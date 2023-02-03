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Новини
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Двом фігурантам справи про п’яні вечірки обрали запобіжний захід

вечірки,п'яні

Двом блогерам "п’яних" вечірок обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Київської обласної прокуратури.

Раніше блогерам повідомили про підозру у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, що були вчинені за попередньою змовою.

"Нагадаємо, що підозрювані орендували квартиру у столиці, куди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до безсвідомого стану. Надалі, користуючись безпорадним станом жінок, вони здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все це на власні мобільні телефони. Відзнятий матеріал викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Організатори п’яних вечірок, на яких принижували дівчат, можуть отримати до 7 років за виготовлення порно, - поліція. ФОТО

Двом фігурантам справи про п’яні вечірки обрали запобіжний захід 01

Нагадаємо, раніше у мережі було оприлюднено інформацію, що молодики влаштовували вечірки, на яких дівчат споювали алкоголем та наркотиками. Після цього непритомних дівчат знімали на відео, домагалися, лізли до статевих органів та ображали. Відповідні відео публікували в інтернеті. 1 лютого поліція провела у молодих людей обшуки.

Автор: 

Київ (19445) порнографія (110) прокуратура (3673) блогер (181) запобіжний захід (486)


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Топ коментарі
+12
нах тіє блохери , а шо там з яйцями па17 , вже "замялі дєло"..
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03.02.2023 18:55
+5
И что было делать порядочным девушкам на этих вечеринках?
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03.02.2023 18:49
+3
Так ніфіга йому й не буде.
Заява потерпілих є?
Нема.
Виставляв не статевий акт, а імітацію.
Включи зомбоящик - там ту імітацію зранку до вечора показують.
Ото, вкинули пустишку, що б відволікти лохорат від розкрадання в МО.
Може бути адміністративне покарання повіям, не більше.
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03.02.2023 20:58
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И что было делать порядочным девушкам на этих вечеринках?
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03.02.2023 18:49 Відповісти
Наприклад, пити чай
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03.02.2023 19:05 Відповісти
Ще раз це дикість, реально, без дозволу на зйомку це протизаконно!
Ми копіюєм рашку(((( Як дикуни
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04.02.2023 09:39 Відповісти
нах тіє блохери , а шо там з яйцями па17 , вже "замялі дєло"..
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03.02.2023 18:55 Відповісти
а для чого ж тоді, вже кілька днів публікують "фотоальбоми" СЕБЕу, і сиплять підозрамЫ??!!
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03.02.2023 19:02 Відповісти
А шо ім мали видати карточки на посилене харчування .
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03.02.2023 19:04 Відповісти
Пєтушки... але що посіяли те і пожнуть.
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03.02.2023 19:12 Відповісти
По такой статье они будут Тамарами в хате 😀
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03.02.2023 19:15 Відповісти
Не, если баба сама согласилась, то это не зашкварный поступок. Если бы брали до 14 лет малолеток, то стали бы Тамарами. У них только один шанс сесть на бутылку: если будут крысить передачи и не поделятся баблом с братвой, тогда на них реально наедут, ведь все на телефонах видели пачки денег при обыске, а значит есть еще. И формально наезд будет по беспределу, косяков за ними нет, но бабки не пахнут.
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03.02.2023 19:25 Відповісти
ты присутствовал при оргиях Vladko, что по мастям уже всех определил? за косяки их всё знаешь? тогда получатся либо тебе они дороги, либо просто бред несёшь! думаю, что этих героев правильные мужики по статусу определят! это и есть беспредел. если тебе конечно знаком смысл этого слова.
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03.02.2023 20:10 Відповісти
А хто там із них хвалився, що йому нічого не буде, що він ох*йєну собі рекламу зробив?
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03.02.2023 19:18 Відповісти
Так ніфіга йому й не буде.
Заява потерпілих є?
Нема.
Виставляв не статевий акт, а імітацію.
Включи зомбоящик - там ту імітацію зранку до вечора показують.
Ото, вкинули пустишку, що б відволікти лохорат від розкрадання в МО.
Може бути адміністративне покарання повіям, не більше.
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03.02.2023 20:58 Відповісти
Навіть два місяці в СІЗО для них - уже жопа. У даному випадку не потрібна заява потерпілих, злочин виявили самі правоохороні органи.
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03.02.2023 22:13 Відповісти
Який злочин?
Статтю кк напиши!
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03.02.2023 23:51 Відповісти
Ну хоча б те, що їм інкримінують ст. 301 ККУ. Почитай, уважно, коментар до цієї статті.
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04.02.2023 06:32 Відповісти
До речи, якщо суддя буде жінкою то це ще більше добавить інтриги.
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04.02.2023 06:36 Відповісти
Завтра вийдуть - непомітно..... СУД був - відпустили! А суд - ХТО????
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03.02.2023 19:21 Відповісти
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04.02.2023 09:40 Відповісти
Эх... А я их с удовольствием смотрел (шутка)
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03.02.2023 20:24 Відповісти
Ну очень важная тема...
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03.02.2023 20:26 Відповісти
Кошмар, уроди кончені. В тюрьму падлюк.
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03.02.2023 20:42 Відповісти
Важлива тема для тих у кого є кохані жінки,дочки на віддані,сестри і просто гарні знайомі дівчата.Та і не гарні, фізично, також.Дочекатися вироку і знати,що з тими виродками зробить закон,а далі по обставинах.Котрийсь батько,наречений,брат,чи просто друг-десь знайде гранату,щоб пригостити цих "блогерів" зі Станіслава...
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03.02.2023 20:56 Відповісти
Хай своїй сестрі, дочці, нареченій в мармигу заїде.
Що б не промишляла передком.
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03.02.2023 21:00 Відповісти
Збоченці...
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03.02.2023 21:02 Відповісти
Цією новиною відволікають від корупційних скандалів.Самі дівчата написали що не проти цього.Там ніде навіть не сказано,за наркотики,це просто припущення людей.А садити за порно,це дурня.Ці молодики звісно дурбелики,причому офігівші.Але ж є завжди але.Дурбеликів за порно не мають садити.
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03.02.2023 21:43 Відповісти
Підаратори завжди на боці підараторів.
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03.02.2023 22:22 Відповісти
 
 