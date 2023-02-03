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Новини
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На 335 тисяч зменшилось населення України за 2022 рік, - Опендатабот. ІНФОГРАФІКА

У 2022 році на підконтрольній Україні території населення зменшилось на 335 тисяч.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Мін’юсту, інформує Цензор.НЕТ.

У 2022 році зареєстровано 541 739 смертей, що на 24% менше, ніж у 2021. На жаль, підбити підсумки по тимчасово окупованих та свіжозвільнених областях наразі неможливо

Порівняно з доковідним 2019, то кількість смертей у рік великого вторгнення менша на 7%. Якщо ж не розглядати регіони, де ведуться активні бойові дії, та окуповані території, то, в середньому, кількість смертей за рік скоротилася на 16% до показників 2021.

На 335 тисяч зменшилось населення України за 2022 рік, - Опендатабот 01

Найбільшу кількість померлих у 2022 році зареєстровано у Дніпропетровській області — 58.445 осіб. Друге місце у сумному рейтингу посідає Харківська область, замикає трійку Київ.

Найнижчі показники смертності — у тимчасово окупованих та свіжозвільнених областях, дані з яких наразі неможливо зібрати повною мірою. Так, наприклад, у випадку з Херсонською областю кількість облікованих смертей скоротилася більш ніж утричі, в порівнянні з показниками 2021 року

На 335 тисяч зменшилось населення України за 2022 рік, - Опендатабот 02

Кількість новонароджених у 2022 наразі точно підрахувати неможливо, через ті самі воєнні дії та українок, що народжували за кордоном та ще не встигли подати відповідні папери до консульства або дипломатичного представництва України.

Натомість за вже наявними даними, спад населення України — тобто різниця між кількістю людей, що народилися, та тими, хто помер — складає близько 335 тисяч осіб за рік. Ці показники співвідносні зі спадом населення під час гострої хвилі ковіду у 2021 році та загальним трендом смертності в останні роки, яка значно перевищує народжуваність.

На 335 тисяч зменшилось населення України за 2022 рік, - Опендатабот 03

Автор: 

статистика (2247) Україна (5882) населення (167)


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Топ коментарі
+14
"Хужє нє будєт", - казали вони і пішли на вибори по-приколу.
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03.02.2023 12:19
+10
Цей вибір 2019 року ми будемо вихаркувати кров'ю не один рік.

(с)
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03.02.2023 12:40
+9
Минюсту нечем заниматься во время войны? Опять имитация бурной деятельности? А сколько у жителей Украины умерло за пределами страны? А сколько их выехало или было вывезено?
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03.02.2023 12:21
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???
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03.02.2023 12:15 Відповісти
????????????????
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03.02.2023 12:16 Відповісти
"Хужє нє будєт", - казали вони і пішли на вибори по-приколу.
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03.02.2023 12:19 Відповісти
Минюсту нечем заниматься во время войны? Опять имитация бурной деятельности? А сколько у жителей Украины умерло за пределами страны? А сколько их выехало или было вывезено?
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03.02.2023 12:21 Відповісти
Ну це логічно, мало хто хоче народжувати дітей під час великої війни, або під час гострої хвилі ковіду.
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03.02.2023 12:25 Відповісти
констатація факту теж робота... ДЯ-Ку-Є _МО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.02.2023 12:34 Відповісти
Цей вибір 2019 року ми будемо вихаркувати кров'ю не один рік.

(с)
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03.02.2023 12:40 Відповісти
А кількість населення - це тайна?
На презентаціях для західних установ вказуєте 32 млн, 12млн виїхало, 80% збідьніли тощо.
Ось так цифри і вимальовуються.
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03.02.2023 13:48 Відповісти
Справа Чічікова живе!
Мертві души й далі комусь приносять прибуток
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03.02.2023 13:58 Відповісти
ХОЧЕШ УГРОБИТИ УКРАЇНУ - ВИБЕРИ КЛОУНА ПРЕЗИДЕНТОМ
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03.02.2023 14:11 Відповісти
Сгинь, плесень кремлевская)
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05.02.2023 07:10 Відповісти
Лахта на хій
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05.02.2023 09:56 Відповісти
Як порахували?
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03.02.2023 14:24 Відповісти
О нарешті під'їхали дані від мін'юсту. Я думав вони приховають інформацію про смертність за минулий рік. Але треба віддати їм должне, вони змогли зібрати хоча б якісь дані незважаючи на війну. Якщо смертність зменшилася порівняно із 2021 роком на 16% у мирних регіонах, то можна підрахувати, що в загальному померло 600 тисяч українців + ще кілька десятків тисяч, які загинули в результаті війни. Тобто народжуваність до смертності співвідношується 1 до 3. Як я і прогнозував це ще півроку тому, поки Лібанова(наш головний демограф) ляпала, що під час війни неможливо щось прогнозувати. За моїми підрахунками в цьому році співвідношення буде становити 1 до 6 - таке було в нашій історії під час голодомору.
Саме тому я вважаю, що наш народ приреч....
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03.02.2023 14:50 Відповісти
Какая ложь...
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04.02.2023 00:51 Відповісти
Во истину, заняться людям нечем
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05.02.2023 07:08 Відповісти
 
 