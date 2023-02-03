Арахамія анонсував позбавлення мандатів ще двох народних депутатів від колишньої ОПЗЖ

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував позбавлення мандатів мінімум двох нардепів, ім’я яких поки не розголошував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал очільника партії "Слуга народу".

"Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше - 2 мандати. А може і більше. Деталі - згодом", - написав Арахамія.

Він наголосив, що процес буде проходити у рамках Конституції й законів України, тобто без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах.

"На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно. Працюємо далі й будемо інформувати про результати", - додав нардеп.

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