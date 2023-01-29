Мы работаем над тем, чтобы военный билет появился в "Дії", - Минцифры
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Работа над тем, чтобы цифровизировать военный учет реестра военнообязанных на стороне Минобороны, шла еще до полномасштабного вторжения.
Как информирует Цензор.НЕТ, так объяснил в интервью The Village Украина руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.
"Военный билет появится в "Дії" рано или поздно, но не могу сказать, что мы сейчас над этим работаем. Что касается повесток, то их у "Дії" не будет", - прокомментировал Мстислав Баник.
Одним из первых шагов цифрового военного учета стала реформа относительно места жительства. Чтобы сменить место прописки, мужчине нужно было сняться с военного учета и встать на учет в другом месте, поэтому этого часто избегали, чтобы повестка их не нашла. А если менять место регистрации в "Дії", там будут извещать, что определенный гражданин сменил адрес.
Но на время полномасштабной войны "Дія" приостановила эту услугу (потому что во время военного положения нельзя менять место регистрации). В то же время работают над тем, чтобы внести в нее изменения (чтобы женщины и дети, не военнообязанные, могли изменить место регистрации), однако "в известной степени это пока не получается".
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/GCK-bXEiiwI
https://www.nature.com/articles/s41370-021-00297-6#ref-CR21
Про шкоду 5G для живих організмів, в тому числі як канцерогенного фактору:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/
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Але слава героям,які обороняють Україну.
А тепер серйозно. В нас не Друга світова і зараз не 1942 рік. Безліч процесів виробництва в тилу країни забезпечується саме чоловіками. І не інакше. Без цього в країні просто нічого не буде функціонувати.
Справа не в повістках, а нормальному обліку і документообігу, який роками не вівся належним чином у військоматах.
Дуже допомогло кацапам списки складати.
Це допомогло б ВЛК фільтрувати людей з серйозними діагнозами.
Є думка, що тоді зменшилася б корупційна сладова в ТЦК і багато людей довелося б відфільтрувати...
Зі сторони держави це виглядає, як політика подвійних стандартів, тобто чистий совок, але в електронному виді.
Наступний крок - повістка у Дії, це логічно.
Однак це призведе до зменшення користувачів Дії, а без користувачів це все взагалі немає сенсу