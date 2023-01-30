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Новости За рубежом
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война (47211) Иран (1561) США (23230) ядерное оружие (1138) Блинкен (750)

США предполагают возможность военных действий против Ирана, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блінкен

Правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Госсекретарь сказал в интервью "Аль-Арабия" во время своей поездки на Ближний Восток в воскресенье, что рассматриваются все варианты.

Когда его спросили, включает ли это военный вариант, Блинкен не исключил этого.

"Все варианты на столе", - повторил он.

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Однако он также сказал, что предпочтительный путь лежит через дипломатию. По словам Блинкена, у Ирана был шанс вернуться к международной ядерной сделке, но он отказался. Еще летом 2022 года президент США Джо Байден не исключал атаки "в крайнем случае".

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Топ комментарии
+6
ха, інсайдери з кремлівських боліт пишуть, шо то ху йло здав Ізраїлю координати усіх воєнних об'єктів в Ірані в обмін на ліки від онкології з Ізраїля. якщо про це провідають аятоли, то пошлють каців на юх. звісно, якщо тим інсайдерам з "генерала свр" можна вірити. )
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30.01.2023 09:12
+4
Алеша Ступин....
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30.01.2023 09:02
+3
Ехх, воювати там треба було ще Картеру, але він не захотів, бо після В'єтнаму суспільство б це не підтримало... Це б урятувало тисячі життів у майбутньому (бо пізніше там була ірано-іракська війна).
І я не розумію, після ісламської революції влада бородатих козой...бів націоналізувала британські, французькі та американські нафтові свердловини. Це хіба не був привід для військової операції?
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30.01.2023 09:01
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А проти мордору? Тим більше від кацапів загроза вже тут і зараз!
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30.01.2023 08:49 Ответить
На жаль у курську та білгороді немає нафтових родовищ)
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30.01.2023 08:53 Ответить
Кац, міняй вже свою слюняву платівку.

У В'єтнамі та Афганістані були нафтові родовища?
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30.01.2023 09:24 Ответить
Аятоллам іх своіх людеи не шкода а невірних тои поготів-- США Ізраіль надіюсь тримають іранську ядерку під контролем .
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30.01.2023 08:53 Ответить
"герої-воюваки".
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30.01.2023 08:57 Ответить
Ехх, воювати там треба було ще Картеру, але він не захотів, бо після В'єтнаму суспільство б це не підтримало... Це б урятувало тисячі життів у майбутньому (бо пізніше там була ірано-іракська війна).
І я не розумію, після ісламської революції влада бородатих козой...бів націоналізувала британські, французькі та американські нафтові свердловини. Це хіба не був привід для військової операції?
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30.01.2023 09:01 Ответить
Алеша Ступин....
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30.01.2023 09:02 Ответить
ха, інсайдери з кремлівських боліт пишуть, шо то ху йло здав Ізраїлю координати усіх воєнних об'єктів в Ірані в обмін на ліки від онкології з Ізраїля. якщо про це провідають аятоли, то пошлють каців на юх. звісно, якщо тим інсайдерам з "генерала свр" можна вірити. )
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30.01.2023 09:12 Ответить
от курва, а проти кацапії (та навіть проти Бульбостану) піндоси очкують таке казати
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30.01.2023 09:23 Ответить
Іранськи мілітаристи мабуть дуже дужать за Сулеймані та США допоможуть швидко зустрітися з ним
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30.01.2023 09:32 Ответить
Штптам достптньо задіяти авіацію і ВМФ. Назену операцію проведуть арабські країни, яких тоц Іран вже дістав. Тобто це не буде схоже на В'єтнам, куди входила сухопутна армія США.
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30.01.2023 09:39 Ответить
- Из-за тебя может быть третья мировая, идиот!!!
- Уже идёт?
- И-ди-от!!
- Ах идиот)).
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30.01.2023 09:45 Ответить
опять ванильный терпит-вместо того что бы разбомбить его полностью начиная с ядерного оружия..они заднюю врубают..там люди ждут
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30.01.2023 10:04 Ответить
Я бы ещё провел расследование на кого работал президент Обама подписав с Ираном идиотское соглашение и затеяв перезагрузку с бензокалонкой.
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30.01.2023 10:47 Ответить
 
 