"Я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем", – Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит условий для окончания войны в Украине. По его прогнозу, война закончится, но не "в ближайшем будущем".

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил генсек, на данный момент, к сожалению, он не видит конца войны в Украине в ближайшем будущем. Кроме того, он пока не видит возможности для серьезных мирных переговоров между двумя сторонами.

"Эта война закончится. Все кончается. Но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем, к сожалению. Я не вижу шанса, что сейчас могут быть мирные переговоры между двумя сторонами", - сказал он.

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