Під обстріл у Бахмуті потрапили автівки волонтерів, серед них були іноземці
Російська армія 2 лютого обстріляла Бахмут з "Градів" та артилерії. Під час обстрілів загинула людина та двоє отримали порання. Серед поранених - один волонтер.
Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини, інформує Цензор.НЕТ.
"Градами та артилерією окупанти накрили Бахмут, є загиблий та поранений, також дістав травми волонтер", - зазначили у пресслужбі.
Український волонтер Михайло Пуршев повідомив, що 2 лютого під обстріл у Бахмуті потрапили три автівки волонтерів, які їхали на допомогу місцевим. Серед них були й іноземні волонтери.
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