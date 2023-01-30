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Новости За рубежом
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Мои отношения с Путиным основаны на "честности и взаимном уважении", - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его отношения с российским диктатором Владимиром Путиным основаны на "честности и взаимном уважении".

Об этом он сообщил во время встречи с молодежью в Биледжике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, между Турцией и Россией есть взаимное уважение, а его отношения с Путиным основываются на честности.

Он отметил, что может проводить встречи с россиянами, а также с Ираном, Сирией и другими странами.

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"Даже если мы не получим желаемые результаты, мы встречаемся. На наши запросы от Татарстана в Дагестан мы получаем ответы", - сказал Эрдоган.
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Топ комментарии
+38
Як можно поважати воєнного злочинця та вбивцю? Мабуть якщо ти сам такий
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30.01.2023 10:39
+37
Два козла пытаются друг друга обмануть и сделать это максимально честно и уважительно.
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30.01.2023 10:37
+26
Коли Ердоган каже це відверто, то воно хворе. путлер відомий у всьому світі брехун . Якщо ти поважаєш вбивцу, шахрая і брехуна на ім' я ***** тоді сам ти хто???
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30.01.2023 10:41
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Два козла пытаются друг друга обмануть и сделать это максимально честно и уважительно.
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30.01.2023 10:37 Ответить
Я чесна повія. Ги, ги, ги..
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30.01.2023 11:58 Ответить
Пдрло
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30.01.2023 10:37 Ответить
Эрдоган сам себя троллит? ))
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30.01.2023 10:37 Ответить
Вот жеж і ти туди ятоганти старий…. Вже головою повністю поїхав вот що робить безтермінову влада
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30.01.2023 10:38 Ответить
Це точно: обидвоє - еталони чесності
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30.01.2023 10:38 Ответить
эрдоган - это поц, который решил, что может возглавить мир... но это поц мог бы... а он - просто шлёц... проституирующий шлёц...
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30.01.2023 10:38 Ответить
Як можно поважати воєнного злочинця та вбивцю? Мабуть якщо ти сам такий
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30.01.2023 10:39 Ответить
Такий самий диктатор і вна випадок критичної ситуації розраховує на допомогу того карлика
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30.01.2023 10:48 Ответить
султан буде наступний кого будуть валити усім світом
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30.01.2023 10:39 Ответить
У мого знайомого пса звати Султаном.
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30.01.2023 11:54 Ответить
Значить,такий же виродок
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30.01.2023 10:39 Ответить
Ще б Ердоган не шанував путіна, якщо цей дурник розчищає йому шлях для майбутнього Пантюркістського світу.
Усюди, де був СРСР-Росія, від кавказького узбережжя Чорного моря до гірського кордону з Китаєм, прийде Туреччина.
Ось тобі і шана, у тобі і повага, ось тобі і "найкращий друг"...
Дружба Вовка та Барана.
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30.01.2023 10:40 Ответить
Коли Ердоган каже це відверто, то воно хворе. путлер відомий у всьому світі брехун . Якщо ти поважаєш вбивцу, шахрая і брехуна на ім' я ***** тоді сам ти хто???
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30.01.2023 10:41 Ответить
Виходьте зі старого правила, що у світовій політиці немає місця дружбі та ворожнечі, немає місця моралі та совісті, немає місця почуттям та відчуттям, а є місце інтересам. На даний момент діяльність путіна та Росії не на 100, а на 200% відповідає інтересам Ердогана та Туреччини
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30.01.2023 10:47 Ответить
не кажи глупощі. бо в цівілізованому світі для політіка важлива репутація. Можеш собі уявити щоб таке сказав Макрон, Трюдо або Джонсон? А Туречинна країна де панує деспот
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30.01.2023 11:06 Ответить
Маєте повне право на свою думку, а я маю не менш повне право залишатися при своєму
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30.01.2023 11:12 Ответить
безумовно. Але середа визначає свідомість. Ну то таке
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30.01.2023 11:15 Ответить
Пекельні борошна?
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30.01.2023 11:57 Ответить
У Гітлера і Пол Пота теж була репутація.
Не середа визначає свідомість, а саме
середу створюють свідомо для досягнення
результатів своїх інтересів. Тавтологічно
але то таке.
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30.01.2023 12:31 Ответить
С ног на голову. Какая репутация у этих упырей за пределами их стран? И сначала был террор против несогласных, а потом появилась репутация. Попробуй в Московии что-то сказать против ВВ *****. Будет тебе репутация
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30.01.2023 12:45 Ответить
Ви погано розумієте і знаєте історію. Наприклад гаїтянський
диктатор був типовим людожером,канібалом. І що? Хиба він
не був з дружнім визитом в столиці кацапстану? Ще один
людожер з африканської ЦАР побував там. І іх reputation аж
ніяк не заважила ім бути рукопожатими. Репутація-це створена
загальна думка про позитивні або негативні якості персони.
Одним ну дуже подобалися Гітлер і Сталін,а інши іх просто
ненавиділи як за межами так і в своїх країнах.Подивіться
на рашку.Як там з репутацією Путіна?
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30.01.2023 14:25 Ответить
Опять пердеж в лужу. Людоед приехад в гости к душегубам... И это ты называешь репутацией? Конь Лавруха к полотенцеголовым с визитом прикатил. Значит у них репутация ?
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30.01.2023 16:34 Ответить
Деколи думаю й чого ці кацапи такі тупі.
Так і тягне спитати :"Дядя!Ви дурень?"
Дійсно,ваша репутація - дурень!
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30.01.2023 19:37 Ответить
йолопе. а з чого ти взяв що мені взагалі цікав самий факт твого існування . Нуль він і у Афріці НУЛЬ
Віталій Шилов a4dacd3a

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30.01.2023 19:40 Ответить
коли немає аргументів бидло тикає датою реги.так ти бидло чи просто тупорилий? не відповідай, тупориле бидло)))
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30.01.2023 21:02 Ответить
ghfhg jhjh ще одна до щелини затичка. Тебе ще поки не трахали, то сиди мовчки
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31.01.2023 11:36 Ответить
ахаха трахун інтернетний)))) не порвись ))))
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31.01.2023 20:08 Ответить
Назвав ті риси, якіх у рашистів взагалі і у Уйла особисто, зовсім ніколи НЕ БУЛО!
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30.01.2023 10:43 Ответить
Виглядає смішно але саме Турція зараз заробляє і на рашці і на Україні Така реальність Ердоган працює на свою країну Політика
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30.01.2023 10:43 Ответить
Так и не сказал, щекотно карлику от усиков или нет
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30.01.2023 10:44 Ответить
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30.01.2023 11:58 Ответить
На взаємній користі тримаються відносини сцаря та султана.

Два любітеля мороженку полизать, шоб ви здохли разом в один день та у міцних обіймах.
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30.01.2023 10:45 Ответить
турки..всегда были продажны... такие подставят легко
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30.01.2023 10:47 Ответить
бо ти таке саме...
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30.01.2023 10:48 Ответить
кто в курсе - это шо, в Турции скоро президентские выборы?
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30.01.2023 10:48 Ответить
це повага одного диктатора до іншого, до здатності тримати свій лохторат у покорі тривалий час будь-якими методами, насмішка над демократією
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30.01.2023 10:49 Ответить
Только это лилипуту и надо!
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30.01.2023 10:54 Ответить
Одним словом - Пердоган
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30.01.2023 10:54 Ответить
Пердоган идет стопами *****, сейчас он на стадии обнулёныша: сказал что идет на 3й срок вопреки конституции..
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30.01.2023 10:56 Ответить
Ердопу? Путоган? Якийсь симбіоз дивний. Навіть назва не звучить.
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30.01.2023 10:57 Ответить
Ех, політики, які ж ви брехливі та цинічні!
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30.01.2023 10:57 Ответить
Політики - творці історії, а історія, як відомо, - сама брехлива наука.
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30.01.2023 11:02 Ответить
Хороший анекдот. Чесність, повага і *****
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30.01.2023 10:58 Ответить
два *****
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30.01.2023 10:58 Ответить
Пора вже визначитись Ердоган ти з вбивцею світовим терористом чи ти з цивілізованим світом ,про яку чесність і взаємоповагу йдется ?
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30.01.2023 10:59 Ответить
Отже, ***** не брехав Ердогану, що не буде нападати на Україну?
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30.01.2023 10:59 Ответить
Цією заявою він підтвердив, що він ***** номер 2, повезло *** з сусідами 🤦🤦🤦
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30.01.2023 11:00 Ответить
Два дружка, один одного мабуть вартий.
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30.01.2023 11:03 Ответить
В рашистського вбивці і світового терориста на тому місці де має бути чесність мошонка брехні світового куйла
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30.01.2023 11:04 Ответить
Ммм да... Не знаю як можна поважати вбивцю і ката... Ердоган ви мене дивуєте.
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30.01.2023 11:05 Ответить


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30.01.2023 11:07 Ответить
Не впізнаю останнього зліва, що поруч з Орбаном.
Та лукашенку ще забули. Хоча... Який він лідер?!
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30.01.2023 11:46 Ответить
Самый "честный и взаимный" вставлятель ножа в спину
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30.01.2023 11:10 Ответить
"Ты меня уважаешь, а я тебя уважаю. Значит, мы с тобою - уважаемые люди!" (с)
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30.01.2023 11:11 Ответить
Вот читаешь это и понимаешь какая геополитика мерзость.
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30.01.2023 11:16 Ответить
Два кидала обожнюють побазікати про чесність.
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30.01.2023 11:17 Ответить
Да уж видно как вы уважаете друг друга как проститутка наркомана. Турция сбивает росийские самолеты которые залетают на ее территорию а ***** обстреливает турецкие корабли. Прям семейная идилия.
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30.01.2023 11:19 Ответить
два ***** - висновок з сказаного. тіпо "ты меня уважаеш и я тебю уважаю, оба мы уважаемые *****" (С)
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30.01.2023 11:30 Ответить
Аж противно. Позорище.
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30.01.2023 11:32 Ответить
Хто б сумнівався -- одні чесноти .
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30.01.2023 11:36 Ответить
вопрос существует ли честные политики в Украине? в мире?
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30.01.2023 11:54 Ответить
а шо это за отношения такие Редже?мужеложство?так *********** же педофил ****.........мать его *****.........тьфу ***...........
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30.01.2023 12:10 Ответить
Два діктатора поважають один одного, тому обидва поважаєми людини !
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30.01.2023 12:29 Ответить
Ааа, тобто коли русня спалила турецьке судно у порту Херсона - це був "прояв поваги"?
А пан Ердоган не має бажання нанести "атветний візіт" у рамках "взаємоповаги" по Новоросійську, не?
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30.01.2023 12:34 Ответить
Чесність та путін є несумісними.
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30.01.2023 13:10 Ответить
Мої відносини з Чікатило засновані на "чесності та взаємній повазі...
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30.01.2023 13:27 Ответить
Бла-бла-бла про "честность" - это шашечки.
Если надо будет, Эрдоган снова собьёт путинские самолёты или утопит корабли.
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30.01.2023 19:23 Ответить
.

повага вiд вбивцi, узурпатора, вiйськового злочинця - це ж так почесно...тьфу.
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30.01.2023 19:58 Ответить
 
 