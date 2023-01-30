Самолетов советского образца у Бундесвера нет, - Минобороны ФРГ
У Бундесвера нет самолетов советского образца ни на складах, ни на вооружении.
Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны ФРГ Арно Коллац, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В настоящий момент в Бундесвере таких машин ноль. Нет никакой техники из запасов бывшего Варшавского договора", - сказал Коллац, отрицая, таким образом, слова председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Гойсгена, который выступил за поставку Украине истребителей, в частности советского образца.
В свою очередь заместитель официального представителя федерального правительства Кристине Гоффманн напомнила позицию канцлера, который заявил, что "о боевых самолетах речь не идет".
"Такой эта позиция и остаётся", – сказала Гоффманн.
Отвечая на вопрос, может ли Берлин изменить своё отношение, если союзники решат передать самолеты Киеву, она назвала это "весьма гипотетическим на данный момент", заметив в то же время: "Но понятно, что по всем этим вопросам мы находимся в тесном обсуждении с партнерами, и так будет и в дальнейшем".
Гоффманн подчеркнула, что Германия и НАТО не должны стать стороной войны.
Ранее Гойсген заявил в эфире немецкого телеканала ARD, что считает "адекватным" поставки Украине истребителей, в частности, американских F-16 или боевых самолетов советского производства из запасов ГДР.
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Краще віддайте літаки, бо інакше заберемо підводний човен! 😂
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якщо корабель, то і з матросами
Ф-15 и А-10 нужны для успешного наступления.
Ф-15 - радіус 1200 км плюс 1200 км ракети.
Ф-16, поки з Хмельницького долетить до фронту, спалить все топливо.
F-15 без ПТБ с полным стандартным вооружением летит 1900 км, т.е на одной заправке из Староконстантинова до Васильевки два раза слетает ))
https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon
1200 на два поділити можеш, чи школу прогуляв?
с конформными баками, 3940 л в ПТБ, 2×907 кг бомбы, по профилю большая-малая-малая-большая высота: 1361 км
с конформными баками, 5542 л в ПТБ, 2×907 кг бомбы, по профилю большая-малая-малая-большая высота: 1565 км
без конформных баков, 3940 л в ПТБ, 2×AIM-120, 2×AIM-9, воздушный патруль: 1759 км
Перегоночная дальность: (Block 50) без конформных баков, 3940 л в ПТБ: 3981 км
с конформными баками, 5542 л в ПТБ: 4472 км
радиус. Могу по слогам: ра-ди-ус.
"Если у нашего Гитлера не вышло, может у московского получится?"
А, якщо серйозно, дали катери-безпілотники і систему управління на 20 км.
Тоді, якщо підключити їх до супутника - автономність виросте до 1200 км.
Отаке.
Де Притула з своїм супутником, ніхно не бачив?
Для боротьби з наркотрафіком - саме воно.
"До последнего отводил самолет от жилых зданий": 27 января в Донецкой области погиб украинский пилот Даниил Мурашко Источник:
...С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года он совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушных средств и истребителей противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 "особей" живой силы противника. Благодаря умелым действиям неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника. Источник: