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Новости Война
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Данилов о мобилизации: Возле военкоматов стоят очереди, чтобы проверить свои данные

данілов

Мобилизация в Украине не останавливалась ни на день, возле военкоматов стоят очереди.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мобилизация началась 24 февраля и не останавливалась ни на день", - сказал секретарь СНБО, отвечая на вопрос о возможной новой волне мобилизации.

"У военкоматов стоят очереди. Спокойно стоят, чтобы проверить свои данные", - добавил Данилов.

Он также отметил, что "в последнее время РФ запускает видео, не имеющее отношения к мобилизации". "Одна ситуация, когда брали человека, совершившего преступление. Российская пропаганда сообщила, что якобы у нас собирают людей под дулами автоматов", - объяснил секретарь СНБО.

"Уровень информационно-психологических операций, которые будет использовать РФ, будет расти в геометрической прогрессии", - отметил Данилов.

Читайте также: Военнообязанный, имеющий бронь, должен носить с собой соответствующие документы, - Сухопутные войска

Автор: 

Данилов Алексей (1066) мобилизация (2748)


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Топ комментарии
+67
Дивина дивна: знаю про трьох загиблих з партії "бариги", але не чув про жодного зеленого слугу у збройному формуванні (окрім батальйонів "Монако", "Відень" і ТрО "Тихоокеанія"), зате чув про десятки колаборантів та зрадників ві "СН", злодіїв та хабарників, що були призначені діюцою владою, але не чув про таких людей серед політичної сили "бариги"...

Але винен у всьому Порошенко, а ЗЕ - найвеличніший лідор всіх всесвітів у всіх часових потоках!
Психіатрам роботи - не на один десяток років... Сумно...
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30.01.2023 21:01
+65
Дебіл ***, живе у паралельній реальності.
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30.01.2023 20:55
+62
Інколи краще промовчати... Не робить з людей ідіотів, так поступово на кацапію перетворимося...
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30.01.2023 20:56
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Данілов це про тебе! -
"Всім без винятку керманичам України, абсолютній більшості депутатів всіх скликань, очільникам ОП і уряду, всім неофіціерам і негенералам! Ви інфантильні, жадібні, трусливі і недалекі люди! Ви своєю тупістю привели війну на нашу Батьківщину!" (Ігор Іщук)
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30.01.2023 21:54 Ответить
Брехня. Коли чуєте що якісь українські політики принесли війну то знайте що перед вами або бовдур або ворог.
Бо це не українські політики напали на росію, а це росія напала на Україну!
Винними у війні є лише росіяни і їхнє війсъкове керівництво!
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31.01.2023 18:56 Ответить
Хочеш миру готуйсь до війни. Ви з цим згодні?
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01.02.2023 20:40 Ответить
Так немає вже військоматів. Є ТЦК - територіальні центри комплектації.
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30.01.2023 21:57 Ответить
марафон... такий марафон...
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30.01.2023 22:01 Ответить
Ось такі люди керують державою,які не знають що твориться в державі,або знають,але все брешуть.Якщо людина не хоче йти воювати,з нього на передовій користі не буде,таких потрібно залучати до роботи по розбиранні будівель і т.д.Або щоб людина в бюджет заплатила певну суму і нехай собі працює дальше і приносить користь в тилу,адже комусь потрібно і бюджет наповнювати.
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30.01.2023 22:23 Ответить
Ця людина вже кричала "За такую за зарплату я завалі растаскивать не буду" Найдите в архиве.
Средняя зарплата в Украине на март 22-го 13 штук. Назовите (по вашему) сумму отступного за броню.
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30.01.2023 22:36 Ответить
в питанні мобілізації бардак.

бо одночасно є задокументовані факти що не беруть тих, хто проситься і служив(інтернаціональний батальон, ЗСУ) і є багато фактів що тікають за кордон щоб не забрали(ДПСУ).

президент заклопотаний чимось иншим, мабуть відосиками чи ще чимось, ніколи йому.
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30.01.2023 22:24 Ответить
зачем оправдываться через вражескую дезу? что за глупости?
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30.01.2023 22:24 Ответить
И снова путинский интерфакс,интересно кто там продался?
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30.01.2023 22:26 Ответить
He seems to have lost a lot of weight. Poor guy, must be working too hard.
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30.01.2023 22:36 Ответить
if you are not a last moran in this world find some good translite and stop this showoff yourself in English, if you can do Ukrainian of course.
just a reminder - this is Ukrainian forum.
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31.01.2023 03:42 Ответить
Please remind Joe Biden that it's Ukrainian war and you don't need American weapons.
Also, learn to spell in English since you post under American Flag. Or remove it. It's a Ukrainian forum after all.
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31.01.2023 04:42 Ответить
lightheaded moran? - had no ******.
say hello to your ass
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31.01.2023 04:47 Ответить
тупарь, ти для себе тут ногтями клаву шкребеш, чи для того що б тебе зрозуміли?
і ще раз нагадую тобі - тут український форрум.
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31.01.2023 04:53 Ответить
Ok, twat. GFY.
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31.01.2023 04:54 Ответить
оіятзц - fuck yourself and give everyone one a break...
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31.01.2023 04:56 Ответить
Я таких брихунів ще не бачила.
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30.01.2023 22:39 Ответить
угу був сьогодні.... добра тітонька радянського "золотого" стандарту (тупа нагла бабенція передпенсійного віку) написала в бланку "тиск 130" не міряючи його,це як у космонавтів. У мене був гіпертнічний криз затуманенність мозку тому не вичитав цю писанину і аж вдома просто ох..уїв,

через дві години мій дільничий лікар виміряла тиск - 180/120 - це клініка, для того щоб не викликати швидку, яку вона викликати в такому випадку зобовязана написала 160 бо я сказав що сам доклигаю (дім близько),попутно встановили діагноз - тахікардія. Довідки дали - тепер іду з тими правдивими довідками у цю срану багадєльню, якось не хочеться скандалити з військовими... але блін ...

На обширний прогресуючий псоріаз який буйним цвітом розцвів на моїй нозі яку я просто такі під ніс підпихав лікарям ніхто взагалі не звертав уваги... тільки за моїм наполегливим проханням дали скерування у шкірдиспансер....

Тільки одна хороша молода дівчина невропатолог вислухала мене уважно і зразу дала направлення до додаткове обстеження....

ПОРАДА - довідки збирайте наперед від своїх сімейних лікарів і тицяйте ними у пики цих радянських тьоток...перевіряйте що пишуть!!!!! ПРИСКІПЛИВО!!!!!!!!!

і ще одне: на запитання військового хто хоче служити всі тупо дивились на свої мешти і мовчали.....))))))))))))))))))
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30.01.2023 22:53 Ответить
Вам ще повезло з лікарями в моєму місті, тільки з криками чоловіку 54 років поміряли тиск який був 180 і потім навіть незважаючи на сварки написав придатний, сказавши що той перехвилювався а на справки відповів що він по інструкції не зобов'язаний вивчати медичну документацію...
Тепер чоловік судиться але там все складно дуже, суди зараз бояться...
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31.01.2023 10:01 Ответить
а че вы заголосили правильно делают а то все на патриотах думаете выехать так не получится всем придется воевать !
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30.01.2023 22:56 Ответить
Все супер тільки от нах... в армії тих що реально хворі, їм потім по госпіталях тримають... і війскові частини типу укомплектовані а воювати нікому... і в госпіталях місця зайняті...
а ще гірше їм після навчання в частинах списують тому що вони нах... нікому не треба і дурно потрачений на них час на навчання пішов в пусту....
а ще потім такі війскові тікають с поля боя оголюючи фланги добре наченим і мотивованим частинам...
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31.01.2023 10:05 Ответить
И по этому надо сделать людей крепостными, а для соблюдения режима поставить заград отряды на границе и не выпускать народ как при Совке, ну самое смешное что многим тут на сайте такое нравится, витають действия погранцов когда кого то ловят при попытке пересечения , и ещё кричат типа в армию таких, ну наверно для того что-бы они сбежали с позиций как только так и сразу, тут многие как я смотрю с головой не дружат, не все конечно ну "совков" у нас полно, и они искренне тупо не догоняют что это ссср внатуре.
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30.01.2023 23:00 Ответить
я так понимаю ты за то , что надо сдаться и войны не будет ?
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31.01.2023 08:02 Ответить
Повертайся з Естоніі і покажи приклад героїзму...
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31.01.2023 08:22 Ответить
беженец ? збырайся , уже пора , не жинка.
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31.01.2023 18:15 Ответить
Давай-давай, беги и прячься, крысеныш. Такие, как ты, точно не нужны ).
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30.01.2023 23:21 Ответить
вибачаюсь, трішки погорячився - звичайно наші військові самі найкращі..і в штабах теж і всюди взагалі, а погорячився через те що починаються якісь дивні стандарти: людина дійсно хвора (тахікардія тиск під 180 псоріаз з якого просто таки буквально на підлогу сипляться ****** - це ж видно неозброєнним оком) а на ВЛК лікарі тупо з наглим обличчям роблять вигляд що призовник здоровий і пишуть - здоровий скарг немає - це моя історія, трішки погорячився через те вибачаюсь, але зрозумійте мене - коли я з гіпертонічним кризом ледве додому доплів а в довідці мені пишуть - здоровий скарг немає.....
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30.01.2023 23:32 Ответить
Теж вибачаюсь за грубiсть. Згоден, що якось незрозумiло система працює. Маю знайомих, якi по пiвроку домагалися, щоб їх хоч кудись взяли.
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30.01.2023 23:40 Ответить
Экс-генпрокурор Юрий Луценко, находящийся в Бахмуте,предупредил, что без "максимальной мобилизации" Украину ждет конец. По его словам, ситуация для ВСУ "критически изменилась".

Луценко отметил, что частичная мобилизация в РФ позволила переломить ситуацию. Луценко призвал власти страны обратиться к людям и сказать им правду.

"Мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла. И сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает, может не стать. Сегодня ситуация снова вот такая критическая", - подчеркнул бывший генпрокурор.
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30.01.2023 23:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uzylqMw62Ko "Вагнери" - не клоуни і зеки, а професійні військові" | ЮРІЙ ЛУЦЕНКО - YouTube

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30.01.2023 23:56 Ответить
Клоуни це в нас захопили владу , під керівництвом зрадника єрмака Зелох вже продав країну а зараз мародерять поки народ стікає кров'ю і такі тупізні як данілов , буданов , абристович розказують тупому нарідові як все добре поки шпиталі , агрохімії, рєзніковим і інша сволота мародерить.
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31.01.2023 10:30 Ответить
Почитал комменты. ВСЕ, кроме двух человек - нах надо, не бреши, сам воюй, пусть воюют другие! Еще пара человек доходчиво объясняет, как избежать мобилизации по здоровью ...
Кацапу не надо ничего выдумывать, достаточно заглянуть сюда и Соловев может идти отдыхать (((

пс. Что б два раза не вставать: нет, не из окопа. Мне скоро 60, не живу в Украине давным давно. Занимаюсь реабилитацией хлопцев лишившихся нижних конечностей.
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31.01.2023 00:07 Ответить
Отвечу тебе на русском. Понимаешь какое дело. Мобилизация должна быть добровольной. Если ты считаешь, что готов умереть за Украину, это твое право, но не обязанность. Если за Украину есть 1 млн добровольцев, готовых идти воевать, это хорошо, но требовать от остальных миллионов того же самого - глупо. Да, эта тактика ставит в невыгодное положение перед врагом, НО украинцы выжили и перенесли свое существование сквозь века и под различными империями. Если ситуация так сложится, что наши добровольцы уже не смогут победить, мы украинцы останемся все равно украинцами. Каждый видит причины, почему не готов умирать за те 30 лет Украины. Никто из внутренних врагов не наказан. У этой войны есть причины, изнутри были силы, которые эту войну сюда звали? В обществе даже нет запроса на то, чтоб этих людей наказать. У войны есть имена не только среди врага, но и среди граждан самой Украины. И пока мы видим, что прослойка тех, кто РАЗОРУЖАЛ страну, кто создал гигантский разрыв между экономическим положением слоев граждан, кто ОБОГАЩАЛСЯ, кто ОБМАНЫВАЛ пакетиком гречки, кто не готовился к войне, пока эти люди не будут наказываться, у страны нет будущего, своей жертвой мы только узаконим верхушку, которой все сошло с рук.
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31.01.2023 03:42 Ответить
Всё верно. Добавлю, что 100 тыс. грн. сейчас и год назад - это две большие разницы. Если к этому добавить не прекращающиеся проблемы с обеспечением, слабую подготовку командного состава, недостаточные льготы и мед. обслуживание, то пора трясти олигархов, отсеивать и обучать обучаемых среди командного состава, чтобы военные чувствовали себя защищёнными, а те, кто колеблется - решались идти в армию.
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31.01.2023 05:13 Ответить
не знаю как там у вас, но у нас и везде, - защищать свою страну - это обязанность ващета.
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31.01.2023 07:25 Ответить
Хорошо, депутатов всех уровней в стране десятки тысяч - сложили мандаты (зачем вообще в войну депутаты местных уровней?) и вперед на передовую, глядишь и мы подтянемся, если батальйон Монако и Дубаи, или батальйон Конча-Заспы будет под Бахмутом держать оборону на своих Лексусах и Тойотах. А зачем мне защищать их частную собственность? Их земли, их виллы? Это их обязанность, я свою квартиру и семью готов защищать, а все что больше - извините, налоги уплачены, у нас рыночная экономика, значит и тарифы на защиту чьей то собственности должны быть рыночными. От того, что в стране поменяется власть даже на оккупационную, быть украинцем я не перестану.
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31.01.2023 18:07 Ответить
Ты или не Иван Иван, а Иван Иванов с Ольгино, или совсем долбо.б. Ты не "их" частную собственность должен защищать, а свою страну. Если ты не встанешь с дивана, Украина превратится в сраисю, твоим президентом станет ху.ло, твоих детей-внуков возьмут за шкирку и пошлют подыхать в очередной Чечне, или где еще эти масковские 3.14дорасы не навоевались. Кацап насрет на могилы твоих предков, поставит тебе перед домом памятник членину и заставит забыть мову родителей, которую ты с таким трудом выучил, что бы иметь возможность мне попенять рсуким языком.
Впрочем, после этого: "От того, что в стране поменяется власть даже на оккупационную, быть украинцем я не перестану" все стало на места. Ты не украинец. Украинцем ты никогда не был. Ты в самом лучшем случае хахол-хатаскрайник, а скорее вообще маларос ***.чий.
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31.01.2023 23:52 Ответить
Я могу быть кем хочешь, но по делам видно, что в обществе нет запроса на наказание виновных, по вине которых эта война и началась, то какой смысл гибнуть, если ничего не поменяется? Все те же лица, все те же убеждения. Члены ОПЗЖ понесут наказание хотя бы материальное? Нет. Ну на нет, то сами и воюйте.
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01.02.2023 21:49 Ответить
в двух словах твой длинный пост - надо сдаться . так ? вот от таких то и вся беда .
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31.01.2023 08:09 Ответить
поэтому ты сдрыснул в Эстонию?
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31.01.2023 11:37 Ответить
я тут живу 45 лет , не молодой уже
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31.01.2023 18:12 Ответить
Не нужно сдаваться, рассчитывать нужно только на тех, кто готов воевать за чужую частную собственность. У нас рыночная экономика, рыночные отношения. Хотите содержать армию - предлагайте выгодные условия - желающие всегда найдутся. А если не хватает средств, ну как будет, так будет.
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31.01.2023 18:09 Ответить
У нас мобилизация и так считай сугубо добровольная.
Ты добровольно подписал Повестку, добровольно пришел в ТЦК, добровольно прошел медкомиссию и далее все тоже добровольно!
Даже когда тебя силой приволокли в ТЦК, есть законные варианты выйти оттуда.
В Украине нет Закона обязывающего тебя что либо делать из этого списка! Вот в чем суть проблемы. В Законах большущая дыра и воспользоваться ею могут все, кто не желает идти воевать, при желании. Это как с двойным гражданством. Оно вроде бы запрещено, но...
Мобилизация обязательна, но и на этом все обязанности, основанные на Законах закончились.
Кто не согласен со мной, можете мне прямо указывать норму Закона, где гражданин обязан подписывать Повестку, обязан являться по ней, обязан проходить медкомиссию...
Даже в Повестке есть ключевое слово - Приглашают, а не Приказывают, или Вы Обязаны!
А чтобы пугать статьями за невыполнение, нужно привести Законы в порядок.
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31.01.2023 13:49 Ответить
Тобто одні повинні гинути а ви просто залишитеся українцем?
А потім після перемоги такі як ви будете казати ветерану що ви його на фронт не посилали тому брись з автобуса?
Це наша спільна країна і ми всі несемо тягар війни разом. Відсидітися вам не вийде. Якщо росіяни прийдуть у ваше місто вони вас або вб'ють або мобілізують в російську армію. Оце буде прикол...
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31.01.2023 19:50 Ответить
этот муд.к пишет здесь: "От того, что в стране поменяется власть даже на оккупационную, быть украинцем я не перестану". Мне кажется, комментарии излишни, бо ему пох.ер, на раисе он будет жить, под путеным, с чиченами за окном, не важно, он налоги заплатил, а дальше хоть трава не расти. В 1920 таких было большинство. В результате получили Голодомор, потом вторую мировую по желанию масковских скотов. Кто посчитает украинцев умерших и погибших в результате? Кто-нибудь посчитает, но не этот недоумок.
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01.02.2023 00:01 Ответить
Я не кажу що хтось має гинути, я кажу, що війна має бути добровільною справою, коли більшість українців дозволили розвалити армію, збагатити олігархів, члени ОПЗЖ до сих мір не розвішені на стовпах. Чому я за таку країну і громадян маю гинути, за чужу приватну власність? Добровільно - хочеш іди воюй, не хочеш - пливи за течією.
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01.02.2023 21:47 Ответить
І створюють їх депутати, чиновники та їх родичі...
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31.01.2023 00:09 Ответить
Проблему мобілізації можна вирішити дуже просто.
Всі, хто хоче працювати на державній службі мають побути місяць - два на передку. Чим вища посада - тим довше. Чиновники високого рангу, депутати, міністри - мінімімум рік.
Митники, податківці так інші зборщики податєй мінімум півроку.
Керівний склад поліції і силових структур - півроку.
І до речі - всі рядовими солдатами.
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31.01.2023 00:19 Ответить
На перший погляд приваблива ідея, але по факту це із серії "усе відняти та поділити". Топ-керівники часто - люди далеко за 40 і далі, вони непридатні для фронту. А люди, які проявляють особисту мужність в боях, зовсім необов'язково будуть нормальними керівниками. А що робити з наявним складом уряду - відправити на передову? Як ви уявляєте собі таку процедуру, і хто буде працювати замість них?
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31.01.2023 00:57 Ответить
Так з уряду хоч якась буде користь, якщо на них витратять хоч пару патронів.
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31.01.2023 01:23 Ответить
Знайдемо хто буде працювати замість них-ти,хто заслужив це.Не вміють-навчаться.Головне,що красти не будуть.
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31.01.2023 03:51 Ответить
В нас мобілізують до 60.
В мене таке враження, що Відправка уряду в повному складі на фронт на економіці не скажеться ніяк. А можливо навіть буде ріст - бо відкати зникнуть. А поки що управління віддати західним компаніям на конкурсній основі.
Стосовно перевірки чиновників війною - це оптимальний варіант. Тільки люди, що готові пожертвувати життям заради країни - мають право певний соціальний статус і блага
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31.01.2023 12:36 Ответить
Проблеми мобілізації можна вирішити, ще простіше всі українці завжди, що перше захищають свою-хату, майно, справу...
Одні пішли на війну, щоб це захищати, а інші думають що за їх майно хтось інший має померти там.
Вести обов'язкову конфіскацію майна тих хто відмовляється служити-ухиляється і вмирати за своє майно на користь тих хто воює.
Ти не хочеш іти в армію не йди ти стаєш бомжем, і не ний в разі, якщо б кацапи дійшли до тебе ти і так все за губив би...
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31.01.2023 10:20 Ответить
Сини Данілова в територіальній обороні Флориди в батальйоні "Майамі"
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31.01.2023 01:37 Ответить
Виложите видео с вручением првестки в Одессе
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31.01.2023 02:02 Ответить
Ага. Мій колега у лютому точно так само прийшов "перевірити дані". Загребли не зважаючи на його бронь (він про неї не знав, а звільнитись після цього закон вже не дозволив - таке у нас "продумане" законодавство). Все, нема колеги, є лише його вдова з дитиною.
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31.01.2023 02:24 Ответить
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31.01.2023 04:10 Ответить
Я вибачаюсь, але біля військкоматів стоять черги тому, що, наприклад, Солом'янській військкомат міста Київа працює два дні на добу. З обіду.
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31.01.2023 04:07 Ответить
от бач. хоч на два дні з обіду можуть з окопу виповзти. а так увесь час "пєрєдок" на кухні захищають.
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31.01.2023 11:27 Ответить
У військоматах черги. Дивно. Я цього не знав. А я десь тиждень назад збирався поїхати в Україну і записатись у міжнародний батальйон. Добре, що не поїхав, бо тільки б потратив гроші на квиток. Мене ж би відправили назад. Навіщо "америкосу-піндосу" платити гроші. Нехай свої краще зароблять. Дуже вчасна стаття. Дякую.
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31.01.2023 04:18 Ответить
У нас на цих вихідних біля "Епіцентру" вже виловлювали "добровольців" і "охочих" воювати та всучували їм повістки. Щось не має бажаючих "покататися" на новій іноземній техніці.
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31.01.2023 04:43 Ответить
Данилов не хочет разъяснить каким Законом созданы и управляются эти ТЦК и СП?
Распоряжение Кабмина не есть Закон! А согласно Конституции, 82 ст., такие установи должны быть законными! Иначе воинские формирования, которые они формируют, не есть законными!
За столько лет не навести порядок в Законодательстве - это позор.
Сейчас те, кто мотивирован защищать Украину - не обращают внимание на этот законодательный маразм, а просто идут в военкомат.
Те, кто не готов, боится, или ждет рузьке мир, у этих товарищей есть возможность не посещать военкомат и вообще откосить при помощи любого юриста.
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31.01.2023 06:43 Ответить
Є там закон не пишіть х... про деякі зміни в законодавчі акти з питань війсковго обов'язку від 21 року в прикінцевих положеннях що вони правонаступники.
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31.01.2023 10:08 Ответить
Ну раз есть Закон, и вы его даже знаете, то поделитесь своими знаниями.
Заодно хотелось бы найти где в Законе есть утвержденный образец Повестки, а то на этом вопросе тоже все горло ломают, утверждая, что именно его образец является законным.
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31.01.2023 10:23 Ответить
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку.

Зразок повістки затвердили останньою постановою... ті що були раніше так ними можна підтертись
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31.01.2023 10:36 Ответить
Вот "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text Закон про оборону ". Вот "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text Закон про мобилизацию ".
Просто и понятно, как по мне. Но это старые законы, не имеющие сейчас ничего общего с тем, что происходит. Их нужно дорабатывать и менять!
Опишите четкую процедуру мобилизации граждан в Законе и не будет этого бардака в стране.
Что мешало 9 лет? Наши депутаты что, в окопах сидят, им неудобно между боями своей работой заниматься?
А вот что мне не понятно, что в этих законах нет ни слова про какие то ТЦК и СП!
И какие то там еще акты, какие то решения Кабмина... почему эти непонятные должны подменять Законы? О чем вообще речь? Я просил ссылку на то, о чем вы говорите! Дайте ссылку на якобы по вашему мнению законные Повестки. Что ТЦК и СП законная замена военкоматам. Дайте, как я дал ссылки на Законы.
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31.01.2023 13:33 Ответить
Відкрийте закон він одразу в гуглі по назві перший і ним тепер суди регламентуються, з вами у всьому згідний але у нас бардак у всьому в тому числі і в законодавстві...
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31.01.2023 15:05 Ответить
если бы вы не пистили, три года, отношение было бы другое со стороны людей и Нато
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31.01.2023 07:29 Ответить
В тій черзі є родичі данілова? Родичі держслужбовців?
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31.01.2023 07:36 Ответить
Де обіцяний з 2015 року реєстр військовозабов'язаності з інтеграцією з медичними реєстрами?
У військоматах користуються папірцями, добре що не дощечках царапають...
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31.01.2023 07:51 Ответить
Всі ці "військомати" з погляду закону - незаконні. Це по суті центри вербування найманців, які прикриваються іншою назвою. Всі ці вручення повісток те ж саме - діють на психику натовпом озброєних мужиків і ментів (поряд). Військові та представники "військкоматів" не мають права перевіряти документи та виписувати повістки. А менти в свою чергу мають право перевіряти документи, але не мають права передавати ці ваші особисті дані третім особам - військовим.
Тому в ютубі повно відео, де ці незрозумілі чуваки у військовій формі нападають на громадян, які починають їх знімати на телефон або камеру.
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31.01.2023 08:03 Ответить
Ну у мене ситуація трохи друга, Я пройшов влк і признали обмежено- придатним а проблема з спиною, от тепер не зєднюється спина и бронежилет. Ну це саме перше. Мене можуть призвать у 51 рік не служив. а через пару тижднів я ляжу пластом.
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31.01.2023 08:49 Ответить
Люди з команди ЗЕленського навчені ******* як Троцький ! Риба з голови гниє.
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31.01.2023 09:01 Ответить
Не блин,они мед.комисию бесплатно проходят
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31.01.2023 09:13 Ответить
Насправді все просто. Країну потрібно захищати. Аое прицьому дотримуватися законів і Конституції в першу чергу. Можливо, мобілізованими будуть більшість чоловіків, але з дотриманням порядку, прописаному у чинному законодавстві, яке не суперечить Конституційним нормам. І головне - позбавити ідіотів влади, а влпду - ідіотів.
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31.01.2023 10:21 Ответить
Козел данілов одінь чорне і залізь під лавку грьобана зелена сволото.
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31.01.2023 10:22 Ответить
В Тернополі людей ловлять посеред вулиці. Садять в буси, комісію проходять за 15 хвилин, чинять сильний тиск, погрожуть криміналом за незгоду воювати, одразу ж видють напрвлення на фронт. Ніяких особливих підготовок не передбачено. Плінтус ЛДНР пробито! Як будуть воювати викрадені з вулиці чоловіки?
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31.01.2023 10:43 Ответить
Згоден має бути інший метод, щоб людина розуміла за що вона воює.
Проблеми мобілізації можна вирішити простіше , всі українці завжди, що перше захищають свою-хату, майно, справу...
Одні пішли на війну, щоб це захищати..., а інші хитрожопі думають, що за їх майно хтось інший має померти там...
Вести обов'язкову конфіскацію майна тих хто відмовляється служити і вмирати за своє майно на користь тих хто воює, бодай одна людина з сім'ї має захищати своє на сході...
Ти не хочеш іти в армію не йди..., ти стаєш бомжем і не ний... в разі, якщо б кацапи дійшли до тебе ти і так все загубив би...
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31.01.2023 11:13 Ответить
Ця держава і без війни зробить бомжем, так шо мимо каси.
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31.01.2023 17:33 Ответить
Украине Запад подставил плечо. И финансовое и военное.
Что мешает государству Украина навести порядок в Законодательстве?
Люди готовы защищать Украину, зная, что если Защитник погибнет, семья получит приличную компенсацию, если будет ранен, то МО сделает все, чтобы компенсировать и вылечит по возможности, обеспечив всем необходимым. Что на войну МО его отправит укомплектованным и обеспеченным всем необходимым для защиты страны!
Это нормально и разумные требования гражданина к государству в это время!
Не нужно рассказывать, что нет денег, что нет аммуниции, что нет элементарного калаша, как в первые дни войны!
На судей платить по полмиллиона в месяц деньги нашлись, не воруйте помощь Запада и обеспечьте воинов всем необходимым!
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31.01.2023 15:48 Ответить
Ніколи на брехні нічого доброго не було збудовано. В даному випадку влада - БРЕХУНИ і діють як злодії. Поважав Данілова, але і той 3,14здуном виявився.
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31.01.2023 16:30 Ответить
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