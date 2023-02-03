Арахамія анонсував позбавлення мандатів ще двох народних депутатів від колишньої ОПЗЖ
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував позбавлення мандатів мінімум двох нардепів, ім’я яких поки не розголошував.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал очільника партії "Слуга народу".
"Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше - 2 мандати. А може і більше. Деталі - згодом", - написав Арахамія.
Він наголосив, що процес буде проходити у рамках Конституції й законів України, тобто без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах.
"На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно. Працюємо далі й будемо інформувати про результати", - додав нардеп.
Топ коментарі
+21 Сергей Ткаченко #455867
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+21 Игорь Матвеев #551288
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+10 Mykola Trofimenko #544375
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Скільки ще усілякі абдрістовичі будуть коментувати те, до чого не мають ніякого відношення?
Хламідія, як там у «слуг якогось наріду», все Ок? Скільки на фронті? В якому лісі трухін вою? Котлета повернулась з таїландського фронту?
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
ВОНИ Ж СПИСОЧНИКИ - ЗАМІСТЬ ЦИХ 2Х ЗАЙДУТЬ ІНШІ 2
Бо повьязанi усi!