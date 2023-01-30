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Новости Война
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Враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб ВСУ

війна,зсу

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 30.01.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке.

"Слава Украине! Продолжаются 341 сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях - обороняется.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 4 ракетных удара. Также было совершено более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Очаков Николаевской области. Высокой остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфино, Шпиль, Басовка, Запселье, Мезеновка, Великая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная Харьковская область.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синьковка и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Берестово и Андреевка в Луганской области. На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка и Диброва Луганской области и Ямполевка и Ямполь Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Водяное, Красногоровка и Марьинка. На Новопавловском - обстреляны Водяное, Богоявленка, Угледар и Нескучное Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйполе и Белогорье – Запорожской; Добрая Надежда на Днепропетровщине, а также Берислав, Львово, Ивановка, Антоновка, Херсон, Берегово и Велетенское Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

По имеющейся информации, в местных школах населенных пунктов Каховского района, российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе. Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое "обучение" вглубь временно занятой Херсонщины, а также в Россию и оккупированный Крым. В населенном пункте Таврическое Скадовского района Херсонской области, в помещении детского сада, оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих. Он переполнен тяжелоранеными захватчиками.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 склада боеприпасов оккупантов.

Верьте в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.

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Генштаб ВС (6229)


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Топ комментарии
+12
Щоб ви, кацапи, усі подохли !

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30.01.2023 19:26
+9
ВІРЮ В ЗСУ... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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30.01.2023 19:39
+9
Кацапи послухали про терміни постачання танків, і тепер попруть, поки є вікно можливостей. Сподіваюся, вдасться перемолоти цю навалу, так онтрнаступ, мабуть відкладеться до літа.
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30.01.2023 19:42
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Удивительно, правда?
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30.01.2023 19:20 Ответить
просто свиноцабачьего мяса очень много...
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30.01.2023 19:24 Ответить
Щоб ви, кацапи, усі подохли !

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30.01.2023 19:26 Ответить
Поки наших хлопців вбивають, в Європі йде обговорення, давати чи не давати те, чи інше, з озброєння, а якщо давати то скільки, 5 штук чи десять, та коли, цього року чи наступного...
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30.01.2023 19:36 Ответить
із європою зрозуміло їм не болить а що із заводом байрактар у нас чому підключать еленергію тільки через два роки після оплати 10 млн дол скільки воїнів загине
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30.01.2023 19:55 Ответить
"із європою зрозуміло їм не болить "

Не болить, ну то й нехай тоді

Побачимо буде в них боліти чи ні коли знову танкі з зірками в Берліні та Праге побачать
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30.01.2023 20:01 Ответить
Бо треба ж з ''зеленою владою'' поділитися!
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30.01.2023 20:01 Ответить
@

>Поки наших хлопців вбивають, в Європі йде обговорення, давати чи не давати

Та не Європа і не Байден є головною проблемою ЗСУ!

Почитайте сповідь військового Ігора Іщука і вам стане зрозуміло, що проблема ЗСУ це тупе управління військовими підрозділами і брак професійних обстріляних командирів.

Триста танків йому потрібно, і 500 бронемашин. Та хоч 500 Патріотів тобі дай, але якщо в тебе на взводах, ротах і вище стоять жовтороті бовдури - то ти і з тим все просереш.
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30.01.2023 20:32 Ответить
то чому ж вони бояться тих, проти кого зараз ці бовдури тримають оборону?
Бояться не те щоб воювати, а навіть що на них подумають, що вони сторона конфлікту
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30.01.2023 20:43 Ответить
ВІРЮ В ЗСУ... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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30.01.2023 19:39 Ответить
Кацапи послухали про терміни постачання танків, і тепер попруть, поки є вікно можливостей. Сподіваюся, вдасться перемолоти цю навалу, так онтрнаступ, мабуть відкладеться до літа.
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30.01.2023 19:42 Ответить
і за випуск байрактарів чз 2 роки після підключеня електрики нашими можновладцями у кацапів руки розвязані.
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30.01.2023 19:57 Ответить
Наша прокацапська влада і розв'язала їм руки!
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30.01.2023 20:03 Ответить
Чого би кацапам не лізти у наступ? Адже західні танки у ЗСУ все одно з'являться не раніше осені🤷
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30.01.2023 20:00 Ответить
Після листа Ігора Іщука про те, що НАСПРАВДІ відбувається на передовій - стало бридко читати ці чиновницькі відписки, підготовлені для "наріду" військовими чиновниками у теплих кабінетах.

Нанесені удари... по складах... ворог продовжує наступ...

" Ви хорошо устроілісь, ребята!"
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30.01.2023 20:26 Ответить
Жалюгідна тварюка знищує Україну, а західні демократїї разом із США не мають сміливості покласти цьому край, хоча мають можливість рознести рашистське щуряче кубло. За ці місяці, допоки прийдуть їх танки та інша зброя, загинуть тисячі наших хлопців, будут розбиті вщент сотні населених пунктів. Загинуть та будуть скалічені діти, жінки, всі. до кого дотягнеться скажена наволочь. Я вважаю, що, якщо ви демократи і людське життя понад усе, потрібно захищати від хижаків будь-яку країну, в НАТО вона чи не в НАТО. Не обов'язково посилати свої війська. У них є засоби, яки можуть знищити всі схованки та бункери будь-якої гадини.
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30.01.2023 20:39 Ответить
Уважаемая редакция, следите за правильностью терминологии. Наступальні діі не є теж саме, що - "Ворог наступає ".
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30.01.2023 22:24 Ответить
 
 