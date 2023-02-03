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Новости Агрессия России против Украины
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Под обстрел в Бахмуте попали автомобили волонтеров, среди них были иностранцы

бахмут

Российская армия 2 февраля обстреляла Бахмут из "Градов" и артиллерии. При обстреле погиб человек и двое получили ранения. Среди раненых – один волонтер.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины, информирует Цензор.НЕТ.

"Градами и артиллерией оккупанты накрыли Бахмут, есть погибший и раненый, также получил травмы волонтер", - отметили в пресс-службе.

Украинский волонтер Михаил Пуршев сообщил, что 2 февраля под обстрел в Бахмуте попали три автомобиля волонтеров, которые ехали в помощь местным. Среди них были и иностранные волонтеры.

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обстрел (27057) Донецкая область (9603) Бахмут (1602)


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Одужання пораненим.
Світла пам'ять убитому кацапською нежиттю.
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03.02.2023 13:06 Ответить
Местные ждуны только мешают ВСУ воевать. Их надо отселять принудительно.
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03.02.2023 15:32 Ответить
 
 