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РФ может применить точечные ракетные удары по Украине, - ОК Південь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,обстріл

Россия продолжает оказывать давление на население, не исключается возможность точечных ракетных ударов по территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты начали использовать террор с небольшими воздушными атаками и предпосылками, что является психологическим истощением и давлением на население.

Она сообщила, что Россия удерживает в Черном море 11 кораблей, три из которых являются ракетоносителями из 20 "Калибрами".

Гуменюк добавила, что ракетоносители в Черном море свидетельствуют о том, что РФ "продолжает держать давление".

"Абсолютно не исключаются точечные ракетные удары", - сообщила она.

Читайте: Россияне подтягивают живую силу на Юг, но она технически необеспеченная, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+15
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30.01.2023 11:45
+5
А ми, коли будемо наносити точкові удари по расії?
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30.01.2023 11:54
+5
а всі попередні ракетні удари ,якими були?
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30.01.2023 11:58
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Тобто ракет ще не наклепали достатньо для масованої атаки?
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30.01.2023 11:43 Ответить
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30.01.2023 11:45 Ответить
А далі "як в тумані", чи як в "омані"?
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30.01.2023 12:56 Ответить
Росія продовжує чинити тиск на населення, не відкидається можливість точкових ракетних ударів по території України

(захоплено):
Є ж на світі мудрі люди!
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30.01.2023 11:49 Ответить
Абсолютно не виключаються? Але і не включаются.
І що, раніше ракетних атак не було?
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30.01.2023 11:49 Ответить
А ми, коли будемо наносити точкові удари по расії?
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30.01.2023 11:54 Ответить
А може краще др0чкові... тихенько подр0чать і може діпілов попусте..
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30.01.2023 11:56 Ответить
а всі попередні ракетні удари ,якими були?
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30.01.2023 11:58 Ответить
Мульти-точковими
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30.01.2023 12:12 Ответить
А что русня до сих пор применяли?
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30.01.2023 12:31 Ответить
Якось у нас все затихло! Анонсували зброю на 1000 км вже готова, І де воно все? Я не бучу на кацапії палаючих складів БК , військових виробницт, центрів підготовки.
Не інакше як агент Козирь в дії. Обтерлись за атаки під новий рік, за Дніпро обтерлись, за Херсон щодня обтираємось, за Харків ......
Зате агент Кубраков та його підлеглі говорять про розблокування портів
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30.01.2023 12:45 Ответить
 
 