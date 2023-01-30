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Новости Борьба с коррупцией
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Послы G7 напомнили о необходимости принятия Государственной антикоррупционной программы Украины

g-7

Послы стран "Большой семерки" напомнили Кабинету министров о необходимости принятия Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Послы G7 считают, что для Украины крайне важно дальнейшее укрепление антикоррупционных институтов путем утверждения и внедрения государственной антикоррупционной программы, которая вызывает доверие. Это укрепит устойчивость Украины во время войны и станет еще одним шагом к европейскому будущему", – говорится в твите представительства послов.

Совместное заявление дипломатов прозвучало после встречи с главой Национального агентства по предотвращению коррупции Александром Новиковым.

Новиков рассказал дипломатам о сопротивлении, с которым столкнулось принятие этой антикоррупционной программы среди некоторых государственных органов. Он считает, что государство должно утвердить антикоррупционную программу до 3 февраля, когда планируется саммит Украина – ЕС. Этим страна продемонстрирует партнерам отсутствие терпимости к коррупции в Украине.

Напомним, Государственная антикоррупционная программа — составляющая антикоррупционной стратегии, которую Украина приняла незадолго до получения Украиной статуса кандидата в ЕС.

Читайте также: В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения – посол США Бринк

Автор: 

G7 (833) Кабмин (14025) коррупция (8558) НАПК (1220)


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Топ комментарии
+17
До речі, а ви знаєте чому нам дають зброю із такою затримкою? Корупція. Так, бляха, клоунська банда мародерів - це одна із основних гальм західної допомоги. Чи ви думаєте американські ревізори приїхали, постукати по плечу класного парня із сєріала? Ні! Вони приїхали проконтролювати як і куди ідуть мільярди своїх платників податків. І якщо в один день, Америка дасть задню в допомозі - в цьому буде винний тільки один хєр - той що окружив себе мародерами, типу дєрьмака і татарова. І точно не український народ
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30.01.2023 22:39
+14
Давайте хлопці тичьте цих тварюк, бо інакше вони нічого незроблять!
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30.01.2023 22:34
+12
Да зараз!
Будуть робити вигляд що все ок, а потім почнеться: у міня вапрос к жозефу барелю, пачіму ми нє в єс!
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30.01.2023 22:37
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Правила форума Совет форумчан
Давайте хлопці тичьте цих тварюк, бо інакше вони нічого незроблять!
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30.01.2023 22:34 Ответить
Має бути прийнятий закон про розкрадання під час війни, який прирівнює цей важкий злочин до державної зради і карається довічним ув'язненням без права на амністію...!З конфіскацією всього майна! Як ворожка пошепче!+ А за те, що вкрали з американських грошей то їх мають судити і сидіти в США, а то може статись, що відкупляться, або будуть керувати "бізнесом" із ВІП камер з джакузі, bljдями і ресторанним харчуванням з "вертухаями-цириками" на посилках...??!
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31.01.2023 09:58 Ответить
Не на часі...
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30.01.2023 22:35 Ответить
Да зараз!
Будуть робити вигляд що все ок, а потім почнеться: у міня вапрос к жозефу барелю, пачіму ми нє в єс!
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30.01.2023 22:37 Ответить
🤢:»коррупцию ми уже 🙌 победили , все члены ботальенов Монако , Вены ,Марбельи и Дубая осваивают напизж#нные миллиарды « естественно за мзду малую
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30.01.2023 23:54 Ответить
Нахер эти программы,еще наглядовы рады,с миллионными зарплатами,потребуйте под эти программы,нужно менять законы,прокуроров и судей,всех,штаты финансируют бюджет - значит вводим американские законы,слушаем приговоры американских судей и даем право ФБР проводить рассдедования.
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30.01.2023 22:39 Ответить
Не говоря о том что эти территории не подконтрольны ФБР. Оно ещё и не занимается преступлениями связанными с коррупцией. Единственное что близко по теме,это:
кража правительственного имущества или кража в служебных помещениях федерального правительства;
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30.01.2023 23:51 Ответить
Одним из приоритетов деятельности ФБР является борьба с государственной коррупцией на всех уровнях
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31.01.2023 01:17 Ответить
До речі, а ви знаєте чому нам дають зброю із такою затримкою? Корупція. Так, бляха, клоунська банда мародерів - це одна із основних гальм західної допомоги. Чи ви думаєте американські ревізори приїхали, постукати по плечу класного парня із сєріала? Ні! Вони приїхали проконтролювати як і куди ідуть мільярди своїх платників податків. І якщо в один день, Америка дасть задню в допомозі - в цьому буде винний тільки один хєр - той що окружив себе мародерами, типу дєрьмака і татарова. І точно не український народ
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30.01.2023 22:39 Ответить
Аудит это компромисс между правым крылом республиканцев (Трамп) вообще не давать и демократами с левыми республиканцами (владельцами оборонных заводов) давать как можно больше. К Украине это не имеет отношения. Стоит планка образно 10 - 15% будет разворовано. Укладываетесь - работайте. Нет, будем принимать меры.
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30.01.2023 23:57 Ответить
Оточив себе мародерами, а сам білий та пухнастий. Ти серйозно!? Картава вахля іє найбільший корупціонер і саме ******** народ привів до влади цю шваль, і в тому що діється в Україні винен якраз народ проголосувавши поприколу в 2019 році.
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31.01.2023 09:26 Ответить
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30.01.2023 22:46 Ответить
У нас в три зміни працює тільки телемарафон
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30.01.2023 22:54 Ответить
Отакої! Зеленим марафоном по зеленому їблy.
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30.01.2023 23:03 Ответить
Хоча посли і нагадали, але зельониє вже знову забули. Чи забили?
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30.01.2023 23:13 Ответить
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30.01.2023 23:17 Ответить
Ага,вже побігли наввипередки,перечіпаючись, затверджувать.
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30.01.2023 23:37 Ответить
никакие программы и пустая болтовня не нужны. нужна четкая работа и действия правохранительных органов и служб безопасности.
хватит болтать
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31.01.2023 00:13 Ответить
Как коррупционеры могут с коррупцией бороться, если в Украине клептократическая олигархия у власти? Не забываем, что только 2%украинцев за националистов проголосовали.
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31.01.2023 02:11 Ответить
Зебобики!
СПАСИТЕ ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО КОМАНДУ! Если вы знаете факты коррупции, воровство гуманитарки, разворовывание бюджета, взяточничество и т.д. ни в коем случае не помогайте ревизорам из США, не сообщайте об этих фактах! Ревизор от США это результат работы ИПСО рыфы! НЕ НА ЧАСІ!
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31.01.2023 03:53 Ответить
єрмак - пнх.....мабуть вже це треба було ще вчора.
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31.01.2023 09:21 Ответить
Згадався старий анекдот "в тему":
Вбыгаэ мужик у бар та кричить:
"Терміново дайте випити, бо зараз почнеться!"
"Терміново дайте випити, бо зараз почнеться!"
Ну, йому дали випити.
А він знов:
"Терміново дайте випити, бо зараз почнеться!"
"Терміново дайте випити, бо зараз почнеться!"
Дали ще раз.
Він:
"Терміново дайте випити, бо зараз почнеться!"
Його й питають:
"А гроші у тебе є?"
Він:
"Ну ось, ПОЧАЛОСЯ!"
...
Буде:
"Терміново дайте в ЕС, бо зараз почнеться!"
"А ви з корупцією поборолися?"
"Ну ось, ПОЧАЛОСЯ!"
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31.01.2023 13:07 Ответить
 
 