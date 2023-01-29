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Умер Дмитрий Павлычко

Новости Цензор.НЕТ Общество

павличко

Умер украинский поэт-шестидесятник, переводчик, критик, публицист Дмитрий Павлычко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Сегодня вечером умер Дмитрий Павлычко. Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя. Светлая память и Царство небесное, уважаемый и дорогой Дмитрий Васильевич", - написал Сидоржевский.

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Топ комментарии
+69
із знаного на весь світ...
**
Як я малим збирався навесні
Піти у світ незнаними шляхами,
Сорочку мати вишила мені
Червоними і чорними нитками.

Два кольори мої, два кольори,
Оба на полотні, в душі моїй оба,
Два кольори мої, два кольори:
Червоне - то любов, а чорне - то журба.
..................
Д. Павличко
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29.01.2023 20:21
+54
Царства Небесного...
**
Був день, коли ніхто не плаче,
Був ясний день, як немовля.
Та я здригнувся так, неначе
Твоє ридання вчув здаля.

Я знаю - ти не заридала,
А в світі, що гуде й гримить,
Мене лиш пошепки назвала,
До себе кликнула в ту мить.

Д. Павличко
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29.01.2023 20:18
+47
Дійсно неординарна людина - Шекспіра в оригіналі не лише читав, але й перекладав його сонети. В молодості в УПА був, за що навіть сидів.
Один із фундаторів Руху, був дипломатом, брав участь у обох Майданах. І, до речі, дуже негативно ставився до зелених...
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29.01.2023 20:44
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Царства Небесного...
**
Був день, коли ніхто не плаче,
Був ясний день, як немовля.
Та я здригнувся так, неначе
Твоє ридання вчув здаля.

Я знаю - ти не заридала,
А в світі, що гуде й гримить,
Мене лиш пошепки назвала,
До себе кликнула в ту мить.

Д. Павличко
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29.01.2023 20:18 Ответить
із знаного на весь світ...
**
Як я малим збирався навесні
Піти у світ незнаними шляхами,
Сорочку мати вишила мені
Червоними і чорними нитками.

Два кольори мої, два кольори,
Оба на полотні, в душі моїй оба,
Два кольори мої, два кольори:
Червоне - то любов, а чорне - то журба.
..................
Д. Павличко
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29.01.2023 20:21 Ответить
ми цю пісню з товаришем на 8 березня співали в школі і грали на муз інструментах, як давно то було
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29.01.2023 21:49 Ответить
мені здається що в Україні не було жодного шкільного хору, який би не співав цю пісню...
вона була майже народною, душевною і "хлоп"ячою" і текст і музика Олександра Білаша були чудові і неважкі...
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29.01.2023 21:55 Ответить
...два кОльори мої, два кольорИ..
Д.Павличко
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29.01.2023 20:22 Ответить
Був вже у (так сталося) дорослому віці, коли вперше почув цей шедевр генієв Павличко-Білаш. Пам'ятаю. як вразила варіація наголосу в однієї строчці на "кольорах".
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30.01.2023 06:07 Ответить
Дякую тобі за твоє життя, за твою творчість, і за твою політичну активність.

Ти був справжнім і вірним сином України.

Хай же земля України буде тобі пухом.

Царство тобі небесне! Спочивай з миром.
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29.01.2023 20:25 Ответить
"Два кольори".
Читала когда-то историю создания этой песни. Первый куплет был написан мгновенно, когда попалась на глаза женщина, на плечах которой был черный платок с красными розами на нем. Ему вспомнились родные места, родное село.
В этот же день чуть позже за полчаса! родилась песня-шедевр!
Со временем фамилия автора забылась. И вот, оказывается, кто умер...
Талант!
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29.01.2023 20:45 Ответить
Батько був солістом у хорі Часто цю пісню співав
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29.01.2023 21:11 Ответить
Сентиментальні українці ******* цю пісню...
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29.01.2023 22:31 Ответить
Легенда. R.I.P.
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29.01.2023 20:35 Ответить
Дійсно неординарна людина - Шекспіра в оригіналі не лише читав, але й перекладав його сонети. В молодості в УПА був, за що навіть сидів.
Один із фундаторів Руху, був дипломатом, брав участь у обох Майданах. І, до речі, дуже негативно ставився до зелених...
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29.01.2023 20:44 Ответить
А хто до них може ставитись позитивно? Бидло, яке вірить в кіношного голобородька.
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29.01.2023 20:54 Ответить
Так, але у високоосвіченої інтелігенції до них особлива нелюбов... Тим більше, у таких, як Павличко, які особисто знали Чорновола, Гончара чи Дзюбу і мали можливість порівняти їх із ********* політиками.
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29.01.2023 20:59 Ответить
Людина - епоха , великий Украінець пішов у Вічність ,
вічна Пам'ять та щирі співчуття родині !!😪
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29.01.2023 20:45 Ответить
Підтримую ваш допис.Вперше побачив Дмитра Васильовича в червні 90 року на Козацьких Могилах під Берестечком.Людина яка вірила в Українську Державу і передавла свою віру ********** своєю політичною діяльністю і творчістю. Незабутні враження від зустрічі тоді. Там тоді була мабуть вся Народна Рада .
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29.01.2023 22:00 Ответить
Коли умер кривавий Торквемада,
Пішли по всій Іспанії ченці,
Зодягнені в лахміття, як старці,
Підступні пастухи людського стада.

О, як боялися святі отці,
Чи не схитнеться їх могутня влада!
Душа єретика тій смерті рада -
Чи ж не майне десь усміх на лиці?

Вони самі усім розповідали,
Що інквізитора уже нема.
А люди, слухаючи їх, ридали...

Не усміхались навіть крадькома;
Напевно, дуже добре пам'ятали,
Що здох тиран, але стоїть тюрма!
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29.01.2023 21:05 Ответить
Це про смерть сталіна насправді, написано в 1953 чи 54 році...
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29.01.2023 21:10 Ответить
Жодний справжній митець не пише конкретику ...

Це про усіх тиранів , які лише конають , але їх тюрьми залишаються !

А інколи буває й так , що фізично й тюрьму зруйнували й майже систему , а вона продовжує існувати у мизках пересічних громадян й її тоді можно швидко відновити усе !
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29.01.2023 21:53 Ответить
Павличко сам розповідав, що це алегорія про смерть сталіна...
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29.01.2023 22:01 Ответить
Скажіть будь ласочка , коли ми зараз цитуємо Тараса Григорича , то що нам цікавий контекст , що Він писав це про Миколку Палкіна чи про його жінку ?!

Справжні поети підбирають слова так , що б бути універсалами , а не поточними репертерами , які теж дуже потрібні суспільству .
Тому "кривавий Токвемада" тут може буди й Сраліним , й Мао, й Брежнєвим , й Угою Чавесом , але , на привеликий жаль скоріше так само буде з ****** ...
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29.01.2023 22:32 Ответить
земля пухом
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29.01.2023 21:11 Ответить
Два кольори мої, два кольори,
Оба на полотні, в душі моїй оба,
Два кольори мої, два кольори:
Червоне - то любов, а чорне - то журба.
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29.01.2023 21:13 Ответить
Любила моя бабушка эту песню больше всего. Пела её часто, голос был великолепный. Жили ну очень скромно мы тогда в 60гг. Только радио было, часто звучала тогда ещё украинская песня, Борис Гмыря например звучал. Это потом в 1964 г мама купила телик, увидели на экране многих. Так бабушка пела с телевизором в унисон. Всё спросила а как повторить? Потом уже 20 лет спустя привезу ей видак ,Филипс, с загранки чтоб повторять могла. В 1980г в Ротердаме у поляков купил, не сильно дорого. Знаковый был поэт для народа и страны---пророк. Не все слушали, а молчали почти все.
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29.01.2023 21:27 Ответить
Мені зі школи цей вірш запав у пам'ять

Колими йшли удвох з тобою.
Вузькою стежкою по полю,
Я гладив золоте колосся,
Як гладить милому волосся.
Щаслива, ніжна наречена.
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29.01.2023 21:19 Ответить
Хай в Бога спочиває
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29.01.2023 21:35 Ответить
Пам'ять та пошана. Ваші твори назавжди залишаться в українських серцях.
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29.01.2023 21:45 Ответить
Яка велика і світла людина покинула цей світ. Просто глиба. Він і пану Порошенку присвятив вірша. Ось кого творчість мають вивчати в школі і вишах українці. Поет одночасно декількох поколінь. "Два кольори мої два кольори", чули і малі і старі. Царство Небесне!
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29.01.2023 21:54 Ответить
Вулиця імені Митця повинна зв"явитися вже завтра й це буде індикатором , чи поточна влада розуміє різницю між мерзотними одноразовими політиками й тим що буде й через 50 й через 100 років .
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29.01.2023 21:59 Ответить
Вірши поетів живуть довше їх авторів .
А деякі й століття не забувають .
Вірши Дмитра Васильовича з такої породи !

Вічна пам"ять й століття пам"яті !
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29.01.2023 22:03 Ответить
Я власну вічність бачу без облуди:
О, де б мене не поховали люди -
Там грудка української землі
З мого зажуреного серця буде!
Д.Павличко
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29.01.2023 22:08 Ответить
Вся родина талановита. Донька трагічно загинула вже давно. Зараз онука продовжує їхню справу.
С.У.М.
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29.01.2023 22:29 Ответить
царство небесне знав особисто хай земля буде пухом
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29.01.2023 22:34 Ответить
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29.01.2023 22:58 Ответить
ВІРШ ''Два кольори'' написаний в 1964 році де МАЙСТРОМ зашифровані кольори (ЧЕРВОНО-ЧОРНОГО ПРАПОРУ УПА) МАТИ в пісні це є УКРАЇНА) (Останній бій підпілля ОУНР 14 квітня 1960 року) Тема: роздуми про долю людини, про те, що для неї найдорожче це воля і свобода.
Головна думка: вияв любові до рідної матері (УКРАЇНИ), яка своїми руками вишила синові сорочку червоними та чорними нитками, яка стала герою й оберегом на все життя, і нагадуванням про рідну домівку,країну
Ідея: заклик не забувати своє коріння, батьків,країну те, що є основою життя... ЧЛЄЛІНІСТИ. СРАЛІНІСТИ. НКВЕСНИКИ. КДБІСТИ =кати Українців лохи, так і не зрозуміли що написано у вірші. СЛАВА УКРАЇНІ.СЛАВА ПАВЛИЧКУ
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29.01.2023 23:07 Ответить
Світла пам'ять.
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29.01.2023 23:11 Ответить
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29.01.2023 23:31 Ответить
Мені нагадують людські серця

крихке й тоненьке серце олівця -

зламати легко, застругати важче,

списати неможливо до кінця.

© Дмитро Павличко
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29.01.2023 23:48 Ответить
Був день, коли ніхто не плаче,
Був ясний день, як немовля.
Та я здригнувся так, неначе
Твоє ридання вчув здаля.

Я знаю - ти не заридала,
А в світі, що гуде й гримить,
Мене лиш пошепки назвала,
До себе кликнула в ту мить.
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30.01.2023 01:29 Ответить
Суб'єктивно, але пісня "Два кольори" автобіографічна:
в ній є рядки "Мені війнула в очі сивина, а я нічого не везу додому, лиш згорточок старого полотна"
Якщо посивів нічого не везе додому - ймовірно, вийшов з тривалого ув'язнення.
А сам Д.В.Павличко майже рік провів в ув'язненні за звинуваченням в участі в УПА
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30.01.2023 10:12 Ответить
Червоне і чорне - кольори стягу ОУН. У той час цей вірш був сміливим викликом більшовицькому режиму. І його сприйняла вся Україна.
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30.01.2023 13:36 Ответить
"Тож не вдалось огидливим ізгоям
Вас отруїти жовто-синім гноєм
У холодно-вітряній чужині.
І на Схід дивились галичани.
На Москву дививсь в надії Львів…
Як добре, що на світі є Москва,
Моя земля, столиця і надія!
Я син простого лісоруба,
Гуцула із Карпатських гір.
Мені всміхнулась доля люба
У сяєві Кремлівських зір.
В твоєму університеті
Я вчусь тепер, народе мій.
Так дай же в молодому злеті
Мені піднятись вище мрій!
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30.01.2023 14:15 Ответить
 
 