Враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 30.01.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке.

"Слава Украине! Продолжаются 341 сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях - обороняется.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 4 ракетных удара. Также было совершено более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Очаков Николаевской области. Высокой остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфино, Шпиль, Басовка, Запселье, Мезеновка, Великая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная Харьковская область.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синьковка и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Берестово и Андреевка в Луганской области. На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка и Диброва Луганской области и Ямполевка и Ямполь Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Водяное, Красногоровка и Марьинка. На Новопавловском - обстреляны Водяное, Богоявленка, Угледар и Нескучное Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйполе и Белогорье – Запорожской; Добрая Надежда на Днепропетровщине, а также Берислав, Львово, Ивановка, Антоновка, Херсон, Берегово и Велетенское Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

По имеющейся информации, в местных школах населенных пунктов Каховского района, российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе. Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое "обучение" вглубь временно занятой Херсонщины, а также в Россию и оккупированный Крым. В населенном пункте Таврическое Скадовского района Херсонской области, в помещении детского сада, оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих. Он переполнен тяжелоранеными захватчиками.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 склада боеприпасов оккупантов.

Верьте в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.

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