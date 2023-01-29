Резников об истребителях для Украины: Невозможное сегодня будет возможно завтра
Для успешного отвоевания своих земель Украине необходима соответствующая техника и вооружение.
Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По его словам, ситуация на востоке сложная, но контролируемая ВСУ. Говоря о боях, Резников отметил, что Украине для эффективной борьбы с российскими оккупантами необходимо вооружение.
Речь идет об истребителях, других боевых самолетах и дальнобойных ракетах. Благодаря этому вооружению украинские воины смогут уничтожать склады и командные пункты оккупантов.
Резников выразил надежду, что во время последующих переговоров с партнерами в ближайшие недели по истребителям для Украины он получит положительное решение.
"Для меня все, что невозможно сегодня, (будет. - Ред.) возможно завтра", - сказал Резников, напомнив о ПВО и дальнобойной артиллерии.
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сквозь оцепленное кольцо...
🫵 Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц дуже сумує за екс-послом України в ФРН Андрієм Мельником і за звичкою ведеться на його вишуканий тролінг. Не встиг Мельник, нині заступник глави МЗС, закликати "ображену ліверну ковбаску" терміново передати ЗСУ літаки F-16, як герр Шольц на пряме запитання про цю заяву українського дипломата сказав: ФРН у жодному разі не передаватиме Україні бойових літаків.
Це означає, що літаки таки будуть. Судіть самі...
🇺🇦 9 березня 2022 р тодішній посол Мельник заявив: «Відмова Німеччини від заборони на імпорт енергоносіїв з Росії є морально неприйнятною на тлі російських атак проти мирного населення України».
🇩🇪 11 березня Шольц реагує: Німеччина не відмовиться від імпорту енергоносіїв з Росії. «Це зважене й аргументоване рішення».
🧐 З 1 серпня Німеччина не купує російське вугілля, з 31 серпня - газ, з 31 грудня - нафту.
🇺🇦 3 травня Мельник назвав Шольца «ображеною ліверною ковбаскою» і закликав діяти по-державницьки, тобто надавати ЗСУ наступальну зброю.
🇩🇪 Канцлер після цього неодноразово повторив: армія Німеччини більше не має зброї для України. «Можливості Бундесверу для передачі Україні практично вичерпані».
🧐 Через декілька тижнів німці знайшли САУ PzH 2000, САУ Gepard, батарею IRIS-T, РСЗВ та радари.
🇺🇦 17 вересня Мельник почав мотивувати Шольца дати Україні танки: «Як найсильніша країна Європи ФРН має показати приклад лідерства іншим країнам і негайно розблокувати постачання Leopard та Marder.
🇩🇪 Через тиждень Шольц відповів, що не дасть, бо «це дуже дивна війна»: «Ми не хочемо доводити ситуацію до війни між Росією та НАТО».
🧐 5 січня Шольца дотиснули з Marder, а 25 січня - Leopard 2. Довго тримався Олаф, певно тому, що Мельник вже не був послом.
🫵 Мораль: лідер Німеччини натякнув, що літаки для України будуть, але ще не зібрався з думками.
🫣 "Валяти Шольца" означає тягнути козу за хвоста і заперечувати, а потім виконувати.
На фото: Олаф Шольц, 1984 р.
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