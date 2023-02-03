Под обстрел в Бахмуте попали автомобили волонтеров, среди них были иностранцы
Российская армия 2 февраля обстреляла Бахмут из "Градов" и артиллерии. При обстреле погиб человек и двое получили ранения. Среди раненых – один волонтер.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины, информирует Цензор.НЕТ.
"Градами и артиллерией оккупанты накрыли Бахмут, есть погибший и раненый, также получил травмы волонтер", - отметили в пресс-службе.
Украинский волонтер Михаил Пуршев сообщил, что 2 февраля под обстрел в Бахмуте попали три автомобиля волонтеров, которые ехали в помощь местным. Среди них были и иностранные волонтеры.
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