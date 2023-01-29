Королевська та Солод написали заяви на складання мандатів, - ЗМІ

Нардепка ОПЗЖ Наталія Королевська написала заяву на складання мандату народного депутата. Також відповідну заяву написав і її чоловік Юрій Солод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна із посиланням на власні джерела у Верховній Раді.

"Заяви до Верховної Ради ще не надходили, але, за нашою інформацією, вони їх написали", - розповіло виданню джерело.

Офіційного підтвердження наразі немає. Втім, про готовність скласти мандат Королевською та Солодом писали також деякі інші ЗМІ із посиланням на джерела, а також деякі народні депутати, зокрема нардеп Олексій Гончаренко.

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Зазначимо, що зовсім нещодавно Королевська та Солод, які були нардепами фракції ОПЗЖ, стали фігурантами "Батальйону Дубай", розслідування, яке провели журналісти УП.