На 335 тысяч уменьшилось население Украины за 2022 год, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

В 2022 году на подконтрольной Украине территории население уменьшилось на 335 тысяч.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Минюста, передает Цензор.НЕТ.

В 2022 году зарегистрировано 541 739 смертей, что на 24% меньше, чем в 2021. К сожалению, подвести итоги по временно оккупированным и свежеосвобожденным областям пока невозможно

По сравнению с доковидным 2019 годом, количество смертей в год большого вторжения меньше на 7%. Если же не рассматривать регионы, где ведутся активные боевые действия и оккупированные территории, то в среднем количество смертей за год сократилось на 16% до показателей 2021 года.

Наибольшее количество умерших в 2022 году зарегистрировано в Днепропетровской области - 58.445 человек. Второе место в печальном рейтинге занимает Харьковская область, замыкает тройку Киев.

Самые низкие показатели смертности — во временно оккупированных и свежеосвобожденных областях, данные из которых невозможно собрать в полной мере. Так, например, в случае с Херсонской областью количество учтенных смертей сократилось более чем в три раза по сравнению с показателями 2021 года.

Количество новорожденных в 2022 году точно подсчитать невозможно, из-за тех же военных действий и украинок, которые рожали за границей и еще не успели подать соответствующие бумаги в консульство или дипломатическое представительство Украины.

За уже имеющимися данными, спад населения Украины — то есть разница между количеством родившихся людей и теми, кто умер, составляет около 335 тысяч человек в год. Эти показатели соотносительны со спадом населения во время острой волны ковида в 2021 году и общим трендом смертности в последние годы, значительно превышающей рождаемость.