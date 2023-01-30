Блинкен обсудил с Нетаньяху оказание поддержки Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху обсудил меры противодействия Ирану, в том числе, его военной помощи РФ, а также оказание всесторонней поддержки Украине.
Об этом Блинкен сказал во время совместной с главой израильского правительства пресс-конференции по результатам встречи в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы обсудили углубление сотрудничества по противостоянию дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами. Подобно тому, как Иран долгое время поддерживал террористов, нападающих на израильтян и другие народы, режим (в Тегеране – ред.) сейчас поставляет беспилотники, которые россия использует для убийства невинных мирных жителей в Украине", - отметил глава Госдепартамента США.
Он подчеркнул, что Москва, со своей стороны, предоставляет Ирану современное оружие.
"Нынешние зверства со стороны россии лишь подчеркивают важность оказания поддержки Украине во всех ее потребностях – в гуманитарной, экономической и сферах безопасности", - отметил госсекретарь США, добавив, что эта тема также была предметом обсуждений во время встречи в Иерусалиме.
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тихенько собі...без обіцянок і пафосу...херась по заводам )))) шикардос прямо!!!
Израиль передал Украине очередную партию бронированных машин скорой медицинской помощи,
Автомобили снабжены всем необходимым оборудованием для спасения жизни.
"Министерство обороны передало три пуленепробиваемые машины скорой помощи украинским спасательным силам. Израильская компания Plasan Re'em провела бронирование машин скорой помощи и оснастила их современным медицинским оборудованием для спасения жизней, таким как монитор, дефибриллятор, система подачи кислорода и прочее"
Профессионалы США и Украины знают, что ,,купол,, Украине не нужен.
Более важно, что Израиль передал, по просьбе США, в январе, 150.000 боеприпасов, одной из стран Европы.
Кстати, в январе Дания разместила заказ в Израиле, на изготовление артиллерийских и ракетных систем на общую сумму 260 миллионов долларов.
В рамках сделки Дании будут поставлены пушки ATMOS и многоцелевые ракетные установки PULS, предназначенные, для пуска высокоточных ракет до 300 км радиуса действия.
ATMOS - израильская 155-мм самоходная артиллерийская установка предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.
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В марте 2012 года система вновь доказала свою эффективность в течение серии обстрелов территории Израиля из сектора Газа ракетами класса «Град» и «Кассам».
ПВО "Железный купол" за трое с лишним суток ракетных обстрелов перехватила 85 % ракет, которые могли попасть в населенные пункты»
Ряд членов Конгресса США предлагает продать или передать две такие батареи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Украине
Что разбомбили в Иране
Почему Иран боится атаковать Израиль
https://www.youtube.com/watch?v=dg0S_oCV5Zo