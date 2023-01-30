РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13836 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
27 345 70
война (47211) путин (29864) ракеты (2768) Джонсон_Борис (476)

Перед вторжением РФ в Украину Путин угрожал Джонсону ракетным ударом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон

Перед вторжением России в Украину президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора угрожал ракетным ударом премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает "BBC", что цитирует слова Джонсона, сказанные в документальном фильме "Путин против Запада", который выйдет на телеканале "BBC 2" вечером 30 января.

"В какой-то момент он (Путин. – Ред.) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет лишь минуту", или что-то в этом духе".

Издание сообщает, что телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

"Я думаю, что, учитывая его (Путина. – Ред.) очень спокойный тон, ту отстраненность, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам", – рассказал экс-премьер Британии.

Во время разговора Джонсон также пытался донести Путину, что Украина "в ближайшее время" не вступит в НАТО, и предупреждал его, что любое вторжение будет означать "больше, а не меньше НАТО" у границ РФ.

Также читайте: Запад должен помочь Украине победить не в следующем году, а уже в этом году, - Джонсон
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+84
В 2000 Путин стал президентом и в это же время цена на нефть резко выросла. Он стал случайным человеком, которому повезло, но почему то решил, что это не везение, а его мудрость и талант государственного деятеля.
И с этим ощущением он правил 22 год и правил бы еще, пока 24.02.2022 не бросил вызов Судьбе. А Она этого не любит.
Вот и получилось, что из "мудрого и талантливого государственного деятеля" полезло то, что и было всегда на самом деле - тупой, злобный и завистливый дурак
показать весь комментарий
30.01.2023 06:48
+35
Світ і вперше вірив у російську імператорську армію.
А вона виявилася гнилим.
Світ у другому випадку, у разі радянської армії, вірив, що вона най-най... 5 млн. особового складу, літаки, ракети, 60.000 танків, більше ніж у всьому світі разом узятому. А цей монстр взяв і розвалився сам собою.
Світ і втретє повірив, що путін відтворив армію "другу у світі". А вона зараз себе показує у всій "красі".
А найприкріше, що коли і ця армія знову розвалиться і вони відтворять щось четверте, світ знову віритиме...
Тому з росією та зі світом треба щось вирішувати.
Але зі світом нічого робити не можна, а от із росією робити можна і треба.
показать весь комментарий
30.01.2023 08:26
+34
А где вы видели недопалка не завистливого и не мерзопакостного... Тока прямым хуком в дюндель сбивается вся спесь.
показать весь комментарий
30.01.2023 06:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То було перше ліліпутінське попередження
Вчора були озвучені 17,843 чи 18,093 за рік. Цю пусту маячню вже не рахують навіть пропогондони кремля.
показать весь комментарий
30.01.2023 06:41 Ответить
В 2000 Путин стал президентом и в это же время цена на нефть резко выросла. Он стал случайным человеком, которому повезло, но почему то решил, что это не везение, а его мудрость и талант государственного деятеля.
И с этим ощущением он правил 22 год и правил бы еще, пока 24.02.2022 не бросил вызов Судьбе. А Она этого не любит.
Вот и получилось, что из "мудрого и талантливого государственного деятеля" полезло то, что и было всегда на самом деле - тупой, злобный и завистливый дурак
показать весь комментарий
30.01.2023 06:48 Ответить
А где вы видели недопалка не завистливого и не мерзопакостного... Тока прямым хуком в дюндель сбивается вся спесь.
показать весь комментарий
30.01.2023 06:52 Ответить
Якби Путін не поліз в Україну - весь світ підсвідомо вірив-би і досі, що його армія - "найдругіша" у світі і найстрашніша по бойовому духу А зараз весь світ побачив, що вона "друга в світі тільки по величині Але складається не з мотивованих бійців, а натовпу, що вміє давить лише своєю масою
показать весь комментарий
30.01.2023 08:13 Ответить
Світ і вперше вірив у російську імператорську армію.
А вона виявилася гнилим.
Світ у другому випадку, у разі радянської армії, вірив, що вона най-най... 5 млн. особового складу, літаки, ракети, 60.000 танків, більше ніж у всьому світі разом узятому. А цей монстр взяв і розвалився сам собою.
Світ і втретє повірив, що путін відтворив армію "другу у світі". А вона зараз себе показує у всій "красі".
А найприкріше, що коли і ця армія знову розвалиться і вони відтворять щось четверте, світ знову віритиме...
Тому з росією та зі світом треба щось вирішувати.
Але зі світом нічого робити не можна, а от із росією робити можна і треба.
показать весь комментарий
30.01.2023 08:26 Ответить
"Світ у другому випадку, у разі радянської армії, вірив"
Ну у другому випадку все ж такі треба визнати вірив не дарма, війна у Берліні закінчилася, і як би там не було, хребет нацизму переломила все ж такі радянська армія ( але не російська)
показать весь комментарий
30.01.2023 12:09 Ответить
Ви про Червону Армію-1945, а я про Радянську Армію-1990
показать весь комментарий
30.01.2023 12:15 Ответить
Тоді так, армія 1945 та 1990 небо та земля
показать весь комментарий
30.01.2023 12:41 Ответить
Путін урод. Чему удівляться?
показать весь комментарий
30.01.2023 06:49 Ответить
Нашего Джонсонюка развели на базаре... Бубочка же говорит, шо хутина нет, и он не знает с кем в нарабсее он говорить. Я знаю - с комитетом 300 старых советских маразматиков. Соглашусь с бубочкой, шо там(на каазлабаде), пока ось-ось все комитетчики не выздыхають (бо вже занадто старi совкоп.рдуны) , базар не с кем делать.
показать весь комментарий
30.01.2023 06:50 Ответить
ЗЫ... при совке голос америки сообщал, шо из-за перерождения коммунидей и коммунистов, на 3-ем - 5-ом поколении ленинцев мацквабад закажет долго жить... С 1991-го года верной дорогой идут таавариСЧи кацапы. А как все дешево начиналось у тех ваньков-ленинцев - начиналось с международеой оленьяды(стиляжные штаны дудочкой) 50-х... А захлопнулось на безобидной игре на фантики от БУБЫЛЬ-ГУМ...
показать весь комментарий
30.01.2023 07:03 Ответить
Бабушкин половой орган подкрался к крысе откуда она не ждала. .

"Мал клоп, к вонюч"
показать весь комментарий
30.01.2023 06:55 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2023 09:29 Ответить
Великобритания и США желают кацапам того же, что кацапам желают украинцы. Бункерный глист учуяв танки и самолеты F-16 хочет выскользнуть с наворованным но, ему уже никто не даст это провернуть. Добить мразину в капкане в который она сама же угодила.
показать весь комментарий
30.01.2023 06:58 Ответить
если бы плешивый припугнул Джонсона содержимым своего чемодана, то, возможно, это и возымело бы эффект......
показать весь комментарий
30.01.2023 07:12 Ответить
Джонсон навіть підсля відставки лише одним словом продовжує рятувати Україну. Це оприлюднення розмови за закритими дверима - потужний удар по престижу Росії. Він показав, що Європа злякалася пустих загроз #yйл@, слова якого як були нічого не варті у перший день війни, так не варті і зараз. Коли викрилась правда, вже немає жодних раціональних підстав блокувати допомогу Україні, бо погрози Путіна відтепер це не більше, ніж 3.14дьож Кисельова
показать весь комментарий
30.01.2023 07:14 Ответить
https://www.bbc.com/news/uk-64397745

Борис Джонсон заявив, що курдуплик пуйло погрожував йому ракетним ударом під час «надзвичайної» телефонної розмови напередодні вторгнення паРаші в Україну.

Тодішній прем'єр-міністр сказав, що пуйло сказало йому, що це «займе лише хвилину».

Пан Джонсон сказав, що коментар був зроблений після того, як він попередив, що війна буде «цілковитою катастрофою» під час «дуже тривалої» розмови в лютому 2022 року.

Подробиці обміну розкриваються в документальному фільмі BBC, в якому розглядається взаємодія пуйла зі світовими лідерами.
Джонсон попередив росiянського Сцарька, що вторгнення в Україну призведе до санкцій Заходу та збільшення кількості військ НАТО на кордонах паРаші.
Він також намагався стримати військові дії ерефії, сказавши пуйлу, що Україна не приєднається до НАТО «в осяжному майбутньому».

Пан Джонсон також згадав: «Одного разу він погрожував мені і сказав: «Борис, я не хочу робити тобі боляче, але з ракетою це займе лише хвилину» або щось подібне.
«Але я вважаю, що судячи з його дуже спокійного тону, відчуженого вигляду, він просто підігрував моїм спробам змусити його вести переговори».
пуйло було «дуже знайомим»(схожим на себе) під час «найнезвичайнішої розмови», сказав Джонсон.

Неможливо знати, чи була погроза пуйла справжньою.
Однак, враховуючи попередні напади паРаші на Велику Британію - востаннє в Солсбері в 2018 році - будь-яка загроза з боку російського Сцарька, якою б легковажною вона не була на перший погляд, напевно, пан Джонсон не мав іншого вибору, як сприймати її серйозно.

Через дев'ять днів, 11 лютого, міністр оборони Бен Уоллес прилетів до ма аскви, щоб зустрітися зі своїм росіянським колегою диким тувинцем сIрожою шойгу.

У документальному фільмі ВВС «пуйло проти Заходу» показано, що пан Уоллес пішов із запевненнями, що паРаша не вторгнеться в Україну, але він сказав, що обидві сторони знають, що це брехня.
Він описав це як «демонстрацію знущань або сили, яка полягає в тому, що я збираюся брехати вам, ви знаєте, що я брешу, і я знаю, що ви знаєте, що я брешу, і я все ще збираюся вам брехати».
«Я думаю, що це було про те, щоб сказати: «Я сильний», - сказав пан Уоллес.
Він сказав, що «досить жахлива, але пряма брехня» підтвердила його віру в те, що ерефія вторгнеться.

Залишаючи зустріч, він сказав, що генерал-дебiл валерік герасимов, начальник генерального штабу паРаші, сказав йому, що «ми ніколи більше не будемо принижуватися».(ми вЯлiкiя! )

Менш ніж через два тижні, коли 24 лютого танки перетнули кордон, містеру Джонсону посеред ночі зателефонував президент Зеленський.



ДЖЕРЕЛО ЗОБРАЖЕННЯ,GETTY IMAGES
Підпис до зображення,

Борису Джонсону подзвонило пуйло наступного дня після його зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві

"Зеленський дуже, дуже спокійний", - згадує пан Джонсон. «Але, каже він мені, ти знаєш, вони атакують всюди».
Пан Джонсон каже, що запропонував допомогти перевезти президента в безпечне місце.

«Він не приймав цю мою пропозицію. Він героїчно залишився там, де був».

пуйло проти Заходу вийде в понеділок, 30 січня, на BBC 2 о 21:00 і буде доступний на iPlayer у Великобританії.
показать весь комментарий
30.01.2023 07:21 Ответить
Цікаво. Але більше цікава стала мені фраза «Але, каже він мені, ти знаєш, вони атакують всюди».
Щось ********** мене на думку, що напад очікували, і навіть підігравали йому відповідно до якоїсь (наприклад Оманської) домовленості, але хло захотіло більше ... Життя покаже ...
показать весь комментарий
30.01.2023 07:57 Ответить
Оманськi домовленностi - це фактично зрада, бо недолуга бубочка думала, що вона своiми улесливими проханнями заглянути та вилазити дупу пуйла, пiдкилимними якимось домовленностями раз,раз i порiшає. ну що можливо сказати про дурника абсолютно без досвiду, яке стало на чолi держави фактично пiд час вiйни? що думали тi, хто за це голосував?

своi обiцянки воно почало виконувати- вiдведення воякiв з нормальних позицiй в чисте поле, обладнання переходiв, щоб сепарам було зручнiше швиндати, припиненням ракетноi програми та нормального фiнансування ЗСУ, переслiдування патрiотiв...що воно ще там обiцало патрушеву та пуйлу? а ось вони i не думали йти на компромiс...вони готувались для вторгнення та великоi вiйни...а тут шашлики...

тепер пану Порошенко потрiбно стрибати на стадiонi та сурово питати блазня- чому ще не закiнчена вiйна? чому ви, гниди ЗеБiльнi, барижите на кровi?

вибрали блазня та шоблу(ЗаЖопп-лайт), що абсолютно були не готовi для державноi дiяльностi,
тепер маємо. хто знає, якби не вибрали блазня, можливо на таку повноцiнну вiйну пуйло б не наважилось...

з iншого боку, пiсля вторгнення паРашi, бубочка веде себе досить пристойно...
не бездоганно, звичайно, але непогано.



показать весь комментарий
30.01.2023 09:45 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2023 09:47 Ответить
Президентом України мав би залишитися Петро Порошенко. А не ця камарілья...
показать весь комментарий
30.01.2023 10:32 Ответить
100 вiдсоткiв. ще на один термiн.

можливо, що в такому випадку пуйло би не наважилось на такий напад.

була б картина зовсiм iнша- десятки тисяч живих, найркащих, молодих...не було б покалiчених та знедолених, цiлi мiста та села, а ВВП наближалось би до 270 млрд. долл., а це означає, що почало б збiльшуватись населення... абсолютно iнша картина, абсолютно iнше життя...
показать весь комментарий
30.01.2023 11:30 Ответить
Сивочолий більше не буде Президентом України від слова ніколи.
показать весь комментарий
30.01.2023 11:50 Ответить
Бо так сказав хто? Немає сесну питати чому? Зависните, чи почнете нести мервячуківсько-каломойську передвиборчу маячню з г+г.
показать весь комментарий
30.01.2023 16:33 Ответить
Стосовно засновника партії регіонів, то я так думаю. Вчіться аналізувати, писати грамотно і не писати всяку нісенітницю.
показать весь комментарий
30.01.2023 19:43 Ответить
Член камарильи порошенко,- игорь кононенко тоже?
показать весь комментарий
30.01.2023 12:12 Ответить
Ох той подляк. Зразу в бій?

Лина Барбинова a3127bc0

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:30.01.2023
показать весь комментарий
30.01.2023 16:35 Ответить
+100500.
Ніяк не можу забути, як ***** говорив: "Нас устроит любой президент, кроме Порошенко".
Які ще аргументи потрібні?
показать весь комментарий
30.01.2023 12:20 Ответить
Ввх говорил, что киев захватит за два дня🤔😁😉
показать весь комментарий
30.01.2023 12:29 Ответить
Воно багато чого наговорило.
показать весь комментарий
30.01.2023 12:35 Ответить
чувак це вже було лістай методічку ... ліпицкий барига, у него на крючке, а то что говорив *****, то все хитрощи кгб
показать весь комментарий
30.01.2023 13:19 Ответить
читай методічку, правільно е коригувальне , продажний прах ще буде відповидать за тоще здав Крим, мински угоди, трохи с часом все буде і для зеле, це все одна шобла ****...
показать весь комментарий
30.01.2023 13:17 Ответить
Рік тому відбулася абсолютно ганебна прес-конференція Зеленського, на якій він звинуватив Захід у паніці, яка шкодить економіці України. Ці скандальні заяви облетіли всі західні ЗМІ, адже президент воюючої країни закликав союзників "розслабитися" і "не нагнітати":
"У мене, як у президента незалежної країни, можуть бути свої таємниці" - Зеленський про те, що він може знати, чого не знає Байден

"США стали учасником тієї інформаційної ситуації, яка склалася навколо України. Я вважаю помилкою надмірне нагнітання паніки з приводу вторгнення"

"Ми дивимось не тільки вверх, ми дивимось під ноги!... Ми не керуємо державою так, як у вашому фільмі "Не дивись вгору"!

Такий біль і сором за нашого зе-презедента, що словами не передати! Скільки брехні, скільки хамства і пустої самовпевненості! Це ж все хто йому вклав в голову? Дружбани баканов і єрмак?! Скільки загублено людей через цю зелену біду на нашу голову!

А виборці Зелі в той час дивились Квартал і ржали. Через місяць - вмивались кров'ю і кричали до Байдена: Закрийте небо!
показать весь комментарий
30.01.2023 12:37 Ответить
мурлiн-мурло


Зеленський звинуватив Захід у нагнітанні паніки

https://youtu.be/AV5rTLVBwH8

показать весь комментарий
30.01.2023 12:41 Ответить
Таємні накази перед початком війни

💥Читаю відкриті джерела інформації і дивуюся випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну.

Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України:

🤜На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники;
🤜Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону
🤜Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери облили злітно-посадкові смуги Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону;
🤜За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС, і просто "не встигає" це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації;
🤜Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом;
🤜Майже всі Джавеліни, NLAW та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ;
🤜Татьяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують - рятують Стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли;
🤜Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну;
🤜Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з СОБР, з битами та щитами. СОБР йде не воювати, а розганяти мітинги, і дуже здивувався, коли їх почали спалювати.

😢Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парад форми орків, і боєкомплект з їжею на 3 дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато багато багато іншого.

🤔У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості - типу ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А "шановні партнери" здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв.

🤔Дуже схоже на договірняк. І я повністю вірю, що наш малий герой Зе ні до чого, його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, і навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім Єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви.

👆Все, що я перелічив вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну. А Баканову навіть не пред'явили звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу - Україну готували до здачі оркам. Готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні і можливо навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір.

✌️Що стало на шляху? Виручило те, що ЗСУ, командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно Конституції - знищувати окупантів. І всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами, пуйло відчув себе покинутим/обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися...
показать весь комментарий
30.01.2023 12:56 Ответить
Se i jogo poplichnyki slochynzi. Smert i krow desjatkiw tysjach ukrainziw na nyh. Ale saras win geroj, bo ne wtik. Ukrainzi ne ljublat oswichenyh ,samodostatnih i patriotychnyh lideriw. Tomu w 2019 rozi golosuwaly sa Goloborodka s kino, a ne sa patriota i derzawnyka. Swisno win sowsim ne angel, ale wsja podalsha dijalnist i pid chas wijny osoblywo goworyt sama sa sebe. Odna nadija scho mudryj narid kolys prosrie. Tilky ne bulob sapisno.
показать весь комментарий
30.01.2023 15:40 Ответить
+100500!!!
На це і сподіваємось, що -- "мудрий нарід колись прозріє".
показать весь комментарий
30.01.2023 16:21 Ответить
Для кожного патріота хто слідкує за подіями немає жодного сумніву що країну намагались здати. Є тільки одне питання: неЛох був в справі чи він кончений дурень що нічого не розумів і досі не розуміє якщо відверті зрадники все ще знаходяться разом з ним.
показать весь комментарий
30.01.2023 18:47 Ответить
На мій погляд нашого Зе-наркоманчика використовували всліпу, все його оточення починаючи від дєрмака до верещучки тупо його найопувало. А воно дурне та зелене нічого не розуміло, згадайте його перші після вторгнення інтерв'ю. Це дебільне реально вірило в шашлички і ту фігню що воно читало до вторгнення. А після нападу рашки, вже західні "партнери" зажали яйця Зелі й не дали втікти. Ось Коломойський вже сховався, аж на Україні....
показать весь комментарий
30.01.2023 19:36 Ответить
Занадто багато запитань до містера Зе, як на мене.
показать весь комментарий
30.01.2023 12:57 Ответить
.

пiсля вiйни потрiбно про всi цi питання не забути. особливо про Пiвдень!
показать весь комментарий
30.01.2023 13:06 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2023 17:30 Ответить
Удар по Москві займе теж не більше хвилини.
Так само як і по бункерах та інших больових точках.
показать весь комментарий
30.01.2023 07:31 Ответить
И забалет не успеет.
показать весь комментарий
30.01.2023 09:24 Ответить
Джонсону нужно было напомнить бункерному недоразумению что стало с Германией после нападения на Англию в 1940-м году.
показать весь комментарий
30.01.2023 07:37 Ответить
И в отличии от сралина у которого при наступлении Германии на совок зубы об стакан тарабанили что слышно было аж в США так как это было радио-обращение где усатое Чмо трусливо обратилось к народу - братушки беда.

Англичане сказали при наступлении Гитлера поклялись задушить гадину в ее собственном логове. Они бы еще и сралина задушили вместе с Гитлером но хитрожопый быстро выскользнул из гитлеровской коалиции увидев как англичане раком поставили нацистов выбив их из Франции, Сирии и Италии
показать весь комментарий
30.01.2023 07:44 Ответить
Офіційно війна між Німеччиною та Англією почалась у 39-му коли Німеччина напала на Польшу, а восени 40-го Гітлер готував висадку в Англії. Операція називалась "Морський лев". Все вже було готово, навіть солдати вже сиділи на десантних кораблях, але через поразку у повітряній війни операцію відклали і переорієнтувались на СРСР.
показать весь комментарий
30.01.2023 19:11 Ответить
***** - лайно, а не КДБшник.

Справжній КДБшник перед тим, як погрожувати, врахував би профіль/досьє того, з ким розмовляє.
показать весь комментарий
30.01.2023 08:37 Ответить
Урка з пітерського підворіття, недопалок і сіра міль (гидкий дрібний метелик що псує речі)
показать весь комментарий
30.01.2023 11:55 Ответить
Що ж воно сказало Шольцу , що той так тримтить ?
показать весь комментарий
30.01.2023 08:46 Ответить
Не так щось сказало, як щось зібрало.
А взагалі і говорити нічого не треба, достатньо натякнути, мовляв, ти ж знаєш, що я про тебе знаю?
Далі клієнт додумає сам. Ще й таке, чого в тебе ніколи на нього й не було.
показать весь комментарий
30.01.2023 11:14 Ответить
в росії не розуміють,що в разі глобальної війни їм не вижити,тому що відсоток сільського населення критично низький - менше 25 %,тим більш села находяться в дуже занедбаному стані,і не в змозі прогодувати місто.
показать весь комментарий
30.01.2023 08:47 Ответить
В разі глобальної ядерної війни та частина цивілізації, яка виживе, забуде на деякий час про гуманізм і влаштує кацапам тотальний геноцид, як науку для нащадків. Тому не виживе ніхто, і з бункерів теж повикопують.
показать весь комментарий
30.01.2023 09:06 Ответить
пора зрозуміти що їм пох,а їх поводирі - дешева пролетарська тупа челядь,яка була посажена на трон для знищення всього живого і розумного.їх ненависть до світу схожа на ненависть дурного до розумного,який ненавидить тому що ніколи не зможе бути розумним.це своєрідний фаталізм,і доказ тому є їх трупопоклоннічество - що в церквах,кланяються мертвим останкам мощам,що в атеїстичному дурмані кланяються трупові члєніна до сих пір держуть його на самому місці в центрі москви.це народ виродок запечатаний на смерть.
показать весь комментарий
30.01.2023 09:33 Ответить
А Джонсон йому,ой баюс,баюс,пабедиль шмабедиль,свіня кацапский!!!
показать весь комментарий
30.01.2023 09:32 Ответить
ЛИЛИПУТ УГРОЖАЕТ ))))))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
30.01.2023 10:19 Ответить
Если бы Запад действовал более решительно и не жевал сопли недомерок бы сам боялся и не напал.
показать весь комментарий
30.01.2023 10:30 Ответить
Однозначно бы напал,только вот страшно подумать если протянул еще год то,что-бы стало с ВСУ которое СН невооружали,недоснабжали, разооружали,сокращали,недофинансировали в пользу дорожного строительства с"откатами"
показать весь комментарий
30.01.2023 11:19 Ответить
если бы та же Англия и США дали нам гарантии как по 5ой статье, что они дали финлянди и швеции - никто бы не напал
показать весь комментарий
30.01.2023 23:58 Ответить
У якийсь момент він (Путін. - Ред.) ніби пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе лише хвилину", або щось у цьому дусі...
наскільки я знаю ***** принципово ніколи не спілкується англійською а Джонсон не погано знає російську, то ось та ***** щось тявкнуло двозначне, покладаючись на труднощі перекладу а Джонсон все зрозумів і так
показать весь комментарий
30.01.2023 13:09 Ответить

Орест Сохар

Напередодні нападу на Україну російський фюрер відверто залякував лідерів Європи ракетними ударами.

Зокрема премʼєр-міністрові Британії Путін сказав наступне: "Борисе, я не збираюся завдавати тобі болю, але з ракетою це займе лише хвилину"...

Судячи з березневої поведінки президента Макрона, канцлера Шольца, вони теж почули щось подібне та були дуже налякані погрозами ботоксного фюрера. Тому ми просили ППО, танки, РЗСО й арту, а нам давали каски та гранатомети.

Ще раз: всемогутнє та всезнаюче НАТО й гадки не мало про реальну ситуацію в російській оборонці, керівники найсильнішого мілітарного клубу планети перелякалися аж до політичного поносу.

Їхні заяви про "невтручання", про небажання бути втягнутими у "конфлікт в Україні" ми всі чули.

НАТО виправдовує лише те, що верховний бункер-командувач і сам вірив у "другу армію світу" і сильно прорахувався.

ЗСУ показали, що головна зброя кремля - зовсім не танки, ракети чи літаки, а - брехня та шантаж. Насправді, Путін може залякувати світ лише своїм голим задом.
показать весь комментарий
30.01.2023 13:32 Ответить
Немцов: Путин - **...тый! - YouTube
показать весь комментарий
30.01.2023 16:37 Ответить
Причини шизофренії різноманітні й до кінця нез'ясовані. Має значення генетична схильність, біохімічні зміни в головному мозку, різні
зовнішні впливи.
Коли шизофренією страждає т.зв. поводир недонації це ще пів біди, але коли шизофренією страждає переважна більшість цих виродків, то небезпечно для всього світу.
показать весь комментарий
30.01.2023 17:30 Ответить
https://youtu.be/55YwE_Mj3hU Русско-японская война 1904-1905 / Почему Россия проиграла Японии? / Уроки истории Свежее видение. Полезно помотреть для понимания того что сейчас
показать весь комментарий
30.01.2023 17:56 Ответить
А В ЦЕЙ ЧАС ВОВА ЗЕЛЕНСЬКИЙ -

показать весь комментарий
30.01.2023 18:15 Ответить
Ось, до речі, уривок з цього інтерв'ю:

https://streamable.com/y3sk8i
показать весь комментарий
30.01.2023 19:31 Ответить
 
 