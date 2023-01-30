Данилов о мобилизации: Возле военкоматов стоят очереди, чтобы проверить свои данные
Мобилизация в Украине не останавливалась ни на день, возле военкоматов стоят очереди.
Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мобилизация началась 24 февраля и не останавливалась ни на день", - сказал секретарь СНБО, отвечая на вопрос о возможной новой волне мобилизации.
"У военкоматов стоят очереди. Спокойно стоят, чтобы проверить свои данные", - добавил Данилов.
Он также отметил, что "в последнее время РФ запускает видео, не имеющее отношения к мобилизации". "Одна ситуация, когда брали человека, совершившего преступление. Российская пропаганда сообщила, что якобы у нас собирают людей под дулами автоматов", - объяснил секретарь СНБО.
"Уровень информационно-психологических операций, которые будет использовать РФ, будет расти в геометрической прогрессии", - отметил Данилов.
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"Всім без винятку керманичам України, абсолютній більшості депутатів всіх скликань, очільникам ОП і уряду, всім неофіціерам і негенералам! Ви інфантильні, жадібні, трусливі і недалекі люди! Ви своєю тупістю привели війну на нашу Батьківщину!" (Ігор Іщук)
Бо це не українські політики напали на росію, а це росія напала на Україну!
Винними у війні є лише росіяни і їхнє війсъкове керівництво!
Средняя зарплата в Украине на март 22-го 13 штук. Назовите (по вашему) сумму отступного за броню.
бо одночасно є задокументовані факти що не беруть тих, хто проситься і служив(інтернаціональний батальон, ЗСУ) і є багато фактів що тікають за кордон щоб не забрали(ДПСУ).
президент заклопотаний чимось иншим, мабуть відосиками чи ще чимось, ніколи йому.
just a reminder - this is Ukrainian forum.
Also, learn to spell in English since you post under American Flag. Or remove it. It's a Ukrainian forum after all.
say hello to your ass
і ще раз нагадую тобі - тут український форрум.
через дві години мій дільничий лікар виміряла тиск - 180/120 - це клініка, для того щоб не викликати швидку, яку вона викликати в такому випадку зобовязана написала 160 бо я сказав що сам доклигаю (дім близько),попутно встановили діагноз - тахікардія. Довідки дали - тепер іду з тими правдивими довідками у цю срану багадєльню, якось не хочеться скандалити з військовими... але блін ...
На обширний прогресуючий псоріаз який буйним цвітом розцвів на моїй нозі яку я просто такі під ніс підпихав лікарям ніхто взагалі не звертав уваги... тільки за моїм наполегливим проханням дали скерування у шкірдиспансер....
Тільки одна хороша молода дівчина невропатолог вислухала мене уважно і зразу дала направлення до додаткове обстеження....
ПОРАДА - довідки збирайте наперед від своїх сімейних лікарів і тицяйте ними у пики цих радянських тьоток...перевіряйте що пишуть!!!!! ПРИСКІПЛИВО!!!!!!!!!
і ще одне: на запитання військового хто хоче служити всі тупо дивились на свої мешти і мовчали.....))))))))))))))))))
Тепер чоловік судиться але там все складно дуже, суди зараз бояться...
а ще гірше їм після навчання в частинах списують тому що вони нах... нікому не треба і дурно потрачений на них час на навчання пішов в пусту....
а ще потім такі війскові тікають с поля боя оголюючи фланги добре наченим і мотивованим частинам...
Луценко отметил, что частичная мобилизация в РФ позволила переломить ситуацию. Луценко призвал власти страны обратиться к людям и сказать им правду.
"Мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла. И сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает, может не стать. Сегодня ситуация снова вот такая критическая", - подчеркнул бывший генпрокурор.
Кацапу не надо ничего выдумывать, достаточно заглянуть сюда и Соловев может идти отдыхать (((
пс. Что б два раза не вставать: нет, не из окопа. Мне скоро 60, не живу в Украине давным давно. Занимаюсь реабилитацией хлопцев лишившихся нижних конечностей.
Впрочем, после этого: "От того, что в стране поменяется власть даже на оккупационную, быть украинцем я не перестану" все стало на места. Ты не украинец. Украинцем ты никогда не был. Ты в самом лучшем случае хахол-хатаскрайник, а скорее вообще маларос ***.чий.
Ты добровольно подписал Повестку, добровольно пришел в ТЦК, добровольно прошел медкомиссию и далее все тоже добровольно!
Даже когда тебя силой приволокли в ТЦК, есть законные варианты выйти оттуда.
В Украине нет Закона обязывающего тебя что либо делать из этого списка! Вот в чем суть проблемы. В Законах большущая дыра и воспользоваться ею могут все, кто не желает идти воевать, при желании. Это как с двойным гражданством. Оно вроде бы запрещено, но...
Мобилизация обязательна, но и на этом все обязанности, основанные на Законах закончились.
Кто не согласен со мной, можете мне прямо указывать норму Закона, где гражданин обязан подписывать Повестку, обязан являться по ней, обязан проходить медкомиссию...
Даже в Повестке есть ключевое слово - Приглашают, а не Приказывают, или Вы Обязаны!
А чтобы пугать статьями за невыполнение, нужно привести Законы в порядок.
А потім після перемоги такі як ви будете казати ветерану що ви його на фронт не посилали тому брись з автобуса?
Це наша спільна країна і ми всі несемо тягар війни разом. Відсидітися вам не вийде. Якщо росіяни прийдуть у ваше місто вони вас або вб'ють або мобілізують в російську армію. Оце буде прикол...
Всі, хто хоче працювати на державній службі мають побути місяць - два на передку. Чим вища посада - тим довше. Чиновники високого рангу, депутати, міністри - мінімімум рік.
Митники, податківці так інші зборщики податєй мінімум півроку.
Керівний склад поліції і силових структур - півроку.
І до речі - всі рядовими солдатами.
В мене таке враження, що Відправка уряду в повному складі на фронт на економіці не скажеться ніяк. А можливо навіть буде ріст - бо відкати зникнуть. А поки що управління віддати західним компаніям на конкурсній основі.
Стосовно перевірки чиновників війною - це оптимальний варіант. Тільки люди, що готові пожертвувати життям заради країни - мають право певний соціальний статус і блага
Одні пішли на війну, щоб це захищати, а інші думають що за їх майно хтось інший має померти там.
Вести обов'язкову конфіскацію майна тих хто відмовляється служити-ухиляється і вмирати за своє майно на користь тих хто воює.
Ти не хочеш іти в армію не йди ти стаєш бомжем, і не ний в разі, якщо б кацапи дійшли до тебе ти і так все за губив би...
Распоряжение Кабмина не есть Закон! А согласно Конституции, 82 ст., такие установи должны быть законными! Иначе воинские формирования, которые они формируют, не есть законными!
За столько лет не навести порядок в Законодательстве - это позор.
Сейчас те, кто мотивирован защищать Украину - не обращают внимание на этот законодательный маразм, а просто идут в военкомат.
Те, кто не готов, боится, или ждет рузьке мир, у этих товарищей есть возможность не посещать военкомат и вообще откосить при помощи любого юриста.
Заодно хотелось бы найти где в Законе есть утвержденный образец Повестки, а то на этом вопросе тоже все горло ломают, утверждая, что именно его образец является законным.
Зразок повістки затвердили останньою постановою... ті що були раніше так ними можна підтертись
Просто и понятно, как по мне. Но это старые законы, не имеющие сейчас ничего общего с тем, что происходит. Их нужно дорабатывать и менять!
Опишите четкую процедуру мобилизации граждан в Законе и не будет этого бардака в стране.
Что мешало 9 лет? Наши депутаты что, в окопах сидят, им неудобно между боями своей работой заниматься?
А вот что мне не понятно, что в этих законах нет ни слова про какие то ТЦК и СП!
И какие то там еще акты, какие то решения Кабмина... почему эти непонятные должны подменять Законы? О чем вообще речь? Я просил ссылку на то, о чем вы говорите! Дайте ссылку на якобы по вашему мнению законные Повестки. Что ТЦК и СП законная замена военкоматам. Дайте, как я дал ссылки на Законы.
У військоматах користуються папірцями, добре що не дощечках царапають...
Тому в ютубі повно відео, де ці незрозумілі чуваки у військовій формі нападають на громадян, які починають їх знімати на телефон або камеру.
Проблеми мобілізації можна вирішити простіше , всі українці завжди, що перше захищають свою-хату, майно, справу...
Одні пішли на війну, щоб це захищати..., а інші хитрожопі думають, що за їх майно хтось інший має померти там...
Вести обов'язкову конфіскацію майна тих хто відмовляється служити і вмирати за своє майно на користь тих хто воює, бодай одна людина з сім'ї має захищати своє на сході...
Ти не хочеш іти в армію не йди..., ти стаєш бомжем і не ний... в разі, якщо б кацапи дійшли до тебе ти і так все загубив би...
Что мешает государству Украина навести порядок в Законодательстве?
Люди готовы защищать Украину, зная, что если Защитник погибнет, семья получит приличную компенсацию, если будет ранен, то МО сделает все, чтобы компенсировать и вылечит по возможности, обеспечив всем необходимым. Что на войну МО его отправит укомплектованным и обеспеченным всем необходимым для защиты страны!
Это нормально и разумные требования гражданина к государству в это время!
Не нужно рассказывать, что нет денег, что нет аммуниции, что нет элементарного калаша, как в первые дни войны!
На судей платить по полмиллиона в месяц деньги нашлись, не воруйте помощь Запада и обеспечьте воинов всем необходимым!