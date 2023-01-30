Перед вторжением РФ в Украину Путин угрожал Джонсону ракетным ударом
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Перед вторжением России в Украину президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора угрожал ракетным ударом премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает "BBC", что цитирует слова Джонсона, сказанные в документальном фильме "Путин против Запада", который выйдет на телеканале "BBC 2" вечером 30 января.
"В какой-то момент он (Путин. – Ред.) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет лишь минуту", или что-то в этом духе".
Издание сообщает, что телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.
"Я думаю, что, учитывая его (Путина. – Ред.) очень спокойный тон, ту отстраненность, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам", – рассказал экс-премьер Британии.
Во время разговора Джонсон также пытался донести Путину, что Украина "в ближайшее время" не вступит в НАТО, и предупреждал его, что любое вторжение будет означать "больше, а не меньше НАТО" у границ РФ.
Пожалуйста, подождите...
Вчора були озвучені 17,843 чи 18,093 за рік. Цю пусту маячню вже не рахують навіть пропогондони кремля.
И с этим ощущением он правил 22 год и правил бы еще, пока 24.02.2022 не бросил вызов Судьбе. А Она этого не любит.
Вот и получилось, что из "мудрого и талантливого государственного деятеля" полезло то, что и было всегда на самом деле - тупой, злобный и завистливый дурак
А вона виявилася гнилим.
Світ у другому випадку, у разі радянської армії, вірив, що вона най-най... 5 млн. особового складу, літаки, ракети, 60.000 танків, більше ніж у всьому світі разом узятому. А цей монстр взяв і розвалився сам собою.
Світ і втретє повірив, що путін відтворив армію "другу у світі". А вона зараз себе показує у всій "красі".
А найприкріше, що коли і ця армія знову розвалиться і вони відтворять щось четверте, світ знову віритиме...
Тому з росією та зі світом треба щось вирішувати.
Але зі світом нічого робити не можна, а от із росією робити можна і треба.
Ну у другому випадку все ж такі треба визнати вірив не дарма, війна у Берліні закінчилася, і як би там не було, хребет нацизму переломила все ж такі радянська армія ( але не російська)
"Мал клоп, к вонюч"
Борис Джонсон заявив, що курдуплик пуйло погрожував йому ракетним ударом під час «надзвичайної» телефонної розмови напередодні вторгнення паРаші в Україну.
Тодішній прем'єр-міністр сказав, що пуйло сказало йому, що це «займе лише хвилину».
Пан Джонсон сказав, що коментар був зроблений після того, як він попередив, що війна буде «цілковитою катастрофою» під час «дуже тривалої» розмови в лютому 2022 року.
Подробиці обміну розкриваються в документальному фільмі BBC, в якому розглядається взаємодія пуйла зі світовими лідерами.
Джонсон попередив росiянського Сцарька, що вторгнення в Україну призведе до санкцій Заходу та збільшення кількості військ НАТО на кордонах паРаші.
Він також намагався стримати військові дії ерефії, сказавши пуйлу, що Україна не приєднається до НАТО «в осяжному майбутньому».
Пан Джонсон також згадав: «Одного разу він погрожував мені і сказав: «Борис, я не хочу робити тобі боляче, але з ракетою це займе лише хвилину» або щось подібне.
«Але я вважаю, що судячи з його дуже спокійного тону, відчуженого вигляду, він просто підігрував моїм спробам змусити його вести переговори».
пуйло було «дуже знайомим»(схожим на себе) під час «найнезвичайнішої розмови», сказав Джонсон.
Неможливо знати, чи була погроза пуйла справжньою.
Однак, враховуючи попередні напади паРаші на Велику Британію - востаннє в Солсбері в 2018 році - будь-яка загроза з боку російського Сцарька, якою б легковажною вона не була на перший погляд, напевно, пан Джонсон не мав іншого вибору, як сприймати її серйозно.
Через дев'ять днів, 11 лютого, міністр оборони Бен Уоллес прилетів до ма аскви, щоб зустрітися зі своїм росіянським колегою диким тувинцем сIрожою шойгу.
У документальному фільмі ВВС «пуйло проти Заходу» показано, що пан Уоллес пішов із запевненнями, що паРаша не вторгнеться в Україну, але він сказав, що обидві сторони знають, що це брехня.
Він описав це як «демонстрацію знущань або сили, яка полягає в тому, що я збираюся брехати вам, ви знаєте, що я брешу, і я знаю, що ви знаєте, що я брешу, і я все ще збираюся вам брехати».
«Я думаю, що це було про те, щоб сказати: «Я сильний», - сказав пан Уоллес.
Він сказав, що «досить жахлива, але пряма брехня» підтвердила його віру в те, що ерефія вторгнеться.
Залишаючи зустріч, він сказав, що генерал-дебiл валерік герасимов, начальник генерального штабу паРаші, сказав йому, що «ми ніколи більше не будемо принижуватися».(ми вЯлiкiя! )
Менш ніж через два тижні, коли 24 лютого танки перетнули кордон, містеру Джонсону посеред ночі зателефонував президент Зеленський.
ДЖЕРЕЛО ЗОБРАЖЕННЯ,GETTY IMAGES
Підпис до зображення,
Борису Джонсону подзвонило пуйло наступного дня після його зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві
"Зеленський дуже, дуже спокійний", - згадує пан Джонсон. «Але, каже він мені, ти знаєш, вони атакують всюди».
Пан Джонсон каже, що запропонував допомогти перевезти президента в безпечне місце.
«Він не приймав цю мою пропозицію. Він героїчно залишився там, де був».
пуйло проти Заходу вийде в понеділок, 30 січня, на BBC 2 о 21:00 і буде доступний на iPlayer у Великобританії.
Щось ********** мене на думку, що напад очікували, і навіть підігравали йому відповідно до якоїсь (наприклад Оманської) домовленості, але хло захотіло більше ... Життя покаже ...
своi обiцянки воно почало виконувати- вiдведення воякiв з нормальних позицiй в чисте поле, обладнання переходiв, щоб сепарам було зручнiше швиндати, припиненням ракетноi програми та нормального фiнансування ЗСУ, переслiдування патрiотiв...що воно ще там обiцало патрушеву та пуйлу? а ось вони i не думали йти на компромiс...вони готувались для вторгнення та великоi вiйни...а тут шашлики...
тепер пану Порошенко потрiбно стрибати на стадiонi та сурово питати блазня- чому ще не закiнчена вiйна? чому ви, гниди ЗеБiльнi, барижите на кровi?
вибрали блазня та шоблу(ЗаЖопп-лайт), що абсолютно були не готовi для державноi дiяльностi,
тепер маємо. хто знає, якби не вибрали блазня, можливо на таку повноцiнну вiйну пуйло б не наважилось...
з iншого боку, пiсля вторгнення паРашi, бубочка веде себе досить пристойно...
не бездоганно, звичайно, але непогано.
можливо, що в такому випадку пуйло би не наважилось на такий напад.
була б картина зовсiм iнша- десятки тисяч живих, найркащих, молодих...не було б покалiчених та знедолених, цiлi мiста та села, а ВВП наближалось би до 270 млрд. долл., а це означає, що почало б збiльшуватись населення... абсолютно iнша картина, абсолютно iнше життя...
Лина Барбинова a3127bc0
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Ніяк не можу забути, як ***** говорив: "Нас устроит любой президент, кроме Порошенко".
Які ще аргументи потрібні?
"У мене, як у президента незалежної країни, можуть бути свої таємниці" - Зеленський про те, що він може знати, чого не знає Байден
"США стали учасником тієї інформаційної ситуації, яка склалася навколо України. Я вважаю помилкою надмірне нагнітання паніки з приводу вторгнення"
"Ми дивимось не тільки вверх, ми дивимось під ноги!... Ми не керуємо державою так, як у вашому фільмі "Не дивись вгору"!
Такий біль і сором за нашого зе-презедента, що словами не передати! Скільки брехні, скільки хамства і пустої самовпевненості! Це ж все хто йому вклав в голову? Дружбани баканов і єрмак?! Скільки загублено людей через цю зелену біду на нашу голову!
А виборці Зелі в той час дивились Квартал і ржали. Через місяць - вмивались кров'ю і кричали до Байдена: Закрийте небо!
Зеленський звинуватив Захід у нагнітанні паніки
https://youtu.be/AV5rTLVBwH8
💥Читаю відкриті джерела інформації і дивуюся випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну.
Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України:
🤜На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники;
🤜Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону
🤜Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери облили злітно-посадкові смуги Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону;
🤜За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС, і просто "не встигає" це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації;
🤜Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом;
🤜Майже всі Джавеліни, NLAW та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ;
🤜Татьяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують - рятують Стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли;
🤜Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну;
🤜Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з СОБР, з битами та щитами. СОБР йде не воювати, а розганяти мітинги, і дуже здивувався, коли їх почали спалювати.
😢Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парад форми орків, і боєкомплект з їжею на 3 дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато багато багато іншого.
🤔У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості - типу ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А "шановні партнери" здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв.
🤔Дуже схоже на договірняк. І я повністю вірю, що наш малий герой Зе ні до чого, його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, і навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім Єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви.
👆Все, що я перелічив вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну. А Баканову навіть не пред'явили звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу - Україну готували до здачі оркам. Готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні і можливо навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір.
✌️Що стало на шляху? Виручило те, що ЗСУ, командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно Конституції - знищувати окупантів. І всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами, пуйло відчув себе покинутим/обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися...
На це і сподіваємось, що -- "мудрий нарід колись прозріє".
пiсля вiйни потрiбно про всi цi питання не забути. особливо про Пiвдень!
Так само як і по бункерах та інших больових точках.
Англичане сказали при наступлении Гитлера поклялись задушить гадину в ее собственном логове. Они бы еще и сралина задушили вместе с Гитлером но хитрожопый быстро выскользнул из гитлеровской коалиции увидев как англичане раком поставили нацистов выбив их из Франции, Сирии и Италии
Справжній КДБшник перед тим, як погрожувати, врахував би профіль/досьє того, з ким розмовляє.
А взагалі і говорити нічого не треба, достатньо натякнути, мовляв, ти ж знаєш, що я про тебе знаю?
Далі клієнт додумає сам. Ще й таке, чого в тебе ніколи на нього й не було.
наскільки я знаю ***** принципово ніколи не спілкується англійською а Джонсон не погано знає російську, то ось та ***** щось тявкнуло двозначне, покладаючись на труднощі перекладу а Джонсон все зрозумів і так
Орест Сохар
Напередодні нападу на Україну російський фюрер відверто залякував лідерів Європи ракетними ударами.
Зокрема премʼєр-міністрові Британії Путін сказав наступне: "Борисе, я не збираюся завдавати тобі болю, але з ракетою це займе лише хвилину"...
Судячи з березневої поведінки президента Макрона, канцлера Шольца, вони теж почули щось подібне та були дуже налякані погрозами ботоксного фюрера. Тому ми просили ППО, танки, РЗСО й арту, а нам давали каски та гранатомети.
Ще раз: всемогутнє та всезнаюче НАТО й гадки не мало про реальну ситуацію в російській оборонці, керівники найсильнішого мілітарного клубу планети перелякалися аж до політичного поносу.
Їхні заяви про "невтручання", про небажання бути втягнутими у "конфлікт в Україні" ми всі чули.
НАТО виправдовує лише те, що верховний бункер-командувач і сам вірив у "другу армію світу" і сильно прорахувався.
ЗСУ показали, що головна зброя кремля - зовсім не танки, ракети чи літаки, а - брехня та шантаж. Насправді, Путін може залякувати світ лише своїм голим задом.
зовнішні впливи.
Коли шизофренією страждає т.зв. поводир недонації це ще пів біди, але коли шизофренією страждає переважна більшість цих виродків, то небезпечно для всього світу.
https://streamable.com/y3sk8i