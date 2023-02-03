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Новини Агресія Росії проти України
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Під обстріл у Бахмуті потрапили автівки волонтерів, серед них були іноземці

бахмут

Російська армія 2 лютого обстріляла Бахмут з "Градів" та артилерії. Під час обстрілів загинула людина та двоє отримали порання. Серед поранених - один волонтер.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини,  інформує Цензор.НЕТ

"Градами та артилерією окупанти накрили Бахмут, є загиблий та поранений, також дістав травми волонтер", - зазначили у пресслужбі.

Український волонтер Михайло Пуршев повідомив, що 2 лютого під обстріл у Бахмуті потрапили три автівки волонтерів, які їхали на допомогу місцевим. Серед них були й іноземні волонтери.

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обстріл (28378) Донецька область (8414) Бахмут (1560)


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Одужання пораненим.
Світла пам'ять убитому кацапською нежиттю.
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03.02.2023 13:06 Відповісти
Местные ждуны только мешают ВСУ воевать. Их надо отселять принудительно.
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03.02.2023 15:32 Відповісти
 
 