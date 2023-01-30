Двух русских шпионов задержали в Словении

Служба разведки и безопасности Словении задержала в Любляне двух иностранцев, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Иностранцев арестовали в арендованном офисе. Один из подозреваемых имеет документы на вымышленное имя и гражданство одной из южно-американских стран.

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Досудебное производство было неофициально начато окружной государственной прокуратурой в Любляне на основании сообщения Службы разведки и безопасности. В декабре прошлого года следственный отдел окружного суда Любляны подал запрос на проведение расследования против двух физических лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу иностранной разведки.

Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы за шпионаж и предоставление недостоверных сведений.

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По данным правоохранителей, два агента служили в российской военной разведке ГРУ и действовали в рамках сложной программы. Речь идет о рассредоточенной сети высококвалифицированных "спящих агентов", преимущественно имеющих фальшивые лица и гражданства третьих стран, часто стран Южной Америки, и чаще всего действующих под эгидой российской военной разведки.

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В частности, в октябре прошлого года в Норвегии был арестован бразильский ученый и исследователь из Университета Тромсе, который на самом деле является офицером российской разведки. Также недавно российские агенты и сотрудники российских спецслужб были обнаружены в Швеции, Германии, Нидерландах, Австрии, Италии, Венгрии, Польше, Молдове и Латвии. В их числе были парламентарии, чиновники, военнослужащие, бизнесмены.