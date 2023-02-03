УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10692 відвідувача онлайн
Новини
11 476 37

Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів депутатів забороненої ОПЗЖ

опзж

Президент України Володимир Зеленський доручив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку опрацювати петицію щодо позбавлення мандатів всіх народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це йдеться у відповіді на петицію на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Петицію було оприлюднено 9 січня. Станом на 2 лютого вона набрала 37 159 голосів.

Автор петиції Антон Подлуцький просить Володимира Зеленського звернутися до Верховної Ради з пропозицією розглянути законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від "ОПЗЖ".

Читайте: Королевська та Солод написали заяви на складання мандатів, - ЗМІ

Зеленський у відповіді повідомив, що звернувся до голови Верховної Ради з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

Також читайте: Столар з колишньої "ОПЗЖ" складе мандат, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Він також зазначив, що підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України перелічені у частині 2 статті 81 Конституції, а порядок припинення повноважень встановлений статтею 5 закону "Про статус народного депутата України" та частиною 2 статті 222 регламенту ВРУ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) петиція (320) Стефанчук Руслан (758) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+35
Якщо клоуни позбавлять рашистский жопоблок мандатів, то як же тоді моносброд буде голосувати за зашкварі загони типу 8271 по знищенню держави Україна зсередини? Отже клоунські рахіти і жопоблок - це одна Zeкоманда.
показати весь коментар
03.02.2023 08:55
+31
показати весь коментар
03.02.2023 09:09
+21


"Він також зазначив, що підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України перераховані у частині 2 статті 81 Конституції, а порядок припинення повноважень встановлений статтею 5 закону "Про статус народного депутата України" та частиною 2 статті 222 регламенту ВРУ." Джерело:
А колабораційна діяльність цілої парламентської політичної сили в інтересах аорога якими нормативними актами регулюється і чим зазначена?
показати весь коментар
03.02.2023 09:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Мне стыдно быть русским»: Депардье сбежал из России и помогает ВСУ

Актер передал украинской армии деньги от продажи мордовской квартиры.
показати весь коментар
03.02.2023 08:50 Відповісти
фейк
показати весь коментар
03.02.2023 09:00 Відповісти
Громадянство йому! Терміново! Клоуни всіх часів і народів єднайтеся!
показати весь коментар
03.02.2023 09:34 Відповісти
А чеченской?
показати весь коментар
03.02.2023 09:57 Відповісти
А хто ж буде голосувати зі "слугами"?
показати весь коментар
03.02.2023 08:55 Відповісти
Монозброд без ватників з ОПЗЖ "0" .
Що там з шашликами в травні, нехай повідомить повідомлення, тріпло зелене.
показати весь коментар
03.02.2023 09:11 Відповісти
Слідуюча пропозиція позбавити мандатів слуг, бо зодовбали вже кілограмояйцями, диванами з мільонами і сраними відосиками.
показати весь коментар
03.02.2023 10:04 Відповісти
Якщо клоуни позбавлять рашистский жопоблок мандатів, то як же тоді моносброд буде голосувати за зашкварі загони типу 8271 по знищенню держави Україна зсередини? Отже клоунські рахіти і жопоблок - це одна Zeкоманда.
показати весь коментар
03.02.2023 08:55 Відповісти
Ніколи не вірив як хитроспритному Зеленському,так і його корпоративного монозброду депутатів!
показати весь коментар
03.02.2023 09:13 Відповісти
"Доручив розглянути" і так до наступної петиції.
показати весь коментар
03.02.2023 08:56 Відповісти
Цей склад Ради не здатний прийняти таке рішення, не зважаться на "харакірі" монозброду.
показати весь коментар
03.02.2023 09:02 Відповісти
Скоро , через Дію, нАрід вибере новий склад! Із 100 % слуг народу 2! Ну, може 93%..
показати весь коментар
03.02.2023 09:36 Відповісти


"Він також зазначив, що підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України перераховані у частині 2 статті 81 Конституції, а порядок припинення повноважень встановлений статтею 5 закону "Про статус народного депутата України" та частиною 2 статті 222 регламенту ВРУ." Джерело:
А колабораційна діяльність цілої парламентської політичної сили в інтересах аорога якими нормативними актами регулюється і чим зазначена?
показати весь коментар
03.02.2023 09:01 Відповісти
Так по такой причине можно и СН мандатов лишать, там полно таких же. Так что нельзя создавать прецедент)
показати весь коментар
03.02.2023 09:08 Відповісти
доручив доручити доручення
показати весь коментар
03.02.2023 09:02 Відповісти
Робота на ворога цілою групою! Це організована злочинна група!
показати весь коментар
03.02.2023 09:06 Відповісти
хрень будет полная...............................................нихера не будет............................
показати весь коментар
03.02.2023 09:07 Відповісти
Вот была бы петиция лишить мандата Порошенко, так Зеленский моментально бы поддержал ее и удовлетворил. И пофиг на законы, Конституцию... А вот опзж трогать нельзя, свои же. Тут надо все по закону и время тянуть, вдруг забудут про них)
показати весь коментар
03.02.2023 09:07 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2023 09:09 Відповісти
О каг!!!

А щоб здійснити розпуск Ради заради пропихування туди своїх аніматорів ЗЄ Конституція не була потрібна.
показати весь коментар
03.02.2023 09:12 Відповісти
....ЗАМІСТЬ ПОКАЗОВОГО ТА СПРАВЕДЛИВОГО ПО ВІДНОШЕННЮ ПРО РОСІЙСКОЇ І ПРОпутінської ПАРТІІ . ПОКАРАННЯ І ПЕРЕВІРКИ НА ДЕТЕКТОРІ БРЕХНІ КОЖНОГО ПАРТІЙЦЯ ВОРОЖОЇ ПРОПАРТІІ...ПРЕЗИДЕНТ ВИГАДУЄ ЯКЕСЬ СПАСІННЯ ОПЕЖЕЖОПЦІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ БІЛЬШОСТІ В ПАРЛАМЕНТІ....ОПИРАЮЧИСЬ НА КОНСТИТУЦІЮ..........ТАК ВОНО Б БУЛО ПРАВИЛЬНО ЯКЩО Б ВСІ ПИТАННЯ ВИНИКАЮЩІ ВИРІШУВАЛИСЬ КОНСТІТУЦІОННО....
показати весь коментар
03.02.2023 09:13 Відповісти
Да ладно. Борьба с ватниками это его конек. С самого начала срока. Потому что это ничего не стоит.
показати весь коментар
03.02.2023 09:23 Відповісти
ВРУ. і не червонію.
показати весь коментар
03.02.2023 09:16 Відповісти
Якийсь парадокс.Українці самі "понавибирають" собі всілякого сміття у владу,а потім не знають що з цим робити.І такраз за разом.Це що,нездатність аналізувати свої попередні дії,чи неспроможність зрозуміти,що їх в черговий раз "*********" солодкими обіцянками і полум'яними промовами?
показати весь коментар
03.02.2023 09:23 Відповісти
зажопінці чи слуги урода це не ВРУ, а 5 колона і моносброд зеленої плісняви. біле пальто з автоматом у Дубаях.
показати весь коментар
03.02.2023 09:28 Відповісти
Zелох ніколи не був патріотом України. Всю свою професійну діяльність він займався тим, що обсерав Україну і все українське. Ставши презом, він привів до влади ригів і українофобів. Не важко здогадатися, що рашистські колаборанти із жопоблоку йому і його сброду сильніше ближче, а ніж проукраїнські партії і громадяни. Тому поки Zeлене лайно знаходитиметься у кріслі пріZєдєнта, до тих пір в Україні не буде ліквідований рашистський сатанат, не будуть прибрані риги, пєтушаріївці та інші москалячі виродки із владних кабінетів.
показати весь коментар
03.02.2023 09:29 Відповісти
А мудрий нарід аж сцить кип"ятком від цього клоуна.
показати весь коментар
03.02.2023 09:35 Відповісти
Гнусавий зайняв позу статуї з голландського міста і збирається помочитись на підписи під петицією. Він мастак та такі штуки,
показати весь коментар
03.02.2023 09:36 Відповісти
Бельгійського, хоча , історично таки голандського)))
показати весь коментар
03.02.2023 09:38 Відповісти
Коротше кадучи- це буде така ж історія як з мп церквою...довга та безтолкова...
Немає духу у влади зробти чіткі та кардинальні кроки...
показати весь коментар
03.02.2023 10:10 Відповісти
Немає влади. Є лише імітація...
показати весь коментар
03.02.2023 12:47 Відповісти
"Не на часі"- сказав Стефанчук і пішов в ресторан з Бойко і Шуфричем
показати весь коментар
03.02.2023 10:27 Відповісти
я тут переймаюся проблемою: а кому Стефанчук передоручить займатися цією петицією?
показати весь коментар
03.02.2023 10:28 Відповісти
Ага. Так вони самі своїх голосувальників і викинуть. Голосів слуг вже не встачає для протягнення наказів з Банкової. Більшості нема. Не дивлячись на пухкі конверти.
показати весь коментар
03.02.2023 11:22 Відповісти
 
 