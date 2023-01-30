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Новости
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Нардеп от СН Безгин предлагает Кабмину отменить запрет на выезд женщин-депутатов

кордон

Запрет на выезд коснется и местных депутатов, это может заставить женщин-депутатов отказаться от работы в местных советах, чтобы иметь возможность отвезти детей за границу или навестить их там, – поэтому народный депутат Виталий Безгин предлагает снять запрет для женщин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook народного депутата от "Слуги народа" Виталия Безгина и материал Движения "Чесно".

Член профильного комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Виталий Безгин обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю из-за постановления Кабинета министров от 27 января, которое позволяет выезжать представителям власти за границу только в командировку и к детям.

По словам Безгина, в решении СНБО и указе президента "не идет речь о депутатах местных советов (кроме руководящих должностей)", но данный пункт появился в решении Кабмина.

Нардеп считает, что "норма, которая выписывает условия пересечения границы женщинами-депутатами местных советов в решении КМУ выписана непонятно: не ясно достаточно быть женщиной, чтобы выезжать за границу без командировки, или для этого должно быть условие о посещении детей до 18 лет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любой выезд чиновников или депутатов за границу должен соответствовать решению СНБО, – Зеленский

"Если правительство предполагало посещение, то это парализует работу пограничников, учитывая количество депутатов местных советов и необходимость по каждой женщине проверять, действительно ли дети за границей. Это единственный эффект от данной нормы", – уверен Безгин.

По мнению Безгина, подобный шаг может привести к "тенденции на сложение женщинами-депутатами местных советов мандатов и разрушению системы местного самоуправления в стране".

"Направляю обращение на Дениса Шмыгаля, чтобы правительство четко выписало норму в отношении женщин-депутатов местных советов, учитывая приведенные выше факты. Убежден, что ограничения в отношении женщин должны быть сняты, а формулировки должны быть четкими", - написал депутат.

Также читайте: В ГПСУ подадут списки чиновников, которым можно выезжать за границу, - Немчинов

В то же время движение "Честно" подчеркивает, что депутаты местных советов не получают заработной платы, в отличие от народных депутатов. Они, как правило, имеют основную работу – и их основное место работы может предусматривать и заграничные командировки.

"Поэтому депутаты могут оказаться перед выбором: волонтерить на общество или работать", – считают в "Честно".

"Также этот запрет может негативно повлиять на ситуацию с женским лидерством в советах. Женщины-депутаты могут отказываться от мандатов, чтобы иметь возможность в условиях войны вывезти детей за границу в любой момент", – отмечают в организации.

Автор: 

граница (5262) депутат (3312) запрет (1705) чиновник (1560) Слуга народа (2629) Виталий Безгин (42)


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Топ комментарии
+12
Мальдіви..Тайланд..Арабські Емірати..Монако,Буковель--зачекались...на зустріч з виборцями
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30.01.2023 22:17
+10
Если дети депутатиков умотают за кордон,а дети их избирателей останутся,то нахрена такие депутаты нужны избирателям.
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30.01.2023 22:19
+8
Где же равноправие?одни дети за кордоном другие под бомбежками,одни платят налоги и сидят семьями в подвалах,другие на эти налоги вывозяь семьи в блатные страны.
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30.01.2023 22:22
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Мальдіви..Тайланд..Арабські Емірати..Монако,Буковель--зачекались...на зустріч з виборцями
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30.01.2023 22:17 Ответить
На закупи.
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30.01.2023 22:36 Ответить
Мальдіви це про Петра
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30.01.2023 23:08 Ответить
А Оман до кого?


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Реєстрація:20.01.2023
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30.01.2023 23:19 Ответить
Скоро во всем депутатском корпусе
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31.01.2023 00:50 Ответить
ЮЛЯ!ЮЮЮЮЛЛЯЯЯ!
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30.01.2023 22:18 Ответить
А що, Юля Володимирівна засмагала в Дубаях попри заборону?
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30.01.2023 22:24 Ответить
Правильне питання.Молодець. Все добре
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30.01.2023 22:31 Ответить
встречи с избирателями - там не бомбят...!
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30.01.2023 22:31 Ответить
А ВОНА доси депутат? Я думав шо ВОНА вже на пенсію вийшла...
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30.01.2023 23:16 Ответить
За відкритою інформацією декількох інтернет виданн у 2016 році Найстарша повія в світі в 96 років продовжувала приймати клієнтів, так що думаю Вона працюватиме до скону
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31.01.2023 04:21 Ответить
Юля врятує світ. Це вже давно передбачив найстаріший мольфар України.
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30.01.2023 22:34 Ответить
всі рівні - чоловік може дітей відвезти!!!!
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30.01.2023 22:18 Ответить
Где же равноправие?одни дети за кордоном другие под бомбежками,одни платят налоги и сидят семьями в подвалах,другие на эти налоги вывозяь семьи в блатные страны.
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30.01.2023 22:22 Ответить
Если дети депутатиков умотают за кордон,а дети их избирателей останутся,то нахрена такие депутаты нужны избирателям.
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30.01.2023 22:19 Ответить
А что они еще не умотали? Наверное не умотали дети очень бедных депутатов.
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30.01.2023 22:30 Ответить
Конечно умотали,нужно требовать опубликовать списки всех госслужащих чьи семьи находятся за кордоном,а еще лучше принять закон о возвращении семей госслужащих на Родину, под стахом увольнения,тогда яйца для армии будут бесплатные и за кило и за штуку.
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30.01.2023 22:44 Ответить
Та ні тільки дуже правильних, але це точно не про дітей представників партії що ініціювала прийняття вищезазначеного закону
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31.01.2023 04:23 Ответить
А раньше кричали про равные гендерные возможности, права и т.д... Куда же подевалось это ваше равноправие, феминизм?)
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30.01.2023 22:26 Ответить
Так нормальні люди ніколи в ці казки не вірили
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31.01.2023 00:29 Ответить
Це ж той чувак, у якого довірена особа - депутат від Єдіной Росіі. Може він її має на увазі?
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30.01.2023 22:28 Ответить
Лучше всех, сказала Натка, это мама-депутатка
может много воровать и нельзя арестовать.
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30.01.2023 22:38 Ответить
Потрібно, або труси вдягнути або хрестик зняти. І потрібно нарешті попрощатися з гендерною рівністю, як фантазією мирного часу. Приходять важкі часи - і все стає на свої місця.
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30.01.2023 22:48 Ответить
Киньте цього слугу у вулик з феміністками.
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30.01.2023 22:58 Ответить
За Конституцією, всі мають рівні права, незалежно від статі. По факту, якщо ти жінка, виїздити за кордон можеш, якщо ти чоловік, виїзд заборонено. Нормальне таке рівноправ'я.
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30.01.2023 23:02 Ответить
Правильно депутат всё говорит. По набирали юристов по объявлению.
"Направляю обращение на Дениса Шмыгаля, чтобы правительство четко выписало норму в отношении женщин-депутатов местных советов, учитывая приведенные выше факты. Убежден, что ограничения в отношении женщин должны быть сняты, а формулировки должны быть четкими", - написал депутат. Источник:
Криворукие юристы пишут дебильные законы.
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30.01.2023 23:06 Ответить
Чоловікам заборонили виїзд закордон,а молоді жіночки їздять відпочивати,заробляти,а багато хто навіть знімається в Європі у порно,бо повно відосиків є.Забороніть тоді всі всім молодим жінкам без дітей виїжджати.
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30.01.2023 23:12 Ответить
Куди це юлькіни сектанти з цензору здриснули? Щось не видно давно?
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30.01.2023 23:42 Ответить
Не робіть цього, бо чоловіки почнуть змінювати пол.
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31.01.2023 08:13 Ответить
підлогу
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31.01.2023 14:44 Ответить
 
 