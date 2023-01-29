Резніков про винищувачі для України: Неможливе сьогодні буде можливим завтра
Для успішного відвоювання своїх земель Україні потрібна відповідна техніка і озброєння.
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю канадському телеканалу CBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
За його словами, ситуація на Сході є складною, але контрольованою ЗСУ. Говорячи про бої, Резніков зазначив, що Україні для ефективної боротьби з російськими окупантами необхідне озброєння.
Йдеться про винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети. Завдяки цьому озброєнню українські воїни зможуть знищувати склади та командні пункти окупантів.
Резніков висловив сподівання, що під час наступних переговорів з партнерами найближчими тижнями щодо винищувачів для України він отримає позитивне рішення.
"Для мене все, що неможливо сьогодні, (буде. - Ред.) можливим завтра", - сказав Резніков, нагадавши про ППО та далекобійну артилерію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я знаю точнo - невозможное возможно
сквозь оцепленное кольцо...
🫵 Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц дуже сумує за екс-послом України в ФРН Андрієм Мельником і за звичкою ведеться на його вишуканий тролінг. Не встиг Мельник, нині заступник глави МЗС, закликати "ображену ліверну ковбаску" терміново передати ЗСУ літаки F-16, як герр Шольц на пряме запитання про цю заяву українського дипломата сказав: ФРН у жодному разі не передаватиме Україні бойових літаків.
Це означає, що літаки таки будуть. Судіть самі...
🇺🇦 9 березня 2022 р тодішній посол Мельник заявив: «Відмова Німеччини від заборони на імпорт енергоносіїв з Росії є морально неприйнятною на тлі російських атак проти мирного населення України».
🇩🇪 11 березня Шольц реагує: Німеччина не відмовиться від імпорту енергоносіїв з Росії. «Це зважене й аргументоване рішення».
🧐 З 1 серпня Німеччина не купує російське вугілля, з 31 серпня - газ, з 31 грудня - нафту.
🇺🇦 3 травня Мельник назвав Шольца «ображеною ліверною ковбаскою» і закликав діяти по-державницьки, тобто надавати ЗСУ наступальну зброю.
🇩🇪 Канцлер після цього неодноразово повторив: армія Німеччини більше не має зброї для України. «Можливості Бундесверу для передачі Україні практично вичерпані».
🧐 Через декілька тижнів німці знайшли САУ PzH 2000, САУ Gepard, батарею IRIS-T, РСЗВ та радари.
🇺🇦 17 вересня Мельник почав мотивувати Шольца дати Україні танки: «Як найсильніша країна Європи ФРН має показати приклад лідерства іншим країнам і негайно розблокувати постачання Leopard та Marder.
🇩🇪 Через тиждень Шольц відповів, що не дасть, бо «це дуже дивна війна»: «Ми не хочемо доводити ситуацію до війни між Росією та НАТО».
🧐 5 січня Шольца дотиснули з Marder, а 25 січня - Leopard 2. Довго тримався Олаф, певно тому, що Мельник вже не був послом.
🫵 Мораль: лідер Німеччини натякнув, що літаки для України будуть, але ще не зібрався з думками.
🫣 "Валяти Шольца" означає тягнути козу за хвоста і заперечувати, а потім виконувати.
На фото: Олаф Шольц, 1984 р.
Підписуйтеся на "https://t.me/orestokratiia Орестократію ".