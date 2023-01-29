Резніков про винищувачі для України: Неможливе сьогодні буде можливим завтра

Для успішного відвоювання своїх земель Україні потрібна відповідна техніка і озброєння.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю канадському телеканалу CBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, ситуація на Сході є складною, але контрольованою ЗСУ. Говорячи про бої, Резніков зазначив, що Україні для ефективної боротьби з російськими окупантами необхідне озброєння.

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Йдеться про винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети. Завдяки цьому озброєнню українські воїни зможуть знищувати склади та командні пункти окупантів.

Резніков висловив сподівання, що під час наступних переговорів з партнерами найближчими тижнями щодо винищувачів для України він отримає позитивне рішення.

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"Для мене все, що неможливо сьогодні, (буде. - Ред.) можливим завтра", - сказав Резніков, нагадавши про ППО та далекобійну артилерію.