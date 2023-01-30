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Новости За рубежом
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Польша (7493) членство в ЕС (779) МИД Польши (310)

Хотим, чтобы Украина вступила в ЕС через несколько лет. Для этого нужна победа, - МИД Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

павел,яблонський

Польша хочет, чтобы Украина стала членом Европейского союза в течении нескольких лет.

Об этом замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил в эфире польского телевидения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, саммит ЕС-Украина, который состоится 3 февраля в Киеве, показывает, что путь Украины к объединению реальный.

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"Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Евросоюза. Это очень важное событие, поскольку у истоков агрессии РФ стояло стремление заблокировать интеграцию Украины с Европой", - сказал Яблонский.

Он отметил, что для вступления Украины в ЕС необходимо, чтобы страна победила в войне, а союзники должны помочь ей в этом.

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"Украинский народ ясно показывает, как он хочет развиваться. Он говорит: мы хотим быть более близкими к Европе, мы хотим принадлежать к Европейскому Союзу, мы хотим быть частью НАТО", - заявил дипломат.
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Топ комментарии
+4
Спочатку потрібно перемогти внутрішнього ворога.
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30.01.2023 11:02
+1
Нам би такого, як В.Чорновіл був, то вже би там були б давно.
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30.01.2023 11:05
+1
що за запитання від прихильника внутрішніх антиукраїнських ворогів???
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30.01.2023 11:05
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Спочатку потрібно перемогти внутрішнього ворога.
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30.01.2023 11:02 Ответить
що за вороги?
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30.01.2023 11:04 Ответить
що за запитання від прихильника внутрішніх антиукраїнських ворогів???
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30.01.2023 11:05 Ответить
Не можеш сказати? Значить видумка?
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30.01.2023 11:08 Ответить
Нам би такого, як В.Чорновіл був, то вже би там були б давно.
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30.01.2023 11:05 Ответить
Так вже був такий, як В.Чорновіл. Його звали (несподіванно) В.Чорновіл. І це сильно допомогло?
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30.01.2023 14:05 Ответить
И опять ТРУХА (но очень интересно):

Сразу 8 министров в Кабмине - под угрозой отставки, - источники РБК.

▪️министр энергетики Герман Галущенко,
▪️министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин,
▪️министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт,
▪️министр ветеранов Юлия Лапутина,
▪️министр образования Сергей Шкарлет,
▪️вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук,
▪️министр экологии Руслан Стрелец,
▪️министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Министерские головы могут полететь (https://www.rbc.ua/ukr/news/zagroza-vidstavki-pid-kim-ministriv-hitaetsya-1675064138.html) уже на следующем пленарном заседании Рады. Хотя официально это не подтверждено.
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30.01.2023 11:10 Ответить
Посилатися на цапське рбк не впадлу?
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30.01.2023 17:39 Ответить
Перемога обов"язково -- бо тоді кого приимати .? .
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30.01.2023 11:15 Ответить
Україна - це країна майбутнього. Населення вимирає. Його замінять штучним інтелектом і роботами. Війна остаточно доб'є стару економіку. Відбулась деіндустріалізація. Ресурсів у порівнянні з іншими європейськими країнами багато. Скоро буде еко-френдлі енергетика
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30.01.2023 11:19 Ответить
Вони хотіли. Просто коли мали підписувати угоду у Януковича олівець зламався...
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30.01.2023 14:04 Ответить
тільки вже було трохи "піздно"...
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30.01.2023 14:25 Ответить
Бггг... Угорщина і Греція мають хотіти вступу України в ЄС більше за всіх. Тому шо на фоні України вони будуть виглядати досить адекватними країнами
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30.01.2023 14:03 Ответить
Для цього треба позбутися крадіїв у владі.
А з цим проблема
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30.01.2023 17:37 Ответить
З польської точки зору Україна в ЄС є хорошим рішенням. Україна як союзник Польщі в ЄС була б противагою путінській Німеччині.
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30.01.2023 19:21 Ответить
 
 