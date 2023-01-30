Хотим, чтобы Украина вступила в ЕС через несколько лет. Для этого нужна победа, - МИД Польши
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Польша хочет, чтобы Украина стала членом Европейского союза в течении нескольких лет.
Об этом замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил в эфире польского телевидения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, саммит ЕС-Украина, который состоится 3 февраля в Киеве, показывает, что путь Украины к объединению реальный.
"Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Евросоюза. Это очень важное событие, поскольку у истоков агрессии РФ стояло стремление заблокировать интеграцию Украины с Европой", - сказал Яблонский.
Он отметил, что для вступления Украины в ЕС необходимо, чтобы страна победила в войне, а союзники должны помочь ей в этом.
"Украинский народ ясно показывает, как он хочет развиваться. Он говорит: мы хотим быть более близкими к Европе, мы хотим принадлежать к Европейскому Союзу, мы хотим быть частью НАТО", - заявил дипломат.
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Сразу 8 министров в Кабмине - под угрозой отставки, - источники РБК.
▪️министр энергетики Герман Галущенко,
▪️министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин,
▪️министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт,
▪️министр ветеранов Юлия Лапутина,
▪️министр образования Сергей Шкарлет,
▪️вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук,
▪️министр экологии Руслан Стрелец,
▪️министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.
Министерские головы могут полететь (https://www.rbc.ua/ukr/news/zagroza-vidstavki-pid-kim-ministriv-hitaetsya-1675064138.html) уже на следующем пленарном заседании Рады. Хотя официально это не подтверждено.
А з цим проблема