На 335 тисяч зменшилось населення України за 2022 рік, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА

У 2022 році на підконтрольній Україні території населення зменшилось на 335 тисяч.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Мін’юсту, інформує Цензор.НЕТ.

У 2022 році зареєстровано 541 739 смертей, що на 24% менше, ніж у 2021. На жаль, підбити підсумки по тимчасово окупованих та свіжозвільнених областях наразі неможливо

Порівняно з доковідним 2019, то кількість смертей у рік великого вторгнення менша на 7%. Якщо ж не розглядати регіони, де ведуться активні бойові дії, та окуповані території, то, в середньому, кількість смертей за рік скоротилася на 16% до показників 2021.

Найбільшу кількість померлих у 2022 році зареєстровано у Дніпропетровській області — 58.445 осіб. Друге місце у сумному рейтингу посідає Харківська область, замикає трійку Київ.

Найнижчі показники смертності — у тимчасово окупованих та свіжозвільнених областях, дані з яких наразі неможливо зібрати повною мірою. Так, наприклад, у випадку з Херсонською областю кількість облікованих смертей скоротилася більш ніж утричі, в порівнянні з показниками 2021 року

Кількість новонароджених у 2022 наразі точно підрахувати неможливо, через ті самі воєнні дії та українок, що народжували за кордоном та ще не встигли подати відповідні папери до консульства або дипломатичного представництва України.

Натомість за вже наявними даними, спад населення України — тобто різниця між кількістю людей, що народилися, та тими, хто помер — складає близько 335 тисяч осіб за рік. Ці показники співвідносні зі спадом населення під час гострої хвилі ковіду у 2021 році та загальним трендом смертності в останні роки, яка значно перевищує народжуваність.