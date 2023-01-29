Королевська та Солод написали заяви на складання мандатів, - ЗМІ
Нардепка ОПЗЖ Наталія Королевська написала заяву на складання мандату народного депутата. Також відповідну заяву написав і її чоловік Юрій Солод.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна із посиланням на власні джерела у Верховній Раді.
"Заяви до Верховної Ради ще не надходили, але, за нашою інформацією, вони їх написали", - розповіло виданню джерело.
Офіційного підтвердження наразі немає. Втім, про готовність скласти мандат Королевською та Солодом писали також деякі інші ЗМІ із посиланням на джерела, а також деякі народні депутати, зокрема нардеп Олексій Гончаренко.
Зазначимо, що зовсім нещодавно Королевська та Солод, які були нардепами фракції ОПЗЖ, стали фігурантами "Батальйону Дубай", розслідування, яке провели журналісти УП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
звичайно. та й у бубочки та дєрьмака швидше за все вiн є.
Якби самі не написали, до і дотепер були б представниками українського народу. ГАНЬБА! Нам, звичайно а не Королевській.
По черзi усiх до единого