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Королевська та Солод написали заяви на складання мандатів, - ЗМІ

королевська

Нардепка ОПЗЖ Наталія Королевська написала заяву на складання мандату народного депутата. Також відповідну заяву написав і її чоловік Юрій Солод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна із посиланням на власні джерела у Верховній Раді.

"Заяви до Верховної Ради ще не надходили, але, за нашою інформацією, вони їх написали", - розповіло виданню джерело.

Офіційного підтвердження наразі немає. Втім, про готовність скласти мандат Королевською та Солодом писали також деякі інші ЗМІ із посиланням на джерела, а також деякі народні депутати, зокрема нардеп Олексій Гончаренко. 

Також читайте: Нардепів ОПЗЖ Пономарьова, Королевську, Солода та Волошина достроково позбавлять мандатів, - ЗМІ

Зазначимо, що зовсім нещодавно Королевська та Солод, які були нардепами фракції ОПЗЖ, стали фігурантами "Батальйону Дубай", розслідування, яке провели журналісти УП.

Автор: 

ВР (14943) Королевська Наталія (227) мандат (148) Гончаренко Олексій (488) Солод Юрій (13) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+45
Березовый сок

Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів - повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела у парламенті та в колишній фракції ОПЗЖ.

Раніше журналісти з'ясували, що Королевська разом з сім'єю увесь час повномасштабної війни перебуває в Дубаї. Також повідомлялося, що сім'я нардепів придбала там нерухомості на $10 млн. Вам цікаво чому у Дубаї, а не у Лондоні чи Берліні? Все просто. В цивілізованому світі дуже прискіпливо дивляться на походження грошей, а в Дубаї скрізь пальці.

І ще одне, але головне, - у цивілізованому світі не хочуть бачити у себе уламки російського миру з України. Це питання світоглядне. А я хочу нагадати, що уламки ОПЗЖ і досі працюють у ВР тому що голосують за всі побажання Банкової. І це теж маркер світогляду.
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29.01.2023 13:57
+37
Хіба нормальні могли вибрати "отаке'' в парламент?
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29.01.2023 13:58
+33
Доповню
ОАЄ зараз як пилесос втягуе до себе руцький мир з грошима . А завтра туди і Вагнер з арміею приїде- захищати росіян
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29.01.2023 14:00
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звичайно. та й у бубочки та дєрьмака швидше за все вiн є.
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30.01.2023 13:12 Відповісти
Все равно они политические трупы. Сбитый летчики
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30.01.2023 12:13 Відповісти
А повинні бути зеками як Єфрємов чи покійниками
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30.01.2023 12:51 Відповісти
Ось так!
Якби самі не написали, до і дотепер були б представниками українського народу. ГАНЬБА! Нам, звичайно а не Королевській.
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30.01.2023 12:57 Відповісти
Там настiльки переплелося у тому смердючому болотi - то треба як у кiтаянцiв на колiна та куплю у башню))
По черзi усiх до единого
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06.02.2023 14:36 Відповісти
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