Королевская и Солод написали заявления на сложение мандатов, - СМИ
Нардеп ОПЗЖ Наталья Королевская написала заявление на сложение мандата народного депутата. Также соответствующее заявление написал и ее муж Юрий Солод.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Верховной Раде.
"Заявления в Верховную Раду еще не поступали, но, по нашей информации, они их написали", - рассказал источник.
Официального подтверждения пока нет. Впрочем, о готовности сложить мандат Королевской и Солода писали некоторые другие СМИ со ссылкой на источники, а также некоторые народные депутаты, в частности нардеп Алексей Гончаренко.
Отметим, что совсем недавно Королевская и Солод, которые были нардепами фракции ОПЗЖ, стали фигурантами Батальона Дубай, расследование, которое провели журналисты УП.
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звичайно. та й у бубочки та дєрьмака швидше за все вiн є.
Якби самі не написали, до і дотепер були б представниками українського народу. ГАНЬБА! Нам, звичайно а не Королевській.
По черзi усiх до единого