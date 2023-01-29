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Королевская и Солод написали заявления на сложение мандатов, - СМИ

королевська

Нардеп ОПЗЖ Наталья Королевская написала заявление на сложение мандата народного депутата. Также соответствующее заявление написал и ее муж Юрий Солод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Верховной Раде.

"Заявления в Верховную Раду еще не поступали, но, по нашей информации, они их написали", - рассказал источник.

Официального подтверждения пока нет. Впрочем, о готовности сложить мандат Королевской и Солода писали некоторые другие СМИ со ссылкой на источники, а также некоторые народные депутаты, в частности нардеп Алексей Гончаренко.

Читайте: Нардепов ОПЗЖ Пономарева, Королевскую, Солода и Волошина досрочно лишат мандатов, - СМИ

Отметим, что совсем недавно Королевская и Солод, которые были нардепами фракции ОПЗЖ, стали фигурантами Батальона Дубай, расследование, которое провели журналисты УП.

ВР (29230) Королевская Наталья (723) мандат (385) Гончаренко (535) Солод Юрий (8) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+45
Березовый сок

Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів - повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела у парламенті та в колишній фракції ОПЗЖ.

Раніше журналісти з'ясували, що Королевська разом з сім'єю увесь час повномасштабної війни перебуває в Дубаї. Також повідомлялося, що сім'я нардепів придбала там нерухомості на $10 млн. Вам цікаво чому у Дубаї, а не у Лондоні чи Берліні? Все просто. В цивілізованому світі дуже прискіпливо дивляться на походження грошей, а в Дубаї скрізь пальці.

І ще одне, але головне, - у цивілізованому світі не хочуть бачити у себе уламки російського миру з України. Це питання світоглядне. А я хочу нагадати, що уламки ОПЗЖ і досі працюють у ВР тому що голосують за всі побажання Банкової. І це теж маркер світогляду.
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29.01.2023 13:57
+37
Хіба нормальні могли вибрати "отаке'' в парламент?
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29.01.2023 13:58
+33
Доповню
ОАЄ зараз як пилесос втягуе до себе руцький мир з грошима . А завтра туди і Вагнер з арміею приїде- захищати росіян
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29.01.2023 14:00
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звичайно. та й у бубочки та дєрьмака швидше за все вiн є.
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30.01.2023 13:12 Ответить
Все равно они политические трупы. Сбитый летчики
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30.01.2023 12:13 Ответить
А повинні бути зеками як Єфрємов чи покійниками
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30.01.2023 12:51 Ответить
Ось так!
Якби самі не написали, до і дотепер були б представниками українського народу. ГАНЬБА! Нам, звичайно а не Королевській.
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30.01.2023 12:57 Ответить
Там настiльки переплелося у тому смердючому болотi - то треба як у кiтаянцiв на колiна та куплю у башню))
По черзi усiх до единого
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06.02.2023 14:36 Ответить
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