Разгромим "великую и непобедимую" армию России, как Давид победил Голиафа, - Буданов

Отважный отпор российского полномасштабного вторжения украинскими защитниками уже разрушил миф о войсках РФ как якобы "вторых в мире". Украина победит врага, как Давид одолел Голиафа.

Об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью польскому новостному порталу Wirtualna Polska, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом он отметил, прежде всего, мы должны освободиться от мысли о войне как о чем-то статическом, "замороженном" или постоянном.

"Это ошибка. На мой взгляд, это живая субстанция", - говорит Буданов.

По его словам, происходящее сейчас свидетельствует о уникальности украинской армии, в частности, украинские бойцы быстро адаптируют и совершенствуют старое оборудование, а также учатся новому.

"Наш враг, мы видим, меняется и подстраивается под ситуацию. Разбирает и внедряет новые решения; тактико-оперативные. Или даже разрабатывает новые стратегические цели", – подчеркнул Буданов.

Впрочем, глава ГУР отметил, что утверждение о России, как якобы "второй армии мира", он считает мифом.

"Да, я верю, что это был миф. Но я думаю, что мы, украинцы, помогли миру развеять истории о "непобедимой русской армии". Вернусь к истории: во времена королевы Елизаветы І англичане разгромили в море испанский флот, Великую и Непобедимую" Армаду. Так же разгромим "великую и непобедимую" армию России. Так же, как Давид победил Голиафа", - заявил Буданов.

Также читайте: Более 95% украинцев уверены в победе в войне с РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА