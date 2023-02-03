Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів депутатів забороненої ОПЗЖ

Президент України Володимир Зеленський доручив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку опрацювати петицію щодо позбавлення мандатів всіх народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це йдеться у відповіді на петицію на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Петицію було оприлюднено 9 січня. Станом на 2 лютого вона набрала 37 159 голосів.

Автор петиції Антон Подлуцький просить Володимира Зеленського звернутися до Верховної Ради з пропозицією розглянути законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від "ОПЗЖ".

Читайте: Королевська та Солод написали заяви на складання мандатів, - ЗМІ

Зеленський у відповіді повідомив, що звернувся до голови Верховної Ради з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

Також читайте: Столар з колишньої "ОПЗЖ" складе мандат, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Він також зазначив, що підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України перелічені у частині 2 статті 81 Конституції, а порядок припинення повноважень встановлений статтею 5 закону "Про статус народного депутата України" та частиною 2 статті 222 регламенту ВРУ.