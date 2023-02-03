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Новости
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На 335 тысяч уменьшилось население Украины за 2022 год, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

В 2022 году на подконтрольной Украине территории население уменьшилось на 335 тысяч.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Минюста, передает Цензор.НЕТ.

В 2022 году зарегистрировано 541 739 смертей, что на 24% меньше, чем в 2021. К сожалению, подвести итоги по временно оккупированным и свежеосвобожденным областям пока невозможно

По сравнению с доковидным 2019 годом, количество смертей в год большого вторжения меньше на 7%. Если же не рассматривать регионы, где ведутся активные боевые действия и оккупированные территории, то в среднем количество смертей за год сократилось на 16% до показателей 2021 года.

На 335 тысяч уменьшилось население Украины за 2022 год, - Опендатабот 01

Наибольшее количество умерших в 2022 году зарегистрировано в Днепропетровской области - 58.445 человек. Второе место в печальном рейтинге занимает Харьковская область, замыкает тройку Киев.

Самые низкие показатели смертности — во временно оккупированных и свежеосвобожденных областях, данные из которых невозможно собрать в полной мере. Так, например, в случае с Херсонской областью количество учтенных смертей сократилось более чем в три раза по сравнению с показателями 2021 года.

На 335 тысяч уменьшилось население Украины за 2022 год, - Опендатабот 02

Количество новорожденных в 2022 году точно подсчитать невозможно, из-за тех же военных действий и украинок, которые рожали за границей и еще не успели подать соответствующие бумаги в консульство или дипломатическое представительство Украины.

За уже имеющимися данными, спад населения Украины — то есть разница между количеством родившихся людей и теми, кто умер, составляет около 335 тысяч человек в год. Эти показатели соотносительны со спадом населения во время острой волны ковида в 2021 году и общим трендом смертности в последние годы, значительно превышающей рождаемость.

На 335 тысяч уменьшилось население Украины за 2022 год, - Опендатабот 03

статистика (2310) Украина (44934) население (155)


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Топ комментарии
+14
"Хужє нє будєт", - казали вони і пішли на вибори по-приколу.
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03.02.2023 12:19
+10
Цей вибір 2019 року ми будемо вихаркувати кров'ю не один рік.

(с)
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03.02.2023 12:40
+9
Минюсту нечем заниматься во время войны? Опять имитация бурной деятельности? А сколько у жителей Украины умерло за пределами страны? А сколько их выехало или было вывезено?
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03.02.2023 12:21
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???
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03.02.2023 12:15 Ответить
????????????????
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03.02.2023 12:16 Ответить
"Хужє нє будєт", - казали вони і пішли на вибори по-приколу.
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03.02.2023 12:19 Ответить
Минюсту нечем заниматься во время войны? Опять имитация бурной деятельности? А сколько у жителей Украины умерло за пределами страны? А сколько их выехало или было вывезено?
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03.02.2023 12:21 Ответить
Ну це логічно, мало хто хоче народжувати дітей під час великої війни, або під час гострої хвилі ковіду.
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03.02.2023 12:25 Ответить
констатація факту теж робота... ДЯ-Ку-Є _МО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.02.2023 12:34 Ответить
Цей вибір 2019 року ми будемо вихаркувати кров'ю не один рік.

(с)
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03.02.2023 12:40 Ответить
А кількість населення - це тайна?
На презентаціях для західних установ вказуєте 32 млн, 12млн виїхало, 80% збідьніли тощо.
Ось так цифри і вимальовуються.
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03.02.2023 13:48 Ответить
Справа Чічікова живе!
Мертві души й далі комусь приносять прибуток
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03.02.2023 13:58 Ответить
ХОЧЕШ УГРОБИТИ УКРАЇНУ - ВИБЕРИ КЛОУНА ПРЕЗИДЕНТОМ
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03.02.2023 14:11 Ответить
Сгинь, плесень кремлевская)
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05.02.2023 07:10 Ответить
Лахта на хій
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05.02.2023 09:56 Ответить
Як порахували?
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03.02.2023 14:24 Ответить
О нарешті під'їхали дані від мін'юсту. Я думав вони приховають інформацію про смертність за минулий рік. Але треба віддати їм должне, вони змогли зібрати хоча б якісь дані незважаючи на війну. Якщо смертність зменшилася порівняно із 2021 роком на 16% у мирних регіонах, то можна підрахувати, що в загальному померло 600 тисяч українців + ще кілька десятків тисяч, які загинули в результаті війни. Тобто народжуваність до смертності співвідношується 1 до 3. Як я і прогнозував це ще півроку тому, поки Лібанова(наш головний демограф) ляпала, що під час війни неможливо щось прогнозувати. За моїми підрахунками в цьому році співвідношення буде становити 1 до 6 - таке було в нашій історії під час голодомору.
Саме тому я вважаю, що наш народ приреч....
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03.02.2023 14:50 Ответить
Какая ложь...
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04.02.2023 00:51 Ответить
Во истину, заняться людям нечем
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05.02.2023 07:08 Ответить
 
 