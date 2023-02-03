Арахамия анонсировал лишение мандатов еще двух народных депутатов от бывшей ОПЗЖ
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал лишение мандатов минимум двух нардепов, имя которых пока не разглашал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы партии "Слуга народа".
"В ближайшую пленарную неделю ожидаем по меньшей мере - 2 мандата. А может и больше. Детали - позже", - написал Арахамия.
Он подчеркнул, что процесс будет проходить в рамках Конституции и законов Украины, то есть без шансов на обжалование в украинских и международных судах.
"К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Зато надежно. Работаем дальше и будем информировать о результатах", - добавил нардеп.
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+21 Сергей Ткаченко #455867
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+10 Mykola Trofimenko #544375
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Скільки ще усілякі абдрістовичі будуть коментувати те, до чого не мають ніякого відношення?
Хламідія, як там у «слуг якогось наріду», все Ок? Скільки на фронті? В якому лісі трухін вою? Котлета повернулась з таїландського фронту?
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
ВОНИ Ж СПИСОЧНИКИ - ЗАМІСТЬ ЦИХ 2Х ЗАЙДУТЬ ІНШІ 2
Бо повьязанi усi!