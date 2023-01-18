"Я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем", – Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит условий для окончания войны в Украине. По его прогнозу, война закончится, но не "в ближайшем будущем".
Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отметил генсек, на данный момент, к сожалению, он не видит конца войны в Украине в ближайшем будущем. Кроме того, он пока не видит возможности для серьезных мирных переговоров между двумя сторонами.
"Эта война закончится. Все кончается. Но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем, к сожалению. Я не вижу шанса, что сейчас могут быть мирные переговоры между двумя сторонами", - сказал он.
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+41 Alex Bylim #199631
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+33 Alex Sav #513490
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Ну, например,для осуждения Израиля.
70% всех осуждающих резолюций, принятых ООН за 75 лет, осуждают именно, что Израиль. За четыре года широко известной деятельности красных кхмеров в Кампучии(75-79), ООН осудила их в два раза меньше, чем за тот же период осудила Израиль.
Ну, это было давно. А сегодня.
Только-только закончился 2022 год. За прошедший год ООН осудила Израиль 15 раз, Сирию, Иран и Северную Корею по одному разу
Ну, а если нет? То будем перемалывать 300 тыщ набранных осенью 22-го, потом контратакуем весной и отобьем кусок луганщины и возможно если повезет пробьемся к Мелитополю и снова будет пару месяцев перемалывать очередные 200-300 тыщ дебилов. И опять контрнаступление и опять пару кусков отобьем и потом опять очередные сотни тыщ орков... И опять контратака и так в январе 24го ГУтерменш скажет, о вроде как конец где-то даже виден... Но не войны, а мой...
Саме завдяки тобі, та твоїм попередникам, з´явилося підгрунтя для цієї війни.
І не лише цієї!
Сподіваюсь, людство таки зрозуміє, що працюють лише декілька простих принципів:
- годуй свою армію, інакше доведеться готдувати чужу
- єдина позиція, з якої можна вести перемовини з терористами, це «складайте зброю і залишитись живими»
- єдине що дає нейтралітет, це можливість загинути останнім
он за это деньги получает.
на донатах, причем регулярных ,судя по постоянству его перепуганных высеров.
Организация Объединенных Наций преследует четыре цели: поддержание мира и безопасности на планете; развитие дружественных отношений между странами; сотрудничество в решении международных проблем и в обеспечении уважения прав человека; и согласование действий разных стран.
Этот чудик провалил всё. Никчемный вообще.
зірки запалюютьООН утримують, значить це комусь потрібно...