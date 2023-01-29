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Резніков про винищувачі для України: Неможливе сьогодні буде можливим завтра

резніков

Для успішного відвоювання своїх земель Україні потрібна відповідна техніка і озброєння.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю канадському телеканалу CBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, ситуація на Сході є складною, але контрольованою ЗСУ. Говорячи про бої, Резніков зазначив, що Україні для ефективної боротьби з російськими окупантами необхідне озброєння.

Читайте: Винищувач F-16 міг би стати найкращим варіантом для Повітряних сил, - Ігнат

Йдеться про винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети. Завдяки цьому озброєнню українські воїни зможуть знищувати склади та командні пункти окупантів.

Резніков висловив сподівання, що під час наступних переговорів з партнерами найближчими тижнями щодо винищувачів для України він отримає позитивне рішення.

Також читайте: Україна хоче замінити весь парк радянських літаків, які морально та фізично застаріли, - Ігнат про постачання техніки західного зразка

"Для мене все, що неможливо сьогодні, (буде. - Ред.) можливим завтра", - сказав Резніков, нагадавши про ППО та далекобійну артилерію.

Автор: 

авіація (4116) зброя (7439) допомога (8304) літак (2900) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+24
Невозможные яйца по 50 за штуку будут возможны завтра.
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29.01.2023 16:05
+12
Сегодня невозможно купить в супермаркете яйца по 17, а завтра вполне возможно.
Я знаю точнo - невозможное возможно
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29.01.2023 16:07
+12
Чмо в клетчатом спинжаке! Когда твои новые тайные рационы сравняются с ценой однокомнатной квартиры, весь мир завалит тебя самолетами! Любыми! Начиная от игрушечных! А также фанерой, чтобы ты мог пролететь на ней над Парижем !
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29.01.2023 16:12
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Невозможные яйца по 50 за штуку будут возможны завтра.
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29.01.2023 16:05 Відповісти
дотепно со знаком минус. Впервые на просторах Украины троллячишь?
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29.01.2023 16:33 Відповісти
жираф большой, ему видней
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29.01.2023 16:36 Відповісти
На могилу к Высоцкому и спросить разрешение на фразу.
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29.01.2023 16:47 Відповісти
Коли вже цей сором і сміття приберуть?
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29.01.2023 16:24 Відповісти
У Резникова это завтра уже наступило по 17, а у нас всех наивных только сегодня по 6.50-7. А теперь представьте по какой цене они будут Абрамсы заправлять и самолёты обслуживать?... Правильно, по самой высокой в мире. А впереди ведь ещё автобаны в Украине придётся строить. Немцы будут рыдать
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29.01.2023 16:25 Відповісти
Походу ты, тролляка, продал свои яйца в обмен на бестолковые комментарии... Почем продал свои яйца, или может за каждое свою цену брал? (Мой совет: не бери в рублях)
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29.01.2023 16:32 Відповісти
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
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29.01.2023 19:01 Відповісти
як тільки яйця впадуть в ціні - відразу все з"явиться!!!! І літаки теж
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29.01.2023 16:07 Відповісти
для мене вчорашні яйця були неможливі по 17грн,але на днях такими стали і не тільки яйця.
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29.01.2023 16:07 Відповісти
Сегодня невозможно купить в супермаркете яйца по 17, а завтра вполне возможно.
Я знаю точнo - невозможное возможно
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29.01.2023 16:07 Відповісти
які ж наші люди ЮМОРИСТИ!!!))) Нас ніхто не переможе!!!!
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29.01.2023 16:12 Відповісти
Те що не можуть зробити московити зроблять вояки 95 кварталу.
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29.01.2023 16:41 Відповісти
.... там одні "непризовні"! Хворі якісь
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29.01.2023 16:49 Відповісти
Припадочні..
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29.01.2023 16:55 Відповісти
Рєзніков знає, що каже, але ... але літаки тільки в раціонах.
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29.01.2023 16:11 Відповісти
ціна літаків буде рахуватися Ре... з врахуванням харчування пілотів по ціні яєць 17 грн за кг чи за десяток?????
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29.01.2023 16:14 Відповісти
Чмо в клетчатом спинжаке! Когда твои новые тайные рационы сравняются с ценой однокомнатной квартиры, весь мир завалит тебя самолетами! Любыми! Начиная от игрушечных! А также фанерой, чтобы ты мог пролететь на ней над Парижем !
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29.01.2023 16:12 Відповісти
він уже пролітає, правда не над Парижем, над Києвом.... Але результат той же - пролітає!!!!)
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29.01.2023 16:19 Відповісти
Клетчатий

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29.01.2023 16:26 Відповісти
Давайте начнем с АТАКМС и только о них будет говорить и просить, продавим эту очень важную тему... а потом истребители, после них. Иначе размывается контекст и конкретика...
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29.01.2023 16:18 Відповісти
бомбить врага будем тухлыми яйцами и гнилой картошкой. а с помощью высокоточной бомбометательной мясорубки, пустим врага на фарш и превратим в котлеты
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29.01.2023 16:18 Відповісти
Превращать не нужно, КОТЛЕТА уже ГОТОВА! Летит, скоро будет, через месяц!!!!!
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29.01.2023 16:21 Відповісти
Котлета продается в ресторане ВЕЛЮР
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29.01.2023 16:50 Відповісти
Як попуги, кожний сидить на своїй гілці та балакає, хоча ніхто їх не слухає!
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29.01.2023 16:21 Відповісти
летит коварное яйцо
сквозь оцепленное кольцо...
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29.01.2023 16:22 Відповісти
Яйцун, закрий свою погану пащеку, якщо на пішов у відставку. Ти злодійкувата почвара до кінця твоїх днів.
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29.01.2023 16:22 Відповісти
можливо Яйцун яйця Зе... оцінив так, по 17.... За 2 яйця!
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29.01.2023 16:33 Відповісти
малорос ты, с"ка з"лёная
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29.01.2023 16:23 Відповісти
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29.01.2023 16:23 Відповісти
🧐 Німці знову "валяють Шольца": це означає, що літаки для України будуть

🫵 Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц дуже сумує за екс-послом України в ФРН Андрієм Мельником і за звичкою ведеться на його вишуканий тролінг. Не встиг Мельник, нині заступник глави МЗС, закликати "ображену ліверну ковбаску" терміново передати ЗСУ літаки F-16, як герр Шольц на пряме запитання про цю заяву українського дипломата сказав: ФРН у жодному разі не передаватиме Україні бойових літаків.

Це означає, що літаки таки будуть. Судіть самі...

🇺🇦 9 березня 2022 р тодішній посол Мельник заявив: «Відмова Німеччини від заборони на імпорт енергоносіїв з Росії є морально неприйнятною на тлі російських атак проти мирного населення України».
🇩🇪 11 березня Шольц реагує: Німеччина не відмовиться від імпорту енергоносіїв з Росії. «Це зважене й аргументоване рішення».
🧐 З 1 серпня Німеччина не купує російське вугілля, з 31 серпня - газ, з 31 грудня - нафту.

🇺🇦 3 травня Мельник назвав Шольца «ображеною ліверною ковбаскою» і закликав діяти по-державницьки, тобто надавати ЗСУ наступальну зброю.
🇩🇪 Канцлер після цього неодноразово повторив: армія Німеччини більше не має зброї для України. «Можливості Бундесверу для передачі Україні практично вичерпані».
🧐 Через декілька тижнів німці знайшли САУ PzH 2000, САУ Gepard, батарею IRIS-T, РСЗВ та радари.

🇺🇦 17 вересня Мельник почав мотивувати Шольца дати Україні танки: «Як найсильніша країна Європи ФРН має показати приклад лідерства іншим країнам і негайно розблокувати постачання Leopard та Marder.
🇩🇪 Через тиждень Шольц відповів, що не дасть, бо «це дуже дивна війна»: «Ми не хочемо доводити ситуацію до війни між Росією та НАТО».
🧐 5 січня Шольца дотиснули з Marder, а 25 січня - Leopard 2. Довго тримався Олаф, певно тому, що Мельник вже не був послом.

🫵 Мораль: лідер Німеччини натякнув, що літаки для України будуть, але ще не зібрався з думками.

🫣 "Валяти Шольца" означає тягнути козу за хвоста і заперечувати, а потім виконувати.
На фото: Олаф Шольц, 1984 р.

Підписуйтеся на "https://t.me/orestokratiia Орестократію ".
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29.01.2023 16:27 Відповісти
Мельник вже "нирнув", на підводному човні!)
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29.01.2023 16:35 Відповісти
огіркі в сантіметрах теж будут?
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29.01.2023 16:27 Відповісти
навіщо так дешево, за міліметр!))))
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29.01.2023 16:51 Відповісти
Невозможное уничтожение коррупции сегодня- обязательно станет не толко возможной, а и будет осуществлена. Иначе,- за что умирает народ Украины
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29.01.2023 16:28 Відповісти
Из за таких как ты Пи..р очкастый и весь ваЗЕлиновский Сброд во главе с Оманским Ослом на Западе 100 раз подумают, что либо давать и продолжает сидеть как ни в чем не бывало, Клоуны далеко не все в этой стране ЗЕБилы и верят в сказки про 17 гр.за кило яиц и кто за тобой стоит то-же...
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29.01.2023 16:30 Відповісти
Не завдяки тобі, а завдяки героям на фронті. Чим може сімейний адвокатішка і барига переконати військових і міністрів оборони на рамштайні? Тим як на одному яйці для солтада заробити як на трьох, і положити в карман собі 4 мільярди тільки на продуктах?
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29.01.2023 16:32 Відповісти
Після зашквару з яйцями любі висери Резнікова це знущання над українцями
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29.01.2023 16:33 Відповісти
Покайся, Леша! Тебе скидка будет!
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29.01.2023 16:34 Відповісти
скидка будет! Я ему готов уже сегодня десяток яиц продать по ..... 16 грн)))) ВАренЬІЕ!
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29.01.2023 16:38 Відповісти
А де космічні кораблі, що бороздять простори Всесвіту? Невже не потрібні?
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29.01.2023 16:37 Відповісти
Свої 2?
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29.01.2023 16:42 Відповісти
у меня 3
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29.01.2023 16:53 Відповісти
Яка огидномерзенна пика у цього зеленого афериста
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29.01.2023 16:40 Відповісти
Его выгонят в конце-токонцов или это уже будет антисемитизм?
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29.01.2023 16:50 Відповісти
Думаю що цей вже згорів на роботі. А антисемітизм дійсно буде коли найвеличнішого пішлють на@уй.
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29.01.2023 18:11 Відповісти
яйця по 17 грн теж колись здавались неможливими, але клептократ Резніков довів зворотнє
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29.01.2023 16:58 Відповісти
Шлюха ***** шольц - другое сказал. Как и ты сегодня,что в 23 перемога не начаси.
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29.01.2023 17:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pq6ywRxSIys Посилення для ЗСУ від Петра ПОРОШЕНКА - ще декілька тягачів для західних танків ВЖЕ ЇДУТЬ в Україну. Україна буде в НАТО!
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29.01.2023 17:51 Відповісти
Даєш сьогодні яйця золоті, а завтра Фаберже (тобто діамантові)!!!
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29.01.2023 18:08 Відповісти
А якщо в серйоз, то останньго часу занадто багато стало в медіа цого недомірка з золотими яйцями. Забиває собою інформаційний простір щоб перебити всі його зашквари з яйцями.
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29.01.2023 18:14 Відповісти
А зачем вору самолеты? Уничтожать коррупцию или возить яйца на продажу? А может в Таиланд летать "на встречи с избирателями"?
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29.01.2023 18:15 Відповісти
Забагато сьогодні його на цензорі.... вже нудить....Ішов би ти краще яйця рахувать....
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29.01.2023 19:41 Відповісти
А возможность воровать на закупках будет и вчера и сегодня и завтра
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29.01.2023 22:27 Відповісти
 
 