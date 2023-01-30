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Самолетов советского образца у Бундесвера нет, - Минобороны ФРГ

арно,коллац

У Бундесвера нет самолетов советского образца ни на складах, ни на вооружении.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны ФРГ Арно Коллац, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящий момент в Бундесвере таких машин ноль. Нет никакой техники из запасов бывшего Варшавского договора", - сказал Коллац, отрицая, таким образом, слова председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Гойсгена, который выступил за поставку Украине истребителей, в частности советского образца.

В свою очередь заместитель официального представителя федерального правительства Кристине Гоффманн напомнила позицию канцлера, который заявил, что "о боевых самолетах речь не идет".

"Такой эта позиция и остаётся", – сказала Гоффманн.

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Отвечая на вопрос, может ли Берлин изменить своё отношение, если союзники решат передать самолеты Киеву, она назвала это "весьма гипотетическим на данный момент", заметив в то же время: "Но понятно, что по всем этим вопросам мы находимся в тесном обсуждении с партнерами, и так будет и в дальнейшем".

Гоффманн подчеркнула, что Германия и НАТО не должны стать стороной войны.

Ранее Гойсген заявил в эфире немецкого телеканала ARD, что считает "адекватным" поставки Украине истребителей, в частности, американских F-16 или боевых самолетов советского производства из запасов ГДР.

Автор: 

Германия (6939) помощь (7784) самолет (3589)


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Топ комментарии
+15
Навіть не віриться що дєди цих поців першими зробили крилату та балістичну ракети, реактивний літак, ручний гранатомет, автомат Калашнікова, врешті решт!
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30.01.2023 18:42
+13
Совковый хлам и не нужен, хорош уже возить эту тему бесконечно. F-16 наш путь. Немцам кстати спасибо за танковые тягачи, очень нужная штука, вместо тысячи слов ни о чём
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30.01.2023 18:35
+7
А якщо знайду?!
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30.01.2023 18:35
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Правила форума Совет форумчан
От 3 рейха что нибудь есть )
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30.01.2023 18:34 Ответить
Мессер справа!
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30.01.2023 18:37 Ответить
Навіть не віриться що дєди цих поців першими зробили крилату та балістичну ракети, реактивний літак, ручний гранатомет, автомат Калашнікова, врешті решт!
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30.01.2023 18:42 Ответить
Диск Беллуццо - летательный аппарат дисковидной формы, предположительно созданный немецкими учёными в конце Второй мировой войны. Никаких достоверных доказательств существования подобного аппарата нет. По легенде, аппарат мог перемещаться со скоростью 4 Маха и выполнять в небе развороты любой сложности.
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30.01.2023 18:42 Ответить
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30.01.2023 19:07 Ответить
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30.01.2023 19:20 Ответить
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30.01.2023 19:58 Ответить
Проект «Колокол ..
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30.01.2023 20:05 Ответить
єто на него лаченков собирает?
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30.01.2023 19:18 Ответить
🤣
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30.01.2023 19:23 Ответить
А якщо знайду?!
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30.01.2023 18:35 Ответить
+💯

Краще віддайте літаки, бо інакше заберемо підводний човен! 😂

.
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30.01.2023 18:39 Ответить
човен з екіпажем?)
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30.01.2023 19:22 Ответить
а як же ж !
якщо корабель, то і з матросами
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30.01.2023 21:12 Ответить
Мелочь есть? Ану попрыгай. )))
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30.01.2023 18:52 Ответить
Совковый хлам и не нужен, хорош уже возить эту тему бесконечно. F-16 наш путь. Немцам кстати спасибо за танковые тягачи, очень нужная штука, вместо тысячи слов ни о чём
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30.01.2023 18:35 Ответить
Ф-16 1979 года выпуска тоже не нужен.
Ф-15 и А-10 нужны для успешного наступления.
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30.01.2023 18:54 Ответить
F-16 до сих производится, имеет широкое распространение в мире, несколько модификаций и пакетов модернизации. F-15 нам никто не даст, а у А-10 эффективность под вопросом, так как у противника серьёзная ПВО, которую надо и дальше выбивать
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30.01.2023 19:04 Ответить
Під прикриттям навіть МІГ-29 з протирадарними ракетами, Ф-10 - літаючий танк.
Ф-15 - радіус 1200 км плюс 1200 км ракети.
Ф-16, поки з Хмельницького долетить до фронту, спалить все топливо.
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30.01.2023 19:08 Ответить
у F-16 перегоночная дальность порядка 4200 км, а значит он с боевой загрузкой легко летит более 3000 км. А значит на одной заправке он три раза из Староконстантинова долетит до Васильевки и вернется обратно. Хотя и до Васильевки ему лететь не нужно, потому что его боевой радиус (в зависимости от вооружения и поставленной задачи) составляет сотни километров.
F-15 без ПТБ с полным стандартным вооружением летит 1900 км, т.е на одной заправке из Староконстантинова до Васильевки два раза слетает ))
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30.01.2023 19:43 Ответить
Почитай і не пори дурню.
https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon
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30.01.2023 19:57 Ответить
Там написано, что из Староконстантинова до Васильевки F-16 спалит всё топливо, и сядет на вынужденную в Запорожье? В гугл-мэп есть такая функция - "измерить расстояние". Попробуйте пользоваться.
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30.01.2023 20:20 Ответить
Ги-ги-ги.
1200 на два поділити можеш, чи школу прогуляв?
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30.01.2023 20:22 Ответить
Боевой радиус: (Block 50)
с конформными баками, 3940 л в ПТБ, 2×907 кг бомбы, по профилю большая-малая-малая-большая высота: 1361 км
с конформными баками, 5542 л в ПТБ, 2×907 кг бомбы, по профилю большая-малая-малая-большая высота: 1565 км
без конформных баков, 3940 л в ПТБ, 2×AIM-120, 2×AIM-9, воздушный патруль: 1759 км
Перегоночная дальность: (Block 50) без конформных баков, 3940 л в ПТБ: 3981 км
с конформными баками, 5542 л в ПТБ: 4472 км

радиус. Могу по слогам: ра-ди-ус.
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30.01.2023 20:28 Ответить
... Пане Ан!! У девяності бельгійські F-16 злітали зі своєї бази неподалік Ейндховена... ходили до Загреба там працювали і поверталися... Подивіться де Бельгія..та де Загреб... )))
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30.01.2023 22:57 Ответить
вы просто не в курсе. Тогда находчивые бельгийские пилоты натягивали радиус на КДП, поливали его водой из пожарного автомобиля, и к утру он растягивался до Загреба.
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31.01.2023 05:00 Ответить
.... а я то думаю... як вони з південної Саудії до Багдаду дотягували...))) а тут звичайна пожарна машина... Точно! Там спека... полити радіус холодною водою... буде пар... який і дасть додаткову тягу...)))
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31.01.2023 16:07 Ответить
в Саудії взагалі на гарячу радіус можно добряче розтягнути.
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31.01.2023 17:16 Ответить
Ви вже Шановний определіться!! Модернізовані F-16 79 року Вам не потрібні... а А-10... які з 1977 Вам потрібні!! А-10 не випускають вже 38 років!!! І НІ ОДИН А-10 не використовувався ніде ..крім армії США! Вони їх нікому не постачали. Але ВСІ F-16 та А-10 до 2010 року були модернізовані. То чому Вас задовольняє А-10 1977 року..а не задовольняє F-16 1979 року? F F-15 той навіть 1975 року... і літаки 1976 року випуску стоять на озброєнні Японських ВПС ... Ви поцікавтеся ..що таке МОДЕРНІЗАЦІЯ... Там рік випуску металевої частки літака не дуже грає роль... Я Вам колись писав про Ваше помилкове ставлення до румунських Міг-21-2000... І наводив індійський приклад... )))
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30.01.2023 22:42 Ответить
Зато есть очко российского Гитлера, которое ручная немчура охотно лижет.
"Если у нашего Гитлера не вышло, может у московского получится?"
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30.01.2023 18:36 Ответить
Продовжуємо стару нацисттську ідею по знищенню українців-слов'ян, тільки тепер руками московитів (татаро-фінфів)?
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30.01.2023 18:41 Ответить
Ну нет, так нет. Пантеры зато есть. И что за еврейскаят отмазка " Советских истребителей у нас нет, поэтому не дадим "Пантеры" пока США не даст "Абрамсы"?
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30.01.2023 18:43 Ответить
Літакі радянського зразка оставите себе а Украине дайте F-16....
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30.01.2023 18:51 Ответить
Ну тоді попустіться хотя би на підводні човни .
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30.01.2023 18:54 Ответить
Ги, Запоріжжя ми вже просрали, а воно німецьке було.
А, якщо серйозно, дали катери-безпілотники і систему управління на 20 км.
Тоді, якщо підключити їх до супутника - автономність виросте до 1200 км.
Отаке.
Де Притула з своїм супутником, ніхно не бачив?
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30.01.2023 19:05 Ответить
А от політиків вистачає..
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30.01.2023 19:00 Ответить
Так мова про радянські літаки не йде і не робіть, пане речнику "умное лицо", ви ж не савєцкій афіцер 😝😝😝😝😝😝😝😝🤪😜
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30.01.2023 19:03 Ответить
Німці зажали ******* літаки,а наші бійці повинні воювати з рушницями?
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30.01.2023 19:07 Ответить
.. у німців нема ні F-16 ні F-15 ні А-10... ))) То що вони зажали? Може Пані буде писати про те .в чому розуміється?
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30.01.2023 23:01 Ответить
Нам бы сейчас и старые Мессеры помогли, с дронами бороться.
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30.01.2023 19:08 Ответить
До речі, читав, що якісь латиноси почали випуск поршневих винищувачів.
Для боротьби з наркотрафіком - саме воно.
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30.01.2023 20:16 Ответить
Супер Тукано... тільки він має турбогвинтовий двигун. Поршневих винищувачів вже давненько нема.. Тільки в літаючих музеях...)))
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30.01.2023 23:06 Ответить
Компромата у путлера достаточно,вот и ссут "партнёры"...

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30.01.2023 19:08 Ответить
Як ці пустопорожні балачки за#бали🤦
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30.01.2023 19:09 Ответить
А де гедеерівські поділись ?
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30.01.2023 19:13 Ответить
Полякам віддали Міг-29 ще тоді, коли ті тільки в НАТО вступали...
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30.01.2023 19:16 Ответить
Нам потрібна ******* зброя!
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30.01.2023 19:17 Ответить
Я, дійсно радий, що у Бундесвера не має радянських літаків. Повірьте Україні вони так само і нахєр уже не потрібні. Нам також треба *******.
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30.01.2023 19:18 Ответить
💯👍
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30.01.2023 19:22 Ответить
Жаль, что нет советских. Что уж тут поделать. Давайте хотя бы F-16, что ли. ))
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30.01.2023 19:30 Ответить
я знаю, где еще есть "советские"... польские да словацкие... могу показать )
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30.01.2023 19:40 Ответить
Да Запад все совковое провалил в Африку и Азию и арабам заодно. И вся причина. 20 лет назад.
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30.01.2023 19:42 Ответить
По Ирану ударили бомбардировщики-невидимки Ф-35 - СМИ
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30.01.2023 20:03 Ответить
тогда давайте фау, мессершмиты, хенкели и фокке-вульфы и тигры. замест камикадзе сгодятся. наверняка хоть что нибудь завалялось
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30.01.2023 20:20 Ответить
Дивна у вас безпідставне міркування типу ,"краще пішки піду в атаку ніж на радянському БМП" ,ось приклад льотчика героя СУ -25 ,до речі тема сьогоднішнього дня

"До последнего отводил самолет от жилых зданий": 27 января в Донецкой области погиб украинский пилот Даниил Мурашко Источник:

...С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года он совершил 141 боевой вылет. В сложных условиях противодействия противовоздушных средств и истребителей противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 "особей" живой силы противника. Благодаря умелым действиям неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника. Источник:
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30.01.2023 21:23 Ответить
Перепрошую. Ви праві.
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30.01.2023 21:50 Ответить
Там уже ни чего нет спасибо комсомолке.
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30.01.2023 20:52 Ответить
Самолетов нет, а танков не дадим....толку тогда, что они есть, что их нет....
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30.01.2023 20:56 Ответить
Літаки радянського виробництва (МіГ-29 були у складів ВПС НДР), ФРН передала за символічну плату -1 євро Польщі у 2000 роках, які були модернізовані у ФРН до стандартів НАТО (в основному РЕО). У свій час, ПС Польщі на початку 2000 р. отримали б/к 48 Ф-16 з авіаційними засобами ураження та наземним обладнанням, необхідним для експлуатації.
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30.01.2023 21:09 Ответить
 
 