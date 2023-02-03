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Новини
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В Одесі сталася масштабна аварія на підстанції "Укренерго", знеструмлено кілька районів

світло

У зв’язку з масштабною аварією на підстанції НЕК "Укренерго" тимчасово знеструмлено Суворовський, Приморський та Малиновський райони Одеси та частину Одеського району.

"Знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури, промисловість і побутові клієнти", - йдеться в повідомленні "ДТЕК Одеські електромережі" на фейсбук-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Там уточнили, що енергетики "Укренерго" усувають аварію, електропостачання буде відновлено після завершення робіт.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації", – зазначили у ДТЕК.

Також читайте: Ситуація з електроенергією поступово поліпшується, - Міненерго

Причина аварії не називається.

Автор: 

аварія (560) Одеса (5449) електроенергія (6189) ДТЕК (1982)


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Топ коментарі
+18
Так - відставити паніку!

Вдень світло було, десь о 16-й виключили. Орієнтовно в районі 18 годин побачив, що води в крані нема.

Зготував їсти (вперше получились скибки куриного філе з таким "грузинським" смаком - маринував в мегрельській аджиці!), посуд поки не мив, хоча запаси води в мене є, і то багато.

А о 9-й вечера вже дали світло, і воду.

Так що в Одесі все норм, віримо в ЗСУ, і нашу перемогу, а російській воєнний корбель іде на.уй!
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03.02.2023 22:03
+8
Підіть і покажіть, які потрібно працювати. Ви ж розумні..
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03.02.2023 21:54
+7
Диверсія. Шукайте або кацапів, або їхніх місцевих посіпак.
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03.02.2023 22:22
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Потрібно починати притягати до відповідальності енергетиків. Масштабна аварія має автоматично призводити до кримінальної справи і розслідування з пошуком та покаранням винних!
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04.02.2023 02:51 Відповісти
ні, у нього стиль нарика але каже адекватні речі)))
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03.02.2023 22:49 Відповісти
Та вже добре. Годинку світла не було. Хтось зраду розганяє.
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03.02.2023 22:46 Відповісти
Якщо в енергетику теж беруть тільки віданних людей як в ОПу, то світло появиться не скоро.
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03.02.2023 21:49 Відповісти
Підіть і покажіть, які потрібно працювати. Ви ж розумні..
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03.02.2023 21:54 Відповісти
Позвонил товарищу в облэнерго, попросил узнать, правда ли, что там такая масштабная авария. Ответил, что все нормально,за 2 часа все починили. А света нет с 9.00 и вот уже скоро 21.00 на носу...
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03.02.2023 21:49 Відповісти
укрэнерго с ахметовым решили сжечь трансформаторы ибо средства налогоплательщиков США раздеребанены. Ну и проверка дядек USA к месту
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03.02.2023 21:52 Відповісти
Так - відставити паніку!

Вдень світло було, десь о 16-й виключили. Орієнтовно в районі 18 годин побачив, що води в крані нема.

Зготував їсти (вперше получились скибки куриного філе з таким "грузинським" смаком - маринував в мегрельській аджиці!), посуд поки не мив, хоча запаси води в мене є, і то багато.

А о 9-й вечера вже дали світло, і воду.

Так що в Одесі все норм, віримо в ЗСУ, і нашу перемогу, а російській воєнний корбель іде на.уй!
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03.02.2023 22:03 Відповісти
Диверсія. Шукайте або кацапів, або їхніх місцевих посіпак.
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03.02.2023 22:22 Відповісти
Головний ''диверсант'' сидить в ОПі
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03.02.2023 22:36 Відповісти
аврія в Одесі , а область сидить без світла, північ з 15.00 ... заіп" сь..
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03.02.2023 22:45 Відповісти
" Одне й те саме надоїло....
Отже ось графік "Ціни та обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед на 15.12.2021 р. (за матеріалами ДП «Оператор ринку»)":
https://energox.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/gr2.png https://energox.com.ua/wp-content/uploa ... 12/gr2.png
Візьмемо ці цифри за основу, але насправді населення зменшилось, тому споживання зменшилось. Але для моїх розрахунків це не має значення, важливі пропорції.
Як бачимо денне споживання 7000 МВат, причому немає ніяких "пікових годин".
Тепер, як часто відключають світло вдень?
По моїх "ощущениях" десь 50% часу - беру в середньому.
Дальше, не все споживання переноситься на ніч! Це не правда. Якщо холодильник/бойлер виключився зранку в 9-12 год., то він включиться точно не вночі.
Відповідно виключаючи світло(в день) на 50% ми звичайно не отримаємо 50% зменшення споживання. Допустимо ми отримаємо 25% зменшення. Отже споживання вдень стає 7000-25% = 5250 МВат.
Отже генерація вдень складає 5250 МВат!!! Очевидно що така ж генерація є і вночі(якщо не займатись балансуванням). Але наше споживання вночі складає 3000 МВат, додамо сюди "відкладене денне споживання" - 1750 МВат(насправді менше). Виходить 4750 МВат.
Генерації на ніч хватає на 110%!!!! Що і потібно було доказати. Вночі виключати світло не повинні!
А виключають тому що економлять(може крадуть) бабло."
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03.02.2023 22:49 Відповісти
Кто бы шо ни говорил . но для меня основной индикатор - ЕЭСсученная баб Юлька, Если молчит , шо рыба об лед, а она пока шо молчит, то в энергосистеме все чисто. В противном случае , давно бы шеретовку роззявыла, бо ее в таких случаях жаба давит.
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03.02.2023 23:39 Відповісти
Суворівський район - жесть! до них не дійте, потрібно вбивати ив глови, що Одеса таки Україна.
А з приводу масштабної аварії, шукайте вату серед працівників.
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04.02.2023 00:12 Відповісти
хочете знати за Одесу? Ось це ви повинні знати!
Стерненко на антимайдані. Шокуюче відео зі зрадниками, які кликали росію https://www.youtube.com/watch?v=WaLgI19n4o4
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04.02.2023 00:24 Відповісти
Зараз вони всі сидять тихіше води, і нижче трави!

Більше скажу - в одної з тих, хто присутній на відео, є домик в Херсонській області, на правому березі. В кінці весни вирішила поїхати туди. Після того як дійшла до нульового нашого блок-поста, поговорила з військовими, послухала канонаду, зрозуміла, що це таки справжня війна, повернула назад. Відійшла, а на те місце, де хвилину тому стояла, прилетів снаряд... чи ж то міна.

До речі - зовсім не впевнений, що той домик ще є!
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04.02.2023 00:46 Відповісти
Перепрошую - будиночок на лівому березі, зараз ще під кацапами!
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04.02.2023 00:48 Відповісти
Включу свет... Выключу свет... Чтобы всем было одинаково и никому не обидно, будем выключать по графику всем, в т.ч. кому можно не отключать...
Кто-то решил, что он тот свет даром раздает...
Потом в конце месяца сели бабки считать, а бабки то по счетчику платят. Свету нету - бабок нету...
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04.02.2023 01:31 Відповісти
Вчора вийшов дуже гарний ролік Стерненка про адессу. Як адеська вата себе почувалась після начала війни (з 2013 року)
Зараз адесити звітують, що все норм, - "враг не пройдет". А труханов ім не заважає. Мазл тоф, - халамідніки.
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04.02.2023 08:56 Відповісти
 
 