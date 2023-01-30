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Разгромим "великую и непобедимую" армию России, как Давид победил Голиафа, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

Отважный отпор российского полномасштабного вторжения украинскими защитниками уже разрушил миф о войсках РФ как якобы "вторых в мире". Украина победит врага, как Давид одолел Голиафа.

Об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью польскому новостному порталу Wirtualna Polska, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом он отметил, прежде всего, мы должны освободиться от мысли о войне как о чем-то статическом, "замороженном" или постоянном.

"Это ошибка. На мой взгляд, это живая субстанция", - говорит Буданов.

По его словам, происходящее сейчас свидетельствует о уникальности украинской армии, в частности, украинские бойцы быстро адаптируют и совершенствуют старое оборудование, а также учатся новому.

"Наш враг, мы видим, меняется и подстраивается под ситуацию. Разбирает и внедряет новые решения; тактико-оперативные. Или даже разрабатывает новые стратегические цели", – подчеркнул Буданов.

Впрочем, глава ГУР отметил, что утверждение о России, как якобы "второй армии мира", он считает мифом.

"Да, я верю, что это был миф. Но я думаю, что мы, украинцы, помогли миру развеять истории о "непобедимой русской армии". Вернусь к истории: во времена королевы Елизаветы І  англичане разгромили в море испанский флот, Великую и Непобедимую" Армаду. Так же разгромим "великую и непобедимую" армию России. Так же, как Давид победил Голиафа", - заявил Буданов.

Также читайте: Более 95% украинцев уверены в победе в войне с РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+29
Буданов другий пабідун після Найзеленішого.
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30.01.2023 09:42
+26
Коли Буданов встигає працювати, весь час якісь інтерв'ю дає, він точно не в 95 кварталі працює?
Чи зараз популізм то є тренд владних і провладних?
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30.01.2023 09:42
+25
Языком мелет по поводу и без. Ему бы прогноз погоды лучше вести, а не разведслужбой руководить.
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30.01.2023 09:59
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Буданов себе позиціонує "Давидом"?
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30.01.2023 09:41 Ответить
ага тем что Микеланджело позировал для статуй Давида
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30.01.2023 09:43 Ответить
Языком мелет по поводу и без. Ему бы прогноз погоды лучше вести, а не разведслужбой руководить.
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30.01.2023 09:59 Ответить
Буданов другий пабідун після Найзеленішого.
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30.01.2023 09:42 Ответить
Ну нехай буде перший пабідун, а Найзеленіший другий. Какаяразніца?
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30.01.2023 10:04 Ответить
Ні третій Другий аристович
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30.01.2023 10:53 Ответить
У мене виникає питати, а навіщо він витрачає свій час для розповідей про біблійні сюжети. То може йому змінити професію та стати проповідником. Невже війна вже закінчилась і керівнику розвідки немає чим зайнятися. Може краще більше уваги приділяти своїм обов'язкам а абдристовичей в Україні і без нього вдосталь
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30.01.2023 12:54 Ответить
раджу послухати про Буданова
https://www.youtube.com/watch?v=9pzP5d5w6yU&t=1s
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30.01.2023 21:05 Ответить
Коли Буданов встигає працювати, весь час якісь інтерв'ю дає, він точно не в 95 кварталі працює?
Чи зараз популізм то є тренд владних і провладних?
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30.01.2023 09:42 Ответить
Ще один побєдун, в них там змагання з верховним клоуном?
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30.01.2023 09:42 Ответить
його сьогодні черга на сцені
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30.01.2023 09:45 Ответить
Почалося загострення по-новій. А гогілашвілі що скаже?
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30.01.2023 09:42 Ответить
«Ви кого зупинили, ти знаєш хто я??* Десь так ))
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30.01.2023 09:46 Ответить
апередил гайдая. того ще не було з "сага о кременной".
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30.01.2023 09:44 Ответить
Онук бабки Ванги зломався і не зміг навіть тиждень протриматися без чергового інтерв'ю. Ломка перемогла.
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30.01.2023 09:45 Ответить
Та хтось вже зможе змусити цього медійного клоуна стулити писок?
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30.01.2023 09:45 Ответить
Ин.на свиноцабака...
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30.01.2023 10:00 Ответить
Чомусь неможливо стало заспамити таких троляк.
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30.01.2023 10:22 Ответить
я этому дерьму накидываю в её говноканале любезности...\может свинорылой это доставляет удовольствие...\
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30.01.2023 10:25 Ответить
Нафіга взагалі набивати їй кількість відвідувань і збільшувати рейтинг?
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30.01.2023 10:27 Ответить
хорошо - больше не буду...\пусть это дерьмо нервничает...\
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30.01.2023 10:30 Ответить
"Арестович-М"(модернізований)!
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30.01.2023 09:46 Ответить
Якось незручно слухати такі абстрактні речі ні про що від начальника армійської розвідки.
Навіть якщо він 1000 разів правий, цього не повинно бути. Хочеш піаритися, знімай погони, йди з посади і вступай у бадьоре плем'я диванних інтернет-експертів. А там говори, говори, говори...
А начальник розвідки має мовчати і мовчки робити свою справу.
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30.01.2023 09:48 Ответить
Все вірно тільки з буданова розвідник як з собачого хвоста сито
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30.01.2023 10:46 Ответить
Це якийсь сюрреалізм. Ні в одній країні світу, тим паче під час війни, керівник розвідки не повинен бути медійною особою. Якщо Буданов ******** публічність, медіа, сяйво софітів то може він помилився із вибором професії. Думаю для нього на сцені 95 кварталу можна знайти вакансію артиста розмовного жанру.
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30.01.2023 09:51 Ответить
Чим займається той буданов,він розвідник чи він нострадамус!
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30.01.2023 09:52 Ответить
Тупий, пропагандонський, ЗЕлуплений пафос.
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30.01.2023 09:53 Ответить
виступи зелених гастролерів(зелена субстанція в свідомості "мудрого наріду" ) не зупиняються в часі війни ,не тільки в Україні,але загалом серед прихильників і друзів України за її межами для того.щоб через ці виступи завуалювати свою лицемірну ,фальшиву личину ,а також антиукраїнську личину.
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30.01.2023 09:54 Ответить
А не пильна, я дивлюсь, робота у цього тіктокера
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30.01.2023 09:54 Ответить
Розгромун, бл... кабінетний.
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30.01.2023 09:55 Ответить
єрмак написав буданов прочитав
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30.01.2023 09:55 Ответить
Хтось його змусить замовкнути і врешті-решт зайнятися виконанням своїх прямих професійних обов'язків? Весь світ повинен гадати хто у нас очільник ГУР, бо це має бути таемниця. А в нас це якийсь блогер.
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30.01.2023 09:57 Ответить
Блін , при попередніх президентах я даже незнав прізвища керівників ГУР. А тут такі вистави. Ю
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30.01.2023 09:57 Ответить
Один мій товариш, який на конкурсі піз*унів заняв друге місце, розповідав що колись побив Віталія Кличко у барі.
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30.01.2023 09:58 Ответить
Чому?
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30.01.2023 10:01 Ответить
Бо йому так захотілося написати, уранці було ЗСУ не там ,а тепер Цензор
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30.01.2023 10:06 Ответить
Як би російська армія виявилась не Голіафом, а Колосом на глиняних ногах
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30.01.2023 09:59 Ответить
Навіщо ОПа так активно пхне свого головного розвідника в інформпростір?
Хочуть перемкнути повагу до Залужного на цього абсолютно ніякого, не харизматичного персонажа?
Дарма.
З нього вийде хіба що Люська Арестович №2. Із тими ж самими плачевними наслідками.
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30.01.2023 10:00 Ответить
Бл..., цирк уехал, а клоуны остались.
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30.01.2023 10:03 Ответить
Откровєніє ідіота буданова, ніша дебіла абдристовича звільнилася і вся зелена наволоч пхне свої рила в екрани щоб брякнути якусь муйню і дати свій дебільний прогноз.Зелений віслюк теж гундосити кожен вечір ,коло немає позитиву то нарідові клоун розказує що дощ мокрий а трава зелена, сніг білий.Так і всратий розвідник буданов .
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30.01.2023 10:05 Ответить
Розвідка це тихо тприйшов,тихо пішов, а результат звучить як оборонні заводи Ірану після розвідки Ізраїль.
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30.01.2023 10:08 Ответить
почитал коменты.
От вы странные. Вы шо - надеялись, шо зелёные дилетанты назначат главой ГУРа никому неизвестного Бурбу?
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30.01.2023 10:10 Ответить
У Бурби був Швед з хлопцями. І загинули вороги Гіві , Моторола та інші.
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30.01.2023 10:13 Ответить
Може спочатку перемогти, а потім поговоримо про перемогу?
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30.01.2023 10:11 Ответить
Як для розвідника дуже часто **..ом світить.
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30.01.2023 10:11 Ответить
Наш оракул...
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30.01.2023 10:13 Ответить
Сракул, а не оракул.
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30.01.2023 10:22 Ответить
Хто взагалі раніше знав призвіща головного розвідника? Справи лише свідчили про їх роботу, та і то лише на рівні здогадок-так треба працювати.
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30.01.2023 10:15 Ответить
ТАК ДАВАЙТЕ ***@М ПО ПУТИНУ И ЕГО РОДСТВЕННИКАХ !!! И КОГДА БУДУТ СПЕЦОТРЯДЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПРОПУТИНСКИХ ЗАГРАНИЦЕЙ !?
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30.01.2023 10:16 Ответить
Ежели армию рф ВСУ уже разгромили, то с кем же тогда ВСУ воюет? Что то у шпрехшталмейстера не сходиться. Аааааа, он просто подхватил эстафету у Абдрыстовича!
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30.01.2023 10:21 Ответить
булданов-гогилашвили...
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30.01.2023 10:22 Ответить
Пустомеля і пристосуванець, а не кевівник розвідки. Соромно.
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30.01.2023 10:29 Ответить
Це очільник військової розвідки? Може б йому трохи язика прикусити?
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30.01.2023 11:04 Ответить
«О друг мой, Аркадий Николаич! - воскликнул Базаров.- Об одном прошу тебя: не говори красиво».

(И. Тургенев, "Отцы и дети")
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30.01.2023 11:18 Ответить
Да, но у Короля Давида ,не было коррупции
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30.01.2023 11:18 Ответить
Ще б добавив "Та ми самі тут на Банковій офігіли!"
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30.01.2023 11:19 Ответить
Если с такой скоростью будут поставлять вооружения и коррупция будет и дальше процветать то все это затянется на неопределенное время и не известно чем закончится.
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30.01.2023 11:29 Ответить
Xare bazikty !!!!
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30.01.2023 11:48 Ответить
розвідник мамкіних котлеток https://youtu.be/2mpR2qcRmgc
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30.01.2023 13:42 Ответить
я розумію. що ЗЕлені - це влада медійних паяців. Але Буданову, як мінімум, тре фотографа змінити, бо він такою Чмонею виглядає на фото, шо навіть його тупі вис*ри читати не хочеться )
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30.01.2023 18:30 Ответить
Ці пиз.аболи (подоляки-арестовичі-арахамії- зеленські - рєзнікови -ігнати- буданови...) чим більше розкрадають, розвалюють, і здають Україну - тим більше волають про "перемогу".
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31.01.2023 14:25 Ответить
 
 