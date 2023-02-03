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Двум фигурантам дела о пьяных вечеринках избрали меру пресечения

вечірки,п'яні

Двум блогерам "пьяных" вечеринок избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской областной прокуратуры.

Ранее блогерам сообщили о подозрении в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера, совершенных по предварительному сговору.

"Напомним, что подозреваемые арендовали квартиру в столице, куда приглашали девушек, распивали с ними спиртные напитки, доводя их до бессознательного состояния. В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием женщин, они совершали пошлые действия, а также имитацию половых актов, при этом снимали все это на собственные мобильные телефоны. Отснятый материал выкладывали в телеграм-канал и социальные сети, оставляя унижающие сообщения и комментарии", - говорится в сообщении.

Также читайте: У организаторов пьяных вечеринок в Киеве, которые унижали девушек, провели обыски, - Нацполиция

Двум фигурантам дела о пьяных вечеринках избрали меру пресечения 01

Напомним, ранее в сети была обнародована информация, что молодые люди устраивали вечеринки, на которых девушек спаивали алкоголем и наркотиками. После этого девушек без сознания снимали на видео, домагались, лезли в половые органы и оскорбляли. Подходящие видео публиковали в интернете. 1 февраля полиция провела у молодых людей обыски.

Читайте также: Организаторы пьяных вечеринок, на которых унижали девушек, могут получить до 7 лет за изготовление порно, - полиция. ФОТО

Автор: 

Киев (25502) порнография (209) прокуратура (5009) блогер (218) мера пресечения (455)


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Топ комментарии
+12
нах тіє блохери , а шо там з яйцями па17 , вже "замялі дєло"..
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03.02.2023 18:55
+5
И что было делать порядочным девушкам на этих вечеринках?
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03.02.2023 18:49
+3
Так ніфіга йому й не буде.
Заява потерпілих є?
Нема.
Виставляв не статевий акт, а імітацію.
Включи зомбоящик - там ту імітацію зранку до вечора показують.
Ото, вкинули пустишку, що б відволікти лохорат від розкрадання в МО.
Може бути адміністративне покарання повіям, не більше.
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03.02.2023 20:58
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И что было делать порядочным девушкам на этих вечеринках?
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03.02.2023 18:49 Ответить
Наприклад, пити чай
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03.02.2023 19:05 Ответить
Ще раз це дикість, реально, без дозволу на зйомку це протизаконно!
Ми копіюєм рашку(((( Як дикуни
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04.02.2023 09:39 Ответить
нах тіє блохери , а шо там з яйцями па17 , вже "замялі дєло"..
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03.02.2023 18:55 Ответить
а для чого ж тоді, вже кілька днів публікують "фотоальбоми" СЕБЕу, і сиплять підозрамЫ??!!
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03.02.2023 19:02 Ответить
А шо ім мали видати карточки на посилене харчування .
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03.02.2023 19:04 Ответить
Пєтушки... але що посіяли те і пожнуть.
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03.02.2023 19:12 Ответить
По такой статье они будут Тамарами в хате 😀
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03.02.2023 19:15 Ответить
Не, если баба сама согласилась, то это не зашкварный поступок. Если бы брали до 14 лет малолеток, то стали бы Тамарами. У них только один шанс сесть на бутылку: если будут крысить передачи и не поделятся баблом с братвой, тогда на них реально наедут, ведь все на телефонах видели пачки денег при обыске, а значит есть еще. И формально наезд будет по беспределу, косяков за ними нет, но бабки не пахнут.
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03.02.2023 19:25 Ответить
ты присутствовал при оргиях Vladko, что по мастям уже всех определил? за косяки их всё знаешь? тогда получатся либо тебе они дороги, либо просто бред несёшь! думаю, что этих героев правильные мужики по статусу определят! это и есть беспредел. если тебе конечно знаком смысл этого слова.
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03.02.2023 20:10 Ответить
А хто там із них хвалився, що йому нічого не буде, що він ох*йєну собі рекламу зробив?
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03.02.2023 19:18 Ответить
Так ніфіга йому й не буде.
Заява потерпілих є?
Нема.
Виставляв не статевий акт, а імітацію.
Включи зомбоящик - там ту імітацію зранку до вечора показують.
Ото, вкинули пустишку, що б відволікти лохорат від розкрадання в МО.
Може бути адміністративне покарання повіям, не більше.
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03.02.2023 20:58 Ответить
Навіть два місяці в СІЗО для них - уже жопа. У даному випадку не потрібна заява потерпілих, злочин виявили самі правоохороні органи.
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03.02.2023 22:13 Ответить
Який злочин?
Статтю кк напиши!
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03.02.2023 23:51 Ответить
Ну хоча б те, що їм інкримінують ст. 301 ККУ. Почитай, уважно, коментар до цієї статті.
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04.02.2023 06:32 Ответить
До речи, якщо суддя буде жінкою то це ще більше добавить інтриги.
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04.02.2023 06:36 Ответить
Завтра вийдуть - непомітно..... СУД був - відпустили! А суд - ХТО????
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03.02.2023 19:21 Ответить
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04.02.2023 09:40 Ответить
Эх... А я их с удовольствием смотрел (шутка)
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03.02.2023 20:24 Ответить
Ну очень важная тема...
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03.02.2023 20:26 Ответить
Кошмар, уроди кончені. В тюрьму падлюк.
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03.02.2023 20:42 Ответить
Важлива тема для тих у кого є кохані жінки,дочки на віддані,сестри і просто гарні знайомі дівчата.Та і не гарні, фізично, також.Дочекатися вироку і знати,що з тими виродками зробить закон,а далі по обставинах.Котрийсь батько,наречений,брат,чи просто друг-десь знайде гранату,щоб пригостити цих "блогерів" зі Станіслава...
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03.02.2023 20:56 Ответить
Хай своїй сестрі, дочці, нареченій в мармигу заїде.
Що б не промишляла передком.
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03.02.2023 21:00 Ответить
Збоченці...
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03.02.2023 21:02 Ответить
Цією новиною відволікають від корупційних скандалів.Самі дівчата написали що не проти цього.Там ніде навіть не сказано,за наркотики,це просто припущення людей.А садити за порно,це дурня.Ці молодики звісно дурбелики,причому офігівші.Але ж є завжди але.Дурбеликів за порно не мають садити.
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03.02.2023 21:43 Ответить
Підаратори завжди на боці підараторів.
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03.02.2023 22:22 Ответить
 
 