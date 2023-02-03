Під обстріл у Бахмуті потрапили автівки волонтерів, серед них були іноземці

Російська армія 2 лютого обстріляла Бахмут з "Градів" та артилерії. Під час обстрілів загинула людина та двоє отримали порання. Серед поранених - один волонтер.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини, інформує Цензор.НЕТ.

"Градами та артилерією окупанти накрили Бахмут, є загиблий та поранений, також дістав травми волонтер", - зазначили у пресслужбі.

Український волонтер Михайло Пуршев повідомив, що 2 лютого під обстріл у Бахмуті потрапили три автівки волонтерів, які їхали на допомогу місцевим. Серед них були й іноземні волонтери.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бахмуті залишається близько 6 тис. мешканців, із них 200 - діти, - Нацполіція