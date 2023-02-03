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Арахамия анонсировал лишение мандатов еще двух народных депутатов от бывшей ОПЗЖ

арахамія

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал лишение мандатов минимум двух нардепов, имя которых пока не разглашал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы партии "Слуга народа".

"В ближайшую пленарную неделю ожидаем по меньшей мере - 2 мандата. А может и больше. Детали - позже", - написал Арахамия.

Он подчеркнул, что процесс будет проходить в рамках Конституции и законов Украины, то есть без шансов на обжалование в украинских и международных судах.

"К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Зато надежно. Работаем дальше и будем информировать о результатах", - добавил нардеп.

Читайте: Сегодня весь руководящий состав таможни будет уволен, - Арахамия

ВР (29242) депутат (3313) Арахамия Давид (989) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+21
Це тих хто виїхав і не голосує зі слугами?
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03.02.2023 14:51
+21
Шось останнім часом в мережах стало багато Хламідії.
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03.02.2023 15:00
+10
Двох? Хоч би посоромився такі заяви робити...
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03.02.2023 14:50
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Двох? Хоч би посоромився такі заяви робити...
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03.02.2023 14:50 Ответить
Шось останнім часом в мережах стало багато Хламідії.
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03.02.2023 15:00 Ответить
Ну що ви? Агрохімія рахує себе героєм дня.
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03.02.2023 15:03 Ответить
а чого це ахламідія має соромитися, навпаки, він точно знає де ті депутати, можливо то навіть його добрі знайомі а то й друзі, вони ще від початку війни в рашці чи ще де інде і досі отримують зарплату депутата з наших з вами податків. так що у них все окей.
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03.02.2023 15:08 Ответить
Невже Херой з "мотор - січ" сам написав заяву????????
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03.02.2023 14:50 Ответить
Це тих хто виїхав і не голосує зі слугами?
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03.02.2023 14:51 Ответить
та зараз, на спiчках потягнуть, i визначать "хвамiлiї". або на пачках з грошима - так ще точнiше буде.
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03.02.2023 14:56 Ответить
"Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович намерены сложить мандаты. Это может произойти на следующей неделе. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники."
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03.02.2023 15:45 Ответить
це тi, шо "збираються самi". а де тi, шо арахамiй їх "позбавив"?
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03.02.2023 16:28 Ответить
дурахамія себе голови нехай позбавить-це краще!!
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03.02.2023 14:57 Ответить
Ви там нормальні? Якщо партія заборонена, то ЩО там роблять інші з неї? Друг другу дулі тичете?Посміховисько багаторічне. Фу!
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03.02.2023 14:59 Ответить
Половину слуг урода треба позбавити мандатів
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03.02.2023 15:00 Ответить
Це хто, голова ВР стефанчук? Ніхріна собі схуд.
Скільки ще усілякі абдрістовичі будуть коментувати те, до чого не мають ніякого відношення?
Хламідія, як там у «слуг якогось наріду», все Ок? Скільки на фронті? В якому лісі трухін вою? Котлета повернулась з таїландського фронту?
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03.02.2023 15:01 Ответить
120 депутатів із партії "Слуга народу" перейшли на бік окупантів і віддано їм служать.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
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03.02.2023 15:07 Ответить
Депутатів чи простих членів?
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03.02.2023 16:06 Ответить
Депутатів різних рівнів.
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03.02.2023 23:15 Ответить
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03.02.2023 15:08 Ответить
Цирк на дроті
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03.02.2023 15:10 Ответить
я от подумав - може то все таки "вишки Бойка" вийщли йому боком?
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03.02.2023 15:12 Ответить
Своі ряди прорідіть - а то багато примкнувших до бабла -- а не державників -- лізуть як до кормушки .
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03.02.2023 15:15 Ответить
Чорноротий клоун - хламідія продовжує шоу для лохів.
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03.02.2023 15:15 Ответить
🤮🤮🤮
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03.02.2023 15:16 Ответить
Як вже ці агрохіміки остоп....и! Але мабуть не переоберемо їх осінню, будуть чіплятися за військовий стан.
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03.02.2023 15:18 Ответить
почекай, почекай!!!! Так Юлька ж не з ОПЗЖ.....
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03.02.2023 15:19 Ответить
(якщо мене видалять - я почну скаржитися Бутусову)
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03.02.2023 15:20 Ответить
Це ті, хто не схотів пробашляти?
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03.02.2023 15:25 Ответить
Американская комиссия наделала шороху и главное чтобы они не уехали а дождались , ВЕСНА СКОРО . АРАХАМИЯ / ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ САДИТЬ ОБЕШАЛ , ... ИНАЧЕ ВЛАСТЬ ПЕРЕТАСУЕТ ВСЕ И ТОГДА КОНЦЫ В ВОДУ
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03.02.2023 15:26 Ответить
Когда уже это "политическое дарование"- заткнется и займется своими прямыми профессиональными обязанностями -жаркой шаурмы?
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03.02.2023 15:50 Ответить
Хехе. Каждый раз когда квартал будут хватать на воровстве, они будут бить опзежников.
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03.02.2023 15:54 Ответить
Примат агрохимия! Твоя малая родина- помойка сочинского рынка ждет тебя!
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03.02.2023 15:58 Ответить
А ти, хламідія, коли вже, нарешті, явку с повінной напишеш? Чекаємо. Та пам'ятай: чістосєрдєчноє прізнаніє смяґчаєт віну.
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03.02.2023 16:03 Ответить
АГРОХІМІЯ ТИ ТУПА,

ВОНИ Ж СПИСОЧНИКИ - ЗАМІСТЬ ЦИХ 2Х ЗАЙДУТЬ ІНШІ 2
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03.02.2023 16:16 Ответить
Головне у цьому Шоу не вийти на самiх себе))))
Бо повьязанi усi!
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03.02.2023 16:18 Ответить
"У липні 2021 року Арахамія заявив, що партія «Слуга Народу» має спільні принципи з Комуністичною партією Китаю" (Wiki). Цікаво, а чому ж оця тусовка при владі, якщо компартія в нас нібито заборонена? А схожість дійсно є - так само партія більшовиків, так само тяжіє до встановлення диктатури пролетаріату (нового, але як і сто років тому, "... кто бил нікєм - тот станіт всєм!"
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03.02.2023 16:29 Ответить
Не трогайте макака суматранского… ©
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03.02.2023 19:06 Ответить
Арахамія анонсував позбавлення мандатів мінімум двох нардепів... Во клоуны минимум 2 а максимум 3 а с остальными мы либо в схемах (Например завхоз Януковича Кравец сын которого зам главы земельной комиссии в Киевсовете) либо обилетили да и вечерком мы любим в картишки на бабки раскинуть в ресторане Ишак с ОПЗЖешниками
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04.02.2023 07:47 Ответить
 
 