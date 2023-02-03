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Арахамія анонсував позбавлення мандатів ще двох народних депутатів від колишньої ОПЗЖ

арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував позбавлення мандатів мінімум двох нардепів, ім’я яких поки не розголошував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал очільника партії "Слуга народу".

"Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше - 2 мандати. А може і більше. Деталі - згодом", - написав Арахамія.

Він наголосив, що процес буде проходити у рамках Конституції й законів України, тобто без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах.

"На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно. Працюємо далі й будемо інформувати про результати", - додав нардеп.

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Автор: 

ВР (14967) депутат (1774) Арахамія Давид (1104) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+21
Це тих хто виїхав і не голосує зі слугами?
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03.02.2023 14:51
+21
Шось останнім часом в мережах стало багато Хламідії.
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03.02.2023 15:00
+10
Двох? Хоч би посоромився такі заяви робити...
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03.02.2023 14:50
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Двох? Хоч би посоромився такі заяви робити...
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03.02.2023 14:50 Відповісти
Шось останнім часом в мережах стало багато Хламідії.
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03.02.2023 15:00 Відповісти
Ну що ви? Агрохімія рахує себе героєм дня.
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03.02.2023 15:03 Відповісти
а чого це ахламідія має соромитися, навпаки, він точно знає де ті депутати, можливо то навіть його добрі знайомі а то й друзі, вони ще від початку війни в рашці чи ще де інде і досі отримують зарплату депутата з наших з вами податків. так що у них все окей.
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03.02.2023 15:08 Відповісти
Невже Херой з "мотор - січ" сам написав заяву????????
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03.02.2023 14:50 Відповісти
Це тих хто виїхав і не голосує зі слугами?
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03.02.2023 14:51 Відповісти
та зараз, на спiчках потягнуть, i визначать "хвамiлiї". або на пачках з грошима - так ще точнiше буде.
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03.02.2023 14:56 Відповісти
"Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович намерены сложить мандаты. Это может произойти на следующей неделе. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники."
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03.02.2023 15:45 Відповісти
це тi, шо "збираються самi". а де тi, шо арахамiй їх "позбавив"?
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03.02.2023 16:28 Відповісти
дурахамія себе голови нехай позбавить-це краще!!
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03.02.2023 14:57 Відповісти
Ви там нормальні? Якщо партія заборонена, то ЩО там роблять інші з неї? Друг другу дулі тичете?Посміховисько багаторічне. Фу!
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03.02.2023 14:59 Відповісти
Половину слуг урода треба позбавити мандатів
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03.02.2023 15:00 Відповісти
Це хто, голова ВР стефанчук? Ніхріна собі схуд.
Скільки ще усілякі абдрістовичі будуть коментувати те, до чого не мають ніякого відношення?
Хламідія, як там у «слуг якогось наріду», все Ок? Скільки на фронті? В якому лісі трухін вою? Котлета повернулась з таїландського фронту?
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03.02.2023 15:01 Відповісти
120 депутатів із партії "Слуга народу" перейшли на бік окупантів і віддано їм служать.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
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03.02.2023 15:07 Відповісти
Депутатів чи простих членів?
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03.02.2023 16:06 Відповісти
Депутатів різних рівнів.
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03.02.2023 23:15 Відповісти
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03.02.2023 15:08 Відповісти
Цирк на дроті
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03.02.2023 15:10 Відповісти
я от подумав - може то все таки "вишки Бойка" вийщли йому боком?
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03.02.2023 15:12 Відповісти
Своі ряди прорідіть - а то багато примкнувших до бабла -- а не державників -- лізуть як до кормушки .
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03.02.2023 15:15 Відповісти
Чорноротий клоун - хламідія продовжує шоу для лохів.
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03.02.2023 15:15 Відповісти
🤮🤮🤮
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03.02.2023 15:16 Відповісти
Як вже ці агрохіміки остоп....и! Але мабуть не переоберемо їх осінню, будуть чіплятися за військовий стан.
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03.02.2023 15:18 Відповісти
почекай, почекай!!!! Так Юлька ж не з ОПЗЖ.....
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03.02.2023 15:19 Відповісти
(якщо мене видалять - я почну скаржитися Бутусову)
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03.02.2023 15:20 Відповісти
Це ті, хто не схотів пробашляти?
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03.02.2023 15:25 Відповісти
Американская комиссия наделала шороху и главное чтобы они не уехали а дождались , ВЕСНА СКОРО . АРАХАМИЯ / ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ САДИТЬ ОБЕШАЛ , ... ИНАЧЕ ВЛАСТЬ ПЕРЕТАСУЕТ ВСЕ И ТОГДА КОНЦЫ В ВОДУ
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03.02.2023 15:26 Відповісти
Когда уже это "политическое дарование"- заткнется и займется своими прямыми профессиональными обязанностями -жаркой шаурмы?
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03.02.2023 15:50 Відповісти
Хехе. Каждый раз когда квартал будут хватать на воровстве, они будут бить опзежников.
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03.02.2023 15:54 Відповісти
Примат агрохимия! Твоя малая родина- помойка сочинского рынка ждет тебя!
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03.02.2023 15:58 Відповісти
А ти, хламідія, коли вже, нарешті, явку с повінной напишеш? Чекаємо. Та пам'ятай: чістосєрдєчноє прізнаніє смяґчаєт віну.
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03.02.2023 16:03 Відповісти
АГРОХІМІЯ ТИ ТУПА,

ВОНИ Ж СПИСОЧНИКИ - ЗАМІСТЬ ЦИХ 2Х ЗАЙДУТЬ ІНШІ 2
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03.02.2023 16:16 Відповісти
Головне у цьому Шоу не вийти на самiх себе))))
Бо повьязанi усi!
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03.02.2023 16:18 Відповісти
"У липні 2021 року Арахамія заявив, що партія «Слуга Народу» має спільні принципи з Комуністичною партією Китаю" (Wiki). Цікаво, а чому ж оця тусовка при владі, якщо компартія в нас нібито заборонена? А схожість дійсно є - так само партія більшовиків, так само тяжіє до встановлення диктатури пролетаріату (нового, але як і сто років тому, "... кто бил нікєм - тот станіт всєм!"
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03.02.2023 16:29 Відповісти
Не трогайте макака суматранского… ©
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03.02.2023 19:06 Відповісти
Арахамія анонсував позбавлення мандатів мінімум двох нардепів... Во клоуны минимум 2 а максимум 3 а с остальными мы либо в схемах (Например завхоз Януковича Кравец сын которого зам главы земельной комиссии в Киевсовете) либо обилетили да и вечерком мы любим в картишки на бабки раскинуть в ресторане Ишак с ОПЗЖешниками
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04.02.2023 07:47 Відповісти
 
 