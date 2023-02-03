Двом фігурантам справи про п’яні вечірки обрали запобіжний захід

Двом блогерам "п’яних" вечірок обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Київської обласної прокуратури.

Раніше блогерам повідомили про підозру у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, що були вчинені за попередньою змовою.

"Нагадаємо, що підозрювані орендували квартиру у столиці, куди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до безсвідомого стану. Надалі, користуючись безпорадним станом жінок, вони здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все це на власні мобільні телефони. Відзнятий матеріал викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше у мережі було оприлюднено інформацію, що молодики влаштовували вечірки, на яких дівчат споювали алкоголем та наркотиками. Після цього непритомних дівчат знімали на відео, домагалися, лізли до статевих органів та ображали. Відповідні відео публікували в інтернеті. 1 лютого поліція провела у молодих людей обшуки.