буданов до союзників.
Глава ГУР очікує, що найближчим часом США відправлять для ЗСУ бойові броньовані машини Bradley: "Ми на них чекаємо. Дуже чекаємо. Це значно збільшить боєздатність наших підрозділів".
Будь ласка, зачекайте...
Влада довбойобів і веде себе по довбойобськи.
ЄлдакЄрмак вже давно все доклав, що ***** повинно було знати. Цей просто балаболить не від великого ума, просто щоб попіаритись.
Можливо, навідь Баканов, але ж не буданов….
Не той центр тяжесті, як казав голобородько…не та фігура…‼️💯🇺🇦🪖⚔️❤️👏✊👍💪🇬🇧🇺🇸🇪🇺‼️❤️🇺🇦⚔️
навчатися треба хоч би й у ворогів
старікіБуданов, Арестовіч, Єрмак !
2. "РУсня поверила" -
Вы серьёзно это абсолютно зеленоботский тезис , ей богу... Умышленно затуплённая , примитивная псевдореальность ...
И мы тут же все, развесив ухи кааанэчно сразу верим, что у русни нет других развед данных..ни спутников и агентов ни БПЛА и стукачей на местах о перемещениях ...
ничего это нету..русня ж тупая...Мы ж её уже восемь раз через три арестовиче-недели победили полностью...
русня , конечно, тупая и доверчивая... Зеля - другое дело ... он же не лох ! его весь мир пять месяцев предупреждал о вторжении (с картами и датами) - никому не поверил!!!
Сам не поверил - и народ обдурил.
Короче , по новым шаблонам , президент сказал - русня поверила . а кроме "президент сказал" - никаких источников разведки у русни нету. Браво ! Кто сказал, что 95-й квартал разучился шутить ?!
Засаду поставили не от того, что командир разведгруппы ошибся, а потому, что его группу слили вышестоящие.
Вважаю що там випадково потрапили на очі якомусь небезталанному оперу, якій зміг за ними простежити.
Я на цьому трохи розуміюсь. Були приведені сили ворога, в такої кількості, коли точно відомо місце знаходження ДРГ...
Його величність Случай.
чей там портрет
Це ви, придурки, плануєте! А Бог урядує, і щиро сміється з вас, та бере і вас, недолугих , і адептів ваших на свій диспетчерський контроль....
Якщо йому лаври ОПешного базікала Арестовича спати не дають, то хай подає в відставку і йде в ОП і пи@дить там хоч до усірачки. Там саме такі і потрібні.
Квартальные продюсеры раскручивают нам нового главного героя очередного предвыборного сериала.