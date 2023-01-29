Королевская и Солод написали заявления на сложение мандатов, - СМИ

Нардеп ОПЗЖ Наталья Королевская написала заявление на сложение мандата народного депутата. Также соответствующее заявление написал и ее муж Юрий Солод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Верховной Раде.

"Заявления в Верховную Раду еще не поступали, но, по нашей информации, они их написали", - рассказал источник.

Официального подтверждения пока нет. Впрочем, о готовности сложить мандат Королевской и Солода писали некоторые другие СМИ со ссылкой на источники, а также некоторые народные депутаты, в частности нардеп Алексей Гончаренко.

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Отметим, что совсем недавно Королевская и Солод, которые были нардепами фракции ОПЗЖ, стали фигурантами Батальона Дубай, расследование, которое провели журналисты УП.