Двум фигурантам дела о пьяных вечеринках избрали меру пресечения
Двум блогерам "пьяных" вечеринок избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской областной прокуратуры.
Ранее блогерам сообщили о подозрении в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера, совершенных по предварительному сговору.
"Напомним, что подозреваемые арендовали квартиру в столице, куда приглашали девушек, распивали с ними спиртные напитки, доводя их до бессознательного состояния. В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием женщин, они совершали пошлые действия, а также имитацию половых актов, при этом снимали все это на собственные мобильные телефоны. Отснятый материал выкладывали в телеграм-канал и социальные сети, оставляя унижающие сообщения и комментарии", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в сети была обнародована информация, что молодые люди устраивали вечеринки, на которых девушек спаивали алкоголем и наркотиками. После этого девушек без сознания снимали на видео, домагались, лезли в половые органы и оскорбляли. Подходящие видео публиковали в интернете. 1 февраля полиция провела у молодых людей обыски.
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Ми копіюєм рашку(((( Як дикуни
Заява потерпілих є?
Нема.
Виставляв не статевий акт, а імітацію.
Включи зомбоящик - там ту імітацію зранку до вечора показують.
Ото, вкинули пустишку, що б відволікти лохорат від розкрадання в МО.
Може бути адміністративне покарання повіям, не більше.
Статтю кк напиши!
Що б не промишляла передком.