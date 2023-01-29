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Новости ТехнологииВойна в Украине
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Мы работаем над тем, чтобы военный билет появился в "Дії", - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

військовий,квиток

Работа над тем, чтобы цифровизировать военный учет реестра военнообязанных на стороне Минобороны, шла еще до полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, так объяснил в интервью The Village Украина руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

"Военный билет появится в "Дії" рано или поздно, но не могу сказать, что мы сейчас над этим работаем. Что касается повесток, то их у "Дії" не будет", - прокомментировал Мстислав Баник.

Одним из первых шагов цифрового военного учета стала реформа относительно места жительства. Чтобы сменить место прописки, мужчине нужно было сняться с военного учета и встать на учет в другом месте, поэтому этого часто избегали, чтобы повестка их не нашла. А если менять место регистрации в "Дії", там будут извещать, что определенный гражданин сменил адрес.

Но на время полномасштабной войны "Дія" приостановила эту услугу (потому что во время военного положения нельзя менять место регистрации). В то же время работают над тем, чтобы внести в нее изменения (чтобы женщины и дети, не военнообязанные, могли изменить место регистрации), однако "в известной степени это пока не получается".

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Топ комментарии
+16
Нет. Потому что смысл в надежности и диверсификации, а не ложить все яйца в одну корзину. Тем более что корзина дырявая.
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29.01.2023 23:07
+14
Це країна мрій з виборчої програми Зеленського.
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29.01.2023 22:29
+13
Ви краще працюйте щоб яйця не були по 200 гривень i картопля по100.
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29.01.2023 22:35
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Це країна мрій з виборчої програми Зеленського.
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29.01.2023 22:29 Ответить
Заказ пиццы в Гугл (возможно недалекое будущее):
https://youtu.be/GCK-bXEiiwI
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30.01.2023 09:01 Ответить
А у кого Дія не встановлена?
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29.01.2023 22:29 Ответить
незнання закону не звільняе від відповідальності
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29.01.2023 22:34 Ответить
Тому закони варто знати - щоб правильно використовуючи їх, не підпадати під дію ідіотських законів.
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29.01.2023 22:43 Ответить
А є такий закон, щоб Дія була на телефоні?
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30.01.2023 15:03 Ответить
Чипы поставят, как с ковид вакцинацией. Так что уклониться не получится.
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29.01.2023 22:35 Ответить
І всі вже забули за 5G
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29.01.2023 22:49 Ответить
Дослідження українських вчених про наслідки впливу 5G випромінювання за номерами посилань 20-22 списку References:
https://www.nature.com/articles/s41370-021-00297-6#ref-CR21

Про шкоду 5G для живих організмів, в тому числі як канцерогенного фактору:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/
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30.01.2023 12:49 Ответить
4.2.8. Право на недоторканність особистого життя
Частину четверту статті 23 Закону України "Про інформацію" треба розуміти так, що забороняється не лише збирання, а й зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав та свобод людини. До конфіденційної інформації, зокрема, належать свідчення про особу (освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, дата і місце народження, майновий стан та інші персональні дані).
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30.01.2023 08:24 Ответить
Хартія основних прав Європейського Союзу

Стаття 8. Захист персональних даних

1. Кожен має право на захист своїх персональних даних.

2. Такі дані повинні оброблятися з конкретною метою на підставі згоди особи, якої вони стосуються, або на іншій підставі, визначеній законом. Кожен має право на доступ до даних, зібраних щодо нього, та право на їх виправлення.

3. Дотримання цих правил підлягає контролю незалежним органом.
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30.01.2023 08:27 Ответить
Конституційний суд України, даючи офіційне тлумачення частин першої, другої статті 32 Конституції України, вважає, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові стосунки цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім'ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов'язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Така інформація про фізичну особу та членів її сім'ї є конфіденційною.
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30.01.2023 08:31 Ответить
на нет - и суда нет...
Але слава героям,які обороняють Україну.
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29.01.2023 22:44 Ответить
а ты ещё не установил? а как же вакцинация 5 раз...
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29.01.2023 22:51 Ответить
Встановив на кнопошному телефоні.
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29.01.2023 23:39 Ответить
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30.01.2023 10:32 Ответить
Если ты не установил дию,то дия установит тебя со всеми вытекающими соответственно...
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30.01.2023 14:42 Ответить
А сам Мстислав Банік військовозобов'язаний?
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29.01.2023 22:30 Ответить
Блін, реальне покращення (сарказм).
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29.01.2023 22:30 Ответить
я ж говорил что повeстка в телефоне для дийобнутых будет
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29.01.2023 22:33 Ответить
Когда за удаление,уже установленной ДИИ или её не установку будут давать 2-3 года тюрьмы тогда нужно волноваться,а пока не несите пургу...
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30.01.2023 14:54 Ответить
Ви краще працюйте щоб яйця не були по 200 гривень i картопля по100.
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29.01.2023 22:35 Ответить
Добре, твої яйця оцінимо подешевше. Відрізай! 😆
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29.01.2023 22:44 Ответить
Довго думав вicлюче?
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29.01.2023 22:48 Ответить
раз дийовий, значит годный...
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29.01.2023 22:39 Ответить
Нема сенсу ховатися від мобілізації. Мобілізаційний ресурс на рашці все одно більший, тому повоювати доведеться всім українцям.
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29.01.2023 22:41 Ответить
З окопу пишеш?
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29.01.2023 22:46 Ответить
М'ясо vs м'ясо?
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29.01.2023 22:47 Ответить
и тебе?
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29.01.2023 22:48 Ответить
Но тобі вдається ж якось вже рік ховатися )
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29.01.2023 22:49 Ответить
З такою логікою це виходить, що ресурс це гарматне м'ясо і в москалів його більше.А я ваажаю, що всі то точно не будуть воювати, це фізично не можливо.
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29.01.2023 22:54 Ответить
Всі, хто фізично здатен воювати, будуть воювати. Це стосується і кацапів, і наших.
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29.01.2023 22:59 Ответить
Ні не будуть,навіть в другу світову так не було. В москалів є ракетне охброєння, м'ясом їх не завалити.
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29.01.2023 23:05 Ответить
Мала радянська армія не має шансів перемогти велику радянську армію
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29.01.2023 23:14 Ответить
А як щодо тих хто заброньований організацією своєю?
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30.01.2023 12:24 Ответить
Ну знаєте,якщо вже реально на чистоту,то краще вже через рік вмерти а не через тиждень,а може куйла замочать або нам томагавки дадуть.Тут таке питання кожен по різному думає.Бо останні зашквари влади людям аж ніяк не дає мотивації..
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29.01.2023 23:23 Ответить
Рашатроль детектед
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30.01.2023 08:28 Ответить
А коли не залишиться жодного вцілілого українця в Україні, що будемо робити? Чи вже не будемо, бо нас не буде? Чорний жарт.
А тепер серйозно. В нас не Друга світова і зараз не 1942 рік. Безліч процесів виробництва в тилу країни забезпечується саме чоловіками. І не інакше. Без цього в країні просто нічого не буде функціонувати.
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30.01.2023 14:21 Ответить
дийових в первую очередь на дії на фронте, а то иначе че не дийовий получается...
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29.01.2023 22:46 Ответить
можно в банкоматах повески выдавать допустим, вставил карту, фейс ай-ди и вместе с чеком вылезла повестка)
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29.01.2023 22:52 Ответить
фейсайди это яблочники, вот ты и попал...
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29.01.2023 22:57 Ответить
помню как дийовые п*расы тут пели что надо колоться, а то иначе гроб ждет... а сами уже просрочили все прививки через 6 месяцев
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29.01.2023 22:55 Ответить
А я вже четверту прививку зробив і нічого, роги не виросли, тілько вночі світитися почав, але то добре, водіям краще на дорозі видно.
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30.01.2023 09:13 Ответить
Ну якщо світишся вночі, то тебе можна побачити навіть без тепловізора. А це не дуже добре в ******** реаліях )
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30.01.2023 12:46 Ответить
дийовые ***** должны страдать, максимально...
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29.01.2023 23:01 Ответить
Користувачі тут до чого?
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30.01.2023 15:06 Ответить
Рано чи пізно більшість сфер нашого життя будуть оцифровані. Це питання часу і змін до законодавства.
Справа не в повістках, а нормальному обліку і документообігу, який роками не вівся належним чином у військоматах.
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29.01.2023 23:04 Ответить
Нет. Потому что смысл в надежности и диверсификации, а не ложить все яйца в одну корзину. Тем более что корзина дырявая.
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29.01.2023 23:07 Ответить
До того ж Дія це кацапська фсб шна корзина - все що не робив Зе клоун орієнтовано на москву
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30.01.2023 12:47 Ответить
Я вообще про электронку. Она ведь везде дырявая.
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30.01.2023 12:48 Ответить
Ти паче програми розроблені програмістами від фсб - білоруського кдб
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30.01.2023 12:50 Ответить
На жаль то була спланована диверсія. Навіть особові справи офіцерів запасу погубили.
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30.01.2023 09:15 Ответить
"нормальному обліку " - можна так сказати, нормальни облік, а можна сказати тотальний контроль над громадянами, це вже як хто хоче.
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30.01.2023 12:20 Ответить
Я вибачаюсь, а коли вже встановлють преЗервативи у цю дію? Бо хвойди вже готові платити податки, але кажуть без гандонів не можна.
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29.01.2023 23:10 Ответить
Це очевидно.
Дуже допомогло кацапам списки складати.
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29.01.2023 23:44 Ответить
*********,с вашей конченой программы у меня пропали все документы,что на меня ,что на ребенка. Ответ с центра какой то там пидтрымки- ждите обновления,потом появиться. Прошло почти полтора месяца,ни обновления этой косорылой проги ,ни документов. У зелупанов кругом все одинаково,зуем на улицу. Интересно,куда вообще документы пропали. И в той же поддержке - таких случаев очень много. Козлы зеровы.
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29.01.2023 23:48 Ответить
Документы пропадают только у криворуких и безмозговых. А если делать все правильно и по уму, тогда ничего не пропадет.
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30.01.2023 00:00 Ответить
В мене навпаки, документ з'явився, при чому унікальний, якого в оригіналі не існує, а саме, водійські права, які були отримані в 18 річному віці, з фото з загранпаспорта, де вже за тридцять))
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30.01.2023 12:27 Ответить
Хтось вірить зельоним запевнянням, що в Дії не будуть виставляти повістки? У всьому брешуть, а тут правду говорять? Все буде. І перемога Зеленского на наступних виборах в Дії теж вже практично готова.
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30.01.2023 00:51 Ответить
А хто тобі треба, щоб переміг на виборах, щоб ти пішов зі спокійною душею помирати на фронт за Україну? )
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30.01.2023 04:07 Ответить
От в тім і різниця між патріотами, та любителями хоть поржать. Патріотів об'єднує ідея, і на першому місці в них не лідер, а інтереси України. А виборців Какой Разніци об'єднала спільна пропаганда олігархічних та кацапських ТВ-каналів, і на першому місці в них ікона Бубочки. Решта побоку. Вони навіть не помітили розворот зельоної шобли від України проститутки, одін народ, сойдьомся посрєдінє, разоруженіє, до гасел запозичених від минулої влади.
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30.01.2023 11:37 Ответить
Я помітив цей розворот, тому перестав їх підтримувати. Бо казав, що на коліна стане перед пуйлом, домовиться, але війни не допустить. І що зробив? Як Кузьма Скрябін казав: "...справа у війні, в яку ви усі разом країну погрузили, і щоб її не було, ви нічого не зробили"
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30.01.2023 12:52 Ответить
До речі. Назви хоч одного депутата від зельоних, який воює. Тільки від слуг ОПЗЖ нікого на фронті. Зате зрадників, які зразу переметнулись до кацапні, повно на всіх рівнях.
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30.01.2023 11:39 Ответить
Це із методики. Сто разів вже читав цю нісенітницю.
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30.01.2023 12:21 Ответить
Але в голові нічого не ворухнулось. Показово.
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30.01.2023 12:50 Ответить
Я люблю, коли люди думають своєю головою, а не копіюють думки інших і розповсюджують їх по всьому інтернету
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30.01.2023 12:53 Ответить
Бот-подолячка мені буде розказувати, що моє, а що ні.)))).
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30.01.2023 13:00 Ответить
Боти - це ті, хто копіпастить одні й ті ж самі коментарі. Покажи мені хоча б один мій коментар, який схожий на попередній.
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30.01.2023 13:07 Ответить
Тоді де відповідь, подолячка? Де список воюючих від "Голосу", "ЄС", Батьківщини", і зрадників від них же? І від слуг і опожопістів хоч одного воюючого, а не на Омансько-таїландських фронтах. Про зрадників від слуг майже кожен день читаємо як кацапам допомагають, і здають все. З перших днів великого вторгнення.
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30.01.2023 13:22 Ответить
Зрадники всі ті, хто 9 років тому стравили український народ між собою всередині країни. Звідти все розпочалося. Війна - це наслідок
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30.01.2023 13:32 Ответить
Вмирати ніхто не хоче, тим більш є негативний досвід, хлопці яких потім почали називати некрасивим словом "атошники" теж шли за країну, і взаємної любові від країни по поверненню не отримали, тіки підозріле ставлення, а деяким навіть тюрьма
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30.01.2023 12:31 Ответить
Ну так тоді всі масово повидаляють цю Дію зі своїх смартфонів і "казочці кінець".
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30.01.2023 14:23 Ответить
.... o, ja, ja. Die: Zelensky 98% zig nach Plibiszit. Die das ist fantrastisch!
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30.01.2023 06:13 Ответить
У нас завжди є бажаючі грати в рулетку з шулерами!
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30.01.2023 06:28 Ответить
В мене Дії нема і не буде !
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30.01.2023 06:27 Ответить
Мені цікаво, чому в ТЦК не інтегрують eHealth (електронну службу здоров'я)?

Це допомогло б ВЛК фільтрувати людей з серйозними діагнозами.

Є думка, що тоді зменшилася б корупційна сладова в ТЦК і багато людей довелося б відфільтрувати...

Зі сторони держави це виглядає, як політика подвійних стандартів, тобто чистий совок, але в електронному виді.
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30.01.2023 11:08 Ответить
Бо зе влада плювала на Україну, це показушна, картона влада
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30.01.2023 12:43 Ответить
"працюємо над тим, щоб військовий квиток з'явився у "Дії", - Мінцифри Джерело: https://censor.net/ua/n3396470

Наступний крок - повістка у Дії, це логічно.

Однак це призведе до зменшення користувачів Дії, а без користувачів це все взагалі немає сенсу
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30.01.2023 12:16 Ответить
Ще не вистачало військові квитки ЗСУ совати у фсбшну Дію
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30.01.2023 12:42 Ответить
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30.01.2023 12:49 Ответить
А еще чипы в жопу с рождения с вийськовым квитком придумайте.
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30.01.2023 16:26 Ответить
 
 