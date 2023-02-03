В Одессе произошла масштабная авария на подстанции "Укрэнерго", обесточено несколько районов
В связи с масштабной аварией на подстанции НЭК "Укрэнерго" временно обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы и часть Одесского района.
"Обесточены объекты критической инфраструктуры, промышленность и бытовые клиенты", - говорится в сообщении "ДТЭК Одесские электросети" на фейсбук-странице, информирует Цензор.НЕТ.
Там уточнили, что энергетики "Укрэнерго" устраняют аварию, электроснабжение будет возобновлено после завершения работ.
"Просим с пониманием отнестись к ситуации", – отметили в ДТЭК.
Причина аварии не называется.
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Вдень світло було, десь о 16-й виключили. Орієнтовно в районі 18 годин побачив, що води в крані нема.
Зготував їсти (вперше получились скибки куриного філе з таким "грузинським" смаком - маринував в мегрельській аджиці!), посуд поки не мив, хоча запаси води в мене є, і то багато.
А о 9-й вечера вже дали світло, і воду.
Так що в Одесі все норм, віримо в ЗСУ, і нашу перемогу, а російській воєнний корбель іде на.уй!
Отже ось графік "Ціни та обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед на 15.12.2021 р. (за матеріалами ДП «Оператор ринку»)":
https://energox.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/gr2.png https://energox.com.ua/wp-content/uploa ... 12/gr2.png
Візьмемо ці цифри за основу, але насправді населення зменшилось, тому споживання зменшилось. Але для моїх розрахунків це не має значення, важливі пропорції.
Як бачимо денне споживання 7000 МВат, причому немає ніяких "пікових годин".
Тепер, як часто відключають світло вдень?
По моїх "ощущениях" десь 50% часу - беру в середньому.
Дальше, не все споживання переноситься на ніч! Це не правда. Якщо холодильник/бойлер виключився зранку в 9-12 год., то він включиться точно не вночі.
Відповідно виключаючи світло(в день) на 50% ми звичайно не отримаємо 50% зменшення споживання. Допустимо ми отримаємо 25% зменшення. Отже споживання вдень стає 7000-25% = 5250 МВат.
Отже генерація вдень складає 5250 МВат!!! Очевидно що така ж генерація є і вночі(якщо не займатись балансуванням). Але наше споживання вночі складає 3000 МВат, додамо сюди "відкладене денне споживання" - 1750 МВат(насправді менше). Виходить 4750 МВат.
Генерації на ніч хватає на 110%!!!! Що і потібно було доказати. Вночі виключати світло не повинні!
А виключають тому що економлять(може крадуть) бабло."
А з приводу масштабної аварії, шукайте вату серед працівників.
Стерненко на антимайдані. Шокуюче відео зі зрадниками, які кликали росію https://www.youtube.com/watch?v=WaLgI19n4o4
Більше скажу - в одної з тих, хто присутній на відео, є домик в Херсонській області, на правому березі. В кінці весни вирішила поїхати туди. Після того як дійшла до нульового нашого блок-поста, поговорила з військовими, послухала канонаду, зрозуміла, що це таки справжня війна, повернула назад. Відійшла, а на те місце, де хвилину тому стояла, прилетів снаряд... чи ж то міна.
До речі - зовсім не впевнений, що той домик ще є!
Кто-то решил, что он тот свет даром раздает...
Потом в конце месяца сели бабки считать, а бабки то по счетчику платят. Свету нету - бабок нету...
Зараз адесити звітують, що все норм, - "враг не пройдет". А труханов ім не заважає. Мазл тоф, - халамідніки.