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Мои отношения с Путиным основаны на "честности и взаимном уважении", - Эрдоган
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским диктатором Владимиром Путиным основаны на "честности и взаимном уважении".
Об этом он сообщил во время встречи с молодежью в Биледжике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, между Турцией и Россией есть взаимное уважение, а его отношения с Путиным основываются на честности.
Он отметил, что может проводить встречи с россиянами, а также с Ираном, Сирией и другими странами.
"Даже если мы не получим желаемые результаты, мы встречаемся. На наши запросы от Татарстана в Дагестан мы получаем ответы", - сказал Эрдоган.
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Пожалуйста, подождите...
Усюди, де був СРСР-Росія, від кавказького узбережжя Чорного моря до гірського кордону з Китаєм, прийде Туреччина.
Ось тобі і шана, у тобі і повага, ось тобі і "найкращий друг"...
Дружба Вовка та Барана.
Не середа визначає свідомість, а саме
середу створюють свідомо для досягнення
результатів своїх інтересів. Тавтологічно
але то таке.
диктатор був типовим людожером,канібалом. І що? Хиба він
не був з дружнім визитом в столиці кацапстану? Ще один
людожер з африканської ЦАР побував там. І іх reputation аж
ніяк не заважила ім бути рукопожатими. Репутація-це створена
загальна думка про позитивні або негативні якості персони.
Одним ну дуже подобалися Гітлер і Сталін,а інши іх просто
ненавиділи як за межами так і в своїх країнах.Подивіться
на рашку.Як там з репутацією Путіна?
Так і тягне спитати :"Дядя!Ви дурень?"
Дійсно,ваша репутація - дурень!
Віталій Шилов a4dacd3a
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Два любітеля мороженку полизать, шоб ви здохли разом в один день та у міцних обіймах.
Та лукашенку ще забули. Хоча... Який він лідер?!
А пан Ердоган не має бажання нанести "атветний візіт" у рамках "взаємоповаги" по Новоросійську, не?
Если надо будет, Эрдоган снова собьёт путинские самолёты или утопит корабли.
повага вiд вбивцi, узурпатора, вiйськового злочинця - це ж так почесно...тьфу.