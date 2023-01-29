Резников об истребителях для Украины: Невозможное сегодня будет возможно завтра

Для успешного отвоевания своих земель Украине необходима соответствующая техника и вооружение.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, ситуация на востоке сложная, но контролируемая ВСУ. Говоря о боях, Резников отметил, что Украине для эффективной борьбы с российскими оккупантами необходимо вооружение.

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Речь идет об истребителях, других боевых самолетах и дальнобойных ракетах. Благодаря этому вооружению украинские воины смогут уничтожать склады и командные пункты оккупантов.

Резников выразил надежду, что во время последующих переговоров с партнерами в ближайшие недели по истребителям для Украины он получит положительное решение.

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"Для меня все, что невозможно сегодня, (будет. - Ред.) возможно завтра", - сказал Резников, напомнив о ПВО и дальнобойной артиллерии.