РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13097 посетителей онлайн
Новости
7 327 26

В Одессе произошла масштабная авария на подстанции "Укрэнерго", обесточено несколько районов

світло

В связи с масштабной аварией на подстанции НЭК "Укрэнерго" временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы и часть Одесского района.

"Обесточены объекты критической инфраструктуры, промышленность и бытовые клиенты", - говорится в сообщении "ДТЭК Одесские электросети" на фейсбук-странице, информирует Цензор.НЕТ.

Там уточнили, что энергетики "Укрэнерго" устраняют аварию, электроснабжение будет возобновлено после завершения работ.

"Просим с пониманием отнестись к ситуации", – отметили в ДТЭК.

Причина аварии не называется.

Читайте также: Несмотря на удары РФ по энергообъектам, завтра будет действовать график стабилизационных отключений света, - YASNO

Автор: 

авария (1284) Одесса (7877) Тарифы на электроэнергию (2164) ДТЭК (520)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Так - відставити паніку!

Вдень світло було, десь о 16-й виключили. Орієнтовно в районі 18 годин побачив, що води в крані нема.

Зготував їсти (вперше получились скибки куриного філе з таким "грузинським" смаком - маринував в мегрельській аджиці!), посуд поки не мив, хоча запаси води в мене є, і то багато.

А о 9-й вечера вже дали світло, і воду.

Так що в Одесі все норм, віримо в ЗСУ, і нашу перемогу, а російській воєнний корбель іде на.уй!
показать весь комментарий
03.02.2023 22:03
+8
Підіть і покажіть, які потрібно працювати. Ви ж розумні..
показать весь комментарий
03.02.2023 21:54
+7
Диверсія. Шукайте або кацапів, або їхніх місцевих посіпак.
показать весь комментарий
03.02.2023 22:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно починати притягати до відповідальності енергетиків. Масштабна аварія має автоматично призводити до кримінальної справи і розслідування з пошуком та покаранням винних!
показать весь комментарий
04.02.2023 02:51 Ответить
ні, у нього стиль нарика але каже адекватні речі)))
показать весь комментарий
03.02.2023 22:49 Ответить
Та вже добре. Годинку світла не було. Хтось зраду розганяє.
показать весь комментарий
03.02.2023 22:46 Ответить
Якщо в енергетику теж беруть тільки віданних людей як в ОПу, то світло появиться не скоро.
показать весь комментарий
03.02.2023 21:49 Ответить
Підіть і покажіть, які потрібно працювати. Ви ж розумні..
показать весь комментарий
03.02.2023 21:54 Ответить
Позвонил товарищу в облэнерго, попросил узнать, правда ли, что там такая масштабная авария. Ответил, что все нормально,за 2 часа все починили. А света нет с 9.00 и вот уже скоро 21.00 на носу...
показать весь комментарий
03.02.2023 21:49 Ответить
укрэнерго с ахметовым решили сжечь трансформаторы ибо средства налогоплательщиков США раздеребанены. Ну и проверка дядек USA к месту
показать весь комментарий
03.02.2023 21:52 Ответить
Так - відставити паніку!

Вдень світло було, десь о 16-й виключили. Орієнтовно в районі 18 годин побачив, що води в крані нема.

Зготував їсти (вперше получились скибки куриного філе з таким "грузинським" смаком - маринував в мегрельській аджиці!), посуд поки не мив, хоча запаси води в мене є, і то багато.

А о 9-й вечера вже дали світло, і воду.

Так що в Одесі все норм, віримо в ЗСУ, і нашу перемогу, а російській воєнний корбель іде на.уй!
показать весь комментарий
03.02.2023 22:03 Ответить
Диверсія. Шукайте або кацапів, або їхніх місцевих посіпак.
показать весь комментарий
03.02.2023 22:22 Ответить
Головний ''диверсант'' сидить в ОПі
показать весь комментарий
03.02.2023 22:36 Ответить
аврія в Одесі , а область сидить без світла, північ з 15.00 ... заіп" сь..
показать весь комментарий
03.02.2023 22:45 Ответить
" Одне й те саме надоїло....
Отже ось графік "Ціни та обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед на 15.12.2021 р. (за матеріалами ДП «Оператор ринку»)":
https://energox.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/gr2.png https://energox.com.ua/wp-content/uploa ... 12/gr2.png
Візьмемо ці цифри за основу, але насправді населення зменшилось, тому споживання зменшилось. Але для моїх розрахунків це не має значення, важливі пропорції.
Як бачимо денне споживання 7000 МВат, причому немає ніяких "пікових годин".
Тепер, як часто відключають світло вдень?
По моїх "ощущениях" десь 50% часу - беру в середньому.
Дальше, не все споживання переноситься на ніч! Це не правда. Якщо холодильник/бойлер виключився зранку в 9-12 год., то він включиться точно не вночі.
Відповідно виключаючи світло(в день) на 50% ми звичайно не отримаємо 50% зменшення споживання. Допустимо ми отримаємо 25% зменшення. Отже споживання вдень стає 7000-25% = 5250 МВат.
Отже генерація вдень складає 5250 МВат!!! Очевидно що така ж генерація є і вночі(якщо не займатись балансуванням). Але наше споживання вночі складає 3000 МВат, додамо сюди "відкладене денне споживання" - 1750 МВат(насправді менше). Виходить 4750 МВат.
Генерації на ніч хватає на 110%!!!! Що і потібно було доказати. Вночі виключати світло не повинні!
А виключають тому що економлять(може крадуть) бабло."
показать весь комментарий
03.02.2023 22:49 Ответить
Кто бы шо ни говорил . но для меня основной индикатор - ЕЭСсученная баб Юлька, Если молчит , шо рыба об лед, а она пока шо молчит, то в энергосистеме все чисто. В противном случае , давно бы шеретовку роззявыла, бо ее в таких случаях жаба давит.
показать весь комментарий
03.02.2023 23:39 Ответить
Суворівський район - жесть! до них не дійте, потрібно вбивати ив глови, що Одеса таки Україна.
А з приводу масштабної аварії, шукайте вату серед працівників.
показать весь комментарий
04.02.2023 00:12 Ответить
хочете знати за Одесу? Ось це ви повинні знати!
Стерненко на антимайдані. Шокуюче відео зі зрадниками, які кликали росію https://www.youtube.com/watch?v=WaLgI19n4o4
показать весь комментарий
04.02.2023 00:24 Ответить
Зараз вони всі сидять тихіше води, і нижче трави!

Більше скажу - в одної з тих, хто присутній на відео, є домик в Херсонській області, на правому березі. В кінці весни вирішила поїхати туди. Після того як дійшла до нульового нашого блок-поста, поговорила з військовими, послухала канонаду, зрозуміла, що це таки справжня війна, повернула назад. Відійшла, а на те місце, де хвилину тому стояла, прилетів снаряд... чи ж то міна.

До речі - зовсім не впевнений, що той домик ще є!
показать весь комментарий
04.02.2023 00:46 Ответить
Перепрошую - будиночок на лівому березі, зараз ще під кацапами!
показать весь комментарий
04.02.2023 00:48 Ответить
Включу свет... Выключу свет... Чтобы всем было одинаково и никому не обидно, будем выключать по графику всем, в т.ч. кому можно не отключать...
Кто-то решил, что он тот свет даром раздает...
Потом в конце месяца сели бабки считать, а бабки то по счетчику платят. Свету нету - бабок нету...
показать весь комментарий
04.02.2023 01:31 Ответить
Вчора вийшов дуже гарний ролік Стерненка про адессу. Як адеська вата себе почувалась після начала війни (з 2013 року)
Зараз адесити звітують, що все норм, - "враг не пройдет". А труханов ім не заважає. Мазл тоф, - халамідніки.
показать весь комментарий
04.02.2023 08:56 Ответить
 
 