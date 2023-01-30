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США предполагают возможность военных действий против Ирана, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Госсекретарь сказал в интервью "Аль-Арабия" во время своей поездки на Ближний Восток в воскресенье, что рассматриваются все варианты.
Когда его спросили, включает ли это военный вариант, Блинкен не исключил этого.
"Все варианты на столе", - повторил он.
Однако он также сказал, что предпочтительный путь лежит через дипломатию. По словам Блинкена, у Ирана был шанс вернуться к международной ядерной сделке, но он отказался. Еще летом 2022 года президент США Джо Байден не исключал атаки "в крайнем случае".
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+6 Rino Rino
показать весь комментарий30.01.2023 09:12
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+3 Ned Stark
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У В'єтнамі та Афганістані були нафтові родовища?
І я не розумію, після ісламської революції влада бородатих козой...бів націоналізувала британські, французькі та американські нафтові свердловини. Це хіба не був привід для військової операції?
- Уже идёт?
- И-ди-от!!
- Ах идиот)).