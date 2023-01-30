Блинкен обсудил с Нетаньяху оказание поддержки Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху обсудил меры противодействия Ирану, в том числе, его военной помощи РФ, а также оказание всесторонней поддержки Украине.

Об этом Блинкен сказал во время совместной с главой израильского правительства пресс-конференции по результатам встречи в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудили углубление сотрудничества по противостоянию дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами. Подобно тому, как Иран долгое время поддерживал террористов, нападающих на израильтян и другие народы, режим (в Тегеране – ред.) сейчас поставляет беспилотники, которые россия использует для убийства невинных мирных жителей в Украине", - отметил глава Госдепартамента США.

Он подчеркнул, что Москва, со своей стороны, предоставляет Ирану современное оружие.

"Нынешние зверства со стороны россии лишь подчеркивают важность оказания поддержки Украине во всех ее потребностях – в гуманитарной, экономической и сферах безопасности", - отметил госсекретарь США, добавив, что эта тема также была предметом обсуждений во время встречи в Иерусалиме.

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