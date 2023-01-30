Послы G7 напомнили о необходимости принятия Государственной антикоррупционной программы Украины
Послы стран "Большой семерки" напомнили Кабинету министров о необходимости принятия Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Послы G7 считают, что для Украины крайне важно дальнейшее укрепление антикоррупционных институтов путем утверждения и внедрения государственной антикоррупционной программы, которая вызывает доверие. Это укрепит устойчивость Украины во время войны и станет еще одним шагом к европейскому будущему", – говорится в твите представительства послов.
Совместное заявление дипломатов прозвучало после встречи с главой Национального агентства по предотвращению коррупции Александром Новиковым.
Новиков рассказал дипломатам о сопротивлении, с которым столкнулось принятие этой антикоррупционной программы среди некоторых государственных органов. Он считает, что государство должно утвердить антикоррупционную программу до 3 февраля, когда планируется саммит Украина – ЕС. Этим страна продемонстрирует партнерам отсутствие терпимости к коррупции в Украине.
Напомним, Государственная антикоррупционная программа — составляющая антикоррупционной стратегии, которую Украина приняла незадолго до получения Украиной статуса кандидата в ЕС.
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Будуть робити вигляд що все ок, а потім почнеться: у міня вапрос к жозефу барелю, пачіму ми нє в єс!
кража правительственного имущества или кража в служебных помещениях федерального правительства;
хватит болтать
СПАСИТЕ ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО КОМАНДУ! Если вы знаете факты коррупции, воровство гуманитарки, разворовывание бюджета, взяточничество и т.д. ни в коем случае не помогайте ревизорам из США, не сообщайте об этих фактах! Ревизор от США это результат работы ИПСО рыфы! НЕ НА ЧАСІ!
Вбыгаэ мужик у бар та кричить:
"Терміново дайте випити, бо зараз почнеться!"
"Терміново дайте випити, бо зараз почнеться!"
Ну, йому дали випити.
А він знов:
"Терміново дайте випити, бо зараз почнеться!"
"Терміново дайте випити, бо зараз почнеться!"
Дали ще раз.
Він:
"Терміново дайте випити, бо зараз почнеться!"
Його й питають:
"А гроші у тебе є?"
Він:
"Ну ось, ПОЧАЛОСЯ!"
...
Буде:
"Терміново дайте в ЕС, бо зараз почнеться!"
"А ви з корупцією поборолися?"
"Ну ось, ПОЧАЛОСЯ!"