Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів депутатів забороненої ОПЗЖ
Президент України Володимир Зеленський доручив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку опрацювати петицію щодо позбавлення мандатів всіх народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя".
Про це йдеться у відповіді на петицію на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
Петицію було оприлюднено 9 січня. Станом на 2 лютого вона набрала 37 159 голосів.
Автор петиції Антон Подлуцький просить Володимира Зеленського звернутися до Верховної Ради з пропозицією розглянути законопроєкти про позбавлення мандатів депутатів від "ОПЗЖ".
Зеленський у відповіді повідомив, що звернувся до голови Верховної Ради з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.
Він також зазначив, що підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України перелічені у частині 2 статті 81 Конституції, а порядок припинення повноважень встановлений статтею 5 закону "Про статус народного депутата України" та частиною 2 статті 222 регламенту ВРУ.
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Актер передал украинской армии деньги от продажи мордовской квартиры.
Що там з шашликами в травні, нехай повідомить повідомлення, тріпло зелене.
"Він також зазначив, що підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України перераховані у частині 2 статті 81 Конституції, а порядок припинення повноважень встановлений статтею 5 закону "Про статус народного депутата України" та частиною 2 статті 222 регламенту ВРУ." Джерело:
А колабораційна діяльність цілої парламентської політичної сили в інтересах аорога якими нормативними актами регулюється і чим зазначена?
А щоб здійснити розпуск Ради заради пропихування туди своїх аніматорів ЗЄ Конституція не була потрібна.
Немає духу у влади зробти чіткі та кардинальні кроки...